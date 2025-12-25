Касса для ИП на патенте: правила работы по 54-ФЗ

Когда ИП на ПСН нужна онлайн-касса
Патентная система налогообложения вызывает у ИП множество вопросов: нужна ли онлайн-касса, можно ли использовать облачную кассу и обязательны ли чеки. Ошибки в этих вопросах приводят к штрафам, а разъяснения ФНС и Минфина неоднозначно трактуются.
Использовать онлайн-кассу и выдавать кассовый чек клиентам обязаны все предприниматели на патенте, если они не подпадают под исключения п. 2.1 ст. 2 закона 54-ФЗ (полный перечень указали ниже).
Когда на патенте можно работать без ККТ
Если деятельность ИП на ПСН входит в перечень, предусмотренный п. 2.1 ст. 2 закона 54-ФЗ, они освобождены от применения онлайн-кассы:
ремонт и пошив кожгалантереи, швейных и трикотажных изделий;
стирка и химчистка;
ремонт и пошив обуви;
ремонт игрушек;
ремонт мебели;
ремонт зданий;
остекление балконов;
электромонтажные работы;
санитарно-технические работы;
сварочные работы;
дошкольное и дополнительное образование;
присмотр и уход за детьми;
уход за больными;
уборка жилых помещений;
уход за престарелыми и инвалидами;
организация похорон;
услуги платных туалетов;
сбор, обработка и утилизация отходов;
услуги охранников, сторожей и вахтеров;
переработка сельскохозяйственной продукции;
обслуживание сельскохозяйственного производства;
помол зерна;
производство крупы;
сбыт сельхозпродукции;
услуги в сфере дизайна;
художественное оформление;
фотоуслуги;
благоустройство ландшафта;
экскурсионные туристические услуги;
организация свадеб и юбилеев;
услуги по приготовлению и поставке блюд для мероприятий.
Важно! Даже если деятельность на ПСН относится к списку исключений, ИП обязан следовать двум требованиям:
1. Поступившие платежи должны относиться к виду деятельности, который разрешен к работе без ККТ. К примеру, у ИП оформлен патент на ремонт и пошив швейных изделий из текстиля. В таком случае при оплате услуг клиентом применение кассы не требуется.
Если же предприниматель одновременно занимается продажей готовых изделий через интернет-магазин, оплата уже должна проводиться через облачную кассу.
2. Вместо кассового чека покупателю нужно выдать документ, подтверждающий произведенный расчет.
Что выдавать вместо чека, если ККТ на ПСН не нужна
Документ, который содержат обязательные сведения:
название документа — «квитанция» или «чек»;
порядковый номер;
дату, время и место проведения расчета;
фамилию, имя, отчество и ИНН индивидуального предпринимателя;
применяемую систему налогообложения — ПСН;
вид операции: приход, возврат прихода, расход или возврат расхода;
наименование товара, работы или услуги и цену в рублях;
общую сумму расчета;
форму оплаты: наличная или безналичная;
должность и фамилию лица, принявшего оплату, если расчет осуществлял не сам ИП.
Документ может быть оформлен в бумажном или электронном виде и передан покупателю лично, по смс, через мессенджер или электронную почту.
Электронные чеки без кассы на ПСН
Может ли ИП на ПСН продавать товары онлайн
Нет, на ПСН нельзя продавать товары через интернет-магазин, сайт, соцсети — разрешена только розничная торговля.
Дело в том, что стоимость патента рассчитывается из физических показателей — площади торгового зала или количества торговых объектов. У интернет-магазина таких показателей нет, поэтому онлайн-торговля исключена из патентного режима (п. 1 ч. 3 ст. 346.43 НК).
Но допускаются «послабления», когда интернет-заказ оформляется онлайн, но оплата и получение товара происходят в розничной точке ИП через стационарную кассу.
Такой подход подтвержден разъяснениями Минфина (письма от 22.05.2020 № 03-11-11/43120, от 01.12.2021 № 03-11-11/97432 и от 25.03.2024 № 03-11-11/26553).
Разделение режимов: ПСН и УСН
Еще один легальный вариант — оставить офлайн-магазин на ПСН, а интернет-магазин перевести на УСН. Такой подход:
увеличивает налоговую нагрузку;
требует раздельного учета доходов по каждой СНО;
предполагает работу с облачной кассой на УСН.
Возможность совмещения подтверждена письмом Минфина от 11.12.2024 № 03-11-11/125057.
Варианты работы с онлайн-кассами при совмещении
Вариант 1. Подключить стационарную кассу для розничного магазина на ПСН и арендовать облачную кассу для интернет-магазина на УСН.
Вариант 2. Подключить сервис «Онлайн-Чеки», который позволяет фискализировать платежи из розницы и интернет-магазина через одну стационарную кассу:
для розницы формируются чеки с реквизитами ПСН;
для онлайн-продаж — электронные чеки с реквизитами УСН.
Касса 2 в 1: для онлайн- и офлайн-продаж
Когда можно использовать облачную кассу на ПСН
НК не содержит ограничений на прием оплаты в интернете при оказании услуг. Таким образом, облачную кассу можно подключить на патенте, если ИП оказывает услуги онлайн (например, для услуг образования).
Такая касса автоматически формирует и отправляет чеки клиентам на почту, в смс. Они соответствуют требованиям закона 54-ФЗ и содержат все обязательные реквизиты.
Облачная касса для ИП на ПСН
Сложности при регистрация ККТ на ПСН
Иногда ИП на патенте получают предписания ФНС следующего содержания: «Имеются основания полагать, что полученный доход не подлежит учету в рамках патентной системы налогообложения, поскольку патент по территории, указанной в данных ККТ, предпринимателю не выдавался».
На этот счет специалисты Бизнес.Ру придерживаются мнения:
Если ИП зарегистрирован по месту жительства и получил патент на ведение деятельности по этому же адресу, ККТ подлежит регистрации в налоговом органе по месту жительства ИП.
Обязанность регистрировать кассу в налоговых органах субъектов РФ, на территории которых предприниматель фактически ведет деятельность в рамках ПСН, законодательством не предусмотрена.
Такая позиция подтверждается:
письмом Минфина от 03.11.2022 № 03-11-11/107417;
В такой ситуации в Бизнес.Ру предлагают такое решение — мы настраиваем и высылаем облачную кассу предпринимателю. Облачная касса становится кассой по месту расчетов — что соответствует требованиям ФНС.
Облачная касса с установкой по месту выдачи патента
Вывод
Использовать облачную кассу на патенте можно при соблюдении определенных условий. Она подходит для ИП на патенте, которые оказывают услуги онлайн. Также всегда можно установить такую кассу по месту расчетов, главное, настроить стабильное интернет-соединение.
Альтернативный вариант для тех, кто работает и онлайн, и офлайн — подключение сервиса «Онлайн-Чеки», который фискализирует платежи через одну стационарную кассу, даже с применением разных систем налогообложения.
Также ИП на ПСН, которые могут не применять кассу, не должны забывать, что они обязаны выдавать документ о расчете.
