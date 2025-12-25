Касса для ИП на патенте: правила работы по 54-ФЗ

Когда на патенте можно работать без ККТ

Если деятельность ИП на ПСН входит в перечень, предусмотренный п. 2.1 ст. 2 закона 54-ФЗ, они освобождены от применения онлайн-кассы:

ремонт и пошив кожгалантереи, швейных и трикотажных изделий;

стирка и химчистка;

ремонт и пошив обуви;

ремонт игрушек;

ремонт мебели;

ремонт зданий;

остекление балконов;

электромонтажные работы;

санитарно-технические работы;

сварочные работы;

дошкольное и дополнительное образование;

присмотр и уход за детьми;

уход за больными;

уборка жилых помещений;

уход за престарелыми и инвалидами;

организация похорон;

услуги платных туалетов;

сбор, обработка и утилизация отходов;

услуги охранников, сторожей и вахтеров;

переработка сельскохозяйственной продукции;

обслуживание сельскохозяйственного производства;

помол зерна;

производство крупы;

сбыт сельхозпродукции;

услуги в сфере дизайна;

художественное оформление;

фотоуслуги;

благоустройство ландшафта;

экскурсионные туристические услуги;

организация свадеб и юбилеев;

услуги по приготовлению и поставке блюд для мероприятий.

Важно! Даже если деятельность на ПСН относится к списку исключений, ИП обязан следовать двум требованиям:

1. Поступившие платежи должны относиться к виду деятельности, который разрешен к работе без ККТ. К примеру, у ИП оформлен патент на ремонт и пошив швейных изделий из текстиля. В таком случае при оплате услуг клиентом применение кассы не требуется.

Если же предприниматель одновременно занимается продажей готовых изделий через интернет-магазин, оплата уже должна проводиться через облачную кассу.

2. Вместо кассового чека покупателю нужно выдать документ, подтверждающий произведенный расчет.