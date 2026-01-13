8095 Премиум моб 1
Продажа через посредника: кто использует кассу и выдает чеки 

В статье разберем, кто должен использовать онлайн-кассу и выдавать чеки при торговле через посредников. И расскажем, как правильно сформировать чек с признаком агента и поставщика по требованиям 54-ФЗ и ФНС.

Кто использует кассу при продаже через посредника

Вопрос о том, кто обязан подключить кассу и пробивать кассовый чек при участии в сделке посредника, зависит от роли этого посредника. 

Ситуация

Пример

Комментарий

Посредник работает от своего имени

Интернет-магазин продает товары от своего имени, но от разных поставщиков 

Использует кассу и выдает чеки посредник, т.к. он принимает оплату от покупателей 

Посредник действует от имени принципала

Агент продает билеты на мастер-класс, деньги получает напрямую заказчик

В этом случае кассу используют заказчик и посредник: 

  • Посредник принимает оплату и формирует чек предоплаты в момент продажи

  • Заказчик формирует второй чек — на зачет предоплаты при вручении билетов

Расчеты проходят без участия посредника

Посредник приводит клиентов заказчику, но оплату от клиентов принимает сам заказчик 

Касса требуется только заказчику, посредник ККТ не применяет и чеки не выдает 

Когда нужна касса по договору комиссии 

Комиссионный договор относится к посредническому соглашению и заключается, когда одна сторона совершает сделки от собственного имени, но за счет и в интересах другой стороны. В сделке участвуют две стороны — комиссионер и комитент.  

Если комиссионер проводит сделку от своего имени в пользу комитента, обязанность использовать ККТ ложится на посредника.

Формирование фискальных чеков переходит на комиссионера, и это мнение подтверждается письмом ФНС от 9 августа 2018 г. № АС-4-20/15481@.

Автоматизация чеков с признаком агента и поставщика

Как формировать чеки посреднику 

Список обязательных тегов указан в приказе налоговой. При формировании кассового чека посредником обязательными реквизитами являются:

  • «признак агента» (тег 1057); 

  • «признак агента по предмету расчета» (тег 1222);

  • «признак предмета расчета» (тег 1212);

  • «признак способа расчета» (тег 1214);

  • «данные поставщика» (тег 1224);

  • «ИНН поставщика» (тег 1226).

  • «сведения о покупателе (клиенте)» (тег 1256).

В таблице указали, когда те или иные реквизиты должны быть указаны в чеке. 

Описание 

Реквизит 

Агент принимает от покупателя полную оплату за товар, который продавец передаст после оплаты

  • «признак способа расчета» (тег 1214) со значением «1» — означает полную предварительную оплату до момента передачи товара

  • «признак предмета расчета» (тег 1212) со значением «1» — товар

  • «наименование предмета расчета» (тег 1030) — отражение информации о реализуемом товаре

Окончательный расчет производится при передаче товара или при зачете ранее внесенной предоплаты в момент передачи

  • чек может не содержать тег 1214 либо включать его со значением «4» — «полный расчет» 

  • «признак агента» (тег 1057) или «признак агента по предмету расчета» (тег 1222)

  • «данные агента» (тег 1223)

  • сведения о поставщике — «данные поставщика» (тег 1224) и его ИНН (тег 1226).

Покупатель перечисляет агенту оплату за оказанные услуги

  • сумма отражается как «предмет расчета» (тег 1059)

  • реквизиту «признак предмета расчета» (тег 1212) присваивается значение «11» — обозначает вознаграждение посредника (платежного агента, комиссионера

Важно! В версии ФФД 1.2 отсутствует реквизит «признак агента» (тег 1057). А реквизиты «признак агента по предмету расчета» (тег 1222), «данные поставщика» (тег 1224) и реквизит «ИНН поставщика» (тег 1226) включаются в состав реквизита «предмет расчета» (тег 1059), когда оплата происходит через агента. 

Источник: письмо ФНС.

Законно снижайте сумму налога с признаком агента в чеке. Бизнес.Ру автоматически формирует правильные чеки с данными агента, чтобы вы могли законно применять выгодную ставку

Узнать подробнее

Кроме того, по закону 54‑ФЗ нужно указать ставку и сумму НДС для реализованной продукции, работы или услуги. 

Реквизит НДС в чеке посредника и заказчика

Когда налоговые режимы посредника и принципала совпадают (например, оба работают на ОСН или УСН), указание НДС в «агентском» чеке не вызывает сложностей: для ОСН будет указан налог, на УСН — нет. 

Другое дело, когда режимы налогообложения различаются — тогда возникают «особенности» при оформлении чека:

  • Если посредник работает на ОСН, а принципал — на УСН. Посредник, реализуя товары или услуги по поручению принципала, не обязан включать в цену для покупателя НДС. Поэтому ставку и сумму НДС указывать в чеке не нужно. При этом ФНС рекомендует оставить формулировку: «НДС не облагается».

  • Если посредник применяет УСН, а принципал — на ОСН. Посредник указывает в чеке свою СНО — УСН, а также ставку и сумму НДС, которые принципал на ОСН предъявляет покупателю. При этом перечислять данный «комиссионный» НДС посреднику на УСН не требуется. 

Платите налог с вознаграждения агента, а не с полной суммы оплаты 

Сервис Бизнес.Ру сам добавит реквизиты агента и поставщика, сформирует правильные чеки для налогового учета 

Главное 

Применение онлайн-кассы и выдача чеков при торговли через посредника зависит от того, кто именно принимает оплату от покупателя:

  • Если платеж получает посредник и он же передает товар покупателю — применять ККТ и выдавать кассовые чеки его обязанность. 

  • Если же оплату принимает принципал и он выдает товар — подключение кассы и формирование чеков закрепляется за ним. 

  • Во всех остальных ситуациях применять кассу должны оба участника — и посредник, и принципал.

  • При формировании чека посредник должен указывать специальные реквизиты в чеке. Иначе доход принципала зачтут за доход посредника.

