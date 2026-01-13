Продажа через посредника: кто использует кассу и выдает чеки 

Кто использует кассу при продаже через посредника
Вопрос о том, кто обязан подключить кассу и пробивать кассовый чек при участии в сделке посредника, зависит от роли этого посредника.
Ситуация
Пример
Комментарий
Посредник работает от своего имени
Интернет-магазин продает товары от своего имени, но от разных поставщиков
Использует кассу и выдает чеки посредник, т.к. он принимает оплату от покупателей
Посредник действует от имени принципала
Агент продает билеты на мастер-класс, деньги получает напрямую заказчик
В этом случае кассу используют заказчик и посредник:
Расчеты проходят без участия посредника
Посредник приводит клиентов заказчику, но оплату от клиентов принимает сам заказчик
Касса требуется только заказчику, посредник ККТ не применяет и чеки не выдает
Когда нужна касса по договору комиссии
Комиссионный договор относится к посредническому соглашению и заключается, когда одна сторона совершает сделки от собственного имени, но за счет и в интересах другой стороны. В сделке участвуют две стороны — комиссионер и комитент.
Если комиссионер проводит сделку от своего имени в пользу комитента, обязанность использовать ККТ ложится на посредника.
Формирование фискальных чеков переходит на комиссионера, и это мнение подтверждается письмом ФНС от 9 августа 2018 г. № АС-4-20/15481@.
Автоматизация чеков с признаком агента и поставщика
Как формировать чеки посреднику
Список обязательных тегов указан в приказе налоговой. При формировании кассового чека посредником обязательными реквизитами являются:
«признак агента» (тег 1057);
«признак агента по предмету расчета» (тег 1222);
«признак предмета расчета» (тег 1212);
«признак способа расчета» (тег 1214);
«данные поставщика» (тег 1224);
«ИНН поставщика» (тег 1226).
«сведения о покупателе (клиенте)» (тег 1256).
В таблице указали, когда те или иные реквизиты должны быть указаны в чеке.
Описание
Реквизит
Агент принимает от покупателя полную оплату за товар, который продавец передаст после оплаты
Окончательный расчет производится при передаче товара или при зачете ранее внесенной предоплаты в момент передачи
Покупатель перечисляет агенту оплату за оказанные услуги
Важно! В версии ФФД 1.2 отсутствует реквизит «признак агента» (тег 1057). А реквизиты «признак агента по предмету расчета» (тег 1222), «данные поставщика» (тег 1224) и реквизит «ИНН поставщика» (тег 1226) включаются в состав реквизита «предмет расчета» (тег 1059), когда оплата происходит через агента.
Источник: письмо ФНС.
Законно снижайте сумму налога с признаком агента в чеке. Бизнес.Ру автоматически формирует правильные чеки с данными агента, чтобы вы могли законно применять выгодную ставку
Кроме того, по закону 54‑ФЗ нужно указать ставку и сумму НДС для реализованной продукции, работы или услуги.
Реквизит НДС в чеке посредника и заказчика
Когда налоговые режимы посредника и принципала совпадают (например, оба работают на ОСН или УСН), указание НДС в «агентском» чеке не вызывает сложностей: для ОСН будет указан налог, на УСН — нет.
Другое дело, когда режимы налогообложения различаются — тогда возникают «особенности» при оформлении чека:
Если посредник работает на ОСН, а принципал — на УСН. Посредник, реализуя товары или услуги по поручению принципала, не обязан включать в цену для покупателя НДС. Поэтому ставку и сумму НДС указывать в чеке не нужно. При этом ФНС рекомендует оставить формулировку: «НДС не облагается».
Если посредник применяет УСН, а принципал — на ОСН. Посредник указывает в чеке свою СНО — УСН, а также ставку и сумму НДС, которые принципал на ОСН предъявляет покупателю. При этом перечислять данный «комиссионный» НДС посреднику на УСН не требуется.
Платите налог с вознаграждения агента, а не с полной суммы оплаты
Сервис Бизнес.Ру сам добавит реквизиты агента и поставщика, сформирует правильные чеки для налогового учета
Главное
Применение онлайн-кассы и выдача чеков при торговли через посредника зависит от того, кто именно принимает оплату от покупателя:
Если платеж получает посредник и он же передает товар покупателю — применять ККТ и выдавать кассовые чеки его обязанность.
Если же оплату принимает принципал и он выдает товар — подключение кассы и формирование чеков закрепляется за ним.
Во всех остальных ситуациях применять кассу должны оба участника — и посредник, и принципал.
При формировании чека посредник должен указывать специальные реквизиты в чеке. Иначе доход принципала зачтут за доход посредника.
