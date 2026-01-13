Продажа через посредника: кто использует кассу и выдает чеки 

Когда нужна касса по договору комиссии

Комиссионный договор относится к посредническому соглашению и заключается, когда одна сторона совершает сделки от собственного имени, но за счет и в интересах другой стороны. В сделке участвуют две стороны — комиссионер и комитент.

Если комиссионер проводит сделку от своего имени в пользу комитента, обязанность использовать ККТ ложится на посредника.

Формирование фискальных чеков переходит на комиссионера, и это мнение подтверждается письмом ФНС от 9 августа 2018 г. № АС-4-20/15481@.