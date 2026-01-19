КПК ОБЩ 8103
Как продавать в интернете без штрафов: законы и сервисы для бизнеса

В статье разберем, какие законы обязан соблюдать онлайн-бизнес, и какие сервисы помогут выстроить успешные интернет-продажи так, чтобы у налоговой не возникало вопросов.

Какие законы должен соблюдать онлайн-бизнес

Если предприниматель принимает оплату от физических лиц через интернет: сайт, соцсети или мессенджеры — он одновременно подпадает под требования сразу нескольких нормативных актов:

  • 54-ФЗ — онлайн-касса и чеки. Все ИП и ООО, которые принимают оплату от физических лиц через интернет, обязаны использовать онлайн-кассу,  формировать фискальные чеки и направлять их покупателям и ФНС в электронном виде в течение 1 рабочих суток.

  • Ст. 14.1 КоАП — регистрация бизнеса. Работа без оформления статуса ИП или ООО расценивается как правонарушение и влечет административные санкции.

  • Ст. 26.1 закона № 2300-I — дистанционная торговля. Определяет отношения между интернет-продавцом и покупателем, а также устанавливает порядок возврата товаров.

  • Ст. 494 ГК — публичная оферта. На сайте нужно опубликовать условия публичной оферты, содержащие порядок заключения договора купли-продажи.

  • Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ — персональные данные. Запрещает сбор, хранение и обработку данных клиентов без их предварительного согласия.

5 сервисов для успешных продаж в интернете

Чтобы соблюдать все законы на практике, но не тратить ресурсы на работу вручную, рекомендуем использовать сервисы для автоматизации торговли в интернете. 

Облачная касса и чеки для соблюдения 54-ФЗ

Формировать чеки можно и «в фоновом режиме», если арендовать облачную кассу. Такая ККТ берет на себя всю работу кассира:

  • фискализирует все способы платежей: по карте, через ссылки и QR-коды, pay-сервисы, рассрочки и т. д.;

  • формирует любые виды чеков: предоплаты, полного расчета, с данными агентов и реквизитами маркировки;

  • передает чеки в налоговую и «Честный ЗНАК»;

  • интегрируется с сайтом, интернет-эквайрингом, CRM, 1С: к одной кассе можно подключить несколько эквайрингов и сайтов;

  • отображает аналитику по чекам и продажам в личном кабинете. 

Кому подходит? Всем ИП и ООО, которые принимают оплату в интернете от физических лиц (кроме самозанятых и ИП на НПД — им касса не нужна). 

Лайфхак! Выбирайте провайдеров, которые предоставляют поддержку всей цепочки оплаты: на стороне эквайринга, кассы и ФНС. Так, вы сможете получить своевременное устранение ошибок с чеками в одном окне, без рисков штрафов. 

Облачная касса Бизнес.Ру:

  • фискализация всех видов платежей;

  • автоматическая отправка онлайн-чеков по 54-ФЗ;

  • поддержка всей цепочки оплаты.

Бизнес.Pay для генерации ссылки на оплату

Это конструктор ссылок, с помощью которого можно быстро сформировать ссылку на оплату и отправить ее в любой канал связи с покупателем. При этом комиссия всего 2% по картам и ниже — зависит от вида деятельности. 

Возможности сервиса:

  • прием оплаты только по СБП для экономии на комиссии;

  • автоматическая отправка онлайн-чеков покупателям и в ФНС;

  • настройка шаблона ссылок с логотипом и контактами;

  • состав заказа в самой ссылке перед оплатой;

  • статистика по чекам в Telegram в назначенное время (например, ежедневно в 20:00).

Кому подходит?  Решение создано для тех, кто:

  • принимает оплату за товары/услуги в соцсетях, мессенджерах, через сайт;

  • проводит разовые сделки;

  • работает в сфере инфобизнеса и онлайн-образования.

Создавайте платежные ссылки в 3 клика, отправляйте их покупателям в мессенджеры и соцсети с максимально низкой комиссией от 0,4%.

Приложение для приема платежей через смартфон 

Принимать оплату через телефон легко, если установить специальное приложение от Бизнес.Ру:

  • подходит под любые способы оплаты — можно оставить только СБП с комиссией от 0,4%;

  • поддерживает оплату по карте через NFC — нужно только приложить карту и платеж пройдет;

  • работает с маркировкой — коды добавляются через камеру смартфона и автоматически списываются после продажи в «Честном ЗНАКе».

Главное — прием оплаты через смартфон соответствует 54-ФЗ — каждая оплата фискализируется через облачную кассу, чеки сразу отправляются в ФНС и клиенту. 

Кому подходит? Интернет-магазинам и сайтам с собственной курьерской доставкой, сфере онлайн-услуг и всем предпринимателям, которые принимают оплату на выезде. 

Превратите смартфон в эквайринг и кассу

Интернет-витрина для запуска онлайн-магазина за 10 минут

Это готовое решение для продажи товаров и услуг без разработки сайта. 

Витрина позволяет покупателям просматривать каталог товаров, добавлять выбранные позиции в корзину и сразу переходить к оформлению заказа и оплате без лишних шагов.

Преимущества интернет-витрины:

  • запуск за несколько часов без дизайнеров и программистов;

  • встроенная оплата и автоматическая фискализация;

  • поддержка популярных способов оплаты;

  • оформление карточек товаров специалистами сервиса.

Оформление товарных карточек выполняют специалисты Бизнес.Ру — весь процесс занимает не более 1–3 дней. 

Кому подходит? Интернет-витрину может использовать любой бизнес для продвижения товаров/услуг в онлайн-пространстве без запуска полноценного интернет-магазина.

Создайте интернет-витрину за 0 ₽

Сервис для автоматизации продаж товаров с маркировкой

Сервис упрощает процесс продажи маркированных товаров. И вот как он работает: 

  1. Сервис получает данные о заказе с сайта или заказ формируется вручную в приложении.

  2. Продавец добавляет коды маркировки к товарам в заказе с помощью ТСД или камеры телефона.

  3. Сервис автоматически проверит код, получит разрешение на продажу.

  4. После реализации сервис сам направит отчеты в ГИС МТ и выведет коды маркировки из оборота.

Для полной автоматизации сервис интегрируется с их интернет-магазином или сайтом, чтобы все заказы в сервисе создавались автоматически.

Кому подходит? Всем, кто продает маркированные товары в интернете.

Сканируйте код маркировки один раз — все остальное сделает сервис Бизнес.Ру: сформирует онлайн-чеки и спишет коды в «Честном ЗНАКе».

Вывод 

Бизнес.Ру регулярно помогает предпринимателям выстраивать онлайн-продажи с учетом требований законодательства. Практика показывает, что ошибки возникают не из-за сложности законов, а из-за отсутствия удобных инструментов для работы с онлайн-оплатой, кассой и чеками. 

Сервисы Бизнес.Ру позволяют автоматизировать важные процессы: прием платежей, фискализацию, работу с маркировкой и доставкой. Это дает предпринимателям возможность сосредоточиться на развитии продаж. 

Надеемся, теперь вам будет проще запустить продажи в интернете. А если остались вопросы, то вы можете их задать специалистам Бизнес.Ру.

