Как продавать в интернете без штрафов: законы и сервисы для бизнеса

Какие законы должен соблюдать онлайн-бизнес
Если предприниматель принимает оплату от физических лиц через интернет: сайт, соцсети или мессенджеры — он одновременно подпадает под требования сразу нескольких нормативных актов:
54-ФЗ — онлайн-касса и чеки. Все ИП и ООО, которые принимают оплату от физических лиц через интернет, обязаны использовать онлайн-кассу, формировать фискальные чеки и направлять их покупателям и ФНС в электронном виде в течение 1 рабочих суток.
Ст. 14.1 КоАП — регистрация бизнеса. Работа без оформления статуса ИП или ООО расценивается как правонарушение и влечет административные санкции.
Ст. 26.1 закона № 2300-I — дистанционная торговля. Определяет отношения между интернет-продавцом и покупателем, а также устанавливает порядок возврата товаров.
Ст. 494 ГК — публичная оферта. На сайте нужно опубликовать условия публичной оферты, содержащие порядок заключения договора купли-продажи.
Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ — персональные данные. Запрещает сбор, хранение и обработку данных клиентов без их предварительного согласия.
5 сервисов для успешных продаж в интернете
Чтобы соблюдать все законы на практике, но не тратить ресурсы на работу вручную, рекомендуем использовать сервисы для автоматизации торговли в интернете.
Облачная касса и чеки для соблюдения 54-ФЗ
Формировать чеки можно и «в фоновом режиме», если арендовать облачную кассу. Такая ККТ берет на себя всю работу кассира:
фискализирует все способы платежей: по карте, через ссылки и QR-коды, pay-сервисы, рассрочки и т. д.;
формирует любые виды чеков: предоплаты, полного расчета, с данными агентов и реквизитами маркировки;
передает чеки в налоговую и «Честный ЗНАК»;
интегрируется с сайтом, интернет-эквайрингом, CRM, 1С: к одной кассе можно подключить несколько эквайрингов и сайтов;
отображает аналитику по чекам и продажам в личном кабинете.
Кому подходит? Всем ИП и ООО, которые принимают оплату в интернете от физических лиц (кроме самозанятых и ИП на НПД — им касса не нужна).
Лайфхак! Выбирайте провайдеров, которые предоставляют поддержку всей цепочки оплаты: на стороне эквайринга, кассы и ФНС. Так, вы сможете получить своевременное устранение ошибок с чеками в одном окне, без рисков штрафов.
Облачная касса Бизнес.Ру:
фискализация всех видов платежей;
автоматическая отправка онлайн-чеков по 54-ФЗ;
поддержка всей цепочки оплаты.
Бизнес.Pay для генерации ссылки на оплату
Это конструктор ссылок, с помощью которого можно быстро сформировать ссылку на оплату и отправить ее в любой канал связи с покупателем. При этом комиссия всего 2% по картам и ниже — зависит от вида деятельности.
Возможности сервиса:
прием оплаты только по СБП для экономии на комиссии;
автоматическая отправка онлайн-чеков покупателям и в ФНС;
настройка шаблона ссылок с логотипом и контактами;
состав заказа в самой ссылке перед оплатой;
статистика по чекам в Telegram в назначенное время (например, ежедневно в 20:00).
Кому подходит? Решение создано для тех, кто:
принимает оплату за товары/услуги в соцсетях, мессенджерах, через сайт;
проводит разовые сделки;
работает в сфере инфобизнеса и онлайн-образования.
Приложение для приема платежей через смартфон
Принимать оплату через телефон легко, если установить специальное приложение от Бизнес.Ру:
подходит под любые способы оплаты — можно оставить только СБП с комиссией от 0,4%;
поддерживает оплату по карте через NFC — нужно только приложить карту и платеж пройдет;
работает с маркировкой — коды добавляются через камеру смартфона и автоматически списываются после продажи в «Честном ЗНАКе».
Главное — прием оплаты через смартфон соответствует 54-ФЗ — каждая оплата фискализируется через облачную кассу, чеки сразу отправляются в ФНС и клиенту.
Кому подходит? Интернет-магазинам и сайтам с собственной курьерской доставкой, сфере онлайн-услуг и всем предпринимателям, которые принимают оплату на выезде.
Интернет-витрина для запуска онлайн-магазина за 10 минут
Это готовое решение для продажи товаров и услуг без разработки сайта.
Витрина позволяет покупателям просматривать каталог товаров, добавлять выбранные позиции в корзину и сразу переходить к оформлению заказа и оплате без лишних шагов.
Преимущества интернет-витрины:
запуск за несколько часов без дизайнеров и программистов;
встроенная оплата и автоматическая фискализация;
поддержка популярных способов оплаты;
оформление карточек товаров специалистами сервиса.
Оформление товарных карточек выполняют специалисты Бизнес.Ру — весь процесс занимает не более 1–3 дней.
Кому подходит? Интернет-витрину может использовать любой бизнес для продвижения товаров/услуг в онлайн-пространстве без запуска полноценного интернет-магазина.
Сервис для автоматизации продаж товаров с маркировкой
Сервис упрощает процесс продажи маркированных товаров. И вот как он работает:
Сервис получает данные о заказе с сайта или заказ формируется вручную в приложении.
Продавец добавляет коды маркировки к товарам в заказе с помощью ТСД или камеры телефона.
Сервис автоматически проверит код, получит разрешение на продажу.
После реализации сервис сам направит отчеты в ГИС МТ и выведет коды маркировки из оборота.
Для полной автоматизации сервис интегрируется с их интернет-магазином или сайтом, чтобы все заказы в сервисе создавались автоматически.
Кому подходит? Всем, кто продает маркированные товары в интернете.
Вывод
Бизнес.Ру регулярно помогает предпринимателям выстраивать онлайн-продажи с учетом требований законодательства. Практика показывает, что ошибки возникают не из-за сложности законов, а из-за отсутствия удобных инструментов для работы с онлайн-оплатой, кассой и чеками.
Сервисы Бизнес.Ру позволяют автоматизировать важные процессы: прием платежей, фискализацию, работу с маркировкой и доставкой. Это дает предпринимателям возможность сосредоточиться на развитии продаж.
Надеемся, теперь вам будет проще запустить продажи в интернете. А если остались вопросы, то вы можете их задать специалистам Бизнес.Ру.
