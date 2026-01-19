Как продавать в интернете без штрафов: законы и сервисы для бизнеса

5 сервисов для успешных продаж в интернете

Чтобы соблюдать все законы на практике, но не тратить ресурсы на работу вручную, рекомендуем использовать сервисы для автоматизации торговли в интернете.

Облачная касса и чеки для соблюдения 54-ФЗ

Формировать чеки можно и «в фоновом режиме», если арендовать облачную кассу. Такая ККТ берет на себя всю работу кассира:

фискализирует все способы платежей: по карте, через ссылки и QR-коды, pay-сервисы, рассрочки и т. д.;

формирует любые виды чеков: предоплаты, полного расчета, с данными агентов и реквизитами маркировки;

передает чеки в налоговую и «Честный ЗНАК»;

интегрируется с сайтом, интернет-эквайрингом, CRM, 1С: к одной кассе можно подключить несколько эквайрингов и сайтов;

отображает аналитику по чекам и продажам в личном кабинете.

Кому подходит? Всем ИП и ООО, которые принимают оплату в интернете от физических лиц (кроме самозанятых и ИП на НПД — им касса не нужна).

Лайфхак! Выбирайте провайдеров, которые предоставляют поддержку всей цепочки оплаты: на стороне эквайринга, кассы и ФНС. Так, вы сможете получить своевременное устранение ошибок с чеками в одном окне, без рисков штрафов.