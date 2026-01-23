Как запустить интернет-магазин: пошаговая инструкция 

Стоит ли запускать свой интернет-магазин
Да, интернет-магазин остается одним из самых востребованных форматов онлайн-бизнеса. Он снижает расходы на аренду и персонал, расширяет географию продаж и повышает узнаваемость бренда.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом квартале 2025 года объем e-commerce в России вырос на 36% и достиг 2,6 трлн рублей. Более 97% оборота пришлось на покупки в российских интернет-магазинах и маркетплейсах.
За 11 месяцев 2025 года число покупателей в интернет-магазинах и мобильных приложениях (без учета маркетплейсов) увеличилось на 16% год к году (данные СберАналитики).
Все больше селлеров запускают свои интернет-магазины и уходят с маркетплейсов. Причина — условия работы на площадках становятся менее выгодными. Торговля через свой онлайн-магазин экономически эффективнее.
К тому же запустить интернет-магазин сегодня можно быстро и без привлечения разработчиков, маркетологов и сложных технических доработок.
Ниже рассмотрим варианты создания интернет-магазина и их особенности.
Создание интернет-магазина: инструкция
Чтобы открыть интернет-магазин с нуля, нужно пройти несколько этапов — от выбора платформы до подключения приема платежей.
Мы собрали пошаговую инструкцию, которая особенно полезна для начинающих предпринимателей.
Отметим, что мы не включили в чек-лист шаги про анализ конкурентов, ниши и ЦА, т.к. это работу стоит провести до планирования запуска сайта.
Теперь разберем важные шаги подробнее.
Шаг 1. Выбираем платформу: готовая витрина или разработка с нуля
Интернет-магазин можно запустить несколькими способами:
Вариант 1. Готовая интернет-витрина.
Интернет-витрина — это готовый формат сайта для продажи товаров и услуг. В зависимости от задач бизнеса она может использоваться как простой каталог без онлайн-оплаты либо как полноценный интернет-магазин с корзиной, личным кабинетом покупателя и оплатой в один клик.
Особенность интернет-витрины — единый шаблон сайта без возможности кастомизации. Формат не предполагает уникального дизайна, вариантов оформления каталога или карточек товаров. Витрина ориентирована на быстрый запуск без технической доработки:
загрузить товары и услуги, цены, фотографии и характеристики (обычно одним файлом в Excel);
указать юридическую информацию о компании;
выбрать способы приема оплаты;
подключить доставку при необходимости.
Запустить интернет-витрину можно через Бизнес.Ру. Решение включает все для быстрого старта онлайн-продаж:
домен и хостинг без покупки;
личный кабинет покупателя с историей заказов, корзина и заказ/оплата в один клик;
возможность приема заказа без оплаты: после оформления платежная ссылка автоматически отправится клиенту на почту;
встроенные способы приема оплаты: карты, СБП, pay-сервисы, оплата частями;
соответствие 54-ФЗ, поддержка маркировки, разрешительного режима и ТС ПИоТ
возможность учета товаров: остатки на сайте автоматически синхронизируются со складом;
функции CRM-система с учетом заказов и базы клиентов;
возможность подключения Jivo-чата и системы аналитики;
SEO-оптимизация — заполнение метатегов осуществляется прямо в интерфейсе конструктора.
К недостаткам витрины можно отнести случаи, когда бизнесу требуются нестандартные или отраслевые решения, например, модули бронирования или онлайн-записи.
В остальном, интернет-витрина Бизнес.Ру подходит для 90% задач интернет-торговли. В ее основе продуманный сценарий продаж: удобный каталог с фильтрами, отображение остатков, быстрая оплата, автоматическая отправка онлайн-чеков.
Решение адаптировано под любые устройства, быстро загружается и не требует самостоятельного обслуживания — обновления и техническую поддержку берет на себя платформа. Предпринимателю остается только загрузить товары и начать продажи. Стоимость — от 990 ₽ в месяц.
Вариант 2. Индивидуальная разработка сайта.
При разработке сайта под конкретный бизнес создается уникальная структура, дизайн и функционал.
Преимущества:
Полная передача айдентики бренда.
Контроль архитектуры и логики работы сайта.
Легкость масштабирования и добавления новых сервисов.
Недостатки: длительная разработка — от нескольких месяцев до года, стоимость стартует от 200 000 ₽. Также для запуска полноценного интернет-магазина придется нанять штат специалистов, которые будут постоянно контролировать сайт, улучшать и обновлять его, следить за безопасностью, оплачивать хостинг и домен.
Потребуется привлечь маркетолога и дизайнера для наполнения и разработки визуальной части. Это долго, дорого и на старте не всегда экономически оправдано.
Шаг 2. Оформляем бизнес по закону
Перед запуском интернет-магазина нужно зарегистрировать бизнес и выбрать систему налогообложения.
Формы регистрации:
ИП — подходит для небольших интернет-магазинов с умеренным оборотом.
ООО — вариант для масштабного бизнеса, привлечения партнеров и инвестиций.
Системы налогообложения:
УСН: 6% «Доходы» или 15% «Доходы минус расходы». С 2026 года лимит освобождения от НДС снижен до 20 млн ₽ в год.
ОСНО: НДС 20%, налоги на имущество; ИП платят НДФЛ, организации — налог на прибыль.
АУСН: 8% «Доходы» и 20% «Доходы минус расходы». Налоги рассчитываются автоматически через банковские данные и онлайн-кассу.
Шаг 3. Открываем расчетный счет
Расчетный счет нужен для безналичных расчетов с поставщиками и приема оплаты от клиентов в интернете. Также без него не получится настроить полную цепочку приема платежей с подключением интернет-эквайринга и облачной кассы.
Где открыть расчетный счет — рассказали в статье.
Шаг 4. Подключаем интернет-эквайринг и выбираем способы оплаты
Интернет-эквайринг переводит оплату со счета покупателя на счет предпринимателя.
Для повышения конверсии в оплату важно подключить несколько способов оплаты: карту, СБП, платежную ссылку, электронный кошелек — так покупатель быстрее принимает решение о покупке и реже уходит с сайта.
Также наличие нескольких платежных сценариев повышает долю завершенных оплат.
Для настройки того или иного способа потребуется подключение к платежной системе или интернет-эквайрингу.
Шаг 5. Настраиваем фискализацию по 54-ФЗ
Для законного приема интернет-платежей необходима касса, причем специальная — облачная. Она автоматически формирует электронные чеки и передает их покупателю и в налоговую.
Чтобы вся цепочка онлайн-оплаты заработала по 54-ФЗ, нужно:
Выбрать провайдера облачной кассы с поддержкой.
Купить фискальный накопитель.
Заключить договор с ОФД.
Зарегистрировать кассу онлайн через ФНС или Госуслуги.
Провести интеграцию кассы с интернет-эквайрингом и сайтом.
Проверить работу цепочки «эквайринг → касса → ОФД».
Шаг 6. Выстраиваем работу с маркировкой
Если в интернет-магазине будут продаваться товары, подлежащие маркировке, нужно:
получить электронную подпись;
зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК»;
подключиться к системе ЭДО;
выводить коды маркировки из оборота после продажи.
Шаг 7. Публикуем документы на сайте
На сайте нужно разместить:
Политику конфиденциальности. Интернет-магазин обязан законно обрабатывать персональные данные пользователей и получать их согласие.
Публичную оферту. В документе фиксируются условия доставки, возврата, обмена и реквизиты продавца.
Регистрацию товарного знака. Необязательный пункт, но помогает защитить бренд.
Данные о доставке товара, оплате и возврате товара.
Шаг 8. Оптимизируйте учет товаров
Автоматизация учета ускоряет обработку заказов и контролирует движение товаров. После внедрения программы учета можно:
получать информацию об остатках товаров в режиме реального времени и вовремя прогнозировать закупки;
использовать автоматический документооборот;
сократить ручную работу до 60%;
комплексно управлять запасами на складе — избежать дефицита или неликвида.
Главное
Создание интернет-магазина — это последовательный процесс: от выбора платформы до настройки складских операций.
Важно учитывать юридические требования: регистрируйте ИП или ООО и подключайте онлайн‑кассу в соответствии с 54‑ФЗ, чтобы вести бизнес с первого дня легально.
Тщательная проработка каждого шага ускоряет выход проекта на прибыль.
