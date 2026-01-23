Клерк работа - Богатыри 20.01 мобил
Как запустить интернет-магазин: пошаговая инструкция 

Объясняем, как запустить интернет-магазин с нуля: какую платформу выбрать и как настроить прием оплат с автоматической фискализацией.

Стоит ли запускать свой интернет-магазин

Да, интернет-магазин остается одним из самых востребованных форматов онлайн-бизнеса. Он снижает расходы на аренду и персонал, расширяет географию продаж и повышает узнаваемость бренда.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом квартале 2025 года объем e-commerce в России вырос на 36% и достиг 2,6 трлн рублей. Более 97% оборота пришлось на покупки в российских интернет-магазинах и маркетплейсах. 

За 11 месяцев 2025 года число покупателей в интернет-магазинах и мобильных приложениях (без учета маркетплейсов) увеличилось на 16% год к году (данные СберАналитики). 

Все больше селлеров запускают свои интернет-магазины и уходят с маркетплейсов. Причина — условия работы на площадках становятся менее выгодными. Торговля через свой онлайн-магазин экономически эффективнее. 

К тому же запустить интернет-магазин сегодня можно быстро и без привлечения разработчиков, маркетологов и сложных технических доработок. 

Ниже рассмотрим варианты создания интернет-магазина и их особенности.

Создание интернет-магазина: инструкция

Чтобы открыть интернет-магазин с нуля, нужно пройти несколько этапов — от выбора платформы до подключения приема платежей

Мы собрали пошаговую инструкцию, которая особенно полезна для начинающих предпринимателей.

Отметим, что мы не включили в чек-лист шаги про анализ конкурентов, ниши и ЦА, т.к. это работу стоит провести до планирования запуска сайта. 

Теперь разберем важные шаги подробнее.

Шаг 1. Выбираем платформу: готовая витрина или разработка с нуля

Интернет-магазин можно запустить несколькими способами:

  • Вариант 1. Готовая интернет-витрина.

Интернет-витрина — это готовый формат сайта для продажи товаров и услуг. В зависимости от задач бизнеса она может использоваться как простой каталог без онлайн-оплаты либо как полноценный интернет-магазин с корзиной, личным кабинетом покупателя и оплатой в один клик.

Особенность интернет-витрины — единый шаблон сайта без возможности кастомизации. Формат не предполагает уникального дизайна, вариантов оформления каталога или карточек товаров. Витрина ориентирована на быстрый запуск без технической доработки:

  • загрузить товары и услуги, цены, фотографии и характеристики (обычно одним файлом в Excel);

  • указать юридическую информацию о компании;

  • выбрать способы приема оплаты;

  • подключить доставку при необходимости.

Запустить интернет-витрину можно через Бизнес.Ру. Решение включает все для быстрого старта онлайн-продаж:

  • домен и хостинг без покупки;

  • личный кабинет покупателя с историей заказов, корзина и заказ/оплата в один клик;

  • возможность приема заказа без оплаты: после оформления платежная ссылка автоматически отправится клиенту на почту; 

  • встроенные способы приема оплаты: карты, СБП, pay-сервисы, оплата частями;

  • соответствие 54-ФЗ, поддержка маркировки, разрешительного режима и ТС ПИоТ

  • возможность учета товаров: остатки на сайте автоматически синхронизируются со складом;

  • функции CRM-система с учетом заказов и базы клиентов;

  • возможность подключения Jivo-чата и системы аналитики;

  • SEO-оптимизация — заполнение метатегов осуществляется прямо в интерфейсе конструктора. 

К недостаткам витрины можно отнести случаи, когда бизнесу требуются нестандартные или отраслевые решения, например, модули бронирования или онлайн-записи.

В остальном, интернет-витрина Бизнес.Ру подходит для 90% задач интернет-торговли. В ее основе продуманный сценарий продаж: удобный каталог с фильтрами, отображение остатков, быстрая оплата, автоматическая отправка онлайн-чеков. 

Решение адаптировано под любые устройства, быстро загружается и не требует самостоятельного обслуживания — обновления и техническую поддержку берет на себя платформа. Предпринимателю остается только загрузить товары и начать продажи. Стоимость — от 990 ₽ в месяц.

Пример интернет-витрины Бизнес.Ру для TapiocaShop.ru

  • Вариант 2. Индивидуальная разработка сайта.

При разработке сайта под конкретный бизнес создается уникальная структура, дизайн и функционал.

Преимущества:

  • Полная передача айдентики бренда.

  • Контроль архитектуры и логики работы сайта.

  • Легкость масштабирования и добавления новых сервисов.

Недостатки: длительная разработка — от нескольких месяцев до года, стоимость стартует от 200 000 ₽. Также для запуска полноценного интернет-магазина придется нанять штат специалистов, которые будут постоянно контролировать сайт, улучшать и обновлять его, следить за безопасностью, оплачивать хостинг и домен. 

Потребуется привлечь маркетолога и дизайнера для наполнения и разработки визуальной части. Это долго, дорого и на старте не всегда экономически оправдано.

Шаг 2. Оформляем бизнес по закону

Перед запуском интернет-магазина нужно зарегистрировать бизнес и выбрать систему налогообложения.

Формы регистрации:

  • ИП — подходит для небольших интернет-магазинов с умеренным оборотом.

  • ООО — вариант для масштабного бизнеса, привлечения партнеров и инвестиций.

Системы налогообложения:

  • УСН: 6% «Доходы» или 15% «Доходы минус расходы». С 2026 года лимит освобождения от НДС снижен до 20 млн ₽ в год.

  • ОСНО: НДС 20%, налоги на имущество; ИП платят НДФЛ, организации — налог на прибыль.

  • АУСН: 8% «Доходы» и 20% «Доходы минус расходы». Налоги рассчитываются автоматически через банковские данные и онлайн-кассу.

Шаг 3. Открываем расчетный счет 

Расчетный счет нужен для безналичных расчетов с поставщиками и приема оплаты от клиентов в интернете. Также без него не получится настроить полную цепочку приема платежей с подключением интернет-эквайринга и облачной кассы. 

Где открыть расчетный счет — рассказали в статье.

Шаг 4. Подключаем интернет-эквайринг и выбираем способы оплаты 

Интернет-эквайринг переводит оплату со счета покупателя на счет предпринимателя. 

Для повышения конверсии в оплату важно подключить несколько способов оплаты: карту, СБП, платежную ссылку, электронный кошелек — так покупатель быстрее принимает решение о покупке и реже уходит с сайта. 

Также наличие нескольких платежных сценариев повышает долю завершенных оплат.

Для настройки того или иного способа потребуется подключение к платежной системе или интернет-эквайрингу. 

Шаг 5. Настраиваем фискализацию по 54-ФЗ

Для законного приема интернет-платежей необходима касса, причем специальная — облачная. Она автоматически формирует электронные чеки и передает их покупателю и в налоговую.

Чтобы вся цепочка онлайн-оплаты заработала по 54-ФЗ, нужно:

  1. Выбрать провайдера облачной кассы с поддержкой.

  2. Купить фискальный накопитель.

  3. Заключить договор с ОФД.

  4. Зарегистрировать кассу онлайн через ФНС или Госуслуги.

  5. Провести интеграцию кассы с интернет-эквайрингом и сайтом.

  6. Проверить работу цепочки «эквайринг → касса → ОФД».

Шаг 6. Выстраиваем работу с маркировкой 

Если в интернет-магазине будут продаваться товары, подлежащие маркировке, нужно: 

  • получить электронную подпись;

  • зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК»;

  • подключиться к системе ЭДО;

  • выводить коды маркировки из оборота после продажи.

Шаг 7. Публикуем документы на сайте 

На сайте нужно разместить:

  • Политику конфиденциальности. Интернет-магазин обязан законно обрабатывать персональные данные пользователей и получать их согласие.

  • Публичную оферту. В документе фиксируются условия доставки, возврата, обмена и реквизиты продавца.

  • Регистрацию товарного знака. Необязательный пункт, но помогает защитить бренд.

  • Данные о доставке товара, оплате и возврате товара. 

Шаг 8. Оптимизируйте учет товаров 

Автоматизация учета ускоряет обработку заказов и контролирует движение товаров. После внедрения программы учета можно:

  • получать информацию об остатках товаров в режиме реального времени и вовремя прогнозировать закупки;

  • использовать автоматический документооборот;

  • сократить ручную работу до 60%;

  • комплексно управлять запасами на складе — избежать дефицита или неликвида. 

Главное 

Создание интернет-магазина — это последовательный процесс: от выбора платформы до настройки складских операций.

Важно учитывать юридические требования: регистрируйте ИП или ООО и подключайте онлайн‑кассу в соответствии с 54‑ФЗ, чтобы вести бизнес с первого дня легально.

Тщательная проработка каждого шага ускоряет выход проекта на прибыль.

