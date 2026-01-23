Как запустить интернет-магазин: пошаговая инструкция 

Стоит ли запускать свой интернет-магазин

Да, интернет-магазин остается одним из самых востребованных форматов онлайн-бизнеса. Он снижает расходы на аренду и персонал, расширяет географию продаж и повышает узнаваемость бренда.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом квартале 2025 года объем e-commerce в России вырос на 36% и достиг 2,6 трлн рублей. Более 97% оборота пришлось на покупки в российских интернет-магазинах и маркетплейсах.

За 11 месяцев 2025 года число покупателей в интернет-магазинах и мобильных приложениях (без учета маркетплейсов) увеличилось на 16% год к году (данные СберАналитики).

Все больше селлеров запускают свои интернет-магазины и уходят с маркетплейсов. Причина — условия работы на площадках становятся менее выгодными. Торговля через свой онлайн-магазин экономически эффективнее.

К тому же запустить интернет-магазин сегодня можно быстро и без привлечения разработчиков, маркетологов и сложных технических доработок.

Ниже рассмотрим варианты создания интернет-магазина и их особенности.