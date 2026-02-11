Программа для оптовой торговли: автоматизируйте учет товаров и прайс-листы

Особенности оптовой торговли

Оптовая торговля отличается от розницы не только объемами, но и логикой процессов, требованиями к учету и взаимодействию с контрагентами.

Оптовая торговля — это цепочка поставок: закупка у производителя или поставщика, хранение на складе и отгрузка контрагентам. Оптовым продавцом может быть и сам производитель.

Товар оптовики сбывают крупными партиями с меньшей маржой за единицу, а прибыль формируется за счет оборота. Работают они в основном с юрлицами и ИП, которые перепродают товары или реализуют их в розницу. Для опта характерны крупные склады или несколько складских площадок.

Важно! С 1 января 2026 года электронный документооборот стал обязательным для всех оптовиков, а УПД заменил накладные и акты.

Ключевые процессы опта:

закупки;

складской учет и резервы;

логистика и доставка;

взаиморасчеты;

отчетность и аналитика.