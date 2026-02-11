Программа для оптовой торговли: автоматизируйте учет товаров и прайс-листы

Особенности оптовой торговли
Оптовая торговля отличается от розницы не только объемами, но и логикой процессов, требованиями к учету и взаимодействию с контрагентами.
Оптовая торговля — это цепочка поставок: закупка у производителя или поставщика, хранение на складе и отгрузка контрагентам. Оптовым продавцом может быть и сам производитель.
Товар оптовики сбывают крупными партиями с меньшей маржой за единицу, а прибыль формируется за счет оборота. Работают они в основном с юрлицами и ИП, которые перепродают товары или реализуют их в розницу. Для опта характерны крупные склады или несколько складских площадок.
Важно! С 1 января 2026 года электронный документооборот стал обязательным для всех оптовиков, а УПД заменил накладные и акты.
Ключевые процессы опта:
закупки;
складской учет и резервы;
логистика и доставка;
взаиморасчеты;
отчетность и аналитика.
Возможности программы для оптовой торговли
Основные функции автоматизации опта реализованы в товароучетной программе Бизнес.Ру.
Закупка товаров
Инструмент «Управление закупками» помогает планировать заказы поставщикам с учетом остатков, резервов, ожидаемых поступлений, неснижаемого остатка и истории продаж. Это позволяет избежать дефицита ходовых позиций и излишков неликвида.
В заказе поставщику фиксируются даты оплаты и поставки, а также склад поступления. Будущие поставки и их влияние на остатки отображаются в отчетах, что особенно важно при широком ассортименте.
Управление ценообразованием
В опте цены индивидуальны и зависят от клиента и объема партии. В Бизнес.Ру используется родительская цена, от которой по формулам рассчитываются остальные. При изменении базовой цены все связанные цены пересчитываются автоматически.
Цены можно задавать для конкретных контрагентов, групп клиентов и категорий товаров. Поддерживаются разные единицы измерения: штуки, упаковки, коробки. И все они с собственными ценами.
Персональные прайс-листы выгружаются в Excel или доступны клиентам через B2B-каталог. Сервис интегрирован с программой: заявки автоматически попадают в CRM, товар резервируется, а менеджер выставляет счет.
Персональные прайс-листы в формате интернет-каталога
Индивидуальные прайс-листы под каждого контрагента в виде онлайн-каталога по ссылке. Контрагенты смогут видеть актуальные цены, наличие и сразу оформлять заказы
Контроль складских остатков и резервирование
Складской учет в Бизнес.Ру охватывает приемку, хранение, перемещения и контроль остатков.
Товароучетная система показывает фактические остатки, резервы и ожидаемые поступления. Товары можно резервировать под клиентов или заказы, исключая двойные продажи.
Резервы можно снимать автоматически, если товар не был отгружен или продан в заданный срок. Резервирование отражается на свободном остатке товара, который доступен для заказа или продажи.
Для контроля фактических остатков нужна инвентаризация: сотрудники сканируют товары ТСД или смартфоном, система фиксирует расхождения и формирует корректирующие документы.
Работа с заказами
Работа строится вокруг документа «Заказ покупателя». В нем планируют продажи и оформляют отгрузки. Реквизиты нового контрагента заполняются автоматически по ИНН.
Товары добавляются из каталога или загрузкой из Excel. Таблицу заказа можно настраивать, указывать плановые даты оплаты и отгрузки.
Для заказов используются индивидуальные шаблоны документов с кастомизированным оформлением.
Взаиморасчеты и дебиторская задолженность
Бизнес.Ру помогает контролировать расчеты с клиентами и поставщиками, особенно при отсрочках платежа. По каждому контрагенту видно сумму счета, поступившие оплаты и остаток долга.
Данные по взаиморасчетам используются в отчетности, что позволяет оценить дебиторскую задолженность и ее влияние на оборотные средства. Эти данные могут помочь избежать кассового разрыва.
Логистика и доставка
В заказе фиксируются данные о доставке: дата, адрес, способ оплаты и ответственный курьер. Заказы на доставку и маршрутные листы формируются автоматически и распределяются между курьерами.
Для курьеров доступно мобильное приложение Б.Продажи, с маршрутами, заказами и их статусами. Система отправляет уведомления и задачи, помогая контролировать логистику и снижать количество ошибок, а также контролировать персонал.
Подробнее о всех возможностях логистики в программе на сайте.
Отчетность
В программе доступны отчеты по продажам, движению товаров, взаиморасчетам и доставкам. Они формируются автоматически на основе данных системы.
Для бухгалтерского и налогового учета предусмотрена интеграция с 1С. В нее передаются данные по реализациям, товарам и взаиморасчетам. Управленческий учет ведется в Бизнес.Ру, а бухгалтерский в 1С.
Касса и маркировка для оптовой торговли
Оптовые компании, работающие с юрлицами и ИП по безналичному расчету на счет, могут не применять ККТ (п. 9 ст. 2 54-ФЗ). Расчеты оформляются первичными документами.
Оплата банковской картой (ЭСП) относится к розничным операциям и требует применения ККТ.
При работе с маркированными товарами оптовик участвует в обороте кодов: принимает их от производителя или импортера и передает контрагентам по ЭДО.
В Бизнес.Ру поддерживается ввод и вывод маркированных товаров из оборота.
Главное
Большие объемы требуют особого контроля и анализа, опт может получить все это в программе от Бизнес.Ру.
