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CRM
Какую CRM для интернет-магазина выбрать для учета заказов и клиентов

Какую CRM для интернет-магазина выбрать для учета заказов и клиентов

Если интернет-магазин ведет учет заказов и клиентов вручную, проблемы уже начались: заявки теряются, менеджеры не видят историю общения, а обработка заказов тормозит. Решить эти задачи помогает CRM для интернет-магазина. Разберем, какие задачи решает CRM и как выбрать подходящую систему для интернет-магазина.

Для чего интернет-магазину нужна CRM

CRM для интернет-магазина – это система, которая помогает вести учет заказов, клиентов и коммуникаций.

Главная задача CRM – свести ручные операции к минимуму и сделать весь цикл продажи прозрачным, понятным и отслеживаемым, что особенно важно для e-commerce.

Помимо работы со сделками, CRM в интернет-магазине отвечает за быструю и точную обработку заказов. Сотрудник в одном окне видит актуальные остатки, может подтвердить наличие, зарезервировать товар и запустить сборку без звонков на склад и ручных проверок.

Без CRM интернет-магазины оказываются в западне из-за неизбежных проблем:

  • заказы теряются или обрабатываются с задержкой;

  • данные о клиентах хранятся в разных сервисах или, что еще хуже, у менеджеров;

  • покупатели заказывают товары, которых нет в наличии;

  • менеджеры не видят историю общения;

  • стадия обработки заказов не видна;

  • повторные продажи бывают редко и случайно.

CRM эффективно решает эти задачи, централизуя данные. Все обращения, заказы и клиенты отражаются в программе, а работа менеджеров становится прозрачной и управляемой.

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Какие задачи решает CRM для интернет-магазина

На практике CRM закрывает все ключевые процессы интернет-магазина: от получения заказа до аналитики продаж.

Учет заказов

В систему стекаются все заказы – с сайта, телефонии, почты и маркетплейсов (при работе на площадках). Это снижает риск потери заявок и ускоряет обработку.

Работа с клиентской базой

CRM формирует карточку клиента при регистрации на сайте/при заказе. В карточке – история покупок, обращений и договоренностей. Так магазин может персонализировать предложения и повышать повторные продажи.

Контроль обработки заказов

Система помогает отслеживать каждый этап сделки: от оформления заказа до доставки. Менеджеры видят статусы заказов, а руководитель контролирует загрузку сотрудников и воронку продаж.

Коммуникации с клиентами

CRM интегрируется с почтой, телефонией и мессенджерами. Вся переписка и звонки сохраняются в карточке клиента.

Аналитика

Система формирует отчеты по продажам, эффективности менеджеров и каналам привлечения заявок. Это помогает принимать решения на основе данных, а не предположений.

Какие функции CRM нужны онлайн-продажам

Функциональность CRM может несущественно отличаться в зависимости от конкретного решения, но для интернет-магазина важен базовый набор возможностей:

  • Сбор заказов из разных каналов – система автоматически создает заказ с сайта, звонка или почты.

  • Ведение статусов заказов – CRM двигает заказ по этапам: новый, в работе, оплачен, собран, отправлен.

  • Управление задачами сотрудников – система назначает действия менеджерам и контролирует выполнение.

  • Контроль обработки заказов – CRM фиксирует, кто и когда взял заказ в работу и что с ним сделал.

  • Учет и резервирование товаров – система списывает товар с остатков при оформлении заказа.

  • Формирование документов – автоматически создает коммерческие предложения, счета, накладные и сопроводительные документы.

  • Фиксация оплат – CRM отмечает факт оплаты и связывает его с конкретным заказом и клиентом.

  • Передача заказов между отделами – система передает заказ от менеджера к складу и доставке.

  • Хранение истории действий – фиксируются все изменения, комментарии и действия сотрудников.

  • Сбор данных для анализа – CRM накапливает информацию о продажах, клиентах и заказах для отчетов.

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Как CRM работает в интернет-магазине

CRM сопровождает клиента на всех этапах покупки. Взаимодействие начинается с первого посещения сайта, продолжается при оформлении заказов и не заканчивается даже после покупки. Система будет работать с клиентом, рассылая ему выгодные предложения, то есть стимулировать повторные продажи.

Схема работы обычно выглядит так:

Какую CRM для интернет-магазина выбрать для учета заказов и клиентов

После оформления заказа на сайте CRM автоматически создает карточку клиента, фиксирует историю покупок и передает заявку менеджеру или на сборку.

Система помогает контролировать оплату, доставку и коммуникацию с покупателем. После завершения сделки CRM продолжает хранить историю взаимодействия и использовать ее для повторных продаж и рассылок.

Как выбрать CRM для интернет-магазина

На что стоит обратить внимание:

  • поддержка интеграции с вашей платформой сайта, сервисами доставки и оплаты;

  • удобство интерфейса для работы с заказами;

  • наличие аналитики и автоматизации;

  • возможность масштабирования;

  • стоимость внедрения и поддержки.

Полезно использовать тестовый период. Это позволяет оценить, насколько система удобна в ежедневной работе.

CRM Бизнес.Ру для интернет-магазина: обзор системы

CRM Бизнес.Ру – основа единой системы для управления онлайн-торговлей, которая объединяет продажи, склад, закупки и финансы. В отличие от классических CRM, ориентированных только на работу с клиентами, система помогает управлять всем циклом интернет-магазина от заявки с сайта до доставки клиенту.

Сервис позволяет вести товарный и складской учет, контролировать закупки, анализировать продажи и выгружать данные в 1С без ручного переноса. 

Для менеджеров по продажам можно гибко настроить права доступа: сотрудники работают только с нужными разделами и видят актуальные остатки, цены и данные по заказам.

Основные возможности CRM Бизнес.Ру

  • сбор заказов с сайта, маркетплейсов,ВКонтакте, Авито, почты и телефонии;

  • единая карточка клиента с историей покупок, обращений, договоров;

  • контроль задач и работы менеджеров;

  • воронка продаж и аналитика;

  • автоматическое создание и отправка документов;

  • триггерные уведомления и рассылки;

  • отчеты по продажам, заказам и конверсии.

Система предоставляет бесплатный тестовый период 14 дней. Стоимость подписки начинается от 350 рублей в месяц и зависит от набора функций.

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Итог

CRM для интернет-магазина – это полноценный инструмент управления продажами внутри базы клиентов.

Правильно подобранная система помогает:

  • ускорить обработку заказов;

  • свести ошибки к минимуму;

  • контролировать работу менеджеров;

  • повысить качество сервиса;

  • увеличить повторные продажи.

Сегодня в e-commerce CRM уже базовый инструмент. Без автоматизации интернет-магазину сложно масштабироваться и поддерживать уровень сервиса.

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