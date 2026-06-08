Какую CRM для интернет-магазина выбрать для учета заказов и клиентов

Для чего интернет-магазину нужна CRM

CRM для интернет-магазина – это система, которая помогает вести учет заказов, клиентов и коммуникаций.

Главная задача CRM – свести ручные операции к минимуму и сделать весь цикл продажи прозрачным, понятным и отслеживаемым, что особенно важно для e-commerce.

Помимо работы со сделками, CRM в интернет-магазине отвечает за быструю и точную обработку заказов. Сотрудник в одном окне видит актуальные остатки, может подтвердить наличие, зарезервировать товар и запустить сборку без звонков на склад и ручных проверок.

Без CRM интернет-магазины оказываются в западне из-за неизбежных проблем:

заказы теряются или обрабатываются с задержкой;

данные о клиентах хранятся в разных сервисах или, что еще хуже, у менеджеров;

покупатели заказывают товары, которых нет в наличии;

менеджеры не видят историю общения;

стадия обработки заказов не видна;

повторные продажи бывают редко и случайно.

CRM эффективно решает эти задачи, централизуя данные. Все обращения, заказы и клиенты отражаются в программе, а работа менеджеров становится прозрачной и управляемой.