Какую CRM для интернет-магазина выбрать для учета заказов и клиентов

Для чего интернет-магазину нужна CRM
CRM для интернет-магазина – это система, которая помогает вести учет заказов, клиентов и коммуникаций.
Главная задача CRM – свести ручные операции к минимуму и сделать весь цикл продажи прозрачным, понятным и отслеживаемым, что особенно важно для e-commerce.
Помимо работы со сделками, CRM в интернет-магазине отвечает за быструю и точную обработку заказов. Сотрудник в одном окне видит актуальные остатки, может подтвердить наличие, зарезервировать товар и запустить сборку без звонков на склад и ручных проверок.
Без CRM интернет-магазины оказываются в западне из-за неизбежных проблем:
заказы теряются или обрабатываются с задержкой;
данные о клиентах хранятся в разных сервисах или, что еще хуже, у менеджеров;
покупатели заказывают товары, которых нет в наличии;
менеджеры не видят историю общения;
стадия обработки заказов не видна;
повторные продажи бывают редко и случайно.
CRM эффективно решает эти задачи, централизуя данные. Все обращения, заказы и клиенты отражаются в программе, а работа менеджеров становится прозрачной и управляемой.
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Какие задачи решает CRM для интернет-магазина
На практике CRM закрывает все ключевые процессы интернет-магазина: от получения заказа до аналитики продаж.
Учет заказов
В систему стекаются все заказы – с сайта, телефонии, почты и маркетплейсов (при работе на площадках). Это снижает риск потери заявок и ускоряет обработку.
Работа с клиентской базой
CRM формирует карточку клиента при регистрации на сайте/при заказе. В карточке – история покупок, обращений и договоренностей. Так магазин может персонализировать предложения и повышать повторные продажи.
Контроль обработки заказов
Система помогает отслеживать каждый этап сделки: от оформления заказа до доставки. Менеджеры видят статусы заказов, а руководитель контролирует загрузку сотрудников и воронку продаж.
Коммуникации с клиентами
CRM интегрируется с почтой, телефонией и мессенджерами. Вся переписка и звонки сохраняются в карточке клиента.
Аналитика
Система формирует отчеты по продажам, эффективности менеджеров и каналам привлечения заявок. Это помогает принимать решения на основе данных, а не предположений.
Какие функции CRM нужны онлайн-продажам
Функциональность CRM может несущественно отличаться в зависимости от конкретного решения, но для интернет-магазина важен базовый набор возможностей:
Сбор заказов из разных каналов – система автоматически создает заказ с сайта, звонка или почты.
Ведение статусов заказов – CRM двигает заказ по этапам: новый, в работе, оплачен, собран, отправлен.
Управление задачами сотрудников – система назначает действия менеджерам и контролирует выполнение.
Контроль обработки заказов – CRM фиксирует, кто и когда взял заказ в работу и что с ним сделал.
Учет и резервирование товаров – система списывает товар с остатков при оформлении заказа.
Формирование документов – автоматически создает коммерческие предложения, счета, накладные и сопроводительные документы.
Фиксация оплат – CRM отмечает факт оплаты и связывает его с конкретным заказом и клиентом.
Передача заказов между отделами – система передает заказ от менеджера к складу и доставке.
Хранение истории действий – фиксируются все изменения, комментарии и действия сотрудников.
Сбор данных для анализа – CRM накапливает информацию о продажах, клиентах и заказах для отчетов.
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Как CRM работает в интернет-магазине
CRM сопровождает клиента на всех этапах покупки. Взаимодействие начинается с первого посещения сайта, продолжается при оформлении заказов и не заканчивается даже после покупки. Система будет работать с клиентом, рассылая ему выгодные предложения, то есть стимулировать повторные продажи.
Схема работы обычно выглядит так:
После оформления заказа на сайте CRM автоматически создает карточку клиента, фиксирует историю покупок и передает заявку менеджеру или на сборку.
Система помогает контролировать оплату, доставку и коммуникацию с покупателем. После завершения сделки CRM продолжает хранить историю взаимодействия и использовать ее для повторных продаж и рассылок.
Как выбрать CRM для интернет-магазина
На что стоит обратить внимание:
поддержка интеграции с вашей платформой сайта, сервисами доставки и оплаты;
удобство интерфейса для работы с заказами;
наличие аналитики и автоматизации;
возможность масштабирования;
стоимость внедрения и поддержки.
Полезно использовать тестовый период. Это позволяет оценить, насколько система удобна в ежедневной работе.
CRM Бизнес.Ру для интернет-магазина: обзор системы
CRM Бизнес.Ру – основа единой системы для управления онлайн-торговлей, которая объединяет продажи, склад, закупки и финансы. В отличие от классических CRM, ориентированных только на работу с клиентами, система помогает управлять всем циклом интернет-магазина от заявки с сайта до доставки клиенту.
Сервис позволяет вести товарный и складской учет, контролировать закупки, анализировать продажи и выгружать данные в 1С без ручного переноса.
Для менеджеров по продажам можно гибко настроить права доступа: сотрудники работают только с нужными разделами и видят актуальные остатки, цены и данные по заказам.
Основные возможности CRM Бизнес.Ру
сбор заказов с сайта, маркетплейсов,ВКонтакте, Авито, почты и телефонии;
единая карточка клиента с историей покупок, обращений, договоров;
контроль задач и работы менеджеров;
воронка продаж и аналитика;
автоматическое создание и отправка документов;
триггерные уведомления и рассылки;
отчеты по продажам, заказам и конверсии.
Система предоставляет бесплатный тестовый период 14 дней. Стоимость подписки начинается от 350 рублей в месяц и зависит от набора функций.
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Итог
CRM для интернет-магазина – это полноценный инструмент управления продажами внутри базы клиентов.
Правильно подобранная система помогает:
ускорить обработку заказов;
свести ошибки к минимуму;
контролировать работу менеджеров;
повысить качество сервиса;
увеличить повторные продажи.
Сегодня в e-commerce CRM уже базовый инструмент. Без автоматизации интернет-магазину сложно масштабироваться и поддерживать уровень сервиса.
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