Что сделать владельцу кассы: чек-лист на 2027 год

Обновление онлайн-касс в 2027 году привязано к двум срокам. Владельцу кассы на формате 1.2 второй блок шагов не нужен: формат менять не придется.

До 1 марта 2027 года: проверить и обновить кассу

1. Узнать версию ФФД – в личном кабинете ККТ на сайте ФНС, в настройках кассы или у ОФД.

2. Сверить кассу и накопитель по реестрам ФНС. Отдельно проверяют срок ключа фискального признака: по его истечении кассу снимают с учета без заявления владельца (п. 16 ст. 4.2 закона 54-ФЗ).

3. Узнать срок обновления у поставщика программы и производителя кассы. Представитель ФНС на лекции 1С 27 октября 2026 года советовал закрепить эти сроки в договоре с подрядчиком.

4. Установить обновления. Если для кассы выйдет версия под новые реквизиты, прошивку обновляют у производителя или в сервисном центре, а программу – у ее поставщика.

5. Пробить тестовый чек и сверить в нем свои реквизиты, например код АУСН.