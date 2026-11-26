Какие поправки ждут ККТ и чеки в 2027 году
Изменения предусмотрены приказом ФНС № ЕД-1-20/658@. С 1 марта начнут действовать новые требования к реквизитам кассовых чеков, с 1 сентября утратят силу форматы фискальных документов (ФФД) 1.05 и 1.1.
Собрали в таблице основные изменения для ККТ и чеков:
Что меняется
Когда
Кого касается
Признак дистанционной продажи – тег 1127
С 1 марта 2027 года
Онлайн-продавцов маркированных товаров
Коды для АУСН в чеках и БСО
С 1 марта 2027 года
ИП и организаций на АУСН
Сведения о безналичных оплатах – тег 1234
После установления срока обязательного применения
ИП и ООО, работающих с безналичной оплатой
Признак предмета расчета для цифровой валюты
С 1 марта 2027 года
Продавцов цифровой валюты
Изменение состава чека коррекции
С 1 марта 2027 года
Пользователей, которые оформляют чеки коррекции
Изменения в указании НДС 0% и данных кассира
С 1 марта 2027 года
Продавцов, указывающих НДС общей суммой, и владельцев автоматических устройств
Отмена ФФД 1.05 и 1.1
С 1 сентября 2027 года
Владельцев касс, работающих на этих форматах
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Какие изменения вступают в силу с 1 марта 2027 года
Новые правила распространятся на АвтоУСН, продавцов маркированных товаров с дистанционной оплатой, владельцев вендинговых аппаратов и терминалов самообслуживания:
Дистанционная торговля маркированными товарами. Для уведомлений о продаже маркированной продукции дистанционным способом предусмотрен дополнительный реквизит 1127. Он показывает, относится ли операция к такой продаже. Значение указывается как «1» или «0». Если передается «0», тег разрешается не включать в документ. Учитывайте, что реквизит добавляется именно в уведомление о реализации маркированного товара.
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АвтоУСН. В классификатор систем налогообложения внесены два новых кода: 6 соответствует объекту «доходы», а 7– объекту «доходы минус расходы». Для печатной формы чека предусмотрены названия «АУСН доход» и «АУСН доход − расход». Это позволит точнее указывать применяемый объект налогообложения.
Безналичные платежи. Изменен порядок отражения суммы безналичной оплаты. Тег 1081 теперь указывают только в том случае, если сумма больше нуля. Также в чеки добавлен обязательный реквизит 1234, в котором перечисляются сведения о безналичных расчетах. При этом дату начала его обязательного применения определит отдельный приказ ФНС. Поэтому считать 1 марта установленным сроком для этого изменения будет неточно.
Продажи через автоматические устройства. При расчетах с помощью вендинговых аппаратов и других автоматических устройств кассиру больше не обязательно указывать в чеке свои данные. Это касается реквизитов 1021 «Кассир» и 1203 «ИНН кассира».
Получение аванса. При оформлении чека с признаком способа расчета «3» (аванс) разрешено не заполнять тег 1030 с наименованием предмета расчета. Таким образом, при получении предоплаты можно сформировать чек без указания конкретного товара или услуги.
Операции с цифровой валютой. В перечень признаков предмета расчета включен новый код 34, обозначающий реализуемую цифровую валюту. В печатной версии чека для него можно использовать надпись «ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА», сокращение «ЦВ» или оставить поле без текстового обозначения.
Это изменение касается классификации предмета расчета и не дает бизнесу права принимать цифровую валюту в качестве оплаты товаров и услуг.
Чеки коррекции. Пересмотрен состав реквизитов и правила оформления чеков коррекции. В частности, теперь отдельно обозначаются два основания для корректировки: инициатива самого бизнеса и выполнение предписания налоговой инспекции. Если в корректируемой операции была безналичная оплата на сумму больше нуля, в чек также можно включить тег 1234 со сведениями о таких платежах.
НДС в электронных чеках. Уточнен порядок передачи информации о нулевой ставке налога. Если ставка НДС уже указана в теге 1115, дублировать ее нулевым значением в теге 1104 («сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0 %») не требуется. При этом перечень ставок НДС остается прежним: поправка меняет только состав сведений, которые передаются в фискальном документе.
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Какие изменения вступают в силу с 1 сентября
С 1 сентября 2027 года ФФД 1.2 станет обязательным для всех пользователей онлайн-касс. С этой даты перестанут действовать положения 19–106 приложения № 2 к приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@, которые устанавливают правила работы с форматами 1.05 и 1.1.
Что изменится для бизнеса:
Старые форматы больше нельзя применять. Формировать фискальные документы по ФФД 1.05 и 1.1 запрещено. Даже если касса технически поддерживает эти версии, продолжать работу с ними не получится.
ФФД 1.2 станет обязательным стандартом. ФФД 1.2 предусматривает дополнительные реквизиты для расчетов с маркированными товарами, обновленные правила оформления чеков коррекции, а также передачу более подробных сведений о безналичных платежах и применяемой системе налогообложения.
Работа на старом формате может привести к штрафам. Если после установленной даты касса продолжит формировать документы по ФФД 1.05 или 1.1, это будет нарушением требований 54-ФЗ. Налоговая инспекция может квалифицировать такие действия как неприменение ККТ или нарушение правил ее использования.
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Что сделать владельцу кассы: чек-лист на 2027 год
Обновление онлайн-касс в 2027 году привязано к двум срокам. Владельцу кассы на формате 1.2 второй блок шагов не нужен: формат менять не придется.
До 1 марта 2027 года: проверить и обновить кассу
1. Узнать версию ФФД – в личном кабинете ККТ на сайте ФНС, в настройках кассы или у ОФД.
2. Сверить кассу и накопитель по реестрам ФНС. Отдельно проверяют срок ключа фискального признака: по его истечении кассу снимают с учета без заявления владельца (п. 16 ст. 4.2 закона 54-ФЗ).
3. Узнать срок обновления у поставщика программы и производителя кассы. Представитель ФНС на лекции 1С 27 октября 2026 года советовал закрепить эти сроки в договоре с подрядчиком.
4. Установить обновления. Если для кассы выйдет версия под новые реквизиты, прошивку обновляют у производителя или в сервисном центре, а программу – у ее поставщика.
5. Пробить тестовый чек и сверить в нем свои реквизиты, например код АУСН.
До 1 сентября 2027 года: перейти на ФФД 1.2
Закрыть смену и по отчету о текущем состоянии расчетов убедиться, что все документы переданы в ОФД.
Включить формат 1.2 и сформировать отчет об изменении параметров регистрации.
Открыть смену и пробить тестовый чек.
Отправить отчет через ОФД. Заявление в налоговую при смене формата владелец вправе не подавать (п. 4.1 ст. 4.2 закона 54-ФЗ). При замене накопителя кассу перерегистрируют.
Переход касается и облачной кассы на формате 1.05 или 1.1: с переходом на версию ФФД 1.2 должен помочь провайдер.
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Штрафы и другие риски, если касса или чек не соответствуют новым правилам
Ответственность установлена ст. 14.5 КоАП РФ. ИП отвечают как должностные лица. Отдельного штрафа за новые реквизиты не предусмотрено.
Касса, которая не соответствует требованиям, или чек без обязательного реквизита. Оба случая подпадают под ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ. ИП и должностным лицам грозит предупреждение или штраф 1 500–3 000 ₽, организациям – предупреждение или 5 000–10 000 ₽.
Снятие кассы с учета. Такую кассу налоговая может снять с учета без заявления владельца (п. 15 ст. 4.2 закона 54-ФЗ). Повторно ее регистрируют после устранения нарушений.
Чек без тега 1234 нарушением не будет, пока законодательство о ККТ не установит срок его обязательного применения. Другие штрафы – в статье о штрафах по 54-ФЗ.
Что еще готовится в законодательстве о кассах
Законопроект № 1096244-8 принят в первом чтении 11 февраля 2026 года. По проекту штрафы по ст. 14.5 КоАП РФ вырастут, а ИП будут штрафовать так же, как организации.
Нарушение
Организации и ИП
Должностные лица
Работа без кассы (ч. 2)
3/4–1 суммы, от 150 000 ₽
1/4–1/2 суммы, от 30 000 ₽
Повторно (ч. 2.1) при сумме менее 1 млн ₽
3/4–1 суммы, от 300 000 ₽
1/4–1/2 суммы, от 60 000 ₽
Больше двух раз (ч. 2.2) при сумме менее 1 млн ₽
3/4–1 суммы, от 750 000 ₽
1/4–1/2 суммы, от 150 000 ₽
Касса не соответствует требованиям, нарушен порядок регистрации или применения (ч. 4)
Предупреждение или 50 000 ₽
Не названы
Чек не направлен или не передан покупателю (ч. 6)
Предупреждение или 50 000 ₽
Не названы
Законопроект № 1192006-8 – о контроле за безналичными платежами. По проекту банки и Банк России будут передавать в ФНС сведения о переводах от физлиц продавцу, включая ИНН получателя. Передавать будут и данные о расчетах между организациями и ИП с предъявлением электронного средства платежа, например корпоративной картой. Налоговая сможет сопоставлять безналичную выручку с чеками.
Этот же проект предлагает реестр продавцов, которые работали без кассы, в том числе повторно на сумму от 1 млн ₽ (ч. 2 и 3 ст. 14.5 КоАП РФ). Продавца будут вносить в реестр на три месяца, когда нарушений не меньше двух и их число превышает 1/5 от числа его касс. Продавца без касс будут вносить при третьем нарушении.
Законопроект № 1191992-8 – планируется изменить порядок привлечения к ответственности за нарушения 54-ФЗ, которые налоговая служба обнаружит с помощью автоматизированной информационной системы (АИС ФНС). Это позволит выявлять отдельные нарушения без проведения выездных проверок и других контрольных мероприятий.
АИС ФНС будет сопоставлять суммы поступлений на расчетный счет бизнеса с данными о сформированных кассовых чеках. Если система обнаружит расхождения, продавец получит уведомление через личный кабинет ККТ. После этого у него будет 14 календарных дней, чтобы оформить недостающие чеки и передать сведения о них в налоговую.
Главное
С 1 сентября 2027 года ФФД 1.2 станет обязательным для всех пользователей ККТ. При этом продавцы маркированных товаров должны применять этот формат уже сейчас.
Проверить поддержку ФФД 1.2 можно в реестре ККТ на сайте ФНС, личном кабинете налогоплательщика или ОФД, а также в настройках кассового аппарата.
Отдельные изменения могут затронуть ИП. Если примут законопроект № 1096244-8, предпринимателей будут привлекать к ответственности за нарушения 54-ФЗ по правилам, установленным для юридических лиц. Это приведет к существенному увеличению штрафов по статье 14.5 КоАП РФ.
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