Netflix подписка в России: как оплатить и сколько стоит в 2026 году

Netflix подписка в России остается востребованным способом доступа к качественному контенту: тысячи фильмов, сериалов и эксклюзивных релизов доступны на любом устройстве без территориальных ограничений. Сервис работает по модели ежемесячной подписки, где пользователь выбирает тариф и получает полный доступ ко всему каталогу.

В 2026 году для пользователей из России нетфликс подписка оформляется через альтернативные способы оплаты, поскольку прямые платежи российскими картами недоступны. Это влияет на итоговую стоимость и требует понимания доступных вариантов оплаты.

В этой статье разберем, сколько стоит подписка на нетфликс в России, какие способы оплаты работают в 2026 году, как правильно выбрать тариф и купить подписку на нетфликс безопасно и без переплат.