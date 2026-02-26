Промты для открыток в нейросети: ТОП 15 готовых промтов для создания открытки в ИИ

Промты для открыток в нейросети - это текстовые запросы, по которым ИИ генерирует готовый дизайн: с цветами, фоном, стилем и текстом поздравления. Правильно составленный промт для создания открытки определяет всё - от палитры до того, где окажется надпись. Разница между «просто картинкой» и поздравлением - целиком в деталях запроса.

В этой статье - ТОП 15 промтов для открыток в нейросети: советский стиль, 8 марта, день рождения, открытки с военным, акварель и минимализм. Каждый промт для нейросети открытка написан так, чтобы кириллица отображалась корректно, а текст не «плыл» и не превращался в случайные символы. Найдёте здесь и промт для ИИ открытка на любой повод, и промт для генерации открытки в конкретном стиле - с подсказками, как изменить 1–2 параметра под свою задачу без риска сломать результат.

Все промты для открыток создавались через Umnik.ai - агрегатор нейросетей, где Flux, Imagen 4, Stable Diffusion и другие модели доступны бесплатно и в одном окне без смены IP адреса.