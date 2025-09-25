Виртуальные зарубежные карты для россиян в 2025 году: необходимость, возможности и риски

Почему виртуальные зарубежные карты стали необходимостью

Международная финансовая изоляция России привела к тому, что карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, перестали работать за пределами страны. Кроме того, многие зарубежные сервисы и магазины блокируют платежи из России по геолокации или отказываются принимать карты российских банков. В результате россияне столкнулись с серьезными проблемами при оплате зарубежных интернет-сервисов, таких как Spotify, Netflix, ChatGPT, Midjourney и других. Возникают сложности при бронировании отелей и покупке авиабилетов на иностранных сайтах, оплате товаров в зарубежных интернет-магазинах. Получение платежей от иностранных клиентов и работодателей также стало проблематичным, как и использование цифровых кошельков Apple Pay и Google Pay.

Виртуальные зарубежные карты решают эти проблемы, предоставляя россиянам доступ к международной финансовой системе без необходимости физического присутствия в иностранном государстве.