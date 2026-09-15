Оплата поставщикам иностранной картой в 2026 и 2027 годах: как уведомить налоговую об открытии счета в зарубежном банке

Самое главное:
ИП может оплачивать зарубежных поставщиков иностранной картой, оформленной на свое имя. Если импортный контракт достигает 3 млн рублей, его нужно поставить на учет в уполномоченном банке.
Директор или сотрудник как третье лицо может оплатить счет собственной картой иностранного банка.
Об открытии зарубежного счета нужно сообщить ФНС не позднее одного месяца. Уведомляет об открытии владелец счета.
Физлица отчитываются о движении денег раз в год, а ИП по счету для предпринимательской деятельности — ежеквартально.
Через сервис Easypay.world удобно оформить иностранную карту и счет в зарубежном банке для личных задач или задач бизнеса, в том числе для оплаты товаров поставщиков и зарубежных сервисов.
Зачем бизнесу иностранная карта и счет
Иностранный банковский счет с картой используется для расчетов с зарубежными контрагентами и оплаты сервисов, которые не принимают карты российских банков.
Например, карта зарубежного банка пригодится, чтобы:
оплачивать счета поставщиков из Китая, Турции, ОАЭ и других стран;
рассчитываться с зарубежными подрядчиками;
оплачивать рекламу в Google Ads и других иностранных рекламных системах;
пользоваться облачными платформами, например AWS, Microsoft Azure или Google Cloud;
оплачивать зарубежное ПО, подписки и ИИ-сервисы, например ChatGPT или Claude;
оплачивать билеты и покупки в командировках за границей.
Способ расчета зависит от того, какие реквизиты предоставляет получатель. Если поставщик выставил инвойс с банковскими реквизитами, деньги можно перевести со счета или карты международным банковским переводом. Для этого нужны номер счета или IBAN, SWIFT/BIC банка, данные получателя, сумма, валюта и назначение платежа.
Некоторые банковские продукты также поддерживают Visa Direct — прямой перевод на карту Visa или связанный с ней счет. Для такого перевода банк или сервис отправителя должен поддерживать Visa Direct, а карта или счет получателя — принимать такие зачисления.
Через Easyрay.world удобно оформить счет в зарубежном банке и выпустить к нему карту. Счет открывается на имя владельца по его паспорту. В сервисе вы можете выбрать банк удобной вам страны — Турции, Армении и других. Для одних карт доступны исходящие SWIFT-переводы, для других — Visa Direct. Также различаются валюты счета, комиссии и лимиты. Вы можете выбрать подходящий вариант под платежи, которые планируете проводить.
Как оплатить поставщика с иностранного счета ИП или директора ООО
Порядок зависит от того, кто рассчитывается с иностранным контрагентом. ИП может использовать собственный зарубежный счет, а за ООО заплатить может третье лицо, например директор.
Поставщику платит ИП
ИП вправе открыть счет в иностранном банке на свое имя и проводить через него расчеты с нерезидентами. Валютные операции между резидентами и нерезидентами по общему правилу разрешены, если для конкретной операции не установлены ограничения (ст. 6 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).
Например, предприниматель может получить от поставщика инвойс и перечислить деньги со своего счета в иностранном банке по указанным реквизитам. Если импортный контракт достигает 3 млн рублей в эквиваленте, его ставят на учет в российском уполномоченном банке. Сумму определяют по курсу на дату заключения контракта, а если она изменилась — на дату последних изменений.
Если контракт поставлен на учет, но расчеты проходят через зарубежный счет ИП, в банк учета передают информацию об уникальном номере контракта и выписки по операциям на иностранном счете. Срок — не позднее 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором прошел расчет (п. 10.13 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).
ООО платит корпоративной иностранной картой
Если иностранный банк предусматривает такую возможность, российское ООО может открыть в нем счет и выпустить корпоративную карту. В этом случае счет и деньги принадлежат компании, а сотрудник использует карту для расчетов от ее имени.
Расход по корпоративной карте подтверждают договором или инвойсом, банковскими документами и первичными документами по покупке. Если сумма обязательств по импортному контракту достигает 3 млн рублей в эквиваленте, контракт ставят на учет в уполномоченном банке (гл. 4–5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).
За ООО платит директор
По статье 313 ГК ООО может возложить исполнение денежного обязательства на третье лицо. Например, директор может оплатить инвойс со своего личного счета в иностранном банке, если договор с поставщиком не требует, чтобы обязательство исполнила сама компания.
Такой расчет подтверждают документами:
договором ООО с иностранным поставщиком и инвойсом;
соглашением или другим документом, из которого следует, что компания возложила оплату на директора;
банковской выпиской или другим подтверждением перевода;
документами, по которым компания учитывает расчеты с директором после оплаты.
Например, ООО закупает оборудование у иностранного поставщика. Поставщик выставляет счет на 8 000 долларов. Компания поручает директору исполнить обязательство, директор переводит 8 000 долларов со своего иностранного счета по реквизитам из инвойса. Для поставщика обязательство ООО считается исполненным в оплаченной сумме, а у самой компании возникают расчеты с директором.
Если ООО и директор — валютные резиденты РФ, компания не может возместить ему эти расходы в иностранной валюте. Валютные операции между резидентами по общему правилу запрещены, а обычный возврат директору денег, потраченных на оплату иностранному поставщику, в перечень исключений не входит (ч. 1 ст. 9 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).
Рассчитаться с директором можно в рублях. Если сумму обязательства определили в иностранной валюте, рублевый эквивалент рассчитывают по официальному курсу на день платежа, если стороны не предусмотрели другой курс или дату (п. 2 ст. 317 ГК). За незаконную валютную операцию для организации предусмотрен штраф от 20 до 40% ее суммы (ч. 1 ст. 15.25 КоАП).
Если импортный контракт ООО составляет 3 млн рублей или больше в рублевом эквиваленте, он подлежит постановке на учет в банке. Причем обязательство по контракту, поставленному на учет, может исполнить третье лицо-резидент, которое не выступает стороной договора (п. 10.4 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).
Если директор платит со своего счета в иностранном банке по контракту ООО, поставленному на учет, компания должна представить в банк учета:
выписку по операциям на иностранном счете директора;
договор, на основании которого директор исполнил обязательство компании.
Документы нужно передать не позднее 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором прошел расчет (п. 10.5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).
При этом зарубежный счет остается личным счетом директора, а не счетом ООО. Поэтому обязанность уведомить ФНС о его открытии возникает у владельца счета, то есть у директора. Как и в какие сроки это сделать, разберем дальше.
Уведомлять ли налоговую об открытии зарубежного счета
Об открытии счета в иностранном банке нужно сообщить ФНС не позднее одного месяца со дня открытия. Такое же правило действует при закрытии счета или изменении его реквизитов (ч. 2 ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).
Уведомление подает владелец зарубежного счета:
если счет открыт на ИП для предпринимательских расчетов — ИП;
если директор или сотрудник ООО открыл личный счет и платит с него за компанию — директор или сотрудник как физлицо;
если зарубежный счет принадлежит самой организации — ООО.
Сообщают об открытии банковского счета, а не о выпуске карты. Если банк выпускает карту к уже существующему счету и его реквизиты при этом не меняются, отдельное уведомление из-за карты не требуется.
Сумма на счете и оборот по нему на обязанность уведомить ФНС не влияют. Даже если на счет зачислили 10 000 рублей или провели только один платеж, об открытии все равно нужно сообщить в течение месяца.
Иногда это правило путают с лимитом 600 000 рублей. Он относится не к уведомлению об открытии счета, а к отчету о движении денег по зарубежному счету физического лица. При определенных условиях физлицо с оборотом до 600 000 рублей может не сдавать такой отчет, но сообщить об открытии счета все равно нужно (ч. 7 ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).
Если ИП начал использовать личный счет для бизнеса
Если человек сначала открыл зарубежный счет для личных целей, а затем начал использовать его в предпринимательской деятельности, ФНС рекомендует сообщить об изменении цели использования счета. Для этого можно подать заявление в свободной форме и указать ФИО, ИНН, адрес банка, номер и дату открытия счета, валюту, а также дату, с которой счет начали использовать для бизнеса (письмо ФНС от 14.07.2023 № Д-5-17/40@).
Кто может не уведомлять ФНС
Требования ст. 12 не применяются к физлицу, которое в течение календарного года провело за пределами России более 183 дней (ч. 8 ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).
Если человек рассчитывал провести за границей больше 183 дней и поэтому не уведомлял ФНС, но по итогам года пробыл за пределами России 183 дня или меньше, обязанность возникает. В таком случае сообщить об открытии, закрытии или изменении реквизитов зарубежного счета нужно до 1 июня следующего года.
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Как уведомить ФНС об иностранном счете
Для сообщения об открытии зарубежного счета используйте форму КНД 1120107, утвержденную приказом ФНС от 26.04.2024 № СД-7-14/349@. Эта же форма применяется при закрытии счета. Для изменения его реквизитов заполняйте форму КНД 1120106.
В форме КНД 1120107 указывайте признак резидента:
«1» — юридическое лицо — резидент;
«2» — физическое лицо — резидент;
«3» — физическое лицо — резидент — индивидуальный предприниматель;
«4» — физическое лицо — резидент, у которого нет места жительства или пребывания и недвижимого имущества в России.
Чтобы сообщить об открытии счета:
1. Подготовьте сведения о владельце и банке. В уведомлении укажите ИНН владельца счета, его ФИО, статус — физлицо или ИП, наименование и полный адрес зарубежного банка латиницей, код страны, SWIFT/BIC. Если у банка есть иностранный налоговый номер, его также можно указать.
2. Заполните сведения о счете. Потребуются номер счета, дата открытия, а при наличии — номер и дата договора с банком. В форме отметьте, используется счет лично или совместно с другим владельцем.
3. Передайте уведомление в ФНС. Направьте его в ИФНС по месту учета владельца счета. Подать документы можно (приказ ФНС от 26.04.2024 № СД-7-14/349@):
через личный кабинет налогоплательщика;
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи;
лично или через представителя;
заказным письмом по почте.
При отправке через личный кабинет физлица электронный документ подпишите цифровой подписью.
После обработки уведомления сведения о зарубежном счете физлица можно проверить в личном кабинете ФНС: «Счета» → «Зарубежные».
Если иностранный банк изменит реквизиты счета, например его номер, об этом сообщите налоговой в течение одного месяца. Если же ошибку допустили при заполнении первоначального уведомления, направьте корректирующее уведомление (ч. 2 ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).
При закрытии счета срок уведомления — один месяц со дня закрытия. В форме КНД 1120107 выберите признак «о закрытии счета».
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Когда отчитываться о движении денег
Уведомление об открытии зарубежного счета и отчет о движении денег — две разные обязанности. Об открытии счета в общем случае сообщают в течение месяца, а отчетность зависит от того, кому принадлежит счет и как он используется.
Физлица-резиденты обычно сдают отчет о движении денег и других финансовых активов по зарубежным счетам раз в год — до 1 июня следующего года (ч. 7 ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).
Отчет можно не подавать, если счет открыт в банке страны ЕАЭС или государства, участвующего в автообмене финансовой информацией с Россией, и одновременно соблюдается лимит по операциям.
За календарный год сумма поступлений на счет и сумма списаний с него не должны превышать 600 000 рублей в эквиваленте. Если поступлений за год не было, учитывают остаток на 31 декабря — он также должен быть не больше 600 000 рублей. Валюту пересчитывают в рубли по курсу Банка России на конец отчетного года.
Для ИП и юрлиц действует другой порядок. По зарубежным счетам, которые используются для бизнеса, они отчитываются за каждый квартал (постановление Правительства от 28.12.2005 № 819).
Отчет и подтверждающие документы нужно направить в ФНС не позднее 30 рабочих дней после окончания отчетного квартала (постановление Правительства от 24.03.2026 № 305). Лимит 600 000 рублей, предусмотренный для отчетности физлиц по банковским счетам, на ИП и организации не распространяется.
Что будет, если не уведомить ФНС или не сдать отчет
Ответственность зависит от вида нарушения (ст. 15.25 КоАП):
Нарушение
Физлицо
ИП, если счет используется для бизнеса
Юрлицо
Нарушен порядок подачи отчета о движении средств
2 000–3 000 руб.
4 000–5 000 руб.
40 000–50 000 руб.
Отчет сдан с опозданием не более чем на 10 дней
предупреждение или 300–500 руб.
предупреждение или 500–1 000 руб.
предупреждение или 5 000–15 000 руб.
Просрочка больше 10, но не больше 30 дней
1 000–1 500 руб.
2 000–3 000 руб.
20 000–30 000 руб.
Просрочка больше 30 дней
2 500–3 000 руб.
4 000–5 000 руб.
40 000–50 000 руб.
Повторно нарушен порядок подачи отчета
20 000 руб.
30 000–40 000 руб.
400 000–600 000 руб.
* Если ИП использует зарубежный счет для бизнеса, к нему применяют штрафы для должностных лиц (ст. 2.4 КоАП). В ином случае ИП отвечает как обычное физлицо.
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Частые вопросы об Easyрay.world
Сколько времени занимает оформление карты?
Срок зависит от банка. Срок оформления виртуальной карты — 1 день. Физическую карту банка в Армении оформляют до 25 рабочих дней, Турции — до 21 рабочего дня. Готовую карту доставляют в офис EasyPay.world в Москве, после чего ее можно забрать лично или заказать доставку в свой город.
Как пополнить счет из России?
Способ зависит от выбранной карты. Доступны рублевые переводы через Сбербанк, ВТБ, МТС Банк, Газпромбанк или «Золотую Корону», для части карт — международный SWIFT-перевод.
Карта оформляется на мое имя?
Да. Карта и банковский счет оформляются на имя владельца по паспорту РФ. Клиент получает реквизиты счета, включая IBAN и код банка, которые используются для международных переводов.
Что делать, если банк запросил документы по переводу?
Банк может запросить договор, инвойс или описание назначения платежа, например при переводе крупной суммы или первой операции. Документы нужно направить банку через мобильное приложение или другим указанным им способом. EasyPay.world поможет подготовить их для проверки.
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