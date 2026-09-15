Оплата поставщикам иностранной картой в 2026 и 2027 годах: как уведомить налоговую об открытии счета в зарубежном банке

Как оплатить поставщика с иностранного счета ИП или директора ООО

Порядок зависит от того, кто рассчитывается с иностранным контрагентом. ИП может использовать собственный зарубежный счет, а за ООО заплатить может третье лицо, например директор.

Поставщику платит ИП

Если контракт поставлен на учет, но расчеты проходят через зарубежный счет ИП, в банк учета передают информацию об уникальном номере контракта и выписки по операциям на иностранном счете. Срок — не позднее 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором прошел расчет (п. 10.13 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И ).

Например, предприниматель может получить от поставщика инвойс и перечислить деньги со своего счета в иностранном банке по указанным реквизитам. Если импортный контракт достигает 3 млн рублей в эквиваленте , его ставят на учет в российском уполномоченном банке. Сумму определяют по курсу на дату заключения контракта, а если она изменилась — на дату последних изменений.

ИП вправе открыть счет в иностранном банке на свое имя и проводить через него расчеты с нерезидентами. Валютные операции между резидентами и нерезидентами по общему правилу разрешены, если для конкретной операции не установлены ограничения ( ст. 6 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ ).

ООО платит корпоративной иностранной картой

Расход по корпоративной карте подтверждают договором или инвойсом, банковскими документами и первичными документами по покупке. Если сумма обязательств по импортному контракту достигает 3 млн рублей в эквиваленте , контракт ставят на учет в уполномоченном банке (гл. 4–5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И ).

Если иностранный банк предусматривает такую возможность, российское ООО может открыть в нем счет и выпустить корпоративную карту. В этом случае счет и деньги принадлежат компании, а сотрудник использует карту для расчетов от ее имени.

За ООО платит директор

По статье 313 ГК ООО может возложить исполнение денежного обязательства на третье лицо. Например, директор может оплатить инвойс со своего личного счета в иностранном банке, если договор с поставщиком не требует, чтобы обязательство исполнила сама компания.

Такой расчет подтверждают документами:

договором ООО с иностранным поставщиком и инвойсом;

соглашением или другим документом, из которого следует, что компания возложила оплату на директора;

банковской выпиской или другим подтверждением перевода;

документами, по которым компания учитывает расчеты с директором после оплаты.

Например, ООО закупает оборудование у иностранного поставщика. Поставщик выставляет счет на 8 000 долларов. Компания поручает директору исполнить обязательство, директор переводит 8 000 долларов со своего иностранного счета по реквизитам из инвойса. Для поставщика обязательство ООО считается исполненным в оплаченной сумме, а у самой компании возникают расчеты с директором.

Если ООО и директор — валютные резиденты РФ, компания не может возместить ему эти расходы в иностранной валюте. Валютные операции между резидентами по общему правилу запрещены, а обычный возврат директору денег, потраченных на оплату иностранному поставщику, в перечень исключений не входит (ч. 1 ст. 9 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).

Рассчитаться с директором можно в рублях. Если сумму обязательства определили в иностранной валюте, рублевый эквивалент рассчитывают по официальному курсу на день платежа, если стороны не предусмотрели другой курс или дату (п. 2 ст. 317 ГК). За незаконную валютную операцию для организации предусмотрен штраф от 20 до 40% ее суммы (ч. 1 ст. 15.25 КоАП).

Если импортный контракт ООО составляет 3 млн рублей или больше в рублевом эквиваленте, он подлежит постановке на учет в банке. Причем обязательство по контракту, поставленному на учет, может исполнить третье лицо-резидент, которое не выступает стороной договора (п. 10.4 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).

Если директор платит со своего счета в иностранном банке по контракту ООО, поставленному на учет, компания должна представить в банк учета:

выписку по операциям на иностранном счете директора;

договор, на основании которого директор исполнил обязательство компании.

Документы нужно передать не позднее 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором прошел расчет (п. 10.5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).