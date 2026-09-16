Как фрилансерам из России получать оплату от зарубежных заказчиков в 2026 и 2027 годах: иностранная карта, документы и налоги

Самое главное:
Фрилансер может получать оплату от зарубежных заказчиков на счет в иностранном банке.
Для международного перевода заказчику передают номер счета или IBAN, SWIFT/BIC и имя получателя латиницей.
Банк может запросить договор, инвойс или другие документы, подтверждающие источник денег и назначение платежа.
Если фрилансер остается налоговым резидентом России, вознаграждение от иностранного заказчика облагается налогом в РФ.
Об открытии зарубежного счета нужно сообщить ФНС в течение месяца.
Как фрилансеру получать оплату от зарубежных заказчиков
Получать деньги от иностранных заказчиков можно разными способами. Например, через сервисы-посредники для удаленных сделок — они проводят платеж за комиссию и иногда помогают с документами.
Некоторые фрилансеры используют криптовалюту, но это не самый удобный способ. Полученные средства нужно выводить и конвертировать в обычную валюту, а это дополнительные сложности и риск блокировки счета со стороны банка.
Еще один способ — получить деньги через знакомого за границей, но здесь сложнее подтвердить, кто именно оплатил работу и на каком основании, а перевод может не совпадать с договором и инвойсом.
Для регулярной работы с иностранными клиентами удобнее открыть свой счет в зарубежном банке и выпустить к нему карту. Для оплаты фрилансер передает заказчику реквизиты счета: номер или IBAN, SWIFT/BIC банка и имя получателя латиницей.
Иностранная карта подходит для постоянной работы с зарубежными клиентами:
заказчикам удобно переводить средства напрямую фрилансеру без посредников;
полученными средствами можно оплачивать зарубежные сервисы, подписки, покупки и расходы в поездках;
не нужно проводить каждый платеж через отдельную платформу-посредника и платить ей комиссию.
Возможность принимать доллары, евро и другие валюты, сроки зачисления, комиссии и лимиты зависят от конкретного банка.
В сервисе Easypay.world вы можете дистанционно оформить счет в иностранном банке и карту к нему. Счет открывается на имя владельца. Фрилансеру, который хочет получать оплату от зарубежных заказчиков, в первую очередь важна поддержка входящих международных переводов. Поэтому для работы с зарубежными заказчиками сервис рекомендует варианты банка Армении или банка СНГ.
Армения
Банк СНГ Classic
Банк СНГ Platinum
Валюты счета
USD, EUR
USD, EUR
USD, EUR
Входящие USD/EUR
Да
Да
Да
Срок оформления
до 25 рабочих дней
до 10 рабочих дней
до 10 рабочих дней
Стоимость
73 990 руб.
38 990 руб.
41 990 руб.
Условия и стоимость различаются в зависимости от выбранного банка. Например, карта Армении подойдет, если важно не только получать доллары и евро, но также отправлять валюту со счета. Варианты банка СНГ дешевле и оформляются быстрее. Подробные условия — на сайте сервиса.
Какие документы нужны для получения оплаты и для банка
Иностранный банк может проверять входящие платежи в рамках процедур AML/KYC — требований по противодействию отмыванию денег и идентификации клиента. При такой проверке банк оценивает, соответствует ли операция деятельности клиента, и при необходимости запрашивает документы, подтверждающие источник денег и назначение платежа.
Поэтому при получении оплаты от иностранного заказчика лучше заранее иметь документы, которые подтверждают основание перевода:
Договор. Служит доказательством правоотношений между фрилансером и заказчиком. В договоре стороны прописывают услуги или работы, сроки, стоимость и валюту, порядок оплаты, банковские комиссии и другие существенные условия.
Инвойс. Это счет на оплату, который фрилансер выставляет иностранному заказчику. В нем указывают описание услуги, сумму и валюту, срок оплаты и банковские реквизиты. По инвойсу заказчику проще провести платеж, а банку — понять основание перевода.
Акт выполненных работ или оказанных услуг. Акт особенно полезен для длительных проектов и оплаты по этапам, так как по нему можно подтвердить, что конкретный объем работ принят заказчиком. Для разового проекта факт выполнения могут подтверждать и другие документы, например переписка или переданные заказчику файлы.
Получайте оплату от зарубежных заказчиков на иностранную карту с Easypay.world. Сервис поможет подобрать банк, оформить личный счет и выпустить карту без самостоятельного прохождения всех этапов в зарубежном банке. Для приема международных переводов доступны, например, варианты банков Армении и стран СНГ с входящими платежами в долларах и евро.
После открытия счета вы получите банковские реквизиты — номер счета или IBAN, SWIFT/BIC и данные получателя. Их нужно передать заказчикам для оплаты по инвойсу. Полученные на иностранную карту средства удобно использовать для оплаты покупок и сервисов за границей.
Как платить налоги с выплат от иностранного заказчика
То, что заказчик находится за границей, а деньги поступают на иностранный счет, не освобождает от налогов в России. Налоги зависят прежде всего от налогового статуса (налогового резидентства) фрилансера. Налоговым резидентом РФ считается человек, который находится в России не менее 183 дней в течение календарного года (ст. 207 НК).
Ниже рассматриваем основной сценарий — фрилансер остается налоговым резидентом России. В этом случае порядок уплаты налога зависит от того, работает он как самозанятый, ИП или обычное физлицо.
Фрилансер — самозанятый
НПД можно применять и при работе с иностранными заказчиками (письмо Минфина от 05.09.2019 № 03-11-11/68560). Налоговые ставки такие же, как и при работе с российскими заказчиками:
6% — если платит иностранная компания или ИП;
4% — если заказчик — физлицо.
Лимит дохода для НПД — 2,4 млн рублей за календарный год. Если доход превысил эту сумму, право на НПД теряется с даты превышения (п. 8 ч. 2 ст. 4, ч. 19 ст. 5 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Датой получения дохода считается день, когда деньги поступили на счет, в том числе зарубежный (ч. 1 ст. 7 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Если заказчик заплатил в долларах или евро, сумму для налога пересчитывают в рубли по официальному курсу ЦБ на эту дату.
Например, иностранная компания перечислила дизайнеру 1 000 долларов, а курс ЦБ на день поступления составил 82 рубля за доллар. В «Моем налоге» нужно указать доход 82 000 рублей. При ставке 6% налог составит 4 920 рублей.
По каждому платежу самозанятый формирует чек в приложении «Мой налог». Если заказчик — иностранная компания, при создании чека исполнитель выбирает «Юридическому лицу или ИП» и переключатель «Иностранная организация». Налог ФНС рассчитает автоматически, оплатить его нужно до 28-го числа следующего месяца.
Фрилансер — ИП на УСН
ИП может работать на разных налоговых режимах, но фрилансеры часто выбирают УСН. На этой системе проще учет, а налог рассчитывают по доходам или по разнице между доходами и расходами. Ниже разберем этот вариант.
ИП также учитывает доход в день поступления оплаты на банковский счет — российский или зарубежный (п. 1 ст. 346.17 НК). Валютную выручку переводят в рубли по официальному курсу ЦБ на эту дату (п. 3 ст. 346.18 НК).
Базовые ставки УСН в 2026 году:
6% — при объекте «Доходы»;
15% — при объекте «Доходы минус расходы».
Регион может установить пониженную ставку для отдельных видов деятельности (ст. 346.20 НК).
В 2026–2027 годах ИП на УСН также нужно учитывать порог освобождения от НДС. В 2026 и 2027 годах он составляет 20 млн рублей дохода. При превышении порога возникает обязанность работать с НДС. При этом облагается ли конкретная услуга иностранному заказчику российским НДС, зависит от ее вида и места реализации (ст. 148 НК).
Фрилансер — обычное физлицо
При разовом заказе можно получить оплату без регистрации ИП или самозанятости. Если иностранный заказчик не российский налоговый агент, физлицо самостоятельно рассчитывает НДФЛ и подает декларацию 3-НДФЛ (ст. 228, 229 НК).
Для налоговых резидентов России действует прогрессивная шкала — от 13% при доходе до 2,4 млн рублей до 22% с части дохода свыше 50 млн рублей.
Доход в иностранной валюте пересчитывают в рубли по курсу ЦБ на дату его получения (п. 5 ст. 210 НК). Декларацию подают до 30 апреля следующего года, а начисленный по ней НДФЛ платят до 15 июля.
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Нужно ли уведомлять ФНС об иностранном счете
Если фрилансер открывает счет в зарубежном банке для получения оплаты, то должен уведомить об этом налоговую не позднее одного месяца со дня открытия (ч. 2 ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ). Также уведомлять ФНС нужно при закрытии счета или изменении реквизитов.
Самозанятость сама по себе не присваивает человеку статус предпринимателя. Поэтому фрилансер на НПД без регистрации в качестве ИП сообщает о зарубежном счете как обычное физлицо.
Уведомление об открытии счета подают по форме КНД 1120107, утвержденной приказом ФНС от 26.04.2024 № СД-7-14/349@. В ней указывают сведения о владельце, иностранном банке и счете, а именно страну, наименование и адрес банка, SWIFT/BIC, номер счета и дату открытия.
Подать уведомление можно:
через личный кабинет на сайте ФНС;
в электронном виде по ТКС;
лично или с помощью представителя;
заказным письмом по почте.
Документ направляют в налоговую инспекцию по месту учета владельца счета.
Бывает, что зарубежный счет открывают для личных целей, а позже начинают принимать на него оплату за работу. Если владелец счета зарегистрирован как ИП, ФНС рекомендует уведомить, что счет теперь используется в предпринимательской деятельности.
Для этого подают заявление, где указывают данные владельца и банка, номер счета, валюту и дату, с которой на счет начали поступать платежи от клиентов (письмо ФНС от 14.07.2023 № Д-5-17/40@).
Физлица, которые проводят за пределами России более 183 дней в течение календарного года, могут не уведомлять ФНС о зарубежных счетах и не сдавать по ним отчеты (ч. 8 ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).
Как отчитываться о движении денег по зарубежному счету
После открытия иностранного счета нужно сдавать в ФНС отчет о движении денег и других финансовых активов. Порядок зависит от статуса фрилансера.
Статус
Как часто сдавать отчет
Срок
Освобождение при поступлениях и списаниях до 600 000 руб.
Физлицо
раз в год
до 1 июня следующего года
да, при дополнительных условиях
Самозанятый без ИП
раз в год
до 1 июня следующего года
да, при дополнительных условиях
ИП, счет используется только для личных целей
раз в год
до 1 июня следующего года
да, при дополнительных условиях
ИП, счет используется для бизнеса
каждый квартал
в течение 30 рабочих дней после окончания квартала
нет
Физлица отчитываются по зарубежным счетам раз в год — до 1 июня года, следующего за отчетным. Самозанятый без статуса ИП следует тем же правилам (ч. 7 ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ; постановление Правительства от 12.12.2015 № 1365).
В отчете по форме КНД 1112520 отражают остаток на начало и конец года, суммы поступлений и списаний, а также стоимость других финансовых активов по счету.
Физлицо может не сдавать ежегодный отчет по зарубежному счету, если выполняются оба условия:
банк находится в стране ЕАЭС или государстве, которое участвует в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией;
за год сумма поступлений и сумма списаний не превышают 600 000 рублей, а если поступлений не было — остаток на конец года не превышает 600 000 рублей.
Если счет закрыли в течение года, ждать следующего 1 июня не нужно. Отчет за период до даты закрытия подают одновременно с уведомлением о закрытии счета — в течение одного месяца.
Если ИП использует зарубежный счет в предпринимательской деятельности, отчетность становится квартальной. Отчет и подтверждающие документы направляют в ФНС в течение 30 рабочих дней после окончания каждого квартала (постановление Правительства от 24.03.2026 № 305).
Освобождение при обороте до 600 000 рублей, предусмотренное для зарубежных банковских счетов физлиц, на предпринимательскую отчетность ИП не распространяется.
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Частые вопросы об Easypay.world
Можно ли получать переводы из США, Европы и ОАЭ?
Карты Армении и банка СНГ принимают входящие международные переводы из многих стран, включая Европу, ОАЭ, Азию и СНГ. Для переводов из США лучше заранее уточнить ограничения, так как они зависят от банка-отправителя и текущих санкционных условий.
Есть ли ограничения по сумме переводов?
Да, лимиты зависят от банка и тарифа. Входящие переводы, как правило, ограничены суммой 25–50 тыс. долларов в месяц, исходящие — 30–100 тыс. долларов. Для крупных платежей банк может запросить договор, инвойс или другое подтверждение источника денег.
Какие документы нужны для оформления иностранной карты и счета?
Физлицу чаще всего достаточно паспорта РФ и страницы с регистрацией. Для некоторых банков дополнительно требуется фото с паспортом. Точный список документов зависит от выбранного банка.
Карта оформляется на мое имя?
Да. Карта и счет оформляются на имя владельца по паспорту РФ. Клиент получает банковские реквизиты, включая IBAN и код банка, которые можно передавать зарубежным заказчикам для оплаты.
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