Как фрилансерам из России получать оплату от зарубежных заказчиков в 2026 и 2027 годах: иностранная карта, документы и налоги

Как фрилансеру получать оплату от зарубежных заказчиков

Получать деньги от иностранных заказчиков можно разными способами. Например, через сервисы-посредники для удаленных сделок — они проводят платеж за комиссию и иногда помогают с документами.

Некоторые фрилансеры используют криптовалюту, но это не самый удобный способ. Полученные средства нужно выводить и конвертировать в обычную валюту, а это дополнительные сложности и риск блокировки счета со стороны банка.

Еще один способ — получить деньги через знакомого за границей, но здесь сложнее подтвердить, кто именно оплатил работу и на каком основании, а перевод может не совпадать с договором и инвойсом.

Для регулярной работы с иностранными клиентами удобнее открыть свой счет в зарубежном банке и выпустить к нему карту. Для оплаты фрилансер передает заказчику реквизиты счета: номер или IBAN, SWIFT/BIC банка и имя получателя латиницей.

Иностранная карта подходит для постоянной работы с зарубежными клиентами:

заказчикам удобно переводить средства напрямую фрилансеру без посредников;

полученными средствами можно оплачивать зарубежные сервисы, подписки, покупки и расходы в поездках;

не нужно проводить каждый платеж через отдельную платформу-посредника и платить ей комиссию.

Возможность принимать доллары, евро и другие валюты, сроки зачисления, комиссии и лимиты зависят от конкретного банка.

В сервисе Easypay.world вы можете дистанционно оформить счет в иностранном банке и карту к нему. Счет открывается на имя владельца. Фрилансеру, который хочет получать оплату от зарубежных заказчиков, в первую очередь важна поддержка входящих международных переводов. Поэтому для работы с зарубежными заказчиками сервис рекомендует варианты банка Армении или банка СНГ.

Армения Банк СНГ Classic Банк СНГ Platinum Валюты счета USD, EUR USD, EUR USD, EUR Входящие USD/EUR Да Да Да Срок оформления до 25 рабочих дней до 10 рабочих дней до 10 рабочих дней Стоимость 73 990 руб. 38 990 руб. 41 990 руб.