Зарубежная карта для ИП в 2026 году: где и как оформить — банковские, финтех и крипто карты

Разбираем три варианта — карты банков через официальных посредников, финтех-приложен. У всех этих задач разное решение, но в выдаче по запросу «зарубежная карта» они перемешаны в одну кучу: рядом стоят настоящие банковские продукты, приложения с предоплаченным номером и карты криптобирж. Разбираем по порядку — что можно оформить, кто это делает, сколько это занимает и что из этого годится для дела, а что только для личных мелких трат.
Зачем зарубежная карта предпринимателю
Прежде чем выбирать, стоит назвать задачи, ради которых зарубежная карта для ИП вообще заводится. Их обычно пять, и они разные по требованиям.
Оплата рекламных кабинетов. Google Ads, Meta1 и часть локальных площадок принимают карту иностранного банка и отклоняют предоплаченные номера. Здесь важны не столько лимиты, сколько то, чтобы карта прошла проверку площадки и не отвалилась на середине месяца.
Подписки и рабочий софт. Хостинг, облака, дизайн-инструменты, CRM, лицензии. Суммы небольшие, но списания регулярные: карта нужна такая, которую не заблокируют через два месяца и по которой расход можно показать в учете.
Оплата подрядчикам и сервисам за рубежом. Фрилансер в другой стране, студия, юрист, поставщик. Тут уже нужны реквизиты счета, а иногда и входящий перевод в обратную сторону.
Командировки и поездки. Отель, аренда авто, такси, наличные. Это единственная задача, где обязателен физический пластик: залог и холд по виртуальному номеру не проходят.
Прием оплат из-за рубежа. Если заказчики платят вам, а не наоборот, нужен счет с поддержкой SWIFT — обычная карта без реквизитов для входящих переводов задачу не решает.
Задача определяет карту, а не наоборот. Сначала ответьте, для чего именно нужна карта, и только потом смотрите на страну, цену и срок выпуска: «универсальной» карты под все пять задач сразу не бывает.
1. Карта иностранного банка через официального посредника
Это единственный вариант, где за картой стоит настоящий банковский счет на имя предпринимателя, а не баланс приложения. Схема простая: посредник подает документы — паспорт, телефон, иногда доверенность — в банк выбранной страны, банк открывает счет и выпускает карту Visa или Mastercard. У карты есть реквизиты, срок действия три-пять лет, лимиты на покупки и снятие, а у части программ — карта с поддержкой SWIFT, то есть на нее можно принимать оплату из-за рубежа, а не только тратить.
Такую услугу оказывают официальные посредники банков — компании, у которых есть договор напрямую с банками Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Армении или Турции. Один из таких посредников — Изипей.ворлд: сервис работает с 2022 года, у него собственный офис в Москве и публикации в Forbes, РБК и «Ведомостях». Витрина и условия — карты иностранных банков для предпринимателя.
У карты иностранного банка два формата, и предпринимателю обычно нужны оба по очереди.
Виртуальная карта. Банк выдает номер и реквизиты за один рабочий день, без пластика. Карта сразу платит в интернете: подходит, когда рекламный кабинет заблокировал оплату сегодня, а завтра уже нужно платить снова. Это не «одноразовая карта для одного платежа», как в финтех-приложениях, а полноценный банковский продукт со своим счетом — просто без пластика на руках. Начальный вариант — виртуальная карта казахстанского банка от 14 990 рублей.
Физическая карта. Тот же счет, но с пластиком: доставка курьером по Москве или через СДЭК и КСЕ в регионы. Нужна, когда деньги надо снять наличными в поездке, оплатить что-то офлайн, оставить депозит в отеле или прокате машины — виртуальная карта для этого не подходит, там требуют физический пластик. Под поездки обычно берут именной пластик с доставкой по России, а под регулярные списания за софт — карту для оплаты подписок.
По каждой позиции у нормального посредника заранее видно: валюта счета, срок изготовления, лимиты на снятие и покупки, список российских банков для пополнения. У Изипей.ворлд это, например, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, МТС Банк, Т-Банк и ЮMoney — обычная операция, которую бухгалтерия проведет как перевод, а не как что-то экзотическое. Для ИП это значит: есть договор на услугу оформления, есть счет в банке, есть выписка по расходам — то, что нужно для учета.
Цена зависит от страны и класса карты: от 14 990 рублей за виртуальную карту казахстанского банка со сроком пять дней до нескольких десятков тысяч за карты премиальных банков с высокими лимитами. Быстрее всего из ходовых направлений оформляется Visa Gold таджикистанского банка — от 21 990 рублей и три дня. Оформление можно оплатить частями, от 990 рублей в месяц.
Зарубежная карта под задачу бизнеса
Виртуальная карта за 1 рабочий день или именной пластик с доставкой по России. Лимиты, сроки и каналы пополнения видны до оформления, оплата частями от 990 рублей в месяц.
2. Финтех-сервисы: быстро оформить — не значит закрыть задачу бизнеса
Второй класс — приложения вроде Flowbit Finance, которые выдают виртуальную предоплаченную карту за пару минут и несколько долларов. Внешне это выглядит даже удобнее банковской витрины: без документов, без ожидания, сразу номер карты.
Проблема не в скорости, а в том, что стоит за такой картой. Это не счет в банке на имя предпринимателя, а баланс внутри приложения, к которому привязан предоплаченный номер. Отсюда и вытекают все ограничения, которые для личного использования не заметны, а для бизнеса становятся стеной. У карты нет реквизитов для входящих переводов — принять оплату от клиента или партнера на нее нельзя. Нет пластика и, соответственно, нет снятия наличных: в командировке такой картой не расплатиться в такси и не оставить депозит в отеле, потому что многие площадки, включая аренду авто и часть рекламных кабинетов, делают холд на счете и отсекают предоплаченные диапазоны карт технически, до того как вы успели ввести номер. Пополнение идет через сторонние обменные каналы с комиссией на каждом шаге, а не переводом из привычного банка. И главное для ИП: расход по такой карте нельзя провести через бухгалтерию как оплату с подтверждающими документами — банковской выписки со счета просто не существует, потому что счета нет.
Из этого не следует, что финтех-карты плохие сами по себе: для частного человека, которому нужно оплатить одну подписку на сервис за пару долларов, это разумный и дешевый инструмент. Но как решение бизнес-задачи — оплата рекламного кабинета, подписка на корпоративный софт, оплата подрядчику, командировочные расходы — она не подходит именно потому, что за ней нет банковского счета, документов и возможности принимать деньги.
3. Крипто-карты: Bybit и почему это отдельная история
Третий класс — карты криптобирж. Формально это Visa или Mastercard, которую выпускает партнерский банк биржи, а пополняется она не переводом из российского банка, а с криптокошелька: вы держите USDT, при оплате биржа конвертирует их в валюту платежа. Самый известный продукт этого класса — Bybit Card.
У Bybit Card нет годового обслуживания и платы за неактивность, конвертация из криптовалюты в валюту покупки стоит около 0,9 процента, а снятие наличных в банкомате — до 2 процентов сверх бесплатного лимита в 100 долларов в месяц. Для человека, который уже держит средства в криптовалюте, это удобный и недорогой способ тратить их напрямую, без лишнего звена.
Дальше начинаются особенности, из-за которых карту нельзя оформить так же просто, как банковскую. Россия официально не входит в список стран, поддерживаемых Bybit, поэтому прямая заявка с российскими документами почти всегда заканчивается отказом на проверке. Рабочая схема — оформление через резидентство другой страны, и именно поэтому такая карта встречается не как самостоятельный продукт, а как отдельная позиция в каталоге посредников, которые уже прошли эту процедуру.
Для ИП есть и вторая сложность, помимо самого оформления: криптовалюта в российском учете не признается средством платежа, и провести расход по такой карте через бухгалтерию с подтверждающими документами не получится — банковской выписки здесь нет, есть только история операций внутри биржи. Поэтому крипто-карта Bybit уместна как личный инструмент предпринимателя, а не как способ закрыть расход бизнеса официально.
Простой критерий: если по расходу нужен документ для учета — это банковская карта со счетом. Если нужен способ потратить криптовалюту, которая у вас уже есть, — это карта биржи. Подменять одно другим не стоит.
Оформить карту Bybit можно через Изипей.ворлд — сервис уже прошел процедуру получения таких карт и предлагает готовое решение: предоплаченная карта Mastercard, именной пластик, срок изготовления один день, поддержка Apple Pay и Google Pay, лимит на покупки до 15 000 долларов в сутки. Оформление такой карты через Изипей.ворлд стоит 19 990 рублей.
Что получает ИП в каждом случае
Свести три класса в одну таблицу полезно до того, как смотреть на цены: разница не в стоимости входа, а в том, какие задачи карта вообще закрывает.
Класс карты
Счет и документы
Прием оплат от клиента
Наличные и депозиты
Расход в учете
Банк через посредника
счет в банке, договор, выписка
да, по программам со SWIFT
да, пластик и банкоматы
проводится штатно
Финтех-карта
баланс приложения, документов нет
нет
нет
подтвердить нечем
Крипто-карта биржи
история операций биржи
нет
только снятие, с комиссией
подтвердить нечем
Строка про учет и объясняет, почему для зарубежной карты для бизнеса выбор обычно сводится к первому классу: остальные два не дают документа, которым закрывается расход.
Виды карт, платежи и на что смотреть при выборе
Помимо класса сервиса, у зарубежных карт есть параметры, которые определяют, подойдет ли конкретная карта под задачу.
Платежная система. Visa и Mastercard принимают почти везде за границей и в большинстве онлайн-сервисов. Разница обычно не в бренде, а в конкретном тарифе банка внутри него.
Уровень карты. Classic, Gold, Platinum, Signature, Infinite — это не маркетинг, а разные лимиты на снятие и покупки в сутки. У начального уровня потолок может быть 2 000 долларов в сутки, у старшего — снятие без ограничений по сумме. Для рекламного кабинета с большим оборотом уровень карты важнее, чем страна банка.
Способ оплаты. Пластик нужен для оплаты офлайн и снятия наличных, привязка к Apple Pay и Google Pay — для оплаты телефоном без пластика в руках. Не у всех программ есть обе опции сразу, это стоит уточнять до оформления.
Пополнение. Обычный перевод из российского банка по курсу банка — самый предсказуемый вариант. У части карт есть исходящий SWIFT, то есть на счет можно принимать оплату от иностранных заказчиков и партнеров, а не только тратить со своей стороны.
Что нужно из документов. Паспорт есть почти всегда, доверенность требуют по части банков отдельных стран, идентификационный номер нерезидента нужен по некоторым направлениям, личный визит в страну банка — по самым дорогим премиальным тарифам.
Что учесть бухгалтеру
Счет в иностранном банке — это не только платежный инструмент, но и обязанность перед налоговой. Об открытии, закрытии и изменении реквизитов счета физического лица в банке за пределами России нужно уведомить ФНС в течение месяца, а раз в год, до 1 июня, подать отчет о движении средств. Правило действует и для предпринимателя, который оформил карту на себя как на физическое лицо.
Расходы по карте подтверждаются выпиской банка и документами от поставщика услуги — инвойсом, актом, чеком сервиса. Именно поэтому наличие счета и выписки в первом классе карт важнее разницы в цене оформления: без этих документов расход в учете просто не закрыть. По крипто-картам, где банковского счета нет, обязанности уведомлять ФНС не возникает, но и подтвердить расход нечем — это две стороны одной медали.
Частые вопросы
Какую карту оформить, если нужно платить за рекламный кабинет?
Виртуальную карту иностранного банка через официального посредника: она выдается за один рабочий день, у нее есть реквизиты и полноценный счет, а площадка не отклоняет ее как предоплаченную.
Можно ли провести расход по крипто-карте через бухгалтерию?
Нет: криптовалюта не признается средством платежа в российском учете, а выписки банка по такой карте не существует. Подтвердить расход официально не получится.
Чем физическая карта отличается от виртуальной?
Виртуальная — это только реквизиты для оплаты в интернете, готова за день. Физическая — тот же счет, но с пластиком, который доставляют курьером; нужна для наличных, депозитов и оплаты офлайн.
Подходит ли финтех-карта для оплаты подрядчику?
Нет, потому что на нее нельзя принять входящий перевод и по ней нет банковской выписки для подтверждения расхода.
Нужно ли уведомлять налоговую о зарубежной карте?
Если за картой стоит счет в иностранном банке — да: уведомление в течение месяца и ежегодный отчет о движении средств. Если счета нет, как у крипто-карты, такой обязанности не возникает.
Итог
Для бизнес-задачи — оплаты рекламного кабинета, подписки, командировки, работы с зарубежным подрядчиком — подходит один класс: карта иностранного банка через официального посредника. У нее настоящий счет, документы для учета и оба формата: виртуальный за день и физический с доставкой по России. Финтех-карты остаются инструментом для личных мелких трат, а крипто-карта вроде Bybit — вариант для тех, кто уже держит средства в криптовалюте; оформить ее через Изипей.ворлд можно за 19 990 рублей, но заменить ею банковский счет для учета расходов не получится.
Подобрать карту под конкретную задачу и посчитать стоимость первого года можно здесь: оформить зарубежную карту для ИП.
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