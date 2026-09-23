Зарубежная карта для ИП в 2026 году: где и как оформить — банковские, финтех и крипто карты

1. Карта иностранного банка через официального посредника

Это единственный вариант, где за картой стоит настоящий банковский счет на имя предпринимателя, а не баланс приложения. Схема простая: посредник подает документы — паспорт, телефон, иногда доверенность — в банк выбранной страны, банк открывает счет и выпускает карту Visa или Mastercard. У карты есть реквизиты, срок действия три-пять лет, лимиты на покупки и снятие, а у части программ — карта с поддержкой SWIFT, то есть на нее можно принимать оплату из-за рубежа, а не только тратить.

Такую услугу оказывают официальные посредники банков — компании, у которых есть договор напрямую с банками Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Армении или Турции. Один из таких посредников — Изипей.ворлд: сервис работает с 2022 года, у него собственный офис в Москве и публикации в Forbes, РБК и «Ведомостях». Витрина и условия — карты иностранных банков для предпринимателя.

У карты иностранного банка два формата, и предпринимателю обычно нужны оба по очереди.

Виртуальная карта. Банк выдает номер и реквизиты за один рабочий день, без пластика. Карта сразу платит в интернете: подходит, когда рекламный кабинет заблокировал оплату сегодня, а завтра уже нужно платить снова. Это не «одноразовая карта для одного платежа», как в финтех-приложениях, а полноценный банковский продукт со своим счетом — просто без пластика на руках. Начальный вариант — виртуальная карта казахстанского банка от 14 990 рублей.

Физическая карта. Тот же счет, но с пластиком: доставка курьером по Москве или через СДЭК и КСЕ в регионы. Нужна, когда деньги надо снять наличными в поездке, оплатить что-то офлайн, оставить депозит в отеле или прокате машины — виртуальная карта для этого не подходит, там требуют физический пластик. Под поездки обычно берут именной пластик с доставкой по России, а под регулярные списания за софт — карту для оплаты подписок.

По каждой позиции у нормального посредника заранее видно: валюта счета, срок изготовления, лимиты на снятие и покупки, список российских банков для пополнения. У Изипей.ворлд это, например, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, МТС Банк, Т-Банк и ЮMoney — обычная операция, которую бухгалтерия проведет как перевод, а не как что-то экзотическое. Для ИП это значит: есть договор на услугу оформления, есть счет в банке, есть выписка по расходам — то, что нужно для учета.

Цена зависит от страны и класса карты: от 14 990 рублей за виртуальную карту казахстанского банка со сроком пять дней до нескольких десятков тысяч за карты премиальных банков с высокими лимитами. Быстрее всего из ходовых направлений оформляется Visa Gold таджикистанского банка — от 21 990 рублей и три дня. Оформление можно оплатить частями, от 990 рублей в месяц.