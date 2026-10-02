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Иностранная карта для оплаты зарубежным поставщикам в 2026 и 2027 годах: топ вопросов и ответов для бизнеса 

Иностранная карта для оплаты зарубежным поставщикам в 2026 и 2027 годах: топ вопросов и ответов для бизнеса 

Иностранная карта и счет позволяют бизнесу рассчитываться с зарубежными поставщиками, но возможности банковских продуктов различаются. Отвечаем на частые вопросы бизнеса об иностранных картах, международных платежах, комиссиях и уведомлении ФНС.

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Самое главное:

  • Перед тем как выбрать карту, проверьте валюты счета, исходящие переводы, страны и банки получателей, лимиты, комиссии и способы пополнения.

  • Иностранная карта не гарантирует проведение платежа, так как банки могут проверять операцию, запрашивать документы, задерживать или возвращать перевод.

  • Дробление крупного платежа не отменяет валютный контроль. Для импортного контракта учитывают общую сумму обязательств, а не размер отдельного перевода.

  • ФНС уведомляют об открытии зарубежного счета, а не о выпуске карты. Для личных счетов физлиц и счетов, которые ИП использует в бизнесе, действуют разные правила отчетности.

  • В «Изипей.ворлд» можно оформить иностранные карты и счета банков разных стран. Специалисты сервиса помогут сравнить варианты и подобрать продукт под страны поставщиков и нужные валюты.

Как оплатить товар зарубежному поставщику с помощью иностранной карты или счета?

Способ оплаты зависит от того, какие реквизиты предоставляет поставщик и какие операции поддерживает иностранный банк.

  • Если поставщик выставил инвойс с банковскими реквизитами. Оплату отправляют со счета, к которому выпущена иностранная карта, например банковским переводом по номеру счета или IBAN и SWIFT/BIC.

  • Если поставщик принимает оплату на сайте или по платежной ссылке. Рассчитайтесь самой иностранной картой, как при обычной онлайн-покупке.

  • Если получатель принимает переводы через Visa Direct. Отправьте деньги на поддерживаемую карту или связанный с ней счет. Visa Direct должны поддерживать и банк или сервис отправителя, и сторона получателя.

Как заранее понять, подойдет ли конкретная иностранная карта для расчетов с моим поставщиком?

Перед оформлением проверьте несколько условий:

  • Можно ли отправлять деньги нужным способом. Если поставщик выставляет инвойс с номером счета или IBAN и SWIFT/BIC банка, нужен продукт с исходящими международными переводами, например SWIFT.

  • Доступны ли переводы в страну и банк поставщика. Банки могут ограничивать отдельные направления, валюты или типы получателей, поэтому перед оформлением уточните возможность перевода в нужную страну и конкретный банк.

  • Поддерживается ли валюта инвойса. Если поставщик выставляет счет в долларах, евро или другой валюте, проверьте, можно ли хранить и отправлять ее с выбранного счета.

  • Хватает ли лимита на нужную операцию. Отдельно смотрите ограничения на покупки по карте и международные переводы.

  • Сколько будет стоить платеж. Кроме комиссии банка-отправителя, при SWIFT могут возникнуть расходы банков-корреспондентов и банка получателя. Имеет значение и тип комиссии. При OUR все комиссии по переводу оплачивает отправитель, при SHA отправитель оплачивает комиссию своего банка, а остальные расходы относятся на получателя, при BEN все комиссии несет получатель.

  • Какие документы может запросить банк. При международном платеже банк вправе проверить назначение операции и запросить подтверждающие документы, например договор с поставщиком и инвойс. Поэтому лучше заранее убедиться, что банк допускает коммерческий характер такого перевода, а также узнать, какие документы потребуются для его проведения.

Подберите иностранную карту и счет для международных расчетов в «Изипей.ворлд». Если контрагентов несколько, передайте основные направления расчетов, валюты и предполагаемые суммы. «Изипей.ворлд» сравнит доступные продукты и поможет подобрать карту с подходящими возможностями международных переводов, лимитами и способами пополнения.

Оформить карту

Какие реквизиты нужно запросить у поставщика до первого перевода?

Как правило, для платежа понадобятся:

  • Полное наименование получателя. Для компании используйте юридическое название так, как оно указано в банковских документах.

  • Номер счета или IBAN. IBAN используется не во всех странах, поэтому в некоторых случаях поставщик укажет обычный номер банковского счета.

  • Название банка получателя. Укажите его в соответствии с платежной инструкцией поставщика.

  • SWIFT/BIC банка. Этот код используется для идентификации финансовой организации и маршрутизации международного перевода.

  • Адрес получателя. Запросите страну, город, улицу, номер дома и почтовый индекс, если они есть. С 14 ноября 2026 года в трансграничных платежах через SWIFT как минимум город и страна получателя должны передаваться в структурированном виде.

  • Назначение платежа. Например, номер и дата договора или инвойса и описание оплачиваемых товаров.

  • Реквизиты банка-корреспондента или другие банковские коды. Запрашивайте их, если поставщик или его банк указывает такие данные в платежной инструкции. Они требуются не для каждого перевода: маршрут зависит от банков и конкретной операции.

Оформить карту для SWIFT и международных платежей

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Гарантирует ли иностранная карта, что платеж зарубежному поставщику пройдет?

Нет. Наличие иностранной карты и счета дает возможность отправить международный платеж, но не гарантирует, что конкретный перевод примут и зачислят поставщику.

Если деньги отправляют банковским переводом, операция может проходить через несколько участников: 

  • банк отправителя, 

  • один или несколько банков-корреспондентов,

  • банк получателя. 

Банки проводят собственные проверки в рамках KYC, AML и санкционного комплаенса. Поэтому платеж могут задержать для дополнительной проверки, вернуть отправителю или не принять.

На проведение платежа могут повлиять:

  • Ошибки или неполные реквизиты. Например, неверный номер счета, SWIFT/BIC, название или адрес получателя.

  • Непонятное назначение платежа. Банку проще проверить операцию, если указано, что именно оплачивается, и есть ссылка на договор или инвойс.

  • Комплаенс-проверка операции. Банк может запросить контракт, инвойс, спецификацию, документы по поставке или пояснение экономического смысла платежа.

  • Ограничения конкретного банка или платежного маршрута. Финансовая организация может не проводить операции с определенными странами, банками, категориями товаров или получателей.

  • Санкционные ограничения. Например, если платеж проходит через финансовую организацию США, она должна учитывать требования OFAC. Для отдельных банков и участников операций действуют запреты или ограничения, из-за которых перевод могут отклонить.

Чтобы снизить риск задержки или возврата, до перевода сверьте реквизиты с поставщиком, подробно заполните назначение платежа и заранее подготовьте документы по сделке.

Если SWIFT-платеж уже отправлен, но долго не зачисляется, запросите его статус у банка-отправителя. Банк может отследить операцию по UETR — уникальному идентификатору, который передается по платежной цепочке и используется для отслеживания международного перевода.

В какой валюте лучше оплачивать товар или услугу?

Оплачивайте поставщика в валюте, указанной в договоре или инвойсе. Перед переводом проверьте, поддерживает ли выбранный иностранный счет эту валюту и можно ли отправить ее в банк получателя.

Например, если поставщик выставил инвойс на 5 000 евро, удобнее использовать счет, с которого можно отправить EUR. Если деньги хранятся только в долларах, банк сначала конвертирует их в евро по своему курсу и может дополнительно взять комиссию за обмен. В зависимости от платежного маршрута и условий банка возможны и дополнительные конвертации.

Перед оплатой:

  • сверьте валюту инвойса с валютами иностранного счета;

  • уточните курс и комиссию банка за конвертацию;

  • проверьте, отправляет ли банк нужную валюту в страну и банк поставщика;

  • сравните итоговую стоимость перевода с учетом обмена и банковских комиссий.

У карт и счетов, которые оформляют через «Изипей.ворлд», набор валют и возможности международных переводов различаются. На сайте сервиса представлены, например, продукты со счетами в USD и EUR, а для отдельных вариантов действуют свои условия исходящего SWIFT и ограничения по направлениям. Поэтому при выборе карты сразу укажите менеджеру страну поставщика, валюту инвойса и предполагаемую сумму платежей — так проще подобрать продукт под конкретные расчеты.

Почему поставщик получил меньше, чем указано в счете?

При международном банковском переводе комиссия может возникнуть не только в банке отправителя. Платеж иногда проходит через один или несколько банков-корреспондентов, а банк получателя также может взимать плату за зачисление. Поэтому сумма, списанная со счета покупателя, и сумма, которую в итоге получил поставщик, иногда различаются.

Например, компания отправила поставщику 10 000 долларов, но из-за комиссий банков-посредников на его счет поступило 9 970 долларов. В таком случае обязательство по инвойсу оплачено не полностью.

Перед переводом уточните:

  • В банке отправителя — какую комиссию он возьмет за международный перевод и могут ли возникнуть дополнительные удержания по пути платежа.

  • У поставщика или в его банке — взимается ли комиссия за входящий перевод.

  • У банка отправителя — какие комиссии банков-корреспондентов возможны для выбранного направления и валюты.

Можно ли разбить крупный инвойс на несколько переводов, если у карты или банка есть лимит?

Да, один инвойс можно оплатить несколькими переводами, если такой порядок допускает договор с поставщиком и контрагент согласен принимать оплату частями. Например, если банк ограничивает размер одной операции или устанавливает дневной лимит, сумму можно перечислить несколькими платежами в пределах разрешенных ограничений.

Перед отправкой денег согласуйте с поставщиком количество и суммы переводов. В назначении каждого платежа указывайте номер инвойса или договора, чтобы контрагент мог связать все поступления с одной поставкой.

Если оплачиваете один инвойс несколькими переводами, подготовьте договор, инвойс и пояснение по операции. Банк может запросить подтверждающие документы по серии однотипных платежей.

При этом дробление платежа не позволяет обойти требования валютного контроля. Для импортных контрактов порог постановки на учет составляет 3 млн руб. в эквиваленте. Учитывается сумма обязательств по всему контракту, а не размер отдельного перевода (п. 4.3 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).

Учитывайте и банковские расходы. Если комиссия взимается за каждый международный перевод отдельно, несколько платежей могут оказаться дороже одного. Также проверьте суточные и месячные лимиты, так как банк может ограничивать не только размер одной операции.

Уведомлять ли ФНС, что у меня появилась зарубежная карта?

ФНС уведомляют об открытии счета в иностранном банке. Как правило, иностранная карта выпускается к такому счету, но сама по себе карта отдельной обязанности не создает.

Сообщите об открытии зарубежного счета в течение одного месяца. Если к уже существующему счету выпустили новую карту и реквизиты счета не изменились, отдельное уведомление не подавайте (ч. 2 ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).

Для ИП разграничивайте личные и предпринимательские счета. Если предприниматель открыл зарубежный счет для личных, семейных или бытовых расходов и не использует его в бизнесе, при уведомлении он выступает как физическое лицо. В действующей форме уведомления КНД 1120107 для физлица предусмотрен код резидента «2», а для физлица — индивидуального предпринимателя — код «3» (форма утверждена приказом ФНС от 26.04.2024 № СД-7-14/349@).

Если сначала использовали счет для личных целей, а затем начали проводить через него операции ИП, сообщите ФНС об изменении цели использования. Подайте заявление в свободной форме и укажите ФИО, ИНН, адрес банка, номер и дату открытия счета, валюту и дату, с которой счет используется для бизнеса. Аналогично сообщите об обратном изменении — если предпринимательский счет перестал использоваться в коммерческой деятельности.

Подробнее о том, кто и в какие сроки уведомляет ФНС, как сдавать отчет о движении денег и какие штрафы предусмотрены за нарушения, читайте в статье «Оплата поставщикам иностранной картой в 2026 и 2027 годах: как уведомить налоговую об открытии счета в зарубежном банке».

Что делать, если международный платеж завис, отклонили или вернули?

Если международный перевод задержался, сначала запросите его статус у банка-отправителя. Для SWIFT-платежа попросите подтверждение перевода и данные MT103. По ним банк сможет проверить маршрут операции и понять, на каком этапе возникла задержка. 

Затем проверьте реквизиты получателя: номер счета или IBAN, SWIFT/BIC, название компании, адрес и назначение платежа. Если банк запросил документы, отправьте договор, инвойс и другие подтверждения операции без задержки.

Если платеж отклонили или вернули, уточните причину у банка-отправителя. Не отправляйте деньги повторно, пока не станет понятно, почему первая операция не прошла.

Оформить карту для SWIFT и международных платежей

Переводите деньги за рубеж и получайте оплату без ограничений

Какую иностранную карту выбрать для расчетов с поставщиками в «Изипей.ворлд»?

В «Изипей.ворлд» можно оформить счета и карты банков разных стран. Условия различаются по валютам, способам пополнения и возможностям международных переводов. 

Примеры стран, карты которых можно оформить:

Вариант

Оформление и стоимость

Валюты и исходящий SWIFT

Пополнение

Армения

Без доверенности, до 25 рабочих дней; 73 990 руб.

USD, EUR; SWIFT в USD и EUR

МТС Банк, Сбербанк, ЮMoney, Фора-Банк, SWIFT, банки-корреспонденты

Киргизия, Visa Gold

По доверенности, 14 дней; 34 990 руб.

USD, EUR; исходящий SWIFT, EUR — только в ЕС

МТС Банк, Газпромбанк, ЮMoney, банки-корреспонденты, «Золотая Корона»

Условия и стоимость приведены на сентябрь 2026 года. Перед оформлением уточните актуальные тарифы и доступность переводов по необходимым направлениям.

Для расчетов с иностранными поставщиками ориентируйтесь прежде всего на возможность отправлять деньги третьим лицам. Например, армянский вариант поддерживает исходящий SWIFT в долларах и евро. У киргизской Visa Gold также есть исходящий SWIFT, но для переводов в евро есть ограничение по направлению — ЕС.

Если контрагентов несколько, составьте список основных стран, банков и валют расчетов и передайте его менеджеру «Изипей.ворлд». Специалист поможет подобрать карту и счет с учетом этих условий и подскажет, какие варианты подходят для международных переводов по нужным направлениям. 

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Реклама: ИП Кузнецова Яна Викторовна, ИНН 693500332229, erid: 2W5zFH9EUS5

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