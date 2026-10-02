Гарантирует ли иностранная карта, что платеж зарубежному поставщику пройдет?

Нет. Наличие иностранной карты и счета дает возможность отправить международный платеж, но не гарантирует, что конкретный перевод примут и зачислят поставщику.

Если деньги отправляют банковским переводом, операция может проходить через несколько участников:

банк отправителя,

один или несколько банков-корреспондентов,

банк получателя.

Банки проводят собственные проверки в рамках KYC, AML и санкционного комплаенса. Поэтому платеж могут задержать для дополнительной проверки, вернуть отправителю или не принять.

На проведение платежа могут повлиять:

Ошибки или неполные реквизиты. Например, неверный номер счета, SWIFT/BIC, название или адрес получателя.

Непонятное назначение платежа. Банку проще проверить операцию, если указано, что именно оплачивается, и есть ссылка на договор или инвойс.

Комплаенс-проверка операции. Банк может запросить контракт, инвойс, спецификацию, документы по поставке или пояснение экономического смысла платежа.

Ограничения конкретного банка или платежного маршрута. Финансовая организация может не проводить операции с определенными странами, банками, категориями товаров или получателей.

Санкционные ограничения. Например, если платеж проходит через финансовую организацию США, она должна учитывать требования OFAC. Для отдельных банков и участников операций действуют запреты или ограничения, из-за которых перевод могут отклонить.