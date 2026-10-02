Самое главное:
Перед тем как выбрать карту, проверьте валюты счета, исходящие переводы, страны и банки получателей, лимиты, комиссии и способы пополнения.
Иностранная карта не гарантирует проведение платежа, так как банки могут проверять операцию, запрашивать документы, задерживать или возвращать перевод.
Дробление крупного платежа не отменяет валютный контроль. Для импортного контракта учитывают общую сумму обязательств, а не размер отдельного перевода.
ФНС уведомляют об открытии зарубежного счета, а не о выпуске карты. Для личных счетов физлиц и счетов, которые ИП использует в бизнесе, действуют разные правила отчетности.
В «Изипей.ворлд» можно оформить иностранные карты и счета банков разных стран. Специалисты сервиса помогут сравнить варианты и подобрать продукт под страны поставщиков и нужные валюты.
Как оплатить товар зарубежному поставщику с помощью иностранной карты или счета?
Способ оплаты зависит от того, какие реквизиты предоставляет поставщик и какие операции поддерживает иностранный банк.
Если поставщик выставил инвойс с банковскими реквизитами. Оплату отправляют со счета, к которому выпущена иностранная карта, например банковским переводом по номеру счета или IBAN и SWIFT/BIC.
Если поставщик принимает оплату на сайте или по платежной ссылке. Рассчитайтесь самой иностранной картой, как при обычной онлайн-покупке.
Если получатель принимает переводы через Visa Direct. Отправьте деньги на поддерживаемую карту или связанный с ней счет. Visa Direct должны поддерживать и банк или сервис отправителя, и сторона получателя.
Как заранее понять, подойдет ли конкретная иностранная карта для расчетов с моим поставщиком?
Перед оформлением проверьте несколько условий:
Можно ли отправлять деньги нужным способом. Если поставщик выставляет инвойс с номером счета или IBAN и SWIFT/BIC банка, нужен продукт с исходящими международными переводами, например SWIFT.
Доступны ли переводы в страну и банк поставщика. Банки могут ограничивать отдельные направления, валюты или типы получателей, поэтому перед оформлением уточните возможность перевода в нужную страну и конкретный банк.
Поддерживается ли валюта инвойса. Если поставщик выставляет счет в долларах, евро или другой валюте, проверьте, можно ли хранить и отправлять ее с выбранного счета.
Хватает ли лимита на нужную операцию. Отдельно смотрите ограничения на покупки по карте и международные переводы.
Сколько будет стоить платеж. Кроме комиссии банка-отправителя, при SWIFT могут возникнуть расходы банков-корреспондентов и банка получателя. Имеет значение и тип комиссии. При OUR все комиссии по переводу оплачивает отправитель, при SHA отправитель оплачивает комиссию своего банка, а остальные расходы относятся на получателя, при BEN все комиссии несет получатель.
Какие документы может запросить банк. При международном платеже банк вправе проверить назначение операции и запросить подтверждающие документы, например договор с поставщиком и инвойс. Поэтому лучше заранее убедиться, что банк допускает коммерческий характер такого перевода, а также узнать, какие документы потребуются для его проведения.
Подберите иностранную карту и счет для международных расчетов в «Изипей.ворлд». Если контрагентов несколько, передайте основные направления расчетов, валюты и предполагаемые суммы. «Изипей.ворлд» сравнит доступные продукты и поможет подобрать карту с подходящими возможностями международных переводов, лимитами и способами пополнения.
Какие реквизиты нужно запросить у поставщика до первого перевода?
Как правило, для платежа понадобятся:
Полное наименование получателя. Для компании используйте юридическое название так, как оно указано в банковских документах.
Номер счета или IBAN. IBAN используется не во всех странах, поэтому в некоторых случаях поставщик укажет обычный номер банковского счета.
Название банка получателя. Укажите его в соответствии с платежной инструкцией поставщика.
SWIFT/BIC банка. Этот код используется для идентификации финансовой организации и маршрутизации международного перевода.
Адрес получателя. Запросите страну, город, улицу, номер дома и почтовый индекс, если они есть. С 14 ноября 2026 года в трансграничных платежах через SWIFT как минимум город и страна получателя должны передаваться в структурированном виде.
Назначение платежа. Например, номер и дата договора или инвойса и описание оплачиваемых товаров.
Реквизиты банка-корреспондента или другие банковские коды. Запрашивайте их, если поставщик или его банк указывает такие данные в платежной инструкции. Они требуются не для каждого перевода: маршрут зависит от банков и конкретной операции.
Оформить карту для SWIFT и международных платежей
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Гарантирует ли иностранная карта, что платеж зарубежному поставщику пройдет?
Нет. Наличие иностранной карты и счета дает возможность отправить международный платеж, но не гарантирует, что конкретный перевод примут и зачислят поставщику.
Если деньги отправляют банковским переводом, операция может проходить через несколько участников:
банк отправителя,
один или несколько банков-корреспондентов,
банк получателя.
Банки проводят собственные проверки в рамках KYC, AML и санкционного комплаенса. Поэтому платеж могут задержать для дополнительной проверки, вернуть отправителю или не принять.
На проведение платежа могут повлиять:
Ошибки или неполные реквизиты. Например, неверный номер счета, SWIFT/BIC, название или адрес получателя.
Непонятное назначение платежа. Банку проще проверить операцию, если указано, что именно оплачивается, и есть ссылка на договор или инвойс.
Комплаенс-проверка операции. Банк может запросить контракт, инвойс, спецификацию, документы по поставке или пояснение экономического смысла платежа.
Ограничения конкретного банка или платежного маршрута. Финансовая организация может не проводить операции с определенными странами, банками, категориями товаров или получателей.
Санкционные ограничения. Например, если платеж проходит через финансовую организацию США, она должна учитывать требования OFAC. Для отдельных банков и участников операций действуют запреты или ограничения, из-за которых перевод могут отклонить.
Чтобы снизить риск задержки или возврата, до перевода сверьте реквизиты с поставщиком, подробно заполните назначение платежа и заранее подготовьте документы по сделке.
Если SWIFT-платеж уже отправлен, но долго не зачисляется, запросите его статус у банка-отправителя. Банк может отследить операцию по UETR — уникальному идентификатору, который передается по платежной цепочке и используется для отслеживания международного перевода.
В какой валюте лучше оплачивать товар или услугу?
Оплачивайте поставщика в валюте, указанной в договоре или инвойсе. Перед переводом проверьте, поддерживает ли выбранный иностранный счет эту валюту и можно ли отправить ее в банк получателя.
Например, если поставщик выставил инвойс на 5 000 евро, удобнее использовать счет, с которого можно отправить EUR. Если деньги хранятся только в долларах, банк сначала конвертирует их в евро по своему курсу и может дополнительно взять комиссию за обмен. В зависимости от платежного маршрута и условий банка возможны и дополнительные конвертации.
Перед оплатой:
сверьте валюту инвойса с валютами иностранного счета;
уточните курс и комиссию банка за конвертацию;
проверьте, отправляет ли банк нужную валюту в страну и банк поставщика;
сравните итоговую стоимость перевода с учетом обмена и банковских комиссий.
У карт и счетов, которые оформляют через «Изипей.ворлд», набор валют и возможности международных переводов различаются. На сайте сервиса представлены, например, продукты со счетами в USD и EUR, а для отдельных вариантов действуют свои условия исходящего SWIFT и ограничения по направлениям. Поэтому при выборе карты сразу укажите менеджеру страну поставщика, валюту инвойса и предполагаемую сумму платежей — так проще подобрать продукт под конкретные расчеты.
Почему поставщик получил меньше, чем указано в счете?
При международном банковском переводе комиссия может возникнуть не только в банке отправителя. Платеж иногда проходит через один или несколько банков-корреспондентов, а банк получателя также может взимать плату за зачисление. Поэтому сумма, списанная со счета покупателя, и сумма, которую в итоге получил поставщик, иногда различаются.
Например, компания отправила поставщику 10 000 долларов, но из-за комиссий банков-посредников на его счет поступило 9 970 долларов. В таком случае обязательство по инвойсу оплачено не полностью.
Перед переводом уточните:
В банке отправителя — какую комиссию он возьмет за международный перевод и могут ли возникнуть дополнительные удержания по пути платежа.
У поставщика или в его банке — взимается ли комиссия за входящий перевод.
У банка отправителя — какие комиссии банков-корреспондентов возможны для выбранного направления и валюты.
Можно ли разбить крупный инвойс на несколько переводов, если у карты или банка есть лимит?
Да, один инвойс можно оплатить несколькими переводами, если такой порядок допускает договор с поставщиком и контрагент согласен принимать оплату частями. Например, если банк ограничивает размер одной операции или устанавливает дневной лимит, сумму можно перечислить несколькими платежами в пределах разрешенных ограничений.
Перед отправкой денег согласуйте с поставщиком количество и суммы переводов. В назначении каждого платежа указывайте номер инвойса или договора, чтобы контрагент мог связать все поступления с одной поставкой.
Если оплачиваете один инвойс несколькими переводами, подготовьте договор, инвойс и пояснение по операции. Банк может запросить подтверждающие документы по серии однотипных платежей.
При этом дробление платежа не позволяет обойти требования валютного контроля. Для импортных контрактов порог постановки на учет составляет 3 млн руб. в эквиваленте. Учитывается сумма обязательств по всему контракту, а не размер отдельного перевода (п. 4.3 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).
Учитывайте и банковские расходы. Если комиссия взимается за каждый международный перевод отдельно, несколько платежей могут оказаться дороже одного. Также проверьте суточные и месячные лимиты, так как банк может ограничивать не только размер одной операции.
Уведомлять ли ФНС, что у меня появилась зарубежная карта?
ФНС уведомляют об открытии счета в иностранном банке. Как правило, иностранная карта выпускается к такому счету, но сама по себе карта отдельной обязанности не создает.
Сообщите об открытии зарубежного счета в течение одного месяца. Если к уже существующему счету выпустили новую карту и реквизиты счета не изменились, отдельное уведомление не подавайте (ч. 2 ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).
Для ИП разграничивайте личные и предпринимательские счета. Если предприниматель открыл зарубежный счет для личных, семейных или бытовых расходов и не использует его в бизнесе, при уведомлении он выступает как физическое лицо. В действующей форме уведомления КНД 1120107 для физлица предусмотрен код резидента «2», а для физлица — индивидуального предпринимателя — код «3» (форма утверждена приказом ФНС от 26.04.2024 № СД-7-14/349@).
Если сначала использовали счет для личных целей, а затем начали проводить через него операции ИП, сообщите ФНС об изменении цели использования. Подайте заявление в свободной форме и укажите ФИО, ИНН, адрес банка, номер и дату открытия счета, валюту и дату, с которой счет используется для бизнеса. Аналогично сообщите об обратном изменении — если предпринимательский счет перестал использоваться в коммерческой деятельности.
Подробнее о том, кто и в какие сроки уведомляет ФНС, как сдавать отчет о движении денег и какие штрафы предусмотрены за нарушения, читайте в статье «Оплата поставщикам иностранной картой в 2026 и 2027 годах: как уведомить налоговую об открытии счета в зарубежном банке».
Что делать, если международный платеж завис, отклонили или вернули?
Если международный перевод задержался, сначала запросите его статус у банка-отправителя. Для SWIFT-платежа попросите подтверждение перевода и данные MT103. По ним банк сможет проверить маршрут операции и понять, на каком этапе возникла задержка.
Затем проверьте реквизиты получателя: номер счета или IBAN, SWIFT/BIC, название компании, адрес и назначение платежа. Если банк запросил документы, отправьте договор, инвойс и другие подтверждения операции без задержки.
Если платеж отклонили или вернули, уточните причину у банка-отправителя. Не отправляйте деньги повторно, пока не станет понятно, почему первая операция не прошла.
Оформить карту для SWIFT и международных платежей
Переводите деньги за рубеж и получайте оплату без ограничений
Какую иностранную карту выбрать для расчетов с поставщиками в «Изипей.ворлд»?
В «Изипей.ворлд» можно оформить счета и карты банков разных стран. Условия различаются по валютам, способам пополнения и возможностям международных переводов.
Примеры стран, карты которых можно оформить:
Вариант
Оформление и стоимость
Валюты и исходящий SWIFT
Пополнение
Армения
Без доверенности, до 25 рабочих дней; 73 990 руб.
USD, EUR; SWIFT в USD и EUR
МТС Банк, Сбербанк, ЮMoney, Фора-Банк, SWIFT, банки-корреспонденты
Киргизия, Visa Gold
По доверенности, 14 дней; 34 990 руб.
USD, EUR; исходящий SWIFT, EUR — только в ЕС
МТС Банк, Газпромбанк, ЮMoney, банки-корреспонденты, «Золотая Корона»
Условия и стоимость приведены на сентябрь 2026 года. Перед оформлением уточните актуальные тарифы и доступность переводов по необходимым направлениям.
Для расчетов с иностранными поставщиками ориентируйтесь прежде всего на возможность отправлять деньги третьим лицам. Например, армянский вариант поддерживает исходящий SWIFT в долларах и евро. У киргизской Visa Gold также есть исходящий SWIFT, но для переводов в евро есть ограничение по направлению — ЕС.
Если контрагентов несколько, составьте список основных стран, банков и валют расчетов и передайте его менеджеру «Изипей.ворлд». Специалист поможет подобрать карту и счет с учетом этих условий и подскажет, какие варианты подходят для международных переводов по нужным направлениям.
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