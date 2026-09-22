Иностранная карта для оплаты импорта в РФ в 2026 и 2027 годах: как это работает, оформление и правила учета

Самое главное:
ИП может платить поставщику со своей иностранной карты, а за ООО в отдельных случаях — директор или другой сотрудник как третье лицо.
Импортный контракт от 3 млн рублей в рублевом эквиваленте нужно поставить на учет в уполномоченном банке.
На УСН «Доходы минус расходы» затраты на импорт можно учесть при соблюдении требований НК и наличии подтверждающих документов. Организации на ОСНО учитывают расходы при расчете налога на прибыль, а ИП на ОСНО — в составе профессионального вычета по НДФЛ.
При выборе иностранной карты важно проверить валюты, страны переводов, лимиты, комиссии и наличие исходящего SWIFT.
Из-за ограничений на международные расчеты российскому бизнесу стало сложнее оплачивать иностранные товары и услуги напрямую из России. Один из вариантов — оформить иностранную банковскую карту. Вместе с ней владелец получает счет в иностранном банке, который можно использовать для расчетов с зарубежными поставщиками.
Если поставщик выставил инвойс с банковскими реквизитами, оплату обычно проводят со счета, к которому выпущена карта. Например, деньги можно отправить через SWIFT. Для перевода нужны номер счета или IBAN, SWIFT/BIC банка, данные получателя, сумма, валюта и назначение платежа. Саму карту можно использовать, например, для оплаты зарубежных сервисов и подписок, рекламы, билетов, гостиниц и др.
Отдельные банковские продукты поддерживают Visa Direct — сервис переводов через сеть Visa. Деньги можно отправлять на поддерживаемые карты или связанные с ними счета, если такой перевод поддерживают банк или сервис отправителя и получатель. Для оплаты инвойса по банковским реквизитам обычно используют SWIFT, а Visa Direct можно рассматривать как дополнительный способ перевода.
Через Easypay.world можно оформить иностранный счет с картой и подобрать продукт под нужные операции. Возможности различаются: для одних вариантов доступны исходящие SWIFT-переводы, для других — Visa Direct. Также различны валюты счета, лимиты, способы пополнения и сроки оформления.
Об открытии зарубежного счета валютный резидент РФ в общем случае должен сообщить в ФНС в течение одного месяца. Также чаще всего возникает обязанность сдавать отчеты о движении денег по счету. Подробно о сроках, формах уведомлений и отчетности мы рассказывали в статье «Оплата поставщикам иностранной картой в 2026 и 2027 годах: как уведомить налоговую об открытии счета в зарубежном банке».
Как оплатить импортные товары с иностранной карты физлица
ИП может использовать собственный зарубежный счет. За ООО в определенных случаях может заплатить третье лицо, например директор.
Оплата с иностранной карты ИП
ИП может использовать иностранную банковскую карту и привязанный к ней счет для расчетов с зарубежными поставщиками. Если поставщик принимает оплату по банковским реквизитам, деньги переводят со счета, к которому выпущена карта. Валютные операции между резидентами и нерезидентами разрешены, если для конкретной операции не установлены ограничения (ст. 6 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).
Через Easypay.world можно подобрать карту с банковским счетом, который поддерживает исходящие международные переводы. Например, такие продукты используют для расчетов с поставщиками из Китая и Турции. Перед оформлением стоит проверить доступные валюты, направления переводов, лимиты и комиссии.
Если сумма обязательств по импортному контракту достигает 3 млн рублей, контракт нужно поставить на учет в уполномоченном банке. Сумму определяют по курсу Банка России на дату заключения договора, а если обязательства менялись — на дату последних изменений.
Если контракт поставлен на учет, а ИП оплачивает поставщика через счет, к которому выпущена иностранная карта, в банк учета передают уникальный номер контракта и выписку по операциям на этом счете. Срок — не позднее 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором прошел платеж (п. 10.13 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).
Оплата за ООО третьим лицом
ООО может поручить исполнение денежного обязательства третьему лицу, если договор с поставщиком не требует, чтобы компания рассчиталась самостоятельно. Например, директор может оплатить инвойс иностранного поставщика со своей зарубежной карты (ст. 313 ГК).
Чтобы связать платеж директора с обязательством компании, понадобятся:
договор ООО с иностранным поставщиком и инвойс;
поручение, соглашение или другой документ, из которого следует, что директор оплачивает обязательство компании;
банковская выписка или другое подтверждение перевода;
документы, по которым ООО отражает расчеты с директором после оплаты.
Если сумма обязательств по импортному контракту составляет 3 млн рублей и более в рублевом эквиваленте, ООО должно поставить его на учет в уполномоченном банке. Оплата с личного зарубежного счета директора не освобождает компанию от обязанностей по валютному контролю.
Перед переводом стоит уточнить в банке, где контракт поставлен на учет, какие документы и в какие сроки нужно представить для подтверждения платежа. При обращении важно описать схему расчетов: директор как физлицо оплачивает обязательство ООО со своего личного счета в иностранном банке.
После оплаты у ООО возникает задолженность перед директором. Если компания и директор — валютные резиденты РФ, вернуть руководителю потраченные деньги в иностранной валюте нельзя. Компания рассчитывается в рублях. Если размер обязательства определен в иностранной валюте, рублевый эквивалент по общему правилу рассчитывают по официальному курсу на день платежа, если стороны не установили другой курс или дату (п. 2 ст. 317 ГК).
Если зарубежный счет и карта нужны для регулярной оплаты поставщикам, важно заранее проверить валюты, доступность исходящих переводов, лимиты и способы пополнения. В Easypay.world помогают подобрать банковский продукт под конкретную задачу: страну поставщика, валюту расчетов и планируемые суммы платежей.
Специалисты сопровождают оформление, помогают подготовить документы и пройти необходимые процедуры. В результате клиент получает иностранный счет на свое имя и карту к нему, а подходящий вариант не приходится искать и сравнивать самостоятельно среди банков разных стран.
Кто отчитывается перед ФНС по иностранному счету
Обязанности перед ФНС зависят от статуса владельца иностранного счета. Если владелец счета зарегистрирован в России как ИП, отчет о движении денег он представляет ежеквартально — в течение 30 рабочих дней после окончания квартала.
Если за ООО поставщику заплатил директор со своего личного зарубежного счета, этот счет не становится счетом компании. ООО не представляет по нему отчет о движении средств. Отчитывается сам директор как владелец счета. Обычные физлица в общем случае представляют отчет один раз в год — не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
Требования об отчетности не применяются к физлицам, в том числе ИП, которые в течение календарного года находились за пределами России в совокупности более 183 дней.
Для обычных физлиц также действует освобождение по счетам в банках стран ЕАЭС и государств, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией. Тогда сумма зачислений или списаний за год не должна превышать 600 000 рублей в эквиваленте. Если поступлений на счет в течение года не было, остаток на конец года также не должен превышать 600 000 рублей.
Какие документы сохранить после оплаты импорта
Чтобы подтвердить расходы на импорт, сохраните документы, из которых видно, что вы приобрели товар, оплатили его иностранному поставщику и ввезли в Россию. Для налогового учета расходы должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены. При этом НК разрешает использовать документы, оформленные по правилам делового оборота иностранного государства (п. 1 ст. 252 НК).
Если первичный учетный документ составлен на иностранном языке, для бухгалтерского учета нужен его построчный перевод на русский язык (п. 5 ФСБУ 27/2021).
Сохраняйте следующие документы:
договор или контракт с иностранным поставщиком;
инвойс или другой документ, в котором указаны товар и его стоимость;
банковская выписка или другой документ об оплате;
транспортные и товаросопроводительные документы;
документы, подтверждающие ввоз товара в Россию.
Конкретный комплект зависит от страны поставщика. При импорте из государств за пределами ЕАЭС ввоз подтверждает, в частности, таможенная декларация.
Для импорта из стран ЕАЭС действует другой порядок. В числе документов используются договор на покупку, транспортные и товаросопроводительные документы, документ о стоимости товара, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и декларация по косвенным налогам.
С 1 июня 2026 года при автомобильном ввозе товаров из стран ЕАЭС действует система подтверждения ожидания поставки товаров — СПОТ. До ввоза формируют документ о предстоящей поставке и получают QR-код. С 1 июля 2026 года для поставок из Армении, Казахстана и Кыргызстана также стал обязательным обеспечительный платеж. Для поставок из Беларуси эта обязанность была отложена до 1 ноября 2026 года.
Если за ООО платил директор со своего зарубежного счета, дополнительно стоит сохранить поручение, соглашение или другой документ, подтверждающий, что он исполнил обязательство компании, а также выписку по его счету.
Как отражать валютные операции в бухучете
Правила бухгалтерского учета валютных операций относятся прежде всего к организациям. ИП вправе не вести бухгалтерский учет, если учитывают доходы, расходы и другие показатели по правилам налогового законодательства.
Для организаций расчеты с иностранным поставщиком отражают в рублях по правилам ПБУ 3/2006. Эти правила применяются и в 2026, и в 2027 году.
Если директор по поручению ООО перечислил иностранному поставщику аванс до получения товара, сумму предоплаты отражают в бухучете компании в рублях по курсу Банка России на дату платежа. В дальнейшем из-за изменения курса этот аванс не пересчитывают. Стоимость товара в части, оплаченной авансом, также определяют по курсу на дату предоплаты.
После оплаты поставщику порядок учета задолженности перед директором зависит от того, как компания определила сумму возмещения. Если зафиксирована конкретная сумма в рублях, из-за дальнейшего изменения валютного курса ее не пересчитывают. Если задолженность выражена в иностранной валюте, но погашается в рублях по курсу на дату расчета, ее пересчитывают по правилам ПБУ 3/2006. В этом случае могут возникать курсовые разницы.
Остаток денег на личном зарубежном счете директора в бухгалтерском учете ООО не отражают.
Оформить карту для SWIFT и международных платежей
Переводите деньги за рубеж и получайте оплату без ограничений
Налоговый учет импортных товаров на УСН и ОСНО
Порядок налогового учета зависит от применяемой системы налогообложения. Ниже рассмотрим два распространенных варианта — УСН «Доходы минус расходы» и ОСНО (так как при УСН с объектом «Доходы» расходы на покупку импортных товаров не уменьшают налоговую базу). Для других налоговых режимов правила могут отличаться.
Если ИП на УСН «Доходы минус расходы» рассчитывается с иностранным поставщиком со своей зарубежной карты, расходы учитывают по общим правилам режима при наличии подтверждающих документов. Если за ООО со своей личной карты платит директор или другой сотрудник, для УСН отдельно нужно учитывать правила признания расходов при оплате третьим лицом.
Что учитывать
УСН «Доходы минус расходы»
ОСНО у организации (метод начисления)
Стоимость товара для перепродажи
Учитывают после оплаты по мере реализации товара — подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК.
Если за ООО заплатил директор со своей карты, для УСН безопасно признавать расход после того, как компания возместила ему потраченную сумму. Для товара на перепродажу дополнительно должно выполняться условие о реализации
У организаций стоимость приобретения уменьшает налоговую базу по мере реализации товара — ст. 268 и 320 НК
Доставка и другие затраты на приобретение
Учитывают при соблюдении требований ст. 346.16 и 346.17 НК
Организация может включить связанные с приобретением затраты в стоимость товара. Выбранный порядок закрепляют в учетной политике
Суммы в иностранной валюте
При оплате иностранного поставщика валютную сумму пересчитывают в рубли по курсу Банка России на дату оплаты. Стоимость товара для перепродажи включают в расходы позже — по мере его реализации
Расходы и обязательства в иностранной валюте пересчитывают по правилам гл. 25 НК
ИП на ОСНО не платит налог на прибыль организаций. Предприниматель учитывает фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, в составе профессионального вычета по НДФЛ (ст. 221 НК).
Как учитывать ввозной НДС при импорте товаров
При ввозе товаров НДС по общему правилу уплачивают независимо от применяемого налогового режима. Для компаний и ИП на УСН специальные ставки 5 и 7% при ввозе товаров не применяются — порядок уплаты импортного НДС такой же, как для других импортеров. Отличается дальнейший порядок его учета.
Налоговый режим
Нужно платить НДС при импорте
Можно принять ввозной НДС к вычету
Как учитывать
УСН с освобождением от НДС
Да
Нет
НДС включают в стоимость приобретения и учитывают в расходах по правилам УСН
УСН, ставка НДС 5%
Да
Нет
НДС включают в стоимость приобретения и учитывают в расходах по правилам УСН
УСН, ставка НДС 7%
Да
Нет
НДС включают в стоимость приобретения и учитывают в расходах по правилам УСН
УСН, общая ставка НДС 22%, для отдельных категорий товаров — 10%
Да
Да, при соблюдении условий гл. 21 НК
НДС, принятый к вычету, в расходы по УСН не включают
ОСНО, общая ставка 22%, для отдельных категорий товаров — 10%
Да
Да, при соблюдении условий гл. 21 НК
НДС принимают к вычету отдельно от стоимости товара
Отдельные категории товаров освобождены от НДС при ввозе в соответствии со ст. 150 НК. Таблица показывает общий порядок для облагаемого импорта.
Чтобы принять ввозной НДС к вычету, товары должны быть приняты на учет и предназначены для операций, облагаемых НДС. Также нужны документы, подтверждающие фактическую уплату налога при ввозе.
Для УСН расходы отражают в КУДиР только после выполнения условий для их признания. Поэтому само перечисление денег иностранному поставщику еще не означает, что стоимость товара можно сразу списать в расходы.
Оформите иностранный банковский счет с картой для международных расчетов и оплаты иностранных поставщиков через Easypay.world. В сервисе представлены варианты с исходящими SWIFT-переводами, различными валютами счета и способами пополнения.
Easypay.world помогает пройти весь процесс оформления: подобрать подходящий продукт, подготовить документы, открыть счет и получить готовую карту. Забрать ее можно в офисе сервиса в Москве или заказать доставку в свой город.
Как оформить иностранную карту для оплаты импорта
При выборе иностранной карты для расчетов с поставщиками сначала проверьте ее возможности. Не каждый продукт подходит для оплаты импорта. У одних доступны исходящие SWIFT-переводы, у других — только получение валюты, Visa Direct или отдельные виды переводов.
Для платежей за импорт стоит заранее уточнить:
можно ли отправлять SWIFT-переводы;
в каких валютах открыт счет;
в какие страны разрешены переводы;
какие действуют лимиты и комиссии;
как можно пополнить счет из России;
потребуется ли доверенность или личный визит;
сколько занимает выпуск карты.
Оформление карты через Easypay.world состоит из нескольких этапов.
Этап
Что нужно делать
1. Выбрать карту и счет
Определить, в какую страну и валюту планируются платежи. Проверить, доступны ли исходящие SWIFT-переводы, какие действуют лимиты и комиссии.
2. Передать документы
Для оформления понадобятся паспорт РФ или загранпаспорт, а также ИНН В зависимости от банка могут запросить дополнительные документы.
3. Пройти проверку и дождаться выпуска
Банк проверяет данные, открывает счет и выпускает карту. По информации Easypay.world, срок зависит от выбранного продукта и составляет от 1 до 25 рабочих дней.
4. Получить карту и реквизиты
Готовую карту можно забрать в офисе Easypay.world или заказать доставку. Владелец получает банковские реквизиты счета для международных переводов.
Оформить карту для SWIFT и международных платежей
Переводите деньги за рубеж и получайте оплату без ограничений
Частые вопросы
Что такое SWIFT-перевод?
SWIFT — международная система межбанковских переводов. Для отправки денег обычно нужны номер счета или IBAN получателя, SWIFT-код банка, сумма и валюта. Такой перевод можно использовать для оплаты счета иностранного поставщика по банковским реквизитам.
Есть ли ограничения по сумме международных переводов?
Да. Лимиты зависят от конкретного банка и выбранного продукта. Для крупных операций банк также может запросить документы, подтверждающие происхождение денег и цель платежа, например договор или инвойс. Поэтому условия лучше проверить до оформления карты.
Карта и счет оформляются на владельца?
Да, счет открывается на имя владельца по его документам. Вместе с картой клиент получает банковские реквизиты счета, которые можно использовать для международных переводов.
Что делать, если иностранный банк запросил документы по платежу?
Банк может запросить договор, инвойс или пояснение назначения платежа, особенно при крупном переводе или первых операциях по счету. Документы передают способом, который указал банк. Easypay.world также помогает клиентам подготовить документы для проверки.
Можно ли оплачивать иностранной картой покупки и сервисы в интернете?
Да. Карта подходит для обычной онлайн-оплаты там, где ее принимает продавец, например для иностранных сервисов, подписок и покупок в зарубежных интернет-магазинах.
Реклама: ИП Кузнецова Яна Викторовна, ИНН 693500332229, erid: 2W5zFHK9AsB