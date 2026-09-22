Иностранная карта для оплаты импорта в РФ в 2026 и 2027 годах: как это работает, оформление и правила учета

Самое главное: ИП может платить поставщику со своей иностранной карты, а за ООО в отдельных случаях — директор или другой сотрудник как третье лицо.

Импортный контракт от 3 млн рублей в рублевом эквиваленте нужно поставить на учет в уполномоченном банке.

На УСН «Доходы минус расходы» затраты на импорт можно учесть при соблюдении требований НК и наличии подтверждающих документов. Организации на ОСНО учитывают расходы при расчете налога на прибыль, а ИП на ОСНО — в составе профессионального вычета по НДФЛ.

При выборе иностранной карты важно проверить валюты, страны переводов, лимиты, комиссии и наличие исходящего SWIFT.

Из-за ограничений на международные расчеты российскому бизнесу стало сложнее оплачивать иностранные товары и услуги напрямую из России. Один из вариантов — оформить иностранную банковскую карту. Вместе с ней владелец получает счет в иностранном банке, который можно использовать для расчетов с зарубежными поставщиками.

Если поставщик выставил инвойс с банковскими реквизитами, оплату обычно проводят со счета, к которому выпущена карта. Например, деньги можно отправить через SWIFT. Для перевода нужны номер счета или IBAN, SWIFT/BIC банка, данные получателя, сумма, валюта и назначение платежа. Саму карту можно использовать, например, для оплаты зарубежных сервисов и подписок, рекламы, билетов, гостиниц и др.

Отдельные банковские продукты поддерживают Visa Direct — сервис переводов через сеть Visa. Деньги можно отправлять на поддерживаемые карты или связанные с ними счета, если такой перевод поддерживают банк или сервис отправителя и получатель. Для оплаты инвойса по банковским реквизитам обычно используют SWIFT, а Visa Direct можно рассматривать как дополнительный способ перевода.

Через Easypay.world можно оформить иностранный счет с картой и подобрать продукт под нужные операции. Возможности различаются: для одних вариантов доступны исходящие SWIFT-переводы, для других — Visa Direct. Также различны валюты счета, лимиты, способы пополнения и сроки оформления.

Об открытии зарубежного счета валютный резидент РФ в общем случае должен сообщить в ФНС в течение одного месяца. Также чаще всего возникает обязанность сдавать отчеты о движении денег по счету. Подробно о сроках, формах уведомлений и отчетности мы рассказывали в статье «Оплата поставщикам иностранной картой в 2026 и 2027 годах: как уведомить налоговую об открытии счета в зарубежном банке».