Командировка за границу с зарубежной картой: чем платить и как провести расход

Разбираем, как бухгалтеру принять такие расходы: курс пересчета выписки, наценка терминала за «оплату в рублях», закон 173-ФЗ и цена недели в Анталье по чекам.
Обновлено: 15 октября 2026 года, условия и цены сверены с карточками easypay.world. Курсы — ЦБ РФ на 15 октября 2026 года: 83,9497 рубля за доллар, 1,702 рубля за турецкую лиру, 2,502 рубля за бат, 22,86 рубля за дирхам.
Чем вообще платить сотруднику за границей: четыре варианта
Вариантов на октябрь 2026 года четыре, и у каждого свой учет. Первый — карта МИР российского банка. По данным РИА Новости от 20 января 2026 года и сводкам на октябрь, МИР полностью работает в Беларуси, Абхазии, Южной Осетии и на Кубе, частично через отдельные банки — в Армении (ВТБ Армения), Казахстане (ВТБ Казахстан), Вьетнаме (только VRB, только наличные), Таджикистане. В Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте, Грузии, Сингапуре, Японии и странах Европы МИР не принимают. Лаос вышел из списка 23 июня 2026 года: банк JDB объявил, что больше не обслуживает МИР. Источник: публикация РИА Новости о географии МИР.
Второй — UnionPay российских банков: выпускают Россельхозбанк и АТБ (АТБ только в офисе, 5 000 рублей, до 10 рабочих дней). Работает в Азии, ОАЭ, Армении и Беларуси, не работает в ЕС с 20 июля 2025 года, в США, Канаде и Австралии. В Турции банкоматы берут с UnionPay до 10 % за выдачу. Третий — наличные, купленные в России до вылета, с лимитом вывоза. Четвертый — карта иностранного банка на имя сотрудника: Visa или Mastercard, которую принимают в 200 с лишним странах, с Google Pay у большинства выпусков. Какие именно карты и где проходят, собрано в обзоре какие карты работают за рубежом в 2025-2026 годах.
Для бухгалтера важно одно: в Турции, ОАЭ и Таиланде корпоративной картой российского банка заплатить нельзя. Значит, расход всегда идет через подотчетное лицо, а подтверждающий документ — чек плюс выписка иностранного банка сотрудника.
Личная карта сотрудника и закон 173-ФЗ: что разрешено
Сотрудник платит за отель, такси и ужин со своей карты, компания компенсирует ему рубли по авансовому отчету. Валютной операции между резидентами здесь нет: сотрудник рассчитался с нерезидентом (отелем), а работодатель выдал подотчет или компенсацию в рублях. Запрет статьи 9 Закона 173-ФЗ не нарушается. Выдавать сотруднику валюту с корпоративного счета под отчет на зарубежную командировку закон тоже позволяет (подпункт 9 пункта 1 статьи 9), но на практике наличную валюту для этого нужно купить, а лимит вывоза — эквивалент 10 000 долларов на человека.
Обязанности по зарубежному счету лежат на самом сотруднике, а не на компании. По статье 12 Закона 173-ФЗ физлицо уведомляет налоговую о счете в иностранном банке в течение месяца со дня открытия (форма КНД 1120107, через личный кабинет), а отчет о движении средств за год сдает до 1 июня. Для счетов в банках стран ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения) отчет не нужен, если за год зачислено и списано не больше 600 000 рублей. Текст статьи — на сайте КонсультантПлюс. Штрафы по статье 15.25 КоАП для физлица: 1 000-1 500 рублей за опоздание с уведомлением, 4 000-5 000 за его отсутствие, 2 000-3 000 за несданный отчет.
Если карту оформляет ИП на себя и платит с нее за поездку по бизнесу, отчетность по счету уже квартальная, как у организаций, и штрафы по статье 15.25 выше. Поэтому ИП в поездках чаще используют карту, открытую на себя как на физлицо, а расход проводят по той же схеме, что и компания с сотрудником.
По какому курсу пересчитывать выписку иностранного банка
Это главный вопрос бухгалтера, и ответ у него двухступенчатый. Для налога на прибыль расходы в валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на дату признания расхода (пункт 10 статьи 272 НК). Для командировочных датой признания является дата утверждения авансового отчета (подпункт 5 пункта 7 статьи 272 НК). То есть курс берется не на день ужина в Анталье и не на день возвращения, а на день, когда руководитель подписал авансовый отчет.
Вторая ступень — фактический курс. Сотрудник платил в лирах со счета в долларах: выписка иностранного банка покажет, сколько долларов списано за 1 200 лир. Если он покупал доллары или пополнял карту рублями и у него есть документы с курсом (квитанция обмена, выписка о пополнении), компенсация по этому курсу обоснована, а разница между ним и курсом ЦБ списывается как командировочный расход — Минфин такие разъяснения давал неоднократно. Если документов о покупке валюты нет, остается курс ЦБ на дату утверждения отчета.
Выписка иностранного банка принимается как подтверждающий документ при наличии перевода на русский язык (пункт 9 Положения по ведению бухучета 34н), перевод можно сделать своими силами. В выписке должны читаться дата операции, сумма в валюте покупки, сумма списания в валюте счета и наименование точки. Этого достаточно для статьи 252 НК вместе с чеком отеля или ресторана.
Курс ЦБ на дату утверждения авансового отчета — для налога. Фактический курс по документам сотрудника — для суммы компенсации. Если документов о курсе нет, обе суммы считаются по ЦБ, и спорить с инспекцией будет не о чем.
Разбор по чекам: неделя в Анталье картой с долларовым счетом
Сотрудник едет в Анталью на 7 ночей, платит картой Visa банка Киргизии со счетом в долларах. Конвертация одинарная: лиры переводятся в доллары по курсу платежной системы, эмитент добавляет свою наценку — по памяткам банков от 2 до 3 %, в расчете берем 2 %. Курс ЦБ на 15 октября 2026 года: 1,702 рубля за лиру, 83,9497 рубля за доллар.
Отель, 7 ночей по 3 000 лир — 21 000 лир. По ЦБ это 35 742 рублей, с наценкой эмитента 2 % — 36 457 рублей. Ужин на двоих с партнером — 1 200 лир: 2 042 рублей по ЦБ, 2 083 рубля по карте. Снятие 10 000 лир в банкомате İş Bankası: турецкий банк берет 3,5 % с иностранной карты, это 350 лир; эмитент — 1,5 %, минимум 2 доллара, это 150 лир. Со счета уходит 10 500 лир, то есть 17 872 рублей по ЦБ и 18 230 рублей с наценкой. Наличные на 17 020 рублей обошлись в 1 210 рублей сверху — 7,1 %.
Чек
Сумма в лирах
По курсу ЦБ, ₽
Списано с карты, ₽
Переплата
Отель, 7 ночей
21 000
35 742
36 457
715 ₽ (2 %)
Ужин в ресторане
1 200
2 042
2 083
41 ₽ (2 %)
Банкомат, 10 000 ₺ наличными
10 500 с комиссиями
17 872
18 230
1 210 ₽ (7,1 %)
Тот же отель с DCC «в рублях»
21 000
35 742
37 915
2 173 ₽ (6,1 %)
Тот же отель, счет в тенге
21 000
35 742
37 004
1 262 ₽ (3,5 %)
Расчет DCC: терминал предлагает списать «в валюте карты по гарантированному курсу», и этот курс задает эквайер с наценкой от 2 до 5 %, по данным РБК Компании. При 4 % отель стоит уже 37 915 рублей вместо 36 457, разница 1 458 рублей — это цена одного нажатия «да» на терминале. Расчет двойной конвертации: если счет карты не в долларах, а в тенге, сомах или драмах, лиры сначала переводятся в доллары, затем в валюту счета, и наценка берется дважды, примерно по 1,5 %. На отеле это еще 547 рублей.
DCC и двойная конвертация в авансовом отчете
DCC — это когда турецкий терминал предлагает списать не 21 000 лир, а «эквивалент в валюте карты по курсу терминала». Сотрудник часто нажимает «да», потому что видит знакомую валюту. В выписке иностранного банка такая операция выглядит как списание в долларах без указания суммы в лирах, а в чеке отеля стоит сумма в лирах и курс эквайера. Для авансового отчета это не проблема: расход подтверждается чеком отеля, компенсация считается по документам. Но наценка 2-5 % — это деньги компании, и запретить ее одной строкой в положении о командировках дешевле, чем компенсировать.
Что написать в положении о командировках: при оплате за границей сотрудник выбирает списание в местной валюте (local currency, without conversion, decline conversion), а при предложении терминала «оплатить в рублях или долларах» отвечает отказом. Если DCC все же произошел и в чеке виден курс эквайера, компания может компенсировать сумму по этому курсу — расход фактический и документально подтвержденный. Может и ограничить компенсацию курсом ЦБ, если это прописано в локальном акте: разница тогда ложится на сотрудника.
Двойная конвертация в учете выглядит иначе: в выписке карты со счетом в тенге сумма ужина показана в тенге, и бухгалтер пересчитывает ее в рубли по курсу ЦБ для тенге (18,7200 рубля за 100 тенге на 15 октября 2026 года). Курс лиры здесь вообще не участвует, разница между 2 042 и 2 114 рублями за ужин — это стоимость конвертации, и она признается в расходах как часть оплаты, потому что в выписке иной суммы нет.
Суточные, НДФЛ и взносы при поездке за границу
Суточные за границей не облагаются НДФЛ и взносами в пределах 2 500 рублей в сутки (пункт 1 статьи 217 и пункт 2 статьи 422 НК), внутри страны — 700 рублей. За день пересечения границы при выезде платится заграничная норма, при въезде — внутренняя, по отметкам в загранпаспорте или по билетам. Сумму выше 2 500 рублей выплатить можно, но с НДФЛ и взносами с превышения, а для прибыли суточные не нормируются с 2009 года.
Суточные в валюте компания выплачивать может, но для этого валюту нужно купить и выдать из кассы; большинство компаний платит суточные в рублях на карту сотрудника, а он уже меняет их или тратит с зарубежной карты. Если сотрудник пополняет свою карту иностранного банка рублями через российский банк (на октябрь 2026 года пополнение из Сбербанка, ВТБ, МТС Банка, Газпромбанка и ЮMoney доступно для карт Таджикистана и Киргизии), квитанция о пополнении с курсом и есть тот документ, который обосновывает фактический курс компенсации. Условия пополнения по странам на октябрь 2026 года собраны на главной странице сервиса оформления зарубежных карт.
Суточные закрывают питание и мелкие траты без чеков. Все, что сверх них, — отель, перелет, такси, связь, представительский ужин — проходит по чекам и выписке и признается только при их наличии.
Отель и прокат автомобиля: именная карта, депозит, кредитный BIN
Отель в Турции и ОАЭ при заселении блокирует депозит на карте, и часть отелей делает это только на именной карте, сверяя имя с паспортом. Неименной пластик, который выдают нерезидентам в ряде банков Казахстана, на стойке может не пройти. Для залога нужен именной физический пластик, не виртуальный номер в телефоне, и свободный остаток «депозит плюс траты». Прокат автомобиля строже: Hertz, Sixt и Avis требуют карту с кредитным BIN, депозит замораживается на срок аренды и возвращается через 7-30 дней после сдачи машины. На странице карты для путешествий на easypay.world на 15 октября 2026 года указана карта с кредитным BIN именно под аренду: пластик без овердрафта, депозит замораживается на собственные средства.
Для бухгалтера депозит — не расход: это блокировка, а не списание. В выписке она либо не видна, либо проходит как авторизация с последующим снятием. Если отель удержал часть депозита за мини-бар или ущерб, это отдельное списание и отдельный документ — счет отеля; без счета компенсировать удержание нельзя. Как оформляют залоги по карте Киргизии и что просят на стойке, мы подробно разбирали в статье карта Киргизии для поездок: залоги в отелях и прокате.
Цены на карты на 15 октября 2026 года с карточек easypay.world: Грузия, Mastercard Prepaid — 19 990 рублей, 1 день, именной пластик, обслуживание бесплатно, снятие 2 %; Таджикистан, Visa Gold — 21 990 рублей, 3 дня, неименной пластик, снятие 1,5 % минимум 3 доллара, обслуживание 2 доллара в месяц; Киргизия, Visa Gold USD — 34 990 рублей, 14 дней, именной, снятие 1,5 % минимум 2 доллара, обслуживание 50 долларов в год; Киргизия, кредитная Platinum — 35 990 рублей, 14 дней, без лимитов, снятие 1 %, срок 5 лет. Срок действия большинства карт 3 года, кредитных — 5 лет.
Карта иностранного банка для командировок
Именной пластик Visa или Mastercard на имя сотрудника, снятие наличных, депозит в отеле и прокате, карта с кредитным BIN для аренды авто. От 19 990 рублей, выпуск от 1 дня.
Наличные: лимиты вывоза и декларации на октябрь 2026 года
Из России нельзя вывезти наличную иностранную валюту свыше эквивалента 10 000 долларов на человека — указ от 1 марта 2022 года действует, курс считается по ЦБ на день выезда. Свыше 10 000 долларов за пределы ЕАЭС нужна таможенная декларация. По рублям порядок менялся дважды за год: указ № 193 от 25 марта 2026 года разрешил до 100 000 долларов в рублевом эквиваленте в Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию, а указ № 706 от 29 сентября 2026 года установил единый потолок — не более 1 миллиона рублей наличными. Превышение вдвое и больше — состав статьи 200.1 УК. Сводка правил на 2026 год — в материале АиФ о вывозе наличных.
На въезде свои пороги: Турция требует декларацию свыше 10 000 евро, ОАЭ — свыше 60 000 дирхамов на человека, декларация онлайн через сервис Afseh на сайте ICP, Таиланд — свыше 20 000 долларов на ввоз, а вывоз батов от 50 000 декларируется. Если сотрудник везет наличные под отчет, в приказе о командировке фиксируется сумма и валюта, а квитанция обменника — документ о курсе для компенсации.
Что изменилось в 2026 году: даты для бухгалтера
1 января 2026 года — банкоматы Таиланда подняли сбор с иностранных карт с 200 до 220 бат за операцию.
20 января 2026 года — РИА Новости опубликовали обновленную географию МИР: в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте и Европе карта не работает.
25 марта 2026 года — указ № 193: рубли наличными до 100 000 долларов в эквиваленте в Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию.
29 апреля 2026 года — по ряду публикаций Таиланд ввел обязательную страховку для въезда с покрытием от 50 000 долларов; официального текста на 15 октября 2026 года нет, проверять перед вылетом.
23 июня 2026 года — JDB в Лаосе прекратил прием МИР.
Конец июня 2026 года — Иран подключил МИР через Shetab, источники расходятся, проверять на месте.
29 сентября 2026 года — указ № 706: вывоз рублей ограничен 1 миллионом.
Октябрь 2026 года — Сбер принимает QR-оплату в 15 странах, включая Таиланд, Индонезию, Камбоджу и Лаос; это замена карты в магазине, но не в банкомате и не в отеле с депозитом.
Если карту заблокировали или потеряли: куда звонить
Сначала банк-эмитент — у банков Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана есть номера для звонков из-за рубежа: Kaspi +7 727 258 59 89; Halyk +7 727 259 07 77; MBANK (Киргизия) +996 312 61 33 33, WhatsApp1 +996 770 33 33 69; Ameriabank (Армения) +374 10 56 11 11 круглосуточно, блокировка карты командой *116#; Ardshinbank +374 12 22 22 22; Alif Bank (Таджикистан) +992 44 600 1520. У Freedom Bank международного номера на 15 октября 2026 года не нашли, блокировка только в приложении. Экстренная выдача наличных Visa Emergency Cash через Visa Global Customer Assistance (коллект-звонок +1 303 967 1090): деньги через примерно 2 часа после подтверждения эмитентом, лимиты по типу карты (Classic до 2 500 долларов, Gold до 5 000), комиссия эмитента в примерах 175-185 долларов. У банков стран региона услуга есть не у всех — уточнять до поездки.
Потом консульство, если потерян и паспорт. Адреса и телефоны по данным сайта kdmid.ru на октябрь 2026 года:
Генконсульство в Анталье: Çağlayan Mah., 2011 Sk., No:10, Muratpaşa; +90 242 248 32 02; прием пн-пт 09:00-13:00; дежурные +90 533 464 40 78, +90 530 520 18 00.
Генконсульство в Стамбуле: İstiklal Cad. 219-225a, Beyoğlu; +90 212 292 51 01; дежурный +90 530 941 03 68.
Посольство в Бангкоке: 78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok 10500; +66 2 234 98 24; консотдел +66 2 234 20 12; прием пн-пт 09:00-12:00.
Генконсульство в Дубае: Al Safa 2, Street 18C, Villa 58; +971 4 328 53 47; дежурный +971 50 454 77 54.
Дежурный МИД России: +7 495 587 88 60; круглосуточная линия +7 495 659 45 45; портал sos.midhelp.ru.
Для учета блокировка карты — событие сотрудника, а не компании. Если из-за нее пришлось платить наличными или картой коллеги, расход подтверждается чеком и объяснительной; выписка коллеги с переводом тоже подойдет, компенсация идет тому, кто фактически платил.
Бюджет недели в Турции для одного сотрудника: расчет на октябрь 2026 года
Перелет и отель туром «все включено»: от 80 800 рублей на двоих с перелетом по данным АТОР за сентябрь 2026 года, то есть около 40 400 рублей на человека; без пакета — отель 21 000 лир (36 457 рублей картой).
Суточные: 7 дней по 2 500 рублей — 17 500 рублей без НДФЛ.
Карманные траты при «все включено»: 200-300 долларов на неделю — 16 800-25 200 рублей по ЦБ, 17 100-25 700 рублей картой.
Наличные из банкомата: 10 000 лир — 18 230 рублей с комиссиями 7,1 %.
Страховка 30 000 евро на 7 дней: 500-1 000 рублей.
Роуминг или местная SIM для кодов 3D Secure: зависит от оператора, закладывать отдельной строкой.
Выпуск карты иностранного банка под поездку: от 19 990 рублей (Грузия, 1 день) до 35 990 рублей (Киргизия, кредитная), разово на 3-5 лет.
Итого неделя в Анталье без карты обходится компании от 95 000 до 105 000 рублей на человека при туре и около 90 000 рублей при отдельном отеле; оформление карты добавляет 20 000-36 000 рублей один раз, дальше ею пользуются во всех поездках срока действия.
Сроки и нормы: что успеть и на что ссылаться
Действие
Срок
Норма
Уведомить ФНС о зарубежном счете сотрудника
1 месяц со дня открытия
П. 2 ст. 12 Закона 173-ФЗ
Отчет о движении средств за 2026 год
До 1 июня 2027 года, кроме ЕАЭС до 600 000 ₽
П. 7 ст. 12 Закона 173-ФЗ
Авансовый отчет по командировке
Срок, установленный приказом по компании
Указание ЦБ 3210-У
Курс пересчета командировочных
На дату утверждения отчета
Пп. 5 п. 7, п. 10 ст. 272 НК
Суточные без НДФЛ и взносов
2 500 ₽ в сутки за границей
П. 1 ст. 217, п. 2 ст. 422 НК
Вывоз валюты наличными
До 10 000 $ в эквиваленте
Указ от 01.03.2022
Вывоз рублей наличными
До 1 000 000 ₽
Указ № 706 от 29.09.2026
Штрафы за счет без уведомления
4 000-5 000 ₽ физлицу
Ст. 15.25 КоАП
Чего делать не надо
Не выдавайте сотруднику корпоративную карту российского банка «на всякий случай» для Турции или ОАЭ: она не сработает, а командировка превратится в поиск наличных.
Не принимайте расход только по выписке без чека отеля или ресторана: выписка показывает списание, но не предмет расхода, статья 252 НК требует и то и другое.
Не пересчитывайте лиры по курсу ЦБ на день операции: для командировочных дата признания — день утверждения авансового отчета.
Не позволяйте сотруднику соглашаться на DCC: наценка 2-5 % — это расход компании, который легче запретить, чем компенсировать.
Не оформляйте карту на директора и не передавайте ее сотруднику: имя на пластике сверяют с паспортом, депозит в отеле не пройдет, а выписка не совпадет с авансовым отчетом.
Не оформляйте карту ИП на себя как на предпринимателя под личные поездки: отчетность по счету станет квартальной.
Не везите валюту сверх 10 000 долларов и рубли сверх 1 миллиона в расчете, что «не спросят»: с 29 сентября 2026 года действует указ № 706, а превышение вдвое — статья 200.1 УК.
Коротко
На октябрь 2026 года сотрудник в Турции, ОАЭ или Таиланде платит картой иностранного банка на свое имя или наличными, которые вывез в пределах 10 000 долларов и 1 миллиона рублей. Расход подтверждают чек плюс выписка иностранного банка с переводом; курс для налога — ЦБ на дату утверждения авансового отчета, компенсация — по фактическому курсу, если есть документы о покупке валюты. Неделя в Анталье по чекам: отель 21 000 лир — 36 457 рублей картой с долларовым счетом, DCC добавляет 1 458 рублей, банкомат берет 7,1 % сверху. Суточные 2 500 рублей в день без НДФЛ. О зарубежном счете сотрудник сам уведомляет ФНС за месяц. Карту с именным пластиком, снятием наличных и кредитным BIN для аренды выпускают от 1 дня, условия на странице карты для поездок за границу.
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