Командировка за границу с зарубежной картой: чем платить и как провести расход

DCC и двойная конвертация в авансовом отчете

DCC — это когда турецкий терминал предлагает списать не 21 000 лир, а «эквивалент в валюте карты по курсу терминала». Сотрудник часто нажимает «да», потому что видит знакомую валюту. В выписке иностранного банка такая операция выглядит как списание в долларах без указания суммы в лирах, а в чеке отеля стоит сумма в лирах и курс эквайера. Для авансового отчета это не проблема: расход подтверждается чеком отеля, компенсация считается по документам. Но наценка 2-5 % — это деньги компании, и запретить ее одной строкой в положении о командировках дешевле, чем компенсировать.

Что написать в положении о командировках: при оплате за границей сотрудник выбирает списание в местной валюте (local currency, without conversion, decline conversion), а при предложении терминала «оплатить в рублях или долларах» отвечает отказом. Если DCC все же произошел и в чеке виден курс эквайера, компания может компенсировать сумму по этому курсу — расход фактический и документально подтвержденный. Может и ограничить компенсацию курсом ЦБ, если это прописано в локальном акте: разница тогда ложится на сотрудника.

Двойная конвертация в учете выглядит иначе: в выписке карты со счетом в тенге сумма ужина показана в тенге, и бухгалтер пересчитывает ее в рубли по курсу ЦБ для тенге (18,7200 рубля за 100 тенге на 15 октября 2026 года). Курс лиры здесь вообще не участвует, разница между 2 042 и 2 114 рублями за ужин — это стоимость конвертации, и она признается в расходах как часть оплаты, потому что в выписке иной суммы нет.