Нарушения в ходе проверки

Доначисления при допмероприятиях

Вот характерный пример. Инспекторы ошиблись при доначислении, а затем постарались исправить свою оплошность уже в ходе проведения дополнительных мероприятий.

Контролерами был составлен акт, где был приведен расчет недоимки по единому ЕСХН. Поскольку компания с этим не согласилась, ИНФС решила провести допмероприятия. И уже по их итогам были составлен новый акт, в котором арифметические ошибки, допущенные ранее, были исправлены. Новые расчеты увеличили размер недоимки.

Суд согласился с тем, что внесенные налоговиками существенные поправки увеличили бремя налогообложения, что недопустимо. Такие действия инспекторов были признаны неправомерными (см. постановление АС Северо-Кавказского округа от 22.10.2020 № А63-16274/2019).

Из судебной практики вытекает, что сбор дополнительных доказательств сверх того, что было сделано при проверке, запрещен. Кроме того, подобные действия контролеров лишают компании права направить им обоснованные возражения (см. постановление АС Уральского округа от 15.06.2016 № А76-9954/2015, определение ВС от 03.02.2017 № 307-КГ16-14369). А вот уменьшение недоимки по итогам допмероприятий разрешается (см. определение ВС от 30.11.2020 № 309-ЭС20-15596).

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Где опись и перечень при выемке?

Одной компании налоговики выписали почти миллионный штраф. Однако инспекцией не был представлен список запрошенных у налогоплательщика документов.

Вначале была выемка, документы затем были возвращены компании, после чего инспекция приняла решение о проведении выездной проверки. И у компании снова затребовали документы, однако их перечень компании направлен не был. Инспекторы посчитали, что достаточно будет копий книг учета компании. Та отказалась передавать документы на основании книг учета, за что и получила штраф по 200 руб. за каждый документ на основании п. 1 ст. 126 НК.

Суд, разбирая это дело, выяснил, что налоговики ссылались на то, что в приложении к требованию они указали все документы, с которыми желали познакомиться. Однако эти приложения обнаружить так и не удалось.

А еще при проведении выемки не была составлена опись документов, было указано только общее количество изъятых бумаг, но какие именно документы входили в данный пакет – осталось неизвестным. А это прямое нарушение положений п. 7 ст. 94 НК. Инспекция имеет право истребовать лишь те материалы, которые могут пригодиться при проведении проверки (см. п. 1 ст. 93 НК).

Арбитры встали на сторону компании (см. постановление АС Московского округа от 13.05.2022 № А40-68529/2021).

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Документы и камеральная проверка

Иногда инспекторы злоупотребляют своими полномочиями и при проведении камеральных проверок.

Компании были доначислены 24 млн рублей недоимок, плюс пени и штрафы по ст. 122 НК. Основания для применения репрессий: отказ направить затребованные контролерами документы при проведении камералки со ссылкой на п. 4 ст. 88 НК.

Инспекторы утверждали, что имело место расхождение в декларациях по налогу на прибыль и по НДС. Для выяснения данного обстоятельства инспекция затребовала у компании:

учетную политику;

главную книгу с разбивкой по субсчетам;

расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности;

налоговые регистры по учету доходов и расходов;

расшифровку по долговым обязательствам с приложением копий договоров займа, где указаны проценты, учтенные в декларации по налогу на прибыль.

Представители компании заявили, что расхождения в данных представляют собой противоречие, но никак не ошибку.

Вторая и третья инстанции поддержали компанию, поскольку запрашивать документы в ходе камералки за исключением случаев, указанных в п. 6, п. 8, п. 9 ст. 88 НК, запрещено. То есть имело место превышение полномочий со стороны инспекторов (см. постановление АС Центрального округа от 31.08.2022 № А36-2201/2020).

В аналогичных случаях следует направлять в инспекцию мотивированный отказ. А при повторных требованиях по итогам выездной проверки необходимо направлять в инспекцию лишь оригиналы тех документов, которые были истребованы раньше и возвращены (см. определение ВС от 25.11.2019 № 304-ЭС19-21776). Но в подобных ситуациях отмалчиваться не стоит, лучше вступить с фискальным ведомством в конструктивный диалог.

Требования в электронной форме – как поступить?

Инспекторы направляют компании требование в электронной форме через ТКС. Следует отказ от получения данного сообщения. Налоговики повторяют процедуру – результат тот же самый. Они составляют акт, доначисляют недоимку и штрафуют компанию по ст. 112 НК.

В суде выясняется, что оштрафован субъект малого предпринимательства с численностью персонала менее 100 человек, и использовать ТКС компания возможности просто не имела.

Суд отметил, что налоговиками были нарушены правила проведения проверки, поскольку не были применены все указанные в п. 5 ст. 100 НК способы вручения акта и извещения (по телефону, телеграфом или при помощи факсимильной связи), то есть компания не смогла вовремя подать свои возражения (см. п. 14 ст. 101 НК). А потому действия инспекторов были признаны противоправными (см. постановление Двенадцатого ААС от 22.06.2022 № А12-30087/2021).

Если акт вручен компании с превышением указанного в п. 5 ст. 100 НК срока (пять дней с момента принятия) – это уже основание дляобжалования решений инспекции. И сотрудники фискального ведомства должны подтвердить в суде факт получения документов, высланных компании (см. постановление АС Восточно-Сибирского округа от 01.06.2020 № А69-1971/2019).

Приложения к акту – где они?

Если бумаги имеют прямое отношение к делу – контролеры обязаны предъявить их компании.

Инспекторы не потрудились включить в приложение к акту выездной проверки бумаги, полученные от контрагента компании, и доначислили налоги, пени и штрафы. Тем самым были нарушены положения абз. 3 п. 2 ст. 101 НК, в соответствии с которыми инспекторы обязаны направить подтверждающие виновность компании документы без каких-либо требований со стороны налогоплательщика (см. п. 3.1 ст. 100 НК). То есть было нарушено право компании на пояснения и возражения, закрепленное в п. 1 ст. 21 НК.

Суд отменил решение налоговиков (см. постановление АС Уральского округа от 25.02.2019 № А60-26901/2018).

В заключении перечислю ситуации, при которых ошибки инспекторов лишают компанию права на объяснения, что влечет за собой отмену судом их решений о доначислениях:

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель