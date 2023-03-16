Уголовка для директора и главбуха: за что накажут

Новые указания

В 2019 году от Верховного суда нижестоящим инстанциям поступили новые указания (см. постановление Пленума Верховного суда от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления», далее по тексту постановление).

УК содержит три статьи для уклонистов от уплаты налогов и взносов (организаций и ИП), а также статья, предусматривающая ответственность за сокрытие имущества от взыскания долгов по налогам. Адресованы эти статьи директорам и (реже) главбухам. Наказать могут и юриста, но только если будет доказано, что он принимал участие в разработке схем для уклонения от уплаты налогов.

Налоговое преступление от налогового правонарушения отличает наличие недоимки в крупном размере. Ниже приводится перечень налоговых преступлений и наказаний, которые понесут виновные.

Организация не подала декларацию или приложения к ней, либо указала ложные сведения в этих документах (ст. 199 УК)

Недоимка от 15 млн до 45 млн руб. – штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы до двух лет и плюс дисквалификация до трех лет.

Недоимка более 45 млн руб. – штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до шести лет и плюс дисквалификация до трех лет.

ИП не подал декларацию или приложения к ней либо указал ложные сведения в этих документах (ст. 198 УК)

Недоимка от 2 млн 700 тыс. до 13 млн 500 тыс. руб. – штраф до 300 тыс. руб.; лишение свободы до одного года.

Недоимка свыше 13 млн 500 тыс. руб. – штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до трех лет.

Организация или ИП не перечислили налоги и взносы, которые обязаны удерживать с других лиц, не исполнили обязанности налогового агента (ст. 199.1 УК)

Например, из зарплаты сотрудников нужно удерживать 13 процентов НДФЛ. Это обязанность компании (ИП) как налогового агента. Если платить сотрудникам в конвертах и не удерживать налоги, за это могут наказать по статье 199.1 УК

Недоимка от 15 млн до 45 млн руб. – штраф до 300 тыс. руб.; лишение свободы до двух лет и плюс дисквалификация на срок до трех лет.

Недоимка более 45 млн руб. – штраф до 500 тыс. руб.; лишение свободы до шести лет и плюс дисквалификация на срок до трех лет.

Организация или ИП скрыли имущество, за счет которого нужно погасить налоговые долги (ст. 199.2 УК)

Размер недоимки от 2 млн 250 тыс. до 9 млн руб. – штраф до 500 тыс. руб.; лишение свободы до трех лет и плюс дисквалификация на срок до трех лет.

Размер недоимки более 9 млн руб. – штраф до 2 млн руб.; лишение свободы до семи лет и плюс дисквалификация на срок до трех лет.

Ниже приводятся ссылки на судебную практику по таким делам:

Сроки давности

Сроки давности налоговых преступлений отсчитываются с момента, когда нужно было уплатить налоги, а компания этого не сделала. Речь не идет о сроке подачи декларации.

Ниже обозначены сроки давности по налоговым составам:

Общий принцип: срок по преступлениям небольшой тяжести составляет 2 года, а по тяжким – 10 лет (см. ч. 2, 4 ст. 15, ч. 1 ст. 78 УК).

Истечение сроков давности касается лишь уголовной ответственности. Так что по их истечении по иску прокурора недоимка может быть взыскана с директора (см. определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 05.12.2019 по делу № 88-561/2019).

А общий срок исковой давности составляет три года. Прокурор старается следить за тем, чтобы его не пропустить (см. апелляционное определение Воронежского областного суда от 01.10.2019 по делу № 33-5943/2019).

По налоговым преступлениям чаще выносятся условные приговоры, но это не отменяет обязанности виновного уплатить недоимку из своего кармана.

Кто подписывал

В постановлении (см. п. 7, п. 19) перечисляются лица, которые привлекаются за уклонение:

директор; фактически исполняющее обязанности директора лицо;

тот, кто подписывал документы. То есть директор, номинал и главбух.

Если ИП работает через подставное лицо, то предпринимателя привлекут как исполнителя, а нанятого им безработного как пособника (см. п. 6 постановления, ч. 4 ст. 34, ст. 198 УК).

По гражданскому иску в уголовном процессе с виновного взыщут и недоимку (см. ст. 15, ст. 1064 ГК). Это правило обычно применяется, когда у компании недостаточно средств для покрытия недоимки (см. п. 28 постановления, постановление Конституционного суда от 08.12.2017 № 39-П).

Что касается возможности привлечения главбуха, то их обычно привлекают в качестве свидетелей как лиц, вынужденных выполнять указания руководителя (см. постановление Московского городского суда от 02.08.2018 № 4у-3986/2018). Бухгалтеров также не слишком часто принуждают к возмещению ущерба.

А для подстраховки лучше заручиться письменным уведомлением начальства о необходимости уплатить в полном размере налоги (см. приговор Бежецкого городского суда Тверской области от 20.01.2020 по делу № 1-2/2020).

Больше полезных материалов на нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

Ошибка и умысел

Совершить налоговое преступление можно только умышленно. Но в налоговом праве ошибка считается умышленным деянием в отсутствие обстоятельств, прямо указанных в ст. 111 НК, таких, как стихийное бедствие или психическое заболевание.

Ложными сочтут сведения декларации в следующих ситуациях (см. п. 10 постановления):

неточно рассчитана налоговая база;

указаны неверные сведения об объекте налогообложения;

применялись незаконные льготы и вычеты;

скрыты источники доходов;

уменьшены размеры доходов;

завышены расходы;

неверно указан период, в котором были доходы или расходы;

неточно указаны физические показатели, из которых считают ЕНВД.

Преступление считается совершенным, когда за три года из-за подобных ошибок возникнет недоимка в крупных размерах, на сумму свыше 15 млн. руб. (см. ст. 199, ст. 199.1 НК).

Иногда недоимку начисляют ввиду наличия сомнений в реальности сделки. Значит, к выбору контрагентов следует относиться очень внимательно.

Если речь заходит о переквалификации сделок, стоит обратить внимание на точку зрения КС по этому вопросу:

«Если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера); это, в свою очередь, предполагает доначисление суммы налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет так, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом...» (см. абз. 3 п. 3.2 определения Конституционного суда от 04.07.2017 № 1440-О).

Сокрытие имущества: это опасно

Сокрытием имущества признаются ситуации, когда компания не оприходует выручку в кассу, не вносит ее на расчетный счет, переоформляет имущество на третьих лиц, открывает новые счета взамен заблокированных, предлагает контрагентам платить другим организациям, минуя свои расчетные счета (см. определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 18.12.2019 № 88-2573/2019).

Суд, исследуя обстоятельства подобных дел, обращает внимание на следующие факты:

наличие недоимки в крупном или особо крупном размере (пени и штрафы в эту сумму не входят);

наличие имущества;

сокрытие имущества.

При наличии соответствующих доказательств виновным грозит наказание по ст. 199, 199.2 УК.

Для физических лиц не признается преступлением сокрытие имущества для повседневного личного пользования. Это единственное жилье и домашние вещи (см. абз. 4 п. 22 постановления, ст. 446 ГПК).

Но если жилье переписано на родственника, подобная сделка может быть оспорена по ст. 10 ГК как совершенная во вред взыскателю (см. определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24.12.2019 № 88-127/2019).

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель

﻿