Поправки в Налоговый кодекс: что учесть в 2023 году

Поправки внесены законом от 21.11.2022 № 443-ФЗ.

Пролонгация полномочий

Статьей 1 закона правительству на 2023 год продлены следующие полномочия:

продлевать сроки уплаты налогов и взносов;

приостанавливать, отменять или переносить мероприятия налогового контроля;

увеличивать сроки сдачи отчетности;

предусматривать дополнительные основания для отсрочки и рассрочки по налогам и взносам;

устанавливать основания и условия, в силу которых не будет ответственности за опоздание с отчетностью и документами.

О страховых взносах

Начиная с 2023 года меняется порядок расчета предельной базы по страховым взносам. Показатель теперь будет установлен с учетом средней заработной платы, которая увеличивается в 12 раз, а также с использованием коэффициента 2,3 (см. пп. «б» п. 36 ст. 2, п. 2 ст. 14 закона).

Кроме того, освобождаются от уплаты взносов те доходы в виде денег и прочего имущества, которые были безвозмездно получены мобилизованными при условии связи подобных доходов со службой по мобилизации либо контракту (см. пп. «а» п. 37 ст. 2 закона).

В соответствии с положениями п. 7 ст. 14 закона данные правила наделены обратной силой вплоть до отношений, возникших с 1 января 2022 года.

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Об НДФЛ

От НДФЛ освобождаются:

доходы при прекращении обязательства по кредитам и займам, оформленным мобилизованными, контрактниками, участниками военной спецоперации и членами их семей. Условия для освобождения: военнослужащий погиб, умер в результате увечья или получил I группу инвалидности (см. пп. «г» п. 10 ст. 2 закона);

контрактниками, участниками военной спецоперации и членами их семей. Условия для освобождения: военнослужащий погиб, умер в результате увечья или получил I группу инвалидности (см. пп. «г» п. 10 ст. 2 закона); доходы в виде денег и иного имущества, безвозмездно полученных мобилизованными и контрактниками, а также членами их семей, если такие доходы связаны со службой по мобилизации или с заключенными контрактами. Правила применяют к лицам, которые служат в ВС, нацгвардии, воинских формированиях и органах (см. пп. «д» п. 10 ст. 2 закона).

В соответствии с положениями п. 11 ст. 14 закона данные положения наделяются обратной силой и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, то есть применительно к полученным с того момента доходам.

О налоге на прибыль

Ставки налога на прибыль 3% в федеральный бюджет и 17% в региональные бюджеты сохранены вплоть до 2030 года (см. пп. «а» п. 19 ст. 2, п. 2 ст. 14 закона).

Состав внереализационных расходов был дополнен расходами в виде денег и иного имущества, которые безвозмездно передают мобилизованным, контрактникам, членам их семей и не облагают НДФЛ (см. п. 15 ст. 2 закона). Правило применяется по отношению к расходам, понесенным с 1 января 2022 года (см. п. 14 ст. 14 закона).

Безнадежными долгами следует теперь признавать суммы прекращенных обязательств по кредитам и займам, оформленным мобилизованными, контрактниками, участниками военной спецоперации и членами их семей. Условиями для подобного признания являются следующие обстоятельства: военнослужащий погиб, умер в результате увечья или получил I группу инвалидности (см. пп. «а» п. 16 ст. 2 закона).

Данные изменения распространяются на отношения, возникшие с 24 февраля 2022 года (см. п. 15 ст. 14 закона).

Об НДС

От НДС освобождают безвозмездную передачу мобилизованным и контрактникам, членам их семей не облагаемого НДФЛ дохода в виде имущества (см. пп. «а» п. 2 ст. 2 закона). Правила применяют к отношениям, которые возникли с 1 января 2022 года (см. п. 7 ст. 14 закона).

О взносах на травматизм

От взносов на травматизм освобождаются доходы в виде безвозмездной передачи денег и имущества мобилизованным и контрактникам. Порядок такой же, как для страховых взносов (см. п. 1 ст. 3 закона).

Изменения распространяются на отношения, которые появились с 1 января 2022 года (см. п. 7 ст. 14 закона).

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Об УСН

Перечень расходов дополнен расходами в виде не облагаемых НДФЛ денег и иного имущества, которые безвозмездно передают мобилизованным, контрактникам, членам их семей (см. п. 32 ст. 2 закона). Правило применяется к расходам, понесенным с 1 января 2022 года (см. п. 14 ст. 14 закона).

Об акцизах и ККТ

Подакцизными товарами будут считаться и сахаросодержащие напитки. С 1 июля 2023 года ставка акциза составит 7 руб. за литр.

Ранее предполагалось введение акциза с 1 января (см. пп. «а» п. 6, пп. «а» п. 7 ст. 2 закона). Однако изменения вступают в силу 1 июля 2023 года (см. п. 3 ст. 14 закона).

Исключение для подакцизной продукции при отображении на дисплее автоматического устройства для расчетов QR-кода не будет распространяться на сахаросодержащие напитки (см. ст. 4 закона). Данные изменения вступают в силу 1 июля 2023 года (см. п. 3 ст. 14 закона).

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель