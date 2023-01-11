Статья 54.1 НК: подводим итоги

Сведения по судебной практике взяты мной из письма ФНС № БВ-4-7/13450@, которое фискальное ведомство опубликовало 10 октября 2022 года.

Обобщим практику

Из 100 дел по налоговой реконструкции только в трех случаях судьи решили, что претензии налоговиков по поводу отношений с техническими компаниями следует считать необоснованными. А в 76 случаях судьи поддержали выводы инспекторов. Больше всего претензий к инспекциям у судей было в Уральском округе: в 13 случаях из 17 дел. Для сравнения: в Московском округе было 5 претензий при рассмотрении 22 дел.

Еще один показательный момент: в 21% споров судьи пришли к выводу о том, что налоговики или нижестоящие суды неверно определили реальный объем налоговых обязательств или неправомерно отказали в проведении налоговой реконструкции. Это свидетельствует об отсутствии единообразного подхода к применению ст. 54.1 НК.

Участие в схеме – повод для отказа?

На основании определения Верховного суда от 15.12.2021 № 305-ЭС21-18005 сегодня участие в схеме само по себе не является основанием для отказа в определении действительных масштабов налоговых обязательств.

При рассмотрении подобных дел суды должны установить следующие обстоятельства:

в цепочку поставки включены технические компании;

однозначно установлено лицо, которое реально действовало в рамках хозяйственного оборота, то есть фактически исполнило сделку и уплатило причитавшиеся при ее исполнении налоги;

у налогового органа имеются достаточные сведения и доказательства, в том числе раскрытые налогоплательщиком, о реальном исполнителе сделки.

И тогда необоснованной налоговой выгодой следует считать лишь ту ее часть, которая приходится на наценку технических компаний.

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Вовремя раскрытая информация

Суды теперь обязаны давать оценку даже той информации о реальных контрагентах, которую налогоплательщик раскрыл лишь в ходе судебного заседания, не предоставляя ее во время проведения налоговой проверки (см. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2022 по делу № А40-265114/21).

Однако компаниям следует учитывать один немаловажный нюанс: когда источник получения документов неизвестен, оплата проведена векселями, документы противоречат показаниям свидетелей, опрошенных в ходе налоговой проверки, компании, вероятно, будет отказано. Причем по причине не доказанной реальности исполнения сделки (см. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2022 № А40-171978/2021).

Уточненка и реконструкция

Закон не требует от компаний подавать уточненную декларацию и вносить исправления в учет для проведения реконструкции. Однако на практике налогоплательщики иногда принимают подобное решение, исключая из уточненки технические компании и отражая операции с реальными исполнителями (см. определение Верховного суда от 28.02.2022 № 302-ЭС21-22323 по делу № А10-133/2020).

Но судебная практика знает случаи, когда суд отвергает претензии инспекторов о невозможности реконструкции ввиду противоречий между различными источниками информации (см. определение Верховного суда от 22.08.2022 № 310-ЭС22-13933).

Расчетный метод в суде

Сегодня суды, решая вопрос о применении расчетного метода, учитывают следующие обстоятельства:

налогоплательщик не участвовал в уклонении от налогообложения, организованном его контрагентами , однако не проявил должную осмотрительность при их выборе. В этом случае сумма налогов будет определяться расчетным способом, на основании информации о компании, которая уже имеется у инспекторов, и данных об аналогичных налогоплательщиках (см. подп. 7 п. 1 ст. 31 НК);

налогоплательщик знал, что его контрагент – техническая компания, или даже сам создал схему с ее участием для уменьшения налоговой обязанности. В этом случае он имеет право на налоговую реконструкцию при условии раскрытия реального исполнителя.

Поскольку на практике эти две ситуации достаточно сложно разграничить, суды исходят из того, что компании должно быть известно, имеются ли у ее контрагента реальные возможности (персонал, склады, ресурсы) для исполнения своих обязательств. Причем наличие подобной информации у налогоплательщика презюмируется.

Еще одна интересная деталь. Иногда компании ссылаются на рыночный характер проведенных ею операций, чтобы учесть понесенные расходы. Но применение расчетного способа становится невозможным, если отсутствует информация об операциях аналогичных налогоплательщиков (см. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2022 № А40-255965/21).

Иногда в подобных ситуациях помогают экспертизы (см. решение Арбитражного суда Московской области от 27.07.2022 по делу № А41-21091/21). Однако в этом случае реальные исполнители были выявлены.

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Вычет НДС – это возможно?

До того, как ст. 54.1 НК вступила в действие, налогоплательщикам, как правило, отказывали в вычете НДС, при выявлении их связи с техническими компаниями. Но и после принятия данной нормы судебная и административная практика еще не устоялись окончательно.

В 2022 году зачастую возникали ситуации, когда даже при выявлении реального исполнителя и учете соответствующих затрат при расчете налога на прибыль в вычетах НДС налогоплательщикам отказывали.

Характерный пример. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования компании по налогу на прибыль по отдельным контрагентам, однако в вычетах НДС было отказано. Кассация направила дело на новое рассмотрение на основании неправомерности данного подхода при выявлении реального исполнителя и формировании источника для возмещения НДС в бюджете (см. постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.06.2022 по делу № А45-3837/2020).

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Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель