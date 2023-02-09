Страховые взносы и ученический договор

Согласно постановлению Президиума ВАС от 03.12.2013 № 10905/13 ученический договор не регулирует трудовые отношения, поскольку его предметом не является выполнение работ, оказание услуг. Следовательно, стипендия по такому договору не облагается страховыми взносами. Но такой способ экономии на уплате страховых взносов чреват некоторыми рисками.

Налоговики могут доказать, что ученический договор является лишь прикрытием для договора трудового. И тогда работодателю придется уплачивать недоимки, пени и штрафы.

По спорам подобного рода имеется судебная практика. Типичный пример: контролеры пришли к выводу, что наставничество на предприятии носило фиктивный характер, а размер так называемых стипендий составил более 15 млн. рублей. Данные вознаграждения не были включены в базу по страховым взносам на ОПС, ОМС, ОСС.

Порядок заключения и содержание ученических договоров регулируются ч. 1 ст. 198, 199, 200 ТК. Такие договоры регулируют не трудовые, а связанные с трудовыми отношения.

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Конкретный случай

Что имело место в спорном случае? Ученики участвовали в производственном процессе на тех же условиях, что и работники, а срок действия их ученических договоров составлял три месяца – типичная продолжительность испытательного срока для обычных работников.

В то же время положение об ученичестве и наставничестве компании содержало следующие положения:

для обучения в структурном подразделении выделяются специальные места, оснащенные всем необходимым оборудованием, инструментами и материалами;

срок обучения устанавливается ученическим договором на основе программы обучения, специфики профессии, требуемого уровня квалификации, начальной образовательной и специальной подготовки, профессионального опыта, но не может превышать три месяца;

по окончании обучения после успешного выполнения квалификационной пробной работы ученик сдает экзамен действующей на предприятии квалификационной комиссии на присвоение ему рабочей специальности с присвоением соответствующего разряда;

наставнику за обучение полагается оплата из фонда заработной платы цеха или бригады;

по окончании обучения наставнику выплачивается премия в размере 300 руб. при условии успешной сдачи экзамена;

стипендия включает в себя сдельную оплату, начисленную за выполненную работу на практических занятиях или оказанные услуги по установленным расценкам; повременную оплату, когда расчет производится по тарифным ставкам либо окладам согласно штатному расписанию;

стипендия выплачивается из фонда зарплаты цеха или бригады, который начислен по сдельным расценкам в зависимости от объема выпущенной продукции либо по объему выполненных работ при условии, что ученику оплачивается выполнение практического задания по сдельной системе оплаты ученичества;

перед выплатой ученику выдается расчетный лист с указанием составных частей стипендии, с указанием размера и оснований произведенных удержаний, а также общей денежной суммы к оплате.

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Аргументы проверяющих

Налоговики обратили внимание суда на следующие обстоятельства:

ученические договоры заключилась и для обучения по профессиям, требующим специального образования , а не только по тем, которые связаны исключительно со спецификой данного предприятия (бухгалтер, водитель-экспедитор, рекламный агент, специалист по логистике и т.д.);

учебные планы составлены таким образом, что непонятно, сколько учебных часов по тем или иным профессиональным блокам потребуется, какой режим занятий предполагается использовать;

отсутствуют специальные места, предназначенные для проведения ученических занятий ;

квалификационные экзамены с прошедшими обучение не проводились, никаких сертификатов и свидетельств ученики не получили ;

методические пособия и учебная литература ученикам не выдавались;

график обучения совпадал с графиком работы предприятия;

характер выплачиваемой стипендии совпадал с типом заработной платы штатных сотрудников.

Эти сведения налоговики получили в том числе и по итогам допросов свидетелей, причем некоторые из них сообщили контролерам о том, что они повторно в течение года устраивались на работу в данную компанию и с ними оба раза заключались ученические договоры. Еще один свидетель заявил, что за ним как за наставником был закреплен ученик, который на самом деле трудился в другом цехе.

Еще одно обстоятельство, выявленное инспекторами. Ученическими договорами было предусмотрено: если ученик по окончании обучения без уважительной причины не выполняет свои обязательства по договору, в том числе не приступит к работе на предприятии, он будет обязан возвратить работодателю полученную стипендию, а также возместить прочие связанные с обучением расходы работодателя. Таких случаев в ходе проверки выявлено не было.

Проверяющие пришли к выводу: обе стороны фиктивного ученического договора фактически рассматривали его как трудовой договор, по которому выплаченная зарплата возврату не подлежит.

Инспекторы доказали, что налогоплательщик совершил правонарушение, предусмотренное п. 1 ст. 122 НК, за что обязан уплатить штраф в размере 20% от утаенной суммы страховых взносов. А в том случае, когда неуплата страховых взносов в результате занижения налоговой базы (иного неправильного их исчисления) произошла в результате умысла, размер штрафа составит уже 40% от неуплаченной суммы (см. п. 3 ст. 122 НК). В данном случае имели место умышленные действия работодателя.

Суд согласился с доводами инспекции (см. постановление АС УО от 28.12.2021 N Ф09-9055/21 по делу № А76-4285/2021).

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель

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