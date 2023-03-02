Судебная практика по налоговым спорам

Прием отчетности по поддельной доверенности

Налоговая приняла уточненку от неизвестного лица по поддельной доверенности. Организация просила признать ее действия незаконными. Суды отказали. Кассация их не поддержала.

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Прием отчетности по поддельной доверенности
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мнение судов

При приеме декларации у налоговой нет обязанности проверять содержание отчетности. На этой стадии происходит лишь сверка документа с форматом.
Инспекция не может отказать в приеме отчетности при неверном или неполном ее заполнении.

Декларацию направило уполномоченное лицо, его данные совпали с данными доверенности, отчетность соответствует формату, оснований для отказа нет.

Рисков из-за приема отчетности для организации также не было – уточненку по НДС подали за пределами трех лет.

Налоговая рекомендовала организации подать заявление на отзыв доверенности при подтверждении ее подделки.

Позиция кассации

У каждого есть гарантия на судебную защиту его прав и свобод. Это не только право на обращение в суд, но и возможность получить реальную защиту.

В решении суды должны указать на признание оспариваемых действий или бездействия незаконными, а также обязать в том числе должностных лиц принять решение или иным образом устранить нарушения. При необходимости суд может установить порядок и срок исполнения решения.

Налоговая приняла отчетность от неуполномоченного лица. Данный довод суды не опровергли, но при этом вопрос о восстановлении нарушенных прав не решили, не установили порядок и срок для этого.

Отрицание возможности исключить из обработки декларацию, которую представили помимо воли налогоплательщика, противоречит принципам правового государства.

Документ: Постановление АС Московского округа от 15.11.2022 по делу № А41-39150/2021

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