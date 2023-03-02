Прием отчетности по поддельной доверенности

Мнение судов

При приеме декларации у налоговой нет обязанности проверять содержание отчетности. На этой стадии происходит лишь сверка документа с форматом.

Инспекция не может отказать в приеме отчетности при неверном или неполном ее заполнении.

Декларацию направило уполномоченное лицо, его данные совпали с данными доверенности, отчетность соответствует формату, оснований для отказа нет.

Рисков из-за приема отчетности для организации также не было – уточненку по НДС подали за пределами трех лет.

Налоговая рекомендовала организации подать заявление на отзыв доверенности при подтверждении ее подделки.

Позиция кассации

У каждого есть гарантия на судебную защиту его прав и свобод. Это не только право на обращение в суд, но и возможность получить реальную защиту.

В решении суды должны указать на признание оспариваемых действий или бездействия незаконными, а также обязать в том числе должностных лиц принять решение или иным образом устранить нарушения. При необходимости суд может установить порядок и срок исполнения решения.

Налоговая приняла отчетность от неуполномоченного лица. Данный довод суды не опровергли, но при этом вопрос о восстановлении нарушенных прав не решили, не установили порядок и срок для этого.

Отрицание возможности исключить из обработки декларацию, которую представили помимо воли налогоплательщика, противоречит принципам правового государства.

Документ: Постановление АС Московского округа от 15.11.2022 по делу № А41-39150/2021

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