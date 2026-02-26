Приключения на диване: почему мы залипаем на экстрим-реалити

Красивые локации: побег из реальности

Первое, что цепляет глаз — это, конечно, картинка. Создатели давно поняли: зритель хочет не просто смотреть шоу, а отправиться в визуальное путешествие. Это работает как идеальный эскапизм: мы остаемся дома, на уютном диване, но проживаем историю на фоне самых красивых локаций нашей планеты.

В пятом сезоне проекта «Выжить в…» команда ТНТ сделала ставку на один из самых атмосферных мегаполисов мира. «Выжить в Стамбуле» — это не просто гонка за призом, это эстетика древнего города на стыке двух континентов. С одной стороны — роскошь Босфора и шикарная вилла, куда отправляются победители. С другой — суровая природа турецкой глуши, где проигравшие вынуждены ютиться в шалашах и вслушиваться в вой койотов по ночам.

Не отстает и шоу «Звезды в Джунглях», которое перевезло участников в Колумбию. Карибское побережье, дикая природа Амазонки, ягуары и анаконды — зритель получает порцию чистой экзотики . А продюсер Лика Бланк признавалась, что съемки в джунглях — это вызов даже для техники, не говоря уже о людях.

Совсем иная, но не менее завораживающая эстетика ждет нас в проекте «Сокровища императора». Совсем скоро в третьем сезоне участники вновь отправятся в китайский город-миллионник с футуристической архитектурой, где мосты проходят сквозь небоскребы, а метро встроено в жилые дома. Это полное погружение в другую реальность, где даже окружающий пейзаж становится полноправным участником игры.