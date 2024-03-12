ITCOM
Первичные документы

Электронные перевозочные документы: что это такое, преимущества, кому необходимы в 2024 году

ЭПД — это электронные перевозочные документы, которые представляют собой аналог привычных бумажных документов — путевого листа, товарно-транспортной накладной, заказ-наряда, заказа и заявки, сопроводительной ведомости, договора фрахтования. Все ЭПД имеют утвержденную ФНС форму и используются в электронном документообороте, без необходимости дублирования указанных в них сведений на бумаге.
23 8
Электронные перевозочные документы: что это такое, преимущества, кому необходимы в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Электронные перевозочные документы должны упростить процесс обмена информацией между сторонами, ускорить транзит грузов, а также сделать перевозки более «прозрачными».

Компания Айтиком — аккредитованный Минтрансом оператором ИС ЭПД, — предоставляет сервис для работы с ЭПД Айтиком.Доверенности. Сервис является собственной разработкой Айтиком. 

Для чего нужны перевозочные документы

Перевозочные документы создаются при перемещении грузов или пассажиров автотранспортом и включают в себя существенную информацию о перевозке: 

  • Путевой лист содержит сведения о техническом состоянии транспортного средства, времени выезда и возвращения на парковку, результатах медосмотра водителя, показаниях одометра, видах перевозки и сообщения и др. Документ используется для контроля расхода ГСМ, учета рабочего времени водителя, обоснования цели поездки перед сотрудниками ГИБДД на трассе. 

  • В товарно-транспортной накладной прописывается информация о грузоотправителе и грузополучателе, маршруте, адресе разгрузки, обстоятельствах принятия груза и др. Документ определяет ответственность сторон, условия взаиморасчетов, а также подтверждает сам факт отгрузки и сдачи товара.

  • Сопроводительная ведомость оформляется при транспортировке груза в контейнере — в случае, если при погрузке и выгрузке контейнер снимается с транспортного средства. Ведомость подтверждает, что контейнер был передан для перемещения в пункт назначения перевозчику, а перевозчик доставил его и передал покупателю.

  • Заказ-наряд заполняется, если компания предоставляет транспорт, но не занимается учетом перевозимого груза.

  • Заказ и заявка нужны, чтобы задокументировать условия перевозки, о которых договорились перевозчик и грузоотправитель. Включает сведения о грузе, пунктах погрузки и выгрузки, транспорте и др.

  • Договор фрахтования заключается в случае, если транспорт предоставляется на возмездной основе для перевозки грузов или пассажиров. Договор закрепляет отношения между фрахтователем и фрахтовщиком.

Без перевозочных документов грузовые и пассажирские потоки двигались бы бесконтрольно, а значимые условия перевозки и обязанности сторон не были четко определены. 

Айтиком.Доверенности — сервис вашего доверия

Решение для создания и управления машиночитаемыми доверенностями

Когда появились электронные перевозочные документы

Порядок применения ЭПД закрепило постановление Правительства № 931 в мае 2022 года. С этого времени электронные перевозочные документы можно использовать в работе вместо привычных бумажных документов. 

Для обмена электронными документами была создана государственная система — ГИС ЭПД. Каждый участник взаимодействия заполняет перевозочный документ в своей части и передает в систему на регистрацию — но не напрямую, а через аккредитованных Минтрансом операторов ИС ЭПД.

Операторы, в свою очередь, предоставляют «инструменты» для работы с ЭПД — сервисы, где можно создавать и подписывать документы. Компания Айтиком, как оператор ИС ЭПД, также разработала удобный сервис Айтиком.Логистика.

Когда ЭПД станут обязательными

На начало 2024 года использование ЭПД носит добровольный характер. Однако в ноябре 2023 года Правительство утвердило стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли, по которой доля электронных документов с каждым годом должна интенсивно увеличиваться.

Предполагается, что в 2024 году в цифровом виде будет оформлено 50 млн. перевозочных документов, в 2027 году — 1000 млн., а в 2030 году — 5000 млн. штук. 

С большей долей вероятности первыми к системе ГИС ЭПД подключатся участники оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Поправки об обязательном применении электронных документов для данной отрасли уже внесены в закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ.  Если в ближайшее время не появится новый законопроект по теме, то для алкогольной отрасли переход на электронные сопроводительные документы будет обязателен с 1 июня 2024 года.

Преимущества электронных перевозочных документов

Сейчас грузоотправители, грузополучатели и перевозчики разбились на два лагеря. Одни еще не знают, что такое ЭПД, или только начинают интересоваться темой. Другие перешли в цифровую среду и уже активно применяют электронные перевозочные документы. 

Для использования ЭПД, помимо возможной скорой «обязаловки», есть ряд причин:

  • Снижение стоимости документооборота. Из затрат сразу исключаются бумага, печать, картриджи, почтовые и курьерские услуги.

  • Увеличение скорости обмена документами. Стороны получают электронный документ мгновенно и также мгновенно передают его другим участникам взаимодействия.

  • Исключение риска порчи и подделки документов. ЭПД нельзя потерять или испортить.

  • Исключение ошибок. Оператор ИС ЭПД передает в ГИС ЭПД только «правильные» файлы. Заполненный неверно документ будет возвращен отправителю. В этом случае файл нужно сформировать заново.

  • Контроль грузоперевозки. Данные об ЭПД и их «движении» сразу появляются в системе.

  • Ускорение проверок. Контролирующие органы сами возьмут необходимые им документы из ГИС ЭПД. 

Также отдельные плюсы компании получают при подключении к сервису Айтиком.Логистика, такие как:

  • поддержка всех форматов и сценариев ЭПД;

  • возможность параллельного и последовательного подписание титулов;

  • адаптивная мобильная версия для водителя;

  • поддержка специалистов по вопросам применения ЭПД.

Кроме того, сервис можно интегрировать в информационную систему компании и работать с ЭПД в привычном интерфейсе.

Как перейти на ЭПД

Для перехода на ЭПД необходимо:

  1. Заключить договор с одним из операторов ИС ЭПД и подключиться к сервису ЭПД.

  2. Выпустить электронные подписи на лиц, которые будут подписывать ЭПД.

  3. Сформировать машиночитаемые доверенности (МЧД) на сотрудников, которые будут подписывать ЭПД от лица компании. Это можно сделать в удобном и понятном сервисе Айтиком.Доверенности.

В Айтиком вы можете получить полный комплекс услуг для быстрого начала работы с ЭПД — выпустить электронные подписи, приобрести лицензии КриптоПро и защищенные носители электронной подписи, подключиться к сервисам Айтиком.Логистика и Айтиком.Доверенности

Вместо заключения

Если опираться на стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли, то ЭПД в скорой перспективе будут использоваться повсеместно. Уже сегодня многие участники рынка применяют ЭПД и отмечают многочисленные преимущества данного решения.

Электронный документ быстро заполняется и подписывается, а затем мгновенно передается в системе ЭПД. Водителю не нужно заботиться о сохранности путевого листа, а владельцу компании выделять место под бумажный архив.

В целом работа с ЭПД еще настраивается. Так, в стратегии уделяется внимание развитию роуминга. В настоящий момент стороны могут обмениваться ЭПД, если они подключены к одному оператору ИС ЭПД. Если у компании часть контрагентов используют бумажные перевозочные документы, а часть электронные, то придется вести дела и в электронном, и в бумажном форматах. Однако все эти проблемы будут решены, как только ЭПД станут обязательными для всех.

Айтиком.Логистика

ервис обмена электронными перевозочными документами

Реклама: ООО «АйтиКом», ИНН 7714407563, erid: LjN8K263h

Начать дискуссию

Клерк

Как выбрать конфигурацию 1С? Показываем на примерах

Продукцией 1С пользуется 1,5 миллиона компаний и учреждений, но не всегда их используют на полную мощность. Рассказываем, что умеют популярные продукты и чем они могут полезны разным видам бизнеса.

Как выбрать конфигурацию 1С? Показываем на примерах
15

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НК РФ

🔥 Готовы новые поправки в НК по налогам: мнение эксперта

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект с масштабными поправками в НК.

8
915
Бухгалтеры

💻Смотрите выступления экспертов на конференции «Клерка» из любой точки мира!

Много дел и не успеваете посетить конференцию, чтобы пообщаться с коллегами и спикерами? Присоединяйтесь к нам онлайн! Так вы точно узнаете все новое о налогах, кадрах и бухгалтерском учете.

11

Календарь вебинаров

25
Лучшие спикеры, новый каждый день
Лимиты по УСН

Упрощенцы должны учитывать основные средства по ФСБУ 6/2020. Предприниматели в том числе

ИП не ведут бухучет, но должны следить за остаточной стоимостью основных средств, которую считают по нормам бухучета. То есть – по ФСБУ 6/2020.

33
ITCOM
Первичные документы

Электронные перевозочные документы: что это такое, преимущества, кому необходимы в 2024 году

ЭПД — это электронные перевозочные документы, которые представляют собой аналог привычных бумажных документов — путевого листа, товарно-транспортной накладной, заказ-наряда, заказа и заявки, сопроводительной ведомости, договора фрахтования. Все ЭПД имеют утвержденную ФНС форму и используются в электронном документообороте, без необходимости дублирования указанных в них сведений на бумаге.

Электронные перевозочные документы: что это такое, преимущества, кому необходимы в 2024 году
23
Маркировка товаров

Товары без маркировки будут перерабатывать, а не уничтожать

Контрафактные товары без маркировки будут перерабатывать для государственных и муниципальных нужд. Это позволит сэкономить бюджетные деньги на уничтожение такой продукции и передать товары нуждающимся.

2
44

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Projecto.pro
Управление производством

Проектная зрелость организации: что это и какие уровни бывают

В каждой сложившейся компании или организации со временем может наступить момент баланса, когда все процессы настроены и создается ощущение, что в таком режиме можно работать если не вечно, то в течение максимально долгого срока.

Проектная зрелость организации: что это и какие уровни бывают
12
ПланФикс
Ведение бизнеса

Эффективное общение для бухгалтера: как ничего не забыть и не потерять

Что может быть удобнее, чем по-быстрому в мессенджере обсудить вопрос с коллегой или клиентом? Это доступно и заманчиво как фастфуд — и так же вредно, когда начинаешь им злоупотреблять: сроки выполнения отчетов подгорают, нужных документов нет, информация потерялась в длинных диалогах.

Эффективное общение для бухгалтера: как ничего не забыть и не потерять
28
А2Б
ЭДО

Облако или коробка: какой выбрать СЭД в 2024 году

Система управления бизнесом со встроенным внутренним электронным документооборотом (ЭДО) упрощает управление компанией с большим количеством протоколов, приказов, технической документации.

Облако или коробка: какой выбрать СЭД в 2024 году
24
Сальдо ЕНС

Какие справки может заказать бухгалтер про ЕНС и ЕНП: перечень от ФНС

Состояние ЕНС можно проверить в личном кабинете. А также можно заказать в ИФНС или в ЛК документы — справки, выписки.

77
Штрафы за налоговые нарушения

Штраф за неуплату налога может быть и при положительном сальдо ЕНС + мнение практика

Положительное сальдо ЕНС спасет от 20-процентного штрафа за неуплату налогов, но не спасет от 40-процентного штрафа.

8
2,3 тыс.
6-НДФЛ

Пока 6-НДФЛ за 1 квартал можно сдавать по рекомендованной форме, с апреля – по утвержденной

С отчета за 1 квартал 2024 года действует новая форма 6-НДФЛ. Более того, этих форм – две.

57

Разборы законов

1 200
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
StealRadar
Авторское право

Нарушение исключительного права на произведение. Нужно мнение зала, ну или хейта накидайте⁠⁠

Меня часто мучает вопрос, благое ли дело я делаю или же «щемлю честных предпринимателей»? Как Вы считаете?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
2
76
Евгений Рябов
Право

Партнёрский договор и корпоративный договор: сходство и различия договорных конструкций

На практике предприниматели нередко путают корпоративный договор и партнёрский договор. В этой статье кратко рассмотрим сущностные сходства и различия данных договорных конструкций.

30
Александр Андрианов
Банки

Бухгалтерский учет переплаты по налогу на имущество за прошлые годы. Мнение налоговых консультантов

У Банка по итогам 2023 года возникла переплата по налогу на имущество, выявленная в 2024 году. Как правильно отразить расходы прошлых лет в текущем году?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
35
Госзакупки

Сельхозпроизводителям с госучастием упростят доступ к госзакупкам

Депутаты хотят, чтобы 223-ФЗ не распространялся на компании с государственным участием больше 50%, если они производят сельскохозяйственную продукцию.

28
Трудовое право

От сотрудников можно требовать ежедневные отчеты о работе

Что должен сотрудник делать на работе, прописано в его трудовом договоре и должностной инструкции.

9
288
Малый и средний бизнес

Малые технологические компании получат льготные кредиты под 3%

Предприятия смогут получить до 1 млрд рублей в кредит и направить эти средства на инвестиционные или оборотные цели.

66

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Консалтинг Онлайн
Вебинары для бухгалтеров

Бесплатный вебинар! Федресурс: аудит, финансовая отчетность и чистые активы — обязательные публикации в реестре до 30.03.2024

Все организации, которые проводят аудит, обязаны размещать в Федресурсе два сообщения о финансовой отчетности!

Бесплатный вебинар! Федресурс: аудит, финансовая отчетность и чистые активы — обязательные публикации в реестре до 30.03.2024
42

Интересные материалы

Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Как передать документы арбитражнику, чтобы исключить риск субсидиарки

Казалось бы что может быть проще, чем передать документы. Расскажу о некоторых нюансах .

23