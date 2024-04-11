Кейс. Внедрение технологии мобильной электронной подписи в личный кабинет сервиса Раунд

Если таможенные платежи уплачиваются своевременно, то груз пересекает границу без задержек и простоев. Нашему заказчику было важно, чтобы его клиенты — пользователи сервиса Раунд, — могли проводить платежи быстро и независимо от своего местоположения. Рассказываем, как сервис мобильной электронной подписи Айтиком повлиял на скорость уплаты таможенных платежей.

Заказчик. Компания «Мультисервисная платежная система» — оператор таможенных платежей, национально значимая платежная система, разработчик сервиса Раунд для онлайн оплаты таможенных платежей.

Исполнитель. Компания Айтиком — аккредитованный Удостоверяющий центр, оператор ЭДО, ИС ЭПД и МЧД, разработчик сервисов Айтиком.Доверенности и Айтиком.Логистика.

Решение УЦ Айтиком «Корпоративный Удостоверяющий центр» позволяет клиентам организовать массовый выпуск электронных подписей на сотрудников внутри компании, а технология мобильной электронной подписи — осуществлять подписание документов с мобильных устройств.

Продукт. Сервис мобильной электронной подписи (МЭП).

Проблема

К нашему заказчику обратился клиент — крупная международная компания. Клиент хотел, чтобы сотрудники его компании могли проверять и оплачивать таможенные платежи через личный кабинет сервиса Раунд не только с компьютеров, но и с планшетов/смартфонов.

На момент обращения проверка, подписание и оплата таможенных платежей была возможна только с рабочего ПК, что сильно снижало мобильность сотрудников. Если ответственные сотрудники находились за пределами рабочего места, то они не могли быстро оплатить таможенные платежи. Проблема усугублялась тем, что платеж иногда надо было провести в выходные и праздничные дни, чтобы груз не задерживался на таможне.

Почему заказчик обратился к нам

Специалисты компании «Мультисервисная платежная система» отреагировали на запрос своего клиента по улучшению мобильности пользователей сервиса Раунд и начали искать пути решения. Компания обратилась в Айтиком по следующим причинам:

«Мультисервисная платежная система» ранее уже приобретала продукты компании Айтиком;

только в Удостоверяющем центре Айтиком на момент обращения (середина 2023 года) смогли предложить интеграцию технологии мобильной электронной подписи с личным кабинетом сервиса Раунд.

Компания Айтиком сразу после обращения заказчика приступила к реализации проекта.

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Реализация проекта

Чтобы решить задачу, с которой к нам обратился заказчик, необходимо было:

Пройти проверки на соответствие отечественным и международным требованиям безопасности , так как инициатором доработки сервиса Раунд выступала крупная международная компания.

Интегрировать сервис мобильной электронной подписи Айтиком с личным кабинетом сервиса Раунд.

Компании «Мультисервисная платежная система» и Айтиком успешно прошли все проверки. Далее Айтиком в короткие сроки интегрировала сервис МЭП с личным кабинетом сервиса Раунд.

Что произошло после интеграции МЭП и Раунд

У пользователей сервиса Раунд появилась возможность проверять, подписывать и оплачивать таможенные платежи с мобильных устройств — смартфона или планшета.

Для доступа к данному способу оплаты пользователю нужно получить мобильную электронную подпись в УЦ Айтиком, а также скачать на устройство из магазина Google Play или App Store приложение myDSS.

При поступлении документа, который нужно проверить и оплатить, пользователи получают смс-уведомление. Таким образом уменьшается вероятность того, что ответственный сотрудник пропустит очередной документ.

Результат

После интеграции с технологией МЭП пользователи сервиса Раунд имеют возможность:

оставаться мобильными и оплачивать таможенные платежи со смартфона и планшета в любой день недели из любого места, где есть интернет;

сразу узнавать о приходе документа на оплату таможенных платежей благодаря смс-уведомлениям;

проводить платежи в безопасном режиме с использованием современной и защищенной технологии мобильной подписи.

В результате значительно увеличилась скорость и удобство уплаты таможенных платежей, так как проверить документ на оплату и провести платеж можно за несколько секунд в смартфоне, который, как правило, всегда находится под рукой.

Интегрируем сервис МЭП с вашим сервисом, чтобы клиенты не были «привязаны» к рабочему ПК. Быстро обеспечим пользователей мобильными электронными подписями.

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