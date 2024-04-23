Оптимизация документооборота: как упростить и ускорить работу с документами в компании

Документооборот — важный процесс в любом бизнесе. Руководители и сотрудники работают с большим объемом документов: это занимает много времени, увеличивает затраты на хранение и обработку информации. Расскажем, как упростить и ускорить работу с документами с помощью электронного документооборота (ЭДО).

Когда и кому нужно оптимизировать документооборот

Оптимизировать документооборот важно любой организации, особенно актуально для компаний, которые:

Работают с большим количеством документов. Ручная обработка бумажных носителей требует времени, физических затрат, не исключает задержек и ошибок.

Имеют сложные процессы документооборота. Утверждение и согласование бумажных документов будет, скорее всего, длительным и трудоемким процессом.

Работают с сотрудниками или филиалами удаленно. Бумажный документооборот в данном случае неэффективен: неизбежно будут потери документов, трата времени.

Хотят повысить качество обслуживания. Быстрый доступ к данным покупателя, поставщика, предыдущих взаимодействиях с ними позволяет компаниям улучшить уровень сервиса.

Повысить безопасность при работе с документами. Ряд отраслей должны обеспечивать высокий уровень безопасности хранения и обработки документов.

Оптимизация документооборота полезна разным отделам организации:

Финансовый отдел ускорит обработку отчетных документов с контрагентами и других финансовых документов.

Отдел продаж сможет эффективнее управлять договорами.

Отдел закупок автоматизирует работу с госзакупками.

Документооборот без бумаги

Ключевой способ оптимизировать документооборот — автоматизировать его. Это можно сделать с помощью системы ЭДО, которая позволяет создавать, хранить, передавать и обрабатывать документы в электронном виде.

Использование систем ЭДО позволяет упростить процесс обработки документов, сократить время на их передачу и обработку, а также снизить вероятность ошибок.

Плюсы электронных документов:

не занимают место при хранении;

защищены от утери и хищения;

передача происходит в доли секунды;

если возникнут вопросы по работе с программами, поможет техподдержка;

не нужно покупать бумагу, конверты и расходники для принтера.

При использовании ЭДО документ заверяется квалифицированной электронной подписью (КЭП), которая подтверждает личность подписавшего и гарантирует неизменность файла поле подписания.

Такой документ юридически эквивалентен своему бумажному аналогу.

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Частые ошибки при оптимизации документооборота

Процедура оптимизации зачастую не обходится без ошибок. Разберем, что может пойти не так:

Обмен документами включает ряд ненужных операций. Сотрудникам отделов трудно взаимодействовать друг с другом.

Часть работы осталась в традиционном бумажном виде. Сотрудникам приходится выполнять двойную работу.

Нет понимания, кто может использовать ЭДО в работе.

Поставщики, партнеры, клиенты не хотят или не могут перейти на ЭДО. Это увеличивает время выполнения задач, снижает эффективность работы.

Работа переведена в электронный формат для вида. Сотрудники предпочитают пользоваться бумажными документами.

Ошибки решаются с помощью грамотного внедрения удобной и понятной всем системы электронного документооборота, например, — такой, как OLY DOC от компании ITCOM. Работать в ней так же просто — как в обычной электронной почте. Вы можете подобрать оптимальный тариф под потребности вашей организации. Оставить заявку

Как внедрить ЭДО в компании

Чтобы внедрить систему ЭДО, понадобится выполнить несколько шагов:

Определить цели и задачи внедрения ЭДО. На этом этапе необходимо уточнить, какие бизнес-процессы будут автоматизированы с помощью системы электронного документооборота, какие документы будут переведены в электронный вид, какие задачи будут решаться с помощью внедрения системы. Выбрать систему ЭДО. Она должна включать все необходимые функции для работы с документами, включая создание, редактирование, подписание, отправку и хранение документов. Настроить систему. На этом этапе происходит настройка системы под нужды компании, создание шаблонов документов, настройка прав доступа пользователей и т.д. Обучить сотрудников. После того как систему настроили, нужно провести обучение сотрудников работе с ней, разъяснить им порядок создания, редактирования и подписания документов. Уведомить контрагентов. Для этого отправьте приглашения для начала обмена в сервисе ЭДО. Установить роуминговое соединение для клиентов, партнеров, поставщиков, подключенных к другим операторам.

OLY DOC — простая и удобная система для приема и отправки электронных документов, разработанная компанией ITCOM. Преимущества системы:

удобный и интуитивно понятный интерфейс;

быстрая интеграция с 1С;

возможность использования шаблонов для создания документов;

гибкие тарифы;

мгновенное получение и отправка документа;

экономия на расходниках для печати и почтовых отправлениях;

безопасное хранение;

бесплатная круглосуточная техническая поддержка.

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OLY DOC — современная, понятная и удобная система ЭДО Сократите издержки и оптимизируйте бизнес-процессы, используя простой и удобный сервис электронного документооборота Попробовать

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