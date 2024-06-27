МЧД за 30 секунд, навигатор полномочий и другие возможности сервиса Айтиком.Доверенности 

Оформление МЧД за 30 секунд, ролевая модель, управление доверенностями и их проверка в личном кабинете.

С 2023 года сотрудники, участвующие в электронном документообороте и действующие от лица компании в информационных системах, для подтверждения своих полномочий должны использовать машиночитаемую доверенность (МЧД). Для создания и управления МЧД был разработан сервис Айтиком.Доверенности, которым уже пользуется большое количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Опыт подключения к сервису компаний разного масштаба и обратная связь от заказчиков позволили нам усовершенствовать решение с учетом реальных потребностей бизнеса. В результате сервис Айтиком.Доверенности дополнился возможностями, о которых поговорим далее.

Создание МЧД менее чем за минуту

Функция автозаполнения позволяет максимально автоматизировать процесс создания МЧД. Доверитель и представитель выбираются из выпадающего списка, а в ручном режиме единожды вводится и навсегда запоминается только дата рождения сотрудника (лица, которому передаются полномочия).

Сведения о доверителе и представителях попадают в систему очень просто:

Руководитель компании первым осуществляет вход в сервис по квалифицированной электронной подписи (КЭП). Регистрация пользователя происходит автоматически. Если данные в КЭП при проверке совпадают со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц или ИП, то пользователю присваивается статус «Доверитель» и предоставляются полные права. Доверитель (или назначенный администратор) добавляет в сервис сотрудников — с помощью пакетной загрузки или по ссылке-приглашению, которую можно сгенерировать в системе. В дальнейшем при создании МЧД сведения о сотрудниках не придется добавлять вручную.

Руководитель может выступать доверителем в разных компаниях — например, если одновременно является единоличным исполнительным органом юридического лица и владельцем собственного бизнеса (ИП). Тогда при создании МЧД компания-доверитель выбирается из списка доступных у этого пользователя. Список доверителей облегчает процесс управления МЧД для группы компаний и холдингов.

Передача прав на работу с МЧД ответственному сотруднику

Доверитель может назначить ответственного сотрудника администратором в сервисе и передать ему большую часть задач по работе с МЧД.

Администратор может:

отслеживать срок действия МЧД;

клонировать доверенности (продлевать за один клик);

добавлять в сервис пользователей;

импортировать и экспортировать МЧД;

формировать заявления на отмену МЧД;

создавать и проверять МЧД перед отправкой на подписание;

проверять входящие и исходящие доверенности;

перемещать МЧД в архив;

управлять всеми МЧД группы компаний из одного личного кабинета.

Допускается добавление нескольких администраторов, если в компании много сотрудников, а также есть филиалы и обособленные подразделения.

Ролевая модель гибко настраивается под задачи компании. Так, в схему работы с МЧД можно добавить юриста, чтобы он проверял сформированные доверенности перед отправкой на подписание директору.

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Подписание множества МЧД за один раз

МЧД подписывает электронной подписью первое лицо компании, действующее без доверенности — директор организации или индивидуальный предприниматель. Подписывать каждую МЧД отдельно при их большом количестве не всегда удобно, к тому же руководителю в силу занятости может не хватать на это времени. Заверить все МЧД разом позволяет функция множественного подписания.

Доверитель заходит в личный кабинет сервиса и видит все МЧД, требующие подписания, в разделе «На подпись». При выборе множественного подписания можно сразу заверить все МЧД.

Быстрый выбор правильных полномочий

Навигатор полномочий — уникальная функция, которая позволяет передавать представителю правильные полномочия для работы на той или иной площадке. Достаточно ввести в реестре площадок название ресурса, чтобы просмотреть необходимые полномочия:

Также можно быстро выбрать полномочие из группы полномочий для работы с кредитными, страховыми, трудовыми договорами, бухгалтерскими документами, договорами купли-продажи и др.

Проверка доверенностей в личном кабинете сервиса

При обработке входящей и исходящей документации важно проверять каждую МЧД, так как доверенность может оказаться недействительной, а представитель не иметь достаточных полномочий для подписания акта, договора или другого документа. Детализированная проверка любой МЧД, прошедшей регистрацию в распределенном реестре ФНС, доступна в личном кабинете сервиса Айтиком.Доверенности.

Для просмотра статуса и срока действия МЧД, а также полномочий представителя, нужно указать номер доверенности и ИНН компании. Результат появится моментально.

В разделе проверки доверенностей также можно скачать архив МЧД — для этого нужно дополнительно ввести ИНН представителя.

Подключайтесь к Айтиком.Доверенности, чтобы ускорить процесс создания и управления МЧД Подключим к веб-версии сервиса в день обращения. Интегрируем решение с информационной системой вашей компании Подключить сервис

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