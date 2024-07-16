Порядок перехода на ЭПД в 2024 году

Сегодня электронные перевозочные документы (ЭПД) уже используются наравне с бумажными, а Минтранс планирует в ближайшие годы перевести в «цифру» до 90% документооборота в сфере логистики. Многие компании, в том числе лидеры рынка, предпочли не ждать, когда ЭПД станут обязательными, и перейти на новый стандарт по собственной инициативе. Нужно ли следовать их примеру? Как перейти с бумажных перевозочных документов на электронные? Какие решения может предложить Айтиком? Рассказываем в статье.

Сразу о главном: обязательно ли переходить на ЭПД?

На момент написания статьи закона, который обязывал бы использовать электронные перевозочные документы, нет. Исключение составляют участники оборота алкогольной продукции — для них ЭПД станут обязательными в 2026 году. Однако в разработанной Минтрансом стратегии цифровизация документооборота названа одним из приоритетных векторов развития, поэтому ожидать изменений стоит в обозримом будущем.

Начать процесс перехода на ЭПД можно в любой момент. Это поможет бизнесу:

автоматизировать рутинные операции при выпуске транспортных средств;

ускорить и упростить обмен документами между участниками перевозок;

систематизировать хранение перевозочных документов;

снизить расходы на ведение документооборота.

Однако стоит учитывать, что переход компании на электронные перевозочные документы требует изменения привычных бизнес-процессов. Поэтому лучше внедрить ЭПД заранее, чтобы оставить себе время для корректировок и адаптации.

Как перейти на ЭПД в 2024 году

Процесс перехода можно разделить на 4 этапа:

1. Выбор оператора ИС ЭПД и заключение договора с ним.

В России уже работает единая информационная система для обмена и хранения перевозочных документов — ГИС ЭПД.

Компании должны передавать все ЭПД на регистрацию в государственную систему, но сделать это можно только через аккредитованных Минтрансом операторов.

Каждый оператор разрабатывает собственную систему для работы с ЭПД, в которой кроме оформления документов могут быть реализованы дополнительные возможности. Так, в сервисе Айтиком.Логистика пользователям доступны:

Автоматическое заполнение данных . Данная функция сокращает время работы с документами в несколько раз.

Постановка задач ответственным сотрудникам . При формировании документов задачи на заполнение титулов автоматически отправляются механику, медработнику и другим сотрудникам.

Мобильная версия для водителей. ЭПД не нужно дублировать на бумаге, а электронный документ нельзя испортить или потерять.

От возможностей системы зависит то, насколько удобно вам будет работать с документами.

2. Выпуск электронных подписей для руководителя компании и сотрудников, работающих с ЭПД.

Для работы с электронными перевозочными документами используются неквалифицированные электронные подписи (НЭП) Госключ и квалифицированные электронные подписи (КЭП). Каждый вид электронной подписи имеет свои особенности:

НЭП Госключ сотрудник может создать сам при наличии аккаунта на Госуслугах и смартфона с приложением «Госключ», либо заказать в Удостоверяющем центре. С помощью НЭП Госключ можно подписывать некоторые разделы перевозочных документов — например, титул с показаниями одометра.

КЭП физического лица сотрудник может получить только в аккредитованном Удостоверяющем центре после сверки личности. Преимущество квалифицированной электронной подписи перед другими видами ЭП состоит в том, что она имеет такую же юридическую силу, что и обычная подпись. С помощью КЭП можно заверить любой титул ЭПД.

Квалифицированную электронную подпись руководителя можно получить только в подразделениях ФНС или в аккредитованных Удостоверяющих центрах, где присутствует доверенное лицо ФНС, при личном посещении. КЭП позволяет заверять электронные документы, а также используется для подписания электронных доверенностей.

3. Оформление машиночитаемых доверенностей (МЧД) для сотрудников компании.

При подписании перевозочных документов сотрудникам нужно подтверждать полномочия с помощью электронных доверенностей. МЧД представляют собой файлы определенного формата, включающие информацию о:

доверителе (выдавшей компании);

представителе (сотруднике);

полномочиях, которыми доверитель наделяет представителя.

При подписании документов КЭП физического лица информационные системы автоматически проверяют наличие МЧД, а при реализации соответствующего функционала сверяют данные доверенности:

срок действия;

статус;

список полномочий.

Выпускать МЧД можно, например, на сайте ФНС, но специальные сервисы содержат дополнительный функционал. Так, сервис Айтиком.Доверенности позволяет:

хранить и отслеживать выпущенные МЧД;

массово подписывать доверенности;

подбирать правильные полномочия для каждой площадки.

Сервис для создания МЧД можно использовать отдельно или интегрировать с информационной системой компании.

4. Обучение по работе с ЭПД.

Чтобы использовать все возможности информационной системы ЭПД и работать с электронными перевозочными документами без ошибок, рекомендуем пройти специальное обучение.

Для плавного и грамотного перехода на ЭПД пройдите курс «Электронные перевозочные документы» от Учебного центра Айтиком. Программа курса подготовлена экспертами отрасли совместно с разработчиками сервиса Айтиком.Логистика. После обучения у вас будут необходимые знания и практические навыки для работы с электронными перевозочными документами, а также удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Узнать больше о курсе и оставить заявку на обучение вы можете здесь.

Как упростить переход на ЭПД с Айтиком

Компания Айтиком — аккредитованный Минтрансом оператор ИС ЭПД и разработчик программных решений для бизнеса. С помощью наших сервисов вы сможете перевести рабочие процессы в цифровую среду без лишних сложностей. Наши сотрудники помогут вам:

собрать данные для настройки сервисов под ваши бизнес-процессы и подключиться к Айтиком.Логистика;

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