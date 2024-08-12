Медосмотр водителей и техосмотр транспорта: порядок проведения при работе с электронными перевозочными документами 

Электронные перевозочные документы (ЭПД) становятся привычными для компаний из логистической и транспортной сферы. Однако предрейсовые (предсменные) медицинские осмотры и техосмотры для части представителей отрасли до сих пор являются стоп-факторами, препятствующими переходу в цифровую среду.

У руководителей компаний порой нет времени и желания, чтобы разбираться в порядке проведения технического контроля транспорта или медосмотров водителей при оформлении ЭПД. На деле все происходит намного проще, чем кажется на первый взгляд. Более того, при использовании телемедицины и ЭПД можно значительно ускорить рабочие процессы.

Медосмотр при оформлении электронного путевого листа — 3 возможных сценария

Все без исключения работодатели должны проводить предрейсовый (предсменный) медосмотр водителей.

При заполнении электронного путевого листа (ЭПЛ) раздел о прохождении медицинского осмотра (Титул 2) является обязательным. Если данный титул остается незаполненным, то сформировать ЭПЛ и отправить его на регистрацию в государственную систему ГИС ЭПД не получится.

Использование электронных путевых листов позволяет компаниям реализовать один из трех возможных сценариев проведения медосмотра.

1. Медосмотр проводит штатный медицинский работник компании

При подключении к сервису обмена электронными перевозочными документами Айтиком.Логистика специалисты сразу включают в сценарий работы с ЭПД штатного медработника компании. Работа с ЭПЛ выглядит следующим образом:

руководитель или ответственный сотрудник заходит в сервис и запускает процесс заполнения путевого листа.

на этапе определения участников информационного обмена в качестве лица, осуществляющего медицинское освидетельствование, выбирается медработник компании.

руководитель или ответственный сотрудник заполняет Титул 1 об обстоятельствах рейса и подписывает электронной подписью.

в личном кабинете сервиса медработнику поступает задача на проведение предрейсового (предсменного) медицинского осмотра.

медработник осматривает водителя, заполняет Титул 2 с результатом медосмотра, подписывает файл квалифицированной электронной подписью (КЭП).

если медосмотр пройден успешно, то процесс создания путевого листа продолжается, если нет — то потребуется замена водителя.

При заполнении Титула 1 можно поставить галочку о необходимости проведения послерейсового (послесменного) медицинского осмотра. Тогда после возвращения транспорта на парковку:

механик или другой ответственный сотрудник заполняет титул с показаниями одометра при возвращении на парковку.

медработнику в личном кабинете сервиса поступает задача на проведение послерейсового (послесменного) медицинского осмотра.

Медицинский сотрудник проводит послерейсовый осмотр, вносит результаты в Титул 6 и подписывает документ электронной подписью. После этого процесс создания путевого листа считается завершенным.

2. Осмотр водителей проводит штатный медработник медицинской организации

При проведении медосмотра штатным медработником медицинской организации специалисты Айтиком:

подключают к сервису ЭПД Айтиком.Логистика компанию заказчика;

подключает к сервису медицинскую организацию, силами которой будут осуществляться медосмотры водителей;

связывают личные кабинеты сервиса компании-заказчика и медицинской организации.

Процесс заполнения путевого листа выглядит точно так же, как и в случае со штатным медработником, только:

на этапе определения участников информационного обмена в качестве лица, осуществляющего медицинское освидетельствование, выбирается медицинская организация, с которой у вас заключен договор оказания услуг

задача на заполнение Титула 2 (и Титула 6 при необходимости) поступает в личный кабинет штатного медработника выбранной медицинской организации

водители на осмотр идут к штатному медработнику медицинской организации

Титул с результатами медосмотра также заверяется КЭП.

3. Медицинские осмотры осуществляются силами оператора телемедицины

Медосмотры с использованием аппаратов дистанционного медосмотра — это самый быстрый и современный способ проверки состояния здоровья водителей перед рейсом.

При таком способе осмотра все необходимые показатели (давление, температуру, наличие признаков алкогольного опьянения и прочее) считывает сертифицированный медицинский комплекс, а результаты анализирует медработник медицинской организации.

У телемедицины есть ряд преимуществ:

аппарат дистанционного медосмотра может быть установлен там, где удобно заказчику — например, в здании, из которого водители сразу отправляются на парковку;

к помещению, где работает комплекс, не предъявляются какие-то особенные требования;

осмотр занимает в среднем 2 минуты, что на 20–30 минут быстрее по сравнению с очным медосмотром;

аппарат работает полностью автономно — присутствие рядом медработника или ответственного сотрудника не обязательно;

медработник, который анализирует полученные данные и принимает решение о допуске к работе, может находиться в любой точке страны.

Законодательством разрешено использование телемедицины. Компании из логистической и транспортной сферы могут применять аппараты дистанционного медконтроля — кроме случаев, когда перевозятся дети или опасные грузы, либо протяженность рейса превышает 300 км.

Процесс работы с электронным путевым листом в сервисе Айтиком.Логистика при использовании медицинского комплекса дистанционного медконтроля выстраивается так:

руководитель или ответственный сотрудник заходит в сервис и запускает процесс заполнения путевого листа;

на этапе определения участников информационного обмена в качестве лица, осуществляющего медицинское освидетельствование, выбирается оператор телемедицины;

руководитель или ответственный сотрудник заполняет Титул 1 об обстоятельствах рейса и подписывает электронной подписью;

оператору телемедицины поступает задача на проведение медицинского осмотра;

водитель проходит к медицинскому комплексу, чтобы снять необходимые показатели;

работник медицинской организации получает данные от аппарата, анализирует, заполняет в своей информационной системе титул с результатами медосмотра, подписывает электронной подписью;

медработник отправляет заполненный и подписанный титул в сервис Айтиком.Логистика;

если медицинский осмотр пройден успешно, то процесс создания путевого листа продолжается, если нет — потребуется замена водителя.

Чтобы был возможен обмен данными между Айтиком.Логистика и оператором телемедицины, сервис интегрируется с информационной системой оператора.

Технический осмотр транспорта при работе с ЭПД

Техосмотр транспорта и медосмотр водителей при работе с ЭПЛ могут проводиться одновременно. Пока механик или контролер осматривает транспорт, водитель проходит медосмотр у штатного медработника, в медицинской организации или через аппарат дистанционного медконтроля. Титулы о медосмотре и техосмотре заполняются и подписываются также параллельно.

При оформлении ЭПД в Айтиком.Логистика механик или другой ответственный сотрудник:

получает в личном кабинете сервиса задачу на проведение технического осмотра транспорта — сразу после заполнения и подписания ответственным лицом Титула 1 об обстоятельствах рейса;

заполняет Титул 3, указывает результаты предрейсового (предсменного) техосмотра;

подписывает файл электронной подписью — КЭП или НЭП Госключ.

Для проведения техосмотра можно привлечь механика или контролера сторонней организации или ИП.

При создании путевого листа в сервисе Айтиком.Логистика на этапе определения участников информационного обмена необходимо указать штатного сотрудника, ИП или организацию, которая будет осуществлять технический контроль. Механик или контролер заполняет титул о результатах техосмотра в личном кабинете сервиса, либо в своей информационной системе с последующей передачей файла в Айтиком.Логистика.

Ответы на частые вопросы

Хочу перейти на электронные перевозочные документы, но боюсь менять устоявшиеся рабочие процессы. Что делать?

Мы выступаем за бесшовный переход в цифровую среду и делаем все, чтобы внедрение ЭПД происходило без стресса.

На первом этапе наши специалисты анализируют бизнес-процессы, прорабатывают действующие сценарии работы с ЭПД. Далее вам будет предложен один из вариантов подключения сервиса — к веб-версии, либо интеграция с информационной системой вашей компании. Затем проведем ряд настроек, протестируем новую систему, сформируем пробные документы, обучим пользователей, и только после этого запустим сервис «на полную».

Что касается медосмотров и техосмотров, то при переходе на ЭПД будет сохранен привычный порядок проведения, либо предложены варианты по оптимизации.

Где можно приобрести аппарат дистанционного медосмотра?

Приобрести аппарат или взять в аренду можно в Айтиком Наши специалисты ознакомят вас с прайсом, помогут определиться с моделью, предоставят контактные данные операторов телемедицины Для прямой связи со специалистом оставьте заявку: Отправить

При переходе на ЭПД хотелось бы, чтобы медицинский осмотр водителей проводила организация, с которой давно сотрудничаем. Это возможно?

Да. Наши технические специалисты свяжутся с данной медицинской организацией и обсудят возможность подключения к сервису ЭПД.

Аппараты дистанционного медосмотра могут передавать данные в сервис Айтиком.Логистика напрямую?

Нет. Решение о допуске или не допуске водителя к исполнению должностных обязанностей принимает медицинский работник. Аппарат автоматизирует и ускоряет процесс медосмотра, но не может выдавать заключение о его результате.

Компания Айтиком проводит медицинские осмотры водителей?

Компания Айтиком не является медицинской организаций и не проводит медосмотры. Как оператор ИС ЭПД мы работаем в тесном сотрудничестве с медорганизациями и операторами телемедицины, но сами не оказываем медицинские услуги.

Для перехода на ЭПД вам необходимо будет заключить договор с Айтиком для подключения к сервису ЭПД, и также подписать договор с выбранной вами организацией для проведения медосмотров водителей (конечно, если в вашей компании отсутствует штатный медработник).

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