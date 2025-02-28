Промежуточные итоги: что происходит с электронными перевозочными документами сегодня и чего ждать в будущем

Обязательный переход на ЭПД начался, но пока не для всех
Первыми внедрить электронные перевозочные документы в обязательном порядке должны были перевозчики алкогольной и спиртосодержащей продукции. Изначально полный переход планировалось завершить к осени 2024 года, но Минтранс решил передвинуть сроки:
начать переход на ЭПД необходимо с 1 марта 2025 года
полностью отказаться от бумажных документов перевозчики должны с 1 сентября 2026 года
Новые сроки можно назвать щадящими: на полный переход отводится полтора года, поэтому перевозчикам не придется искать решение в срочном порядке. Однако ждать до последнего тоже не стоит: нужно выделить время на поиск подходящего сервиса, обучение сотрудников и так далее. О трудностях, с которыми сталкиваются перевозчики при переходе на ЭПД, и способах их преодоления можно узнать здесь.
Полномочия Правительства предложили расширить
Минтранс подготовил поправки, которые позволят Правительству создавать новые императивы. Сейчас инициатива находится на рассмотрении, в случае принятия изменения вступят в силу 1 июля текущего года.
Ожидается, что Правительство сформирует список товаров, для перевозки которых ЭПД станут обязательными. В него могут войти опасные грузы и товары, при перевозке которых часто фиксируют нарушения.
Проверять ЭПД стали тщательнее
Все документы, которыми обмениваются участники перевозок, проходят двухэтапную верификацию:
Сначала файлы проверяются на стороне оператора информационной системы (ИС) ЭПД. Сервисы анализируют введенную информацию и следят за тем, чтобы в сведениях от участников перевозки не было противоречий
Затем файлы проходят проверку в государственной информационной системе (ГИС) ЭПД: фиксируется валидность электронных подписей участников обмена, порядок заполнения разделов и другие данные
Проверка в два этапа сводит риск ошибок к минимуму. Сервисы операторов ИС ЭПД оперативно уведомляют участников перевозок об ошибках и дают возможность устранить их. Документы, не прошедшие проверку, не попадают в базу ГИС ЭПД.
Электронные перевозочные документы распространили на новые виды транспорта
С 1 сентября 2024 года судоходные компании смогут оформлять документы в цифровом формате. ФНС утвердила четыре формы для водного транспорта:
Договор на транспортировку.
Цифровую накладную.
Ведомость маршрутов.
Электронную квитанцию о приеме груза.
Бумажные варианты пока разрешены, но эксперты прогнозируют их постепенное вытеснение.
Операторы ИС ЭПД начали настраивать роуминг
Операторы электронного документооборота тестируют роуминг. Технология позволит участникам перевозок, подключенным к разным платформам, обмениваться ЭПД. Во втором квартале 2025 года Айтиком планирует опубликовать список операторов ИС ЭПД, роуминг с которыми уже настроен или будет реализован до конца года.
Сервис Айтиком.Логистика стал более функциональным
В 2022 и 2023 годах в сервис последовательно добавлялись новые форматы ЭПД и сценарии их заполнения. Были доработаны возможности интеграции с информационными системами, а в 2024 году создано расширение для 1С: Управление автотранспортом (1С:УАТ), которое позволяет работать с электронными перевозочными документами из программных решений 1С.
Подводим итоги
К числу позитивных факторов в 2024 году можно отнести не только технические нововведения, но и рост медийности ЭПД. Перспективы электронного документооборота стали чаще обсуждать на форумах и других площадках, а в сфере ЭПД стало значительно больше экспертов.
Операторы ИС ЭПД доработали собственные решения под требования закона и запросы пользователей. Компания Айтиком не стала исключением. В 2024 сервис ЭПД Айтиком.Логистика получил интеграцию с:
Операторами телемедицины.
Сервисом «Госключ».
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