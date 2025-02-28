Промежуточные итоги: что происходит с электронными перевозочными документами сегодня и чего ждать в будущем

Первыми внедрить электронные перевозочные документы в обязательном порядке должны были перевозчики алкогольной и спиртосодержащей продукции. Изначально полный переход планировалось завершить к осени 2024 года, но Минтранс решил передвинуть сроки:

Новые сроки можно назвать щадящими: на полный переход отводится полтора года, поэтому перевозчикам не придется искать решение в срочном порядке. Однако ждать до последнего тоже не стоит: нужно выделить время на поиск подходящего сервиса, обучение сотрудников и так далее. О трудностях, с которыми сталкиваются перевозчики при переходе на ЭПД, и способах их преодоления можно узнать здесь.