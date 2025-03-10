Кейс. Как продукт  Айтиком решил множество задач крупного сетевого ритейла

Заказчик
Компания из Топ-10 крупнейших ритейлеров с количеством сотрудников свыше 10 000.
Исполнитель
Компания Айтиком — аккредитованный Удостоверяющий центр, оператор ЭДО, МЧД и ИС ЭПД, разработчик и интегратор собственных решений для бизнеса.
В тексте встречаются сокращения:
КЭП — квалифицированная электронная подпись.
НЭП — неквалифицированная электронная подпись.
МЭП — мобильная электронная подпись.
Ситуация
В компании работают тысячи сотрудников, филиальная сеть включает свыше 600 точек. Заказчик взаимодействует с большим количеством поставщиков.
Деятельность ритейлера связана с интенсивным внешним и внутренним электронным документооборотом. В таких условиях важно, чтобы сроки исполнения документов не нарушались, а управляемость организации всегда оставалась эффективной.
Цели
Заказчику было необходимо:
повысить продуктивность сотрудников за счет своевременного выполнения рабочих задач;
обеспечить бесперебойный обмен юридически значимыми документами;
оптимизировать логистические процессы;
снизить риски отсутствия товаров на складе.
Решение
Специалисты Айтиком для достижения поставленных целей внедрили в информационную среду заказчика сервис управляемого выпуска КЭП, НЭП и МЭП Корпоративный Удостоверяющий центр. Решение также позволяет выпускать на сотрудников КЭП с машиночитаемой доверенностью.
Сервис внедрили и настроили за 20 календарных дней. Сразу был налажен регулярный выпуск и перевыпуск электронных подписей для сотрудников, что уже в первый месяц увеличило скорость обмена документами в системах внутреннего и внешнего ЭДО. Рабочие процессы стали более прозрачными и гибкими.
Результаты внедрения Корпоративного УЦ
После реализации проекта показатели бизнес-процессов улучшились:
скорость выполнения операций с документами выросла на 15%;
скорость выполнения заказов (подготовка и отгрузка) выросла на 13%, благодаря чему повысился уровень клиентского сервиса;
время работы сотрудников оптимизировано минимум на 12%.
Заказчику стало проще управлять сетью и контролировать обширный ассортимент товаров.
Преимущества сервиса Айтиком Корпоративный УЦ
выпуск разных видов электронных подписей (КЭП, НЭП, МЭП) на территории компании-заказчика;
бесплатный личный кабинет (настраивается под задачи и пожелания заказчика);
быстрый старт работы сервиса без его внедрения в информационную систему компании;
возможность тестового выпуска электронных подписей;
распределение и разграничение ролей внутренних пользователей;
адаптация сервиса под бизнес-процессы заказчика, API-интеграция;
возможность выпуска сертификатов на сотрудников вместе с машиночитаемой доверенностью.
Попробуйте возможности сервиса бесплатно!
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