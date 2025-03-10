Кейс. Как продукт  Айтиком решил множество задач крупного сетевого ритейла

Специалисты Айтиком для достижения поставленных целей внедрили в информационную среду заказчика сервис управляемого выпуска КЭП, НЭП и МЭП Корпоративный Удостоверяющий центр. Решение также позволяет выпускать на сотрудников КЭП с машиночитаемой доверенностью.

Сервис внедрили и настроили за 20 календарных дней. Сразу был налажен регулярный выпуск и перевыпуск электронных подписей для сотрудников, что уже в первый месяц увеличило скорость обмена документами в системах внутреннего и внешнего ЭДО. Рабочие процессы стали более прозрачными и гибкими.