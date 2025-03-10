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ЭДО в кадровом учете

Кейс. Как продукт  Айтиком решил множество задач крупного сетевого ритейла

Рассказываем, как гиганту из сферы розничной торговли удалось в короткие сроки отладить сложные бизнес-процессы, ускорить взаимодействие между отделами и с поставщиками, свести к минимуму количество ошибок.

Заказчик

Компания из Топ-10 крупнейших ритейлеров с количеством сотрудников свыше 10 000.

Исполнитель

Компания Айтиком — аккредитованный Удостоверяющий центр, оператор ЭДО, МЧД и ИС ЭПД, разработчик и интегратор собственных решений для бизнеса.

В тексте встречаются сокращения:

КЭП — квалифицированная электронная подпись.

НЭП — неквалифицированная электронная подпись.

МЭП — мобильная электронная подпись.

Ситуация 

В компании работают тысячи сотрудников, филиальная сеть включает свыше 600 точек. Заказчик взаимодействует с большим количеством поставщиков. 

Деятельность ритейлера связана с интенсивным внешним и внутренним электронным документооборотом. В таких условиях важно, чтобы сроки исполнения документов не нарушались, а управляемость организации всегда оставалась эффективной.

Цели

Заказчику было необходимо:

  • повысить продуктивность сотрудников за счет своевременного выполнения рабочих задач;

  • обеспечить бесперебойный обмен юридически значимыми документами;

  • оптимизировать логистические процессы;

  • снизить риски отсутствия товаров на складе.

Решение

Специалисты Айтиком для достижения поставленных целей внедрили в информационную среду заказчика сервис управляемого выпуска КЭП, НЭП и МЭП Корпоративный Удостоверяющий центр. Решение также позволяет выпускать на сотрудников КЭП с машиночитаемой доверенностью.

Сервис внедрили и настроили за 20 календарных дней. Сразу был налажен регулярный выпуск и перевыпуск электронных подписей для сотрудников, что уже в первый месяц увеличило скорость обмена документами в системах внутреннего и внешнего ЭДО. Рабочие процессы стали более прозрачными и гибкими.

Результаты внедрения Корпоративного УЦ

После реализации проекта показатели бизнес-процессов улучшились:

  • скорость выполнения операций с документами выросла на 15%;

  • скорость выполнения заказов (подготовка и отгрузка) выросла на 13%, благодаря чему повысился уровень клиентского сервиса;

  • время работы сотрудников оптимизировано минимум на 12%.

Заказчику стало проще управлять сетью и контролировать обширный ассортимент товаров. 

Преимущества сервиса Айтиком Корпоративный УЦ

  • выпуск разных видов электронных подписей (КЭП, НЭП, МЭП) на территории компании-заказчика;

  • бесплатный личный кабинет (настраивается под задачи и пожелания заказчика);

  • быстрый старт работы сервиса без его внедрения в информационную систему компании;

  • возможность тестового выпуска электронных подписей;

  • распределение и разграничение ролей внутренних пользователей;

  • адаптация сервиса под бизнес-процессы заказчика, API-интеграция;

  • возможность выпуска сертификатов на сотрудников вместе с машиночитаемой доверенностью.

Попробуйте возможности сервиса бесплатно!

Реклама: ООО «АйтиКом», ИНН 7714407563, erid: 2W5zFJctqRA

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ITCOM

Цифровые решения для бизнеса. Разработчик и интегратор собственных IT-решений для бизнеса

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