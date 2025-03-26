Электронный заказ-наряд: полный гайд по использованию

Что такое ЭЗН и зачем он нужен
ЭЗН — это вид договора фрахтования, который регулирует отношения между участниками перевозки:
Фрахтователем (заказчиком перевозки), который обязуется использовать транспорт только для указанного груза
Фрахтовщиком (перевозчиком), который обязуется доставить автомобиль в согласованное время и место
Документ оформляют в двух случаях:
Груз сопровождает представитель заказчика.
Перевозимые товары не требуют строгого учета движения (например, не относятся к категории ТМЦ).
Важно! Если для перевозки оформлен ЭЗН, перевозчик не отвечает за сохранность груза. Ответственность лежит на заказчике или сопровождающем лице.
Как работать с электронным заказ-нарядом
ЭЗН создается в формате XML-файлов, которые называются ФОИ (файлы обмена информацией). Каждый ФОИ соответствует этапу перевозки. Сервис «Айтиком.Логистика» автоматизирует процесс работы с документом:
Проверяет данные на ошибки.
Уведомляет участников о необходимости заполнить раздел.
Сверяет информацию.
Передает готовый документ в государственную систему (ГИС ЭПД).
Пошаговая инструкция по работе с ЭЗН в сервисе Айтиком.Логистика
Шаг 1. Инициация документа
Грузоотправитель авторизуется в личном кабинете, выбирает «Электронный заказ-наряд», указывает перевозчика.
Сервис автоматически заполняет реквизиты сторон.
Шаг 2. Заполнение раздела 1 (фрахтователь)
Вносятся:
Описание груза.
Требования к автомобилю (тип, грузоподъемность).
Маршрут и условия перевозки.
Заполненные ФОИ подписываются квалифицированной или неквалифицированной электронной подписью (КЭП или НЭП «Госключ»).
Шаг 3. Раздел 2 (фрахтовщик)
Перевозчик указывает:
Данные автомобиля (госномер, модель).
Стоимость услуги.
Если заказ отклонен — причину отказа.
Шаг 4. Раздел 3 (подача авто)
Фрахтователь фиксирует фактическое время и место подачи ТС.
Шаг 5. Раздел 4 (завершение перевозки)
Фрахтовщик отмечает:
Время окончания рейса.
Комментарии (при необходимости).
Шаг 6. Отправка в ГИС ЭПД
Если все разделы заполнены верно, документ автоматически передается в ГИС ЭПД.
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