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Электронный заказ-наряд: полный гайд по использованию

Электронный заказ-наряд (ЭЗН) — один из шести видов электронных перевозочных документов, утвержденных ФНС. С 2022 года ЭЗЗ можно применять наряду с бумажными документами. В статье разберем, зачем нужен ЭЗН, как оформить его через сервис «Айтиком.Логистика» и какие выгоды это дает бизнесу.