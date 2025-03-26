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Перевозка

Электронный заказ-наряд: полный гайд по использованию

Электронный заказ-наряд (ЭЗН) — один из шести видов электронных перевозочных документов, утвержденных ФНС. С 2022 года ЭЗЗ можно применять наряду с бумажными документами. В статье разберем, зачем нужен ЭЗН, как оформить его через сервис «Айтиком.Логистика» и какие выгоды это дает бизнесу.

Что такое ЭЗН и зачем он нужен

ЭЗН — это вид договора фрахтования, который регулирует отношения между участниками перевозки:

  • Фрахтователем (заказчиком перевозки), который обязуется использовать транспорт только для указанного груза

  • Фрахтовщиком (перевозчиком), который обязуется доставить автомобиль в согласованное время и место

Документ оформляют в двух случаях:

  1. Груз сопровождает представитель заказчика.

  2. Перевозимые товары не требуют строгого учета движения (например, не относятся к категории ТМЦ).

Важно! Если для перевозки оформлен ЭЗН, перевозчик не отвечает за сохранность груза. Ответственность лежит на заказчике или сопровождающем лице.

Как работать с электронным заказ-нарядом

ЭЗН создается в формате XML-файлов, которые называются ФОИ (файлы обмена информацией). Каждый ФОИ соответствует этапу перевозки. Сервис «Айтиком.Логистика» автоматизирует процесс работы с документом:

  • Проверяет данные на ошибки. 

  • Уведомляет участников о необходимости заполнить раздел.

  • Сверяет информацию. 

  • Передает готовый документ в государственную систему (ГИС ЭПД).

Пошаговая инструкция по работе с ЭЗН в сервисе Айтиком.Логистика

Шаг 1. Инициация документа

  • Грузоотправитель авторизуется в личном кабинете, выбирает «Электронный заказ-наряд», указывает перевозчика.

  • Сервис автоматически заполняет реквизиты сторон.

Шаг 2. Заполнение раздела 1 (фрахтователь)

Вносятся:

  • Описание груза.

  • Требования к автомобилю (тип, грузоподъемность).

  • Маршрут и условия перевозки.

Заполненные ФОИ подписываются квалифицированной или неквалифицированной электронной подписью (КЭП или НЭП «Госключ»).

Шаг 3. Раздел 2 (фрахтовщик)

Перевозчик указывает:

  • Данные автомобиля (госномер, модель).

  • Стоимость услуги.

  • Если заказ отклонен — причину отказа.

Шаг 4. Раздел 3 (подача авто)

Фрахтователь фиксирует фактическое время и место подачи ТС.

Шаг 5. Раздел 4 (завершение перевозки)

Фрахтовщик отмечает:

  • Время окончания рейса.

  • Комментарии (при необходимости).

Шаг 6. Отправка в ГИС ЭПД

Если все разделы заполнены верно, документ автоматически передается в ГИС ЭПД.

Как начать использовать ЭЗН с минимумом затрат

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