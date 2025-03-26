МЧД для ФНС: на что обращать внимание при выборе формата в 2025 году

С 1 марта 2025 года машиночитаемую доверенность (МЧД) для ФНС можно оформить только в форматах 5.03 и 003. С этой даты прекратилась регистрация МЧД 5.01. Для доверенностей 5.02 регистрация закрылась еще раньше — с 10 января текущего года, когда начал действовать новый формат 5.03.

Рассказываем:

Об отличиях и ключевых особенностях 5.03 и 003.

Можно ли использовать уже выпущенные МЧД 5.01 и 5.02.

Какая МЧД подойдет для большинства систем.

Особенности форматов МЧД для налоговых органов

5.01 — первый формат МЧД, который начал применяться представителями налогоплательщика при взаимодействии с ФНС. Не позволяет передавать полномочия или назначать несколько представителей, что ограничивает сферу применения таких доверенностей.

5.02 — доработанный формат машиночитаемой доверенности с возможностью передоверия и включения нескольких представителей.

5.03 — обновленный формат для налоговой, утвержденный приказом ФНС от 16 октября 2024 года № ЕД-7-26/858@. Включает строку «Номер записи федерального регистра сведений о населении», куда будет вноситься идентификатор физического лица (в том числе ИП), как только его просмотр станет доступным в личном кабинете Госуслуг.

003 — универсальный формат МЧД, который можно использовать и представителям налогоплательщиков. Тестирование ПО для приема универсальных МЧД было закончено ФНС в феврале 2025 года.

На текущий момент зарегистрировать МЧД 5.01 и 5.02 уже не получится, однако ранее выпущенные и зарегистрированные доверенности можно продолжать использовать до окончания срока их действия — в законах нет требования о перевыпуске МЧД в связи со сменой формата.

Отличия универсальной МЧД и 5.03

Собрали в таблице ключевые отличия актуальных форматов машиночитаемой доверенности для ФНС:

Параметр Формат МЧД 5.03 003 Сфера применения Сдача налоговой отчетности представителем налогоплательщика Сдача налоговой отчетности, взаимодействие с контрагентами, представление интересов доверителя на государственных и коммерческих площадках С какими документами передается Налоговая отчетность Любые юридически значимые документы Способ представления Через операторов ЭДО Через централизованную платформу распределенного реестра ФНС Место хранения База данных ФНС Единое блокчейн хранилище МЧД (цифровая платформа распределенного реестра ФНС)

Как видно, МЧД формата 003 обеспечивает принцип универсальности — одна доверенность может применяться как для налоговой, так и для других систем.

Ожидается, что универсальная машиночитаемая доверенность в скором времени станет обязательной для представления в ФНС — вслед за другими ведомствами. Так, уже с 1 мая 2025 году при сдаче отчетности в Росстат представителям необходимо будет использовать унифицированную МЧД 003. Во многих государственных информационных системах, таких как Честный знак, ЕГАИС, ГИС ДМДК, применяется универсальная МЧД.

Какой формат МЧД для налоговой выбрать

Формат 5.03 имеет довольно широкие возможности: передоверие, добавление нескольких представителей, а также идентификатора физического лица.

Формат 003 не только включает все перечисленные свойства, но и имеет ряд преимуществ:

Доверитель может выпустить сотруднику (представителю) одну МЧД для использования в государственных и коммерческих информационных системах, что удобно для представителя и в целом помогает снизить административную нагрузку на бизнес.

Интеграция с распределенным реестром ФНС позволяет в режиме реального времени проверять статус, срок действия машиночитаемой доверенности и полномочия представителя. В сервисе Айтиком можно проверить онлайн любую МЧД, прошедшую регистрацию в ФНС.

Подходит для иностранных организаций, что упрощает взаимодействие с зарубежными партнерами.

Для ФНС подойдет любой из представленных форматов. Для разноплановых рабочих задач и взаимодействия с различными ресурсами — только универсальная МЧД.

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