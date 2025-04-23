Дружба по API: что дает бизнесу внедрение МЧД в корпоративную систему 

МЧД внутри и вне КИС — есть ли разница

1. Создание и управление МЧД происходит вне информационной системы компании

В этом случае процессы с МЧД частично автоматизированы или не автоматизированы вовсе. Для создания электронных доверенностей используется веб-сервис оператора МЧД или бесплатные инструменты, например сервис ФНС.

При данном сценарии жизненный цикл МЧД может выглядеть так:

У сотрудника возникает потребность в МЧД и он обращается к руководителю.

Руководитель отправляет сотрудника к юристу компании для согласования перечня полномочий, которые будут включены в доверенность.

После согласования полномочий у юриста сотрудник обращается к лицу, ответственному за создание МЧД.

Ответственный специалист формирует МЧД и передает файл на проверку юристу.

После повторного согласования юрист направляет МЧД на подписание руководителю.

Руководитель подписывает доверенность электронной подписью и передает файл ответственному специалисту для отправки на регистрацию в ФНС.

После регистрации в ФНС ответственное лицо передает МЧД уполномоченному сотруднику.

Теперь представим, что в компании тысячи сотрудников и многим из них нужна одна или несколько МЧД. Создание и согласование каждой доверенности может растянуться на недели. Помимо этого, необходимо выполнять и другие действия с МЧД: отменять при увольнении сотрудников, продлевать (перевыпускать) после окончания срока действия, осуществлять проверку статуса и полномочий при их отправке или получении.