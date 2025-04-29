Как сформировать машиночитаемую доверенность для ЕГАИС 

Коротко о главном: ЕГАИС, УТМ, КЭП, МЧД

ЕГАИС — это государственная автоматизированная система, в которую обязаны передавать сведения компании, задействованные в производстве, транспортировке, реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Без подключения к системе невозможно законно поставлять или продавать в розницу алкоголь.

Передача данных в ЕГАИС осуществляется через специальное ПО — универсальный транспортный модуль, сокращенно УТМ. Программа устанавливается на онлайн-кассу или компьютер компании, индивидуально для каждой точки продаж, и запускается по электронной подписи (количество точек = количеству электронных подписей, то есть одну подпись нельзя использовать для нескольких магазинов).

Для регистрации в ЕГАИС, запуска УТМ на каждом торговом объекте, списания спиртосодержащей продукции и других задач нужна КЭП — квалифицированная электронная подпись. Руководители организаций или ИП получают КЭП в ФНС или в удостоверяющих центрах (УЦ), где присутствует доверенное лицо ФНС. Сотрудники компаний обращаются за КЭП физического лица в аккредитованные УЦ.

Чтобы использовать КЭП физлица в рабочих целях сотруднику необходима МЧД (машиночитаемая доверенность) для подтверждения права действия от лица компании. Электронная доверенность должна включать машиночитаемое полномочие, подходящее для ЕГАИС. Если у компании несколько точек, где продается алкоголь, то выпустить МЧД нужно хотя бы для одного сотрудника на каждой из них (за исключением магазина, в котором руководитель запустит УТМ по своей КЭП).