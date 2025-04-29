Как сформировать машиночитаемую доверенность для ЕГАИС 

Коротко о главном: ЕГАИС, УТМ, КЭП, МЧД
ЕГАИС — это государственная автоматизированная система, в которую обязаны передавать сведения компании, задействованные в производстве, транспортировке, реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Без подключения к системе невозможно законно поставлять или продавать в розницу алкоголь.
Передача данных в ЕГАИС осуществляется через специальное ПО — универсальный транспортный модуль, сокращенно УТМ. Программа устанавливается на онлайн-кассу или компьютер компании, индивидуально для каждой точки продаж, и запускается по электронной подписи (количество точек = количеству электронных подписей, то есть одну подпись нельзя использовать для нескольких магазинов).
Для регистрации в ЕГАИС, запуска УТМ на каждом торговом объекте, списания спиртосодержащей продукции и других задач нужна КЭП — квалифицированная электронная подпись. Руководители организаций или ИП получают КЭП в ФНС или в удостоверяющих центрах (УЦ), где присутствует доверенное лицо ФНС. Сотрудники компаний обращаются за КЭП физического лица в аккредитованные УЦ.
Чтобы использовать КЭП физлица в рабочих целях сотруднику необходима МЧД (машиночитаемая доверенность) для подтверждения права действия от лица компании. Электронная доверенность должна включать машиночитаемое полномочие, подходящее для ЕГАИС. Если у компании несколько точек, где продается алкоголь, то выпустить МЧД нужно хотя бы для одного сотрудника на каждой из них (за исключением магазина, в котором руководитель запустит УТМ по своей КЭП).
Разовый выпуск МЧД для ЕГАИС
После заказа и оплаты услуги по созданию МЧД вы получите индивидуальную ссылку. Для оформления машиночитаемой доверенности:
1. Перейдите по ссылке и заполните все обязательные поля: дату начала и окончания МЧД, признак передоверия, сведения о доверителе и представителе, признак совместного осуществления и утраты полномочий:
2. В разделе «Тип полномочий» выберите «Машиночитаемое полномочие».
3. В полномочиях укажите код RAR_00000001 «Подписывать документы, направляемые в Росалкогольрегулирование»:
4. Сохраните внесенные сведения и подпишите доверенность квалифицированной электронной подписью.
5. МЧД автоматически отправится на регистрацию в распределенный реестр ФНС, после завершения которой можно сохранить номер доверенности и скачать ее архив.
Обратите внимание:
МЧД подписывается КЭП руководителя, так как доверителем выступает организация или индивидуальный предприниматель;
по кнопке «Реестр площадок» можно посмотреть необходимые полномочия не только для ЕГАИС, но и других систем — достаточно ввести название площадки.
Работа с МЧД в сервисе Айтиком.Доверенности
Подключение к сервису Айтиком.Доверенности дает возможность создания безлимитного количества МЧД для большинства систем, в том числе для ЕГАИС.
Процесс формирования доверенности мало отличается от порядка, приведенного выше. Единственное, у пользователей сервиса данные о доверителях и представителях обычно уже внесены в систему, поэтому выбор осуществляется из выпадающих списков и вручную ничего вводить не нужно.
Выпустить за секунды МЧД для ЕГАИС на нескольких сотрудников поможет функция «Клонирование». Уже заполненную доверенность можно быстро «размножить» по соответствующей кнопке, указать в каждой нужного представителя и затем отправить файлы на подписание руководителю.
МЧД для ЕГАИС выпущена — что дальше
МЧД понадобится при генерации RSA-ключа и запуске УТМ. Машиночитаемая доверенность также используется при продлении ключа, так как срок его действия ограничен одним годом.
RSA-ключ — это сертификат, обеспечивающий защищенное соединение и безопасный обмен данными с ЕГАИС. Для генерации необходимо выполнить следующие действия:
Распакуйте архив доверенности с открепленной электронной подписью, который вы скачали на ПК после регистрации МЧД в ФНС.
Перейдите на домашнюю страницу УТМ, в разделе «Сервисы» выберите пункт «Генерация ключей доступа к ЕГАИС».
Отметьте пункт «Физическое лицо с машиночитаемой доверенностью».
Загрузите файл с МЧД (XML) и файл с электронной подписью (.sig), кликните «Продолжить».
Далее необходимо выбрать адрес торговой точки, принять условия выдачи ключей доступа и нажать «Сгенерировать сертификат».
После генерации универсальный транспортный модуль запустится автоматически.
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