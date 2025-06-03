Как защитить себя при использовании электронной подписи

Коротко о главном: состав электронной подписи

КЭП состоит из сертификата, закрытого и открытого ключей.

Сертификат — это бумажный или электронный документ, в котором содержится информация о владельце, наименовании и местонахождении компании (актуально для КЭП руководителя организации), сроке действия подписи, выдавшем удостоверяющем центре, используемых средствах криптографической защиты.

Открытый ключ также включен в сертификат. Он доступен всем, используется для расшифровки и проверки электронной подписи. Именно благодаря открытому ключу получатель электронного документа может проверить, кто именно подписал файл.

Подпись формируется с помощью закрытого ключа — уникального набора символов. Закрытый ключ хранится в зашифрованном виде на защищенном носителе (токене) и известен только владельцу сертификата.

Сформированную электронную подпись нельзя изменить, подделать или украсть, так как при создании используются средства криптографической защиты информации (СКЗИ). В этом плане электронная подпись безопасней собственноручной на бумаге. Трудности могут возникнуть, если владелец сертификата неправильно применяет или хранит электронную подпись.