Кто и как заполняет ЭТрН при разных сценариях грузоперевозки

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) позволяет воплощать в жизнь любые сценарии грузоперевозки, а новую информацию в документ при форс-мажорах можно добавлять буквально «на ходу». Рассказываем, как выглядит на практике работа с ЭТрН.
9* титулов — основа гибкости ЭТрН
Электронная транспортная накладная состоит из разделов (титулов), которые заполняются в определенной последовательности в зависимости от особенностей перевозки.
Титулов всего девять, четыре из которых обязательные и соответствуют базовому сценарию, при котором:
Титул 1 заполняет и подписывает грузоотправитель. В разделе указываются условия договора перевозки, участники (стороны), информация о водителе, грузе и документах, сопровождающих транспортировку.
Титул 2 подписывает перевозчик, предварительно зафиксировав состояние груза на момент погрузки (приемки).
Титул 3 предназначен для грузополучателя. В раздел вносится факт приемки груза и сведения о его состоянии, после чего сторона подписывает файл электронной подписью.
Титул 4 также подписывает перевозчик, но уже после сдачи груза.
В классическом варианте участников обмена информацией 3 — грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель. Однако их может быть и меньше, например если грузоотправитель и грузополучатель одно лицо (подробнее про такой сценарий расскажем далее). В любом случае первые четыре титула обязательны к заполнению.
Остальные титулы (5, 6, 7, 8 и 9) опциональные, то есть заполняются при определенных обстоятельствах — если изменилась стоимость перевозки, произошла смена водителя, получатель не принял груз и пр. При таком разнообразии разделов ЭТрН можно сформировать любой возможный сценарий перевозки.
Важно. При подключении сервиса электронных перевозочных документов (ЭПД) Айтиком.Логистика наши специалисты помогут внедрить необходимые сценарии работы с ЭТрН. В последующем задачи на заполнение титулов транспортной накладной будут появляться в личных кабинетах участников информационного обмена в нужный момент. Запутаться и заполнить не тот раздел ЭТрН практически невозможно.
*В текущей форме ЭТрН 8 титулов. Однако предполагается, что после внесения изменений в правила перевозок грузов автомобильным транспортом будет утвержден новый формат ЭТрН, включающий 9 титулов. В нашем материале мы условно называем Титулом 9 файл, который после переадресации заполняет и подписывает новый получатель груза, чтобы подтвердить свое согласие на данное действие.
Как работать с ЭТрН при различных сценариях
Разберем другие, отличные от базового, сценарии перевозки.
Владелец груза заключил договор ТЭО (транспортно-экспедиционного обслуживания)
В этом случае экспедитор берет на себя роль грузоотправителя, организует погрузку, доставку груза до пункта назначения и разгрузку. Перевозчиком, как правило, выступает стороннее лицо или компания.
В ЭТрН экспедитор заполняет и подписывает Титул 1, при этом:
указывает признак «Является экспедитором»;
вносит сведения о заказчике перевозки.
Далее работа с ЭТрН осуществляется по базовому сценарию.
Если экспедиторская фирма доставляет груз на склад временного хранения, а затем организует доставку грузополучателю, то формируются две транспортные накладные:
Экспедиторская компания инициирует создание первой ЭТрН, указывает себя грузоотправителем и грузополучателем, заполняет и подписывает Титул 1, а также Титул 3 по прибытию груза на склад.
Эта же компания или привлеченный экспедитор формирует вторую ЭТрН, чтобы доставить груз получателю. Экспедитор указывается в транспортной накладной как грузоотправитель (с признаком «Является экспедитором»), а перевозчик и грузополучатель заполняют свои титулы как при стандартном сценарии.
Покупатель самостоятельно забирает приобретенный товар со склада продавца
Чтобы доставить груз до места назначения, покупатель нанимает перевозчика.
Покупатель создает ЭТрН, назначает себя грузоотправителем и грузополучателем, указывает данные перевозчика. Далее заполняет и подписывает Титул 1, и позже Титул 3 по факту получения груза.
Перевозчик формирует и подписывает свои разделы транспортной накладной при приемке и после сдачи груза.
Компания привлекает перевозчика для перемещения груза между своими складами или филиалами
ЭТрН нужно оформлять только если в процессе участвует сторонний перевозчик.
Электронная транспортная накладная создается по базовому сценарию:
В качестве грузоотправителя и грузополучателя выбирается одна и та же компания (владелец груза). Ответственное лицо указывает перевозчика, заполняет остальные сведения, затем подписывает Титул 1 электронной подписью. После поступления груза в пункт назначения подписывается Титул 3.
Перевозчик заполняет свои разделы ЭТрН — Титулы 2 и 4.
Перевозится хрупкий, скоропортящийся, живой или опасный груз
В данном случае грузоотправителю необходимо уделить больше внимания заполнению Титула 1 ЭТрН. В разделе указываются особые условия хранения и транспортировки груза (например, температурный режим).
Груз доставлен, но не принят получателем
Жизненный сценарий, если груз поврежден в пути, отличается по весу, габаритам и другим параметрам от заявленного, либо получатель по каким-то причинам не может осуществить приемку.
Для возврата груза отправителю:
Грузополучатель заполняет и подписывает Титул 3, добавив сведения об отказе в приемке груза.
Перевозчик подписывает Титул 4, указав обстоятельства, по которым груз не был принят получателем.
Грузоотправитель формирует и подписывает опциональный Титул 9 с указанием переадресации (задача на его заполнение появится в личном кабинете сервиса ЭПД).
Перевозчик оформляет Титул 7, где указывает нового грузополучателя и его адрес (в нашем случае грузополучателем становится грузоотправитель, так как груз возвращается туда, откуда прибыл).
Новый грузополучатель и перевозчик формируют Титулы 3 и 4 соответственно по факту приема и после сдачи груза.
На шаге оформления Титула 9 грузоотправитель может указать в качестве нового грузополучателя не себя, а любого другого заказчика. Тогда перевозчик в Титуле 7 также укажет нового получателя и повезет груз уже ему. На последнем этапе перевозчик и новый участник обмена подпишут Титулы 3 и 4. Этот же порядок действует и при частичной приемке. Непринятую часть груза можно вернуть на первоначальное место, либо перенаправить на адрес нового получателя.
При транспортировке груза нужно сменить водителя или автомобиль
Сценарий мало отличается от базового, только перевозчик заполняет и подписывает не два, а три титула:
Титул 2 при отправке водителя в рейс после приема груза;
Титул 8 в момент, когда необходимо передать руль другому водителю или заменить транспортное средство;
Титул 4 после сдачи груза получателю.
Информацию о грузе необходимо передавать в государственные системы
Работа с ЭТрН и другими электронными перевозочными документами осуществляется через государственную систему ГИС ЭПД. Для некоторого груза недостаточно передавать сведения только в эту систему. Например, когда перевозятся маркированные товары или алкогольная продукция, нужно иметь связь с Честным знаком или ЕГАИС.
Для таких грузов ЭТрН оформляется в привычном порядке. В Титул 1 вносится дополнительная информация о системе, в которую требуется передать данные.
Что учитывать при переходе на ЭТрН и другие ЭПД
Электронные перевозочные документы можно формировать и подписывать только в сервисе оператора информационной системы ЭПД. Чтобы обмен ЭТрН стал возможен, к сервису должны быть подключены все участники взаимодействия.
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сориентирует по дополнительным решениям, без которых не обойтись в цифровой среде (электронные подписи и машиночитаемые доверенности можно выпустить в Удостоверяющем центре Айтиком);
сформирует вместе с новыми пользователями сервиса несколько ЭТрН и ЭПЛ, чтобы в дальнейшем они могли создавать документы быстро и без ошибок.
Обращаем внимание, что внедрение ЭПД в бизнес-процессы требует времени. В организациях со сложной структурой и разнообразными логистическими потоками реализация проекта может занять 1–3 недели и более, особенно если требуется расширение 1С:УАТ, интеграция с информационной системой заказчика и внедрение дистанционных медосмотров водителей.
Подготовьтесь к работе с ЭПД заранее, до даты обязательного перехода. Напоминаем, что участники оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции должны начать использовать ЭТрН в текущем году, а полностью отказаться от бумажных накладных уже в 2026 году. Для экспедиторов и транспортно-экспедиционных компаний, воздушных и железнодорожных перевозок ЭТрН обязательны с 1 сентября 2026 года. Остальные компании могут перейти на ЭПД в любой момент по желанию с целью ускорения, удешевления и оптимизации рабочих процессов.
Для связи со специалистом оператора ИС ЭПД Айтиком оставите заявку — с вами свяжутся в течение 10–20 минут (в рабочее время).
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