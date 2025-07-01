Кто и как заполняет ЭТрН при разных сценариях грузоперевозки

9* титулов — основа гибкости ЭТрН

Электронная транспортная накладная состоит из разделов (титулов), которые заполняются в определенной последовательности в зависимости от особенностей перевозки.

Титулов всего девять, четыре из которых обязательные и соответствуют базовому сценарию, при котором:

Титул 1 заполняет и подписывает грузоотправитель . В разделе указываются условия договора перевозки, участники (стороны), информация о водителе, грузе и документах, сопровождающих транспортировку.

Титул 2 подписывает перевозчик , предварительно зафиксировав состояние груза на момент погрузки (приемки).

Титул 3 предназначен для грузополучателя . В раздел вносится факт приемки груза и сведения о его состоянии, после чего сторона подписывает файл электронной подписью.

Титул 4 также подписывает перевозчик, но уже после сдачи груза.

В классическом варианте участников обмена информацией 3 — грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель. Однако их может быть и меньше, например если грузоотправитель и грузополучатель одно лицо (подробнее про такой сценарий расскажем далее). В любом случае первые четыре титула обязательны к заполнению.

Остальные титулы (5, 6, 7, 8 и 9) опциональные, то есть заполняются при определенных обстоятельствах — если изменилась стоимость перевозки, произошла смена водителя, получатель не принял груз и пр. При таком разнообразии разделов ЭТрН можно сформировать любой возможный сценарий перевозки.

Важно. При подключении сервиса электронных перевозочных документов (ЭПД) Айтиком.Логистика наши специалисты помогут внедрить необходимые сценарии работы с ЭТрН. В последующем задачи на заполнение титулов транспортной накладной будут появляться в личных кабинетах участников информационного обмена в нужный момент. Запутаться и заполнить не тот раздел ЭТрН практически невозможно.

*В текущей форме ЭТрН 8 титулов. Однако предполагается, что после внесения изменений в правила перевозок грузов автомобильным транспортом будет утвержден новый формат ЭТрН, включающий 9 титулов. В нашем материале мы условно называем Титулом 9 файл, который после переадресации заполняет и подписывает новый получатель груза, чтобы подтвердить свое согласие на данное действие.