Как создать МЧД для любых систем онлайн за 5 минут

Сервис разового выпуска МЧД: что это и для кого
Сервис онлайн-выпуска МЧД — решение, с помощью которого можно быстро и безошибочно создать машиночитаемую доверенность для ЭДО, СФР, ФНС и других систем.
Для выпуска МЧД достаточно перейти в сервис и следовать подсказкам на экране. Система подскажет, как заполнить форму, когда применить электронную подпись, каким способом можно оплатить услугу.
Ключевые особенности сервиса:
Простая авторизация: вход в систему осуществляется по номеру телефона и адресу электронной почты.
Самостоятельный выпуск: для создания МЧД не нужно связываться с менеджером или техподдержкой.
Понятный порядок работы: последовательный алгоритм за несколько минут приведет вас к результату — готовой МЧД.
Единое окно для работы с МЧД: от создания, подписания, оплаты, до скачивания готового результата.
Удобное подписание МЧД директором: в сервисе или по индивидуальной ссылке.
Авторегистрация в ФНС: каждая доверенность уходит на обязательную регистрацию в Единое блокчейн хранилище, а значит контрагент (принимающая сторона) всегда сможет проверить статус, срок действия вашей МЧД и полномочия представителя.
Решение аналогично сервису МЧД ФНС (но с более расширенным функционалом) и подойдет компаниям, которым требуется выпустить одну или несколько доверенностей на сотрудников (представителей).
Онлайн-сервис выгоден при выпуске до 15 МЧД в год. При создании большего количества МЧД подключите годовую безлимитную лицензию сервиса Айтиком.Доверенности.
Можно ли ошибиться при выборе типа МЧД
Выбор типа МЧД — следующий шаг после авторизации в онлайн-сервисе. Вы сразу определяете, какая МЧД нужна (для ФНС, СФР, ЕГАИС, Честного знака, ЭДО, ФТС, МОС РУ, Портала поставщиков, Росстата и др.), и далее приступаете к заполнению формы. Ошибиться при выборе типа практически невозможно.
Обратите внимание, что МЧД для ФНС создается в едином формате 003, который уже апробирован и поддерживается ведомством. Такую МЧД можно использовать не только для представления в налоговую, но и для работы в других системах.
Как наделить представителя правильными полномочиями
На этапе заполнения полномочий можно зайти в Реестр площадок и посмотреть перечень требуемых полномочий для каждой:
Справочник площадок позволяет с первого раза добавить нужные машиночитаемые или текстовые полномочия и выпустить 100% работоспособную МЧД.
Что необходимо для выпуска МЧД
При заполнении формы машиночитаемой доверенности потребуется внести данные доверителя и представителя: название организации, ОГРН, ИНН, КПП, адрес, ФИО, дату рождения и др. Сформированную МЧД доверитель подписывает квалифицированной электронной подписью (КЭП), тем самым подтверждая факт передачи полномочий представителю.
Если понадобится консультация?
Сервис логичен, понятен и позволяет за несколько минут выпустить МЧД без посторонней помощи. Однако вы можете связаться со специалистом Айтиком по кнопке «Обратный звонок» и получить консультацию по любому вопросу, связанному с процессом выпуска МЧД.
Акция. 10 июля — день бесплатных МЧД. Перейдите в сервис 10.07.2025 в любое время, сформируйте доверенности для нужных площадок и систем, подпишите ЭП, отправьте на регистрацию в ФНС, сохраните готовый результат.
Не упустите возможность выпустить любое количество МЧД быстро, удобно и бесплатно.
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