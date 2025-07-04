Как создать МЧД для любых систем онлайн за 5 минут

Сервис разового выпуска МЧД: что это и для кого

Сервис онлайн-выпуска МЧД — решение, с помощью которого можно быстро и безошибочно создать машиночитаемую доверенность для ЭДО, СФР, ФНС и других систем.

Для выпуска МЧД достаточно перейти в сервис и следовать подсказкам на экране. Система подскажет, как заполнить форму, когда применить электронную подпись, каким способом можно оплатить услугу.

Ключевые особенности сервиса:

Простая авторизация: вход в систему осуществляется по номеру телефона и адресу электронной почты.

Самостоятельный выпуск: для создания МЧД не нужно связываться с менеджером или техподдержкой.

Понятный порядок работы: последовательный алгоритм за несколько минут приведет вас к результату — готовой МЧД.

Единое окно для работы с МЧД : от создания, подписания, оплаты, до скачивания готового результата.

Удобное подписание МЧД директором: в сервисе или по индивидуальной ссылке.

Авторегистрация в ФНС: каждая доверенность уходит на обязательную регистрацию в Единое блокчейн хранилище, а значит контрагент (принимающая сторона) всегда сможет проверить статус, срок действия вашей МЧД и полномочия представителя.

Решение аналогично сервису МЧД ФНС (но с более расширенным функционалом) и подойдет компаниям, которым требуется выпустить одну или несколько доверенностей на сотрудников (представителей).