Маркировка 2025: новые категории товаров, обязательное ЭДО и другие ключевые изменения

Что начинаем маркировать в 2025 году
Перечень маркированной продукции снова расширили. Список дополнили стройматериалы, детские игрушки, средства личной гигиены, спортивное питание, растворимые напитки, кондитерские изделия и отдельные виды сладостей. Разберем подробнее каждую товарную группу.
Строительные материалы в потребительской упаковке
Участники рынка подают заявление о регистрации в системе маркировки с 1 сентября 2025. Бизнесу на это действие отводится 7 дней (30 дней для отдаленных районов) с момента, когда возникла необходимость ввода, оборота или вывода (продажи) продукции, попавшей под требование об обязательном нанесении средств идентификации (кодов).
Далее начинается поэтапная подготовка:
в течение 15 дней с момента регистрации в Честном знаке компании настраивают свои программно-аппаратные средства для взаимодействия с системой мониторинга, подают электронные заявки на тестирование и удаленный доступ к устройству регистрации эмиссии*;
после подачи уведомления о готовности в следующие 15 дней проводится тестирование;
с 1 октября 2025 или 1 декабря 2025 (в зависимости от группы товаров) строительные материалы маркируются при вводе в оборот;
с 1 декабря 2026 при обороте и выводе продукции из оборота, в том числе с применением ККТ, сведения должны передаваться в систему мониторинга.
В таблице представлен полный перечень строительных товаров в потребительской упаковке, на которых в скором времени будут красоваться Data Matrix коды.
Номенклатура ВЭД** или код из российского классификатора***
Наименование товара
Маркируются при вводе в оборот с 1 октября 2025
2520
Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей
2523
2523 10 000 0 (исключение)
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров
Клинкеры цементные, портландцемент
3816 00 000 0
3824 50 900 0
Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, включая доломитовую набивочную смесь и прочие — кроме товаров товарной позиции 3801
23.20.13
Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки
23.51.12
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы
23.52.20
Гипс
23.64.10
Смеси и растворы строительные
Маркируются при вводе в оборот с 1 декабря 2025
3214
3214 90 000 1 исключение
Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные
Для производства авиационных двигателей
20.30.22.120
Шпатлевки
20.30.22.160
Замазки
20.30.22.170
Герметики
20.30.22.180
Мастики
20.30.22.210
Пасты
23.64.10.110
Смеси строительные
*Устройство регистрации эмиссии — это техническое средство, с помощью которого коды маркировки передаются из Честного знака, а информация о нанесении кодов на товар поступает в систему. Регистратор используют производители и импортеры.
**Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, Утверждены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 №80.
***Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
Спортивное питание
Эксперимент по маркировке питания для спортсменов был запущен 1 июня и продлится до 31 августа 2025 согласно постановления Правительства от 31.05.2025 № 811.
Участники оборота спортивного питания регистрируются в системе мониторинга с 1 сентября 2025, и далее (как и в случае со строительными материалами) проверяют ККТ и ПО, отправляют заявки в Честный знак, проводят тестирование.
Маркировке будет подлежать продукция, имеющая действующее свидетельство о государственной регистрации (на питание для спортсменов) — всего несколько десятков позиций. В перечень войдут мучные изделия длительного хранения, элементоорганические соединения, витамины и многое другое.
Сведения в систему мониторинга подаются:
с 1 марта 2026 — о выводе из оборота продукции
с 1 марта 2027 — об обороте спортивного питания
До 31 августа 2026 можно продавать без маркировки товары, которые по состоянию на 1 октября 2025 были у бизнеса в наличии — в случае, если они произведены или ввезены в Россию до 30 сентября текущего года.
Допускается нанесение средств идентификации на продукты для спортсменов с даты вступления в силу постановления № 811, то есть с 1 сентября 2025.
Отдельные виды товаров для детей
Электрические гоночные автомобили для игровых гонок, пластмассовые куклы, фигурки людей из разных материалов, модели поездов, кукольные коляски и другие игрушки для детей до 14 лет дополнили перечень маркируемых товаров — всего десятки позиций по виду экономической деятельности 32.40 из Общероссийского классификатора. В исключения попали воздушные шары, карты для азартных игр, трехколесные велосипеды.
Участники оборота игрушек регистрируются в системе маркировки с 1 сентября 2025, предоставляют сведения о выводе товаров (в том числе при продаже) с 1 сентября 2026, об обороте — с 1 февраля 2027.
На товары, приобретенные до 30 ноября или ввезенные в страну до 1 декабря текущего года, коды маркировки должны быть нанесены до конца февраля 2026 года. Нереализованные остатки, которые находились у компаний в наличии по состоянию на 1 декабря или были ввезены до 1 ноября 2025, маркируются до конца лета 2026 года.
Сладости и кондитерские изделия
Изменения затронут отдельные виды сладостей, упакованных в потребительскую упаковку. Как и в случае с остальными категориями товаров, участники оборота подключаются к Честному знаку в текущем году с 1 сентября.
Далее начнется поэтапная маркировка при вводе продукции в оборот. С 1 марта 2026 коды будут наноситься на глазированные конфеты, ирис, халву, мармелад, пастилу, зефир, какао-пасту и ряд других популярных сладостей. С 1 мая 2026 наступит очередь таких изделий, как замороженные десерты, торты и пирожные длительного хранения. Последний этап стартует с 1 июля 2026, «под удар» попадут шоколад, карамель, драже и прочие.
Сведения об обороте и продаже продукции игроки рынка начинают в обязательном порядке передавать в систему мониторинга с 1 июля 2027, однако они вправе это делать начиная с 1 сентября 2025 (в том числе наносить коды и вводить в оборот).
Важно. Розничным продавцам не придется маркировать каждую порцию конфет или печенья, продаваемых на развес. Производители или импортеры будут наносить код на упаковку со сладостями.
Товары личной гигиены
С 1 декабря 2025 средства идентификации нужно будет наносить на бритвы и лезвия при их вводе в оборот. С 1 сентября все причастные регистрируются в Честном знаке и могут с этой же даты начинать маркировать товары при запуске в продажу, обороте и реализации через ККТ или иным способом.
Товары, которые были на остатках на 1 декабря, либо ввезены в страну до 30 ноября 2025, можно маркировать до 30 ноября 2026 года.
Растворимые напитки
Завариваемые растворимые напитки в потребительской упаковке — еще одна категория товаров, на которые будут наноситься средства идентификации с 1 сентября 2025 года.
Обязательный ввод в оборот стартует:
1 декабря 2025 — для какао-порошка с сахаром, подсластителями или без, а также другой продукции с какао, используемой для приготовления напитков;
1 апреля 2026 — листовой зеленый и черный чай, экстракты и готовые напитки на основе чая или мате;
1 июня 2026 — кофейные зерна, цикорий, заменители кофе.
Сведения об обороте и продаже необходимо передавать с 1 июня 2027.
Изменения для продавцов пива
С 1 сентября 2025 стартует поэкземплярный учет пива и слабоалкогольной продукции в потребительской упаковке — жестяных банках, стеклянных бутылках и другой таре.
Также участники оборота начнут отчитываться через ЭДО о любых перемещениях пенного напитка и выводить продукция из оборота по причинам, не связанным с продажей, таким как порча упаковки.
Маркировка остатков отдельных категорий
У продавцов парфюмерии, одежды, белья, оборудования, инструментов и средств дезинфекции остается месяц, чтобы промаркировать товары, которые числятся на остатках в торговом зале и на складах.
В соответствии с постановлением Правительства от 30.11.2024 № 1680 позиции без кодов с 1 сентября станут нелегальными. Такой товар нельзя будет продать оптом или в розницу, переместить между точками, а также промаркировать и зарегистрировать в системе.
Обязательное ЭДО
С 1 сентября 2025 года для перемещения маркированной продукции между разными организациями или филиалами одной компании необходимо подключение к системе электронного документооборота (ЭДО).
Участники взаимодействия будут оформлять и передавать универсальный передаточный акт (УПА) исключительно в электронном виде. Иным способом подтвердить смену собственника не получится. Для подписания документа понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП).
Продажи в режиме реального времени
Разрешительный режим, когда коды маркировки автоматически проверяются на кассе в момент продажи, с 1 сентября станет обязательным при реализации велосипедов, велосипедных рам и ветеринарных препаратов. С 1 октября под правило попадут безалкогольное пиво и технические средства реабилитации — трости, кресла-коляски, ортопедическая обувь, голосообразующие аппараты и др.
Продавцы будут передавать фискальные данные онлайн через выбранного оператора в формате 1.2 (ФФД 1.2). Необходима интеграция ККТ с системой учета маркировки.
Что будет за работу не по правилам
За оборот товаров без маркировки, а также за использование поддельных кодов предусмотрены штрафы до 1 млн. рублей, уголовное наказание на срок до 6 лет (для нарушений в крупном размере).
Штраф за продажу товаров без передачи сведений в Честный знак составляет до 100 тыс. рублей для компаний и до 10 тыс. рублей для должностных лиц с конфискацией предметов правонарушения.
Основания — ст. 171.1 УК и ст. 15.12 КоАП.
Как бизнесу успеть подготовиться к изменениям
Наши специалисты помогут настроить ПО и оборудование для работы с маркированными товарами, онлайн-продаж через ККТ, передачи УПА через систему электронного документооборота.
Вы можете делегировать нам разовые задачи или заказать комплекс услуг, куда входят:
подключение к системе ЭДО;
выпуск квалифицированных электронных подписей (КЭП) и машиночитаемых доверенностей (МЧД);
регистрация в системе Честный знак, интеграция с продуктами 1С;
обновление ККТ и программного обеспечения;
настройка номенклатуры для работы в системе маркировки;
обучение работе с маркированной продукцией;
консультационная и техническая поддержка.
Для связи со специалистом по маркировке оставьте заявку.
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