Маркировка 2025: новые категории товаров, обязательное ЭДО и другие ключевые изменения

Строительные материалы в потребительской упаковке

Участники рынка подают заявление о регистрации в системе маркировки с 1 сентября 2025. Бизнесу на это действие отводится 7 дней (30 дней для отдаленных районов) с момента, когда возникла необходимость ввода, оборота или вывода (продажи) продукции, попавшей под требование об обязательном нанесении средств идентификации (кодов).

Далее начинается поэтапная подготовка:

в течение 15 дней с момента регистрации в Честном знаке компании настраивают свои программно-аппаратные средства для взаимодействия с системой мониторинга, подают электронные заявки на тестирование и удаленный доступ к устройству регистрации эмиссии*;

после подачи уведомления о готовности в следующие 15 дней проводится тестирование;

с 1 октября 2025 или 1 декабря 2025 (в зависимости от группы товаров) строительные материалы маркируются при вводе в оборот;

с 1 декабря 2026 при обороте и выводе продукции из оборота, в том числе с применением ККТ, сведения должны передаваться в систему мониторинга.

В таблице представлен полный перечень строительных товаров в потребительской упаковке, на которых в скором времени будут красоваться Data Matrix коды.

Номенклатура ВЭД** или код из российского классификатора*** Наименование товара Маркируются при вводе в оборот с 1 октября 2025 2520 Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей 2523



2523 10 000 0 (исключение) Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров Клинкеры цементные, портландцемент 3816 00 000 0 3824 50 900 0 Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, включая доломитовую набивочную смесь и прочие — кроме товаров товарной позиции 3801 23.20.13 Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки 23.51.12 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы 23.52.20 Гипс 23.64.10 Смеси и растворы строительные Маркируются при вводе в оборот с 1 декабря 2025 3214





3214 90 000 1 исключение Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные Для производства авиационных двигателей 20.30.22.120 Шпатлевки 20.30.22.160 Замазки 20.30.22.170 Герметики 20.30.22.180 Мастики 20.30.22.210 Пасты 23.64.10.110 Смеси строительные

*Устройство регистрации эмиссии — это техническое средство, с помощью которого коды маркировки передаются из Честного знака, а информация о нанесении кодов на товар поступает в систему. Регистратор используют производители и импортеры.

**Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, Утверждены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 №80.

***Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). ОК 034-2014 (КПЕС 2008).