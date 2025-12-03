Скользящее проектное бюджетирование: как финансовому директору держать под контролем текущие проекты и видеть будущее портфеля и организации

Знакома ситуация?
Два месяца собирали годовой бюджет доходов – у каждого подразделения запрашивали доходы и расходы, собирали десятки таблиц в единый документ, несколько раз его пересматривали, чтобы сбалансировать показатели… Наконец, получили устраивающие руководство Бюджеты доходов и поступлений с учетом внешних расходов.
Но… уже через 2 месяца все пошло не так:
Плановых сумм поступлений по проектам производственные отделы не обеспечивают.
Расходы идут с опережением графика.
Отдел продаж не обеспечивает текущий план по контрактации (или фактический объем контрактации сильно отстает от планового).
В результате финансовые резервы компании, равно как и запланированная прибыль стремительно тают.
Финансовый директор не может выполнять планы за подразделения компании, но может обеспечить здоровый финансовый баланс, даже если все идет не по плану.
В данной статье мы расскажем о методе скользящего бюджетирования, который позволяет поддерживать бюджет в актуальном состоянии и балансировать доходы и денежный поток по портфелю в зависимости от результатов деятельности организации.
Что такое скользящее проектное бюджетирование
Скользящее проектное бюджетирование — это метод планирования и контроля, при котором бюджет по проектной деятельности обновляется на постоянной основе. В отличие от статичного годового бюджета, который формируется один раз в начале периода и остаётся неизменным до его окончания, скользящий бюджет постоянно корректируется. Учитывается факт по проектам, изменения в планах законтрактованных или выполняющихся проектов, прогнозы по контрактации перспективных проектов.
В итоге бюджет всегда «живой» и отражает реальное состояние портфеля проектов.
Почему классическое бюджетирование не работает в проектном бизнесе
В большинстве проектно-ориентированных компаний планирование бюджета происходит таким образом:
В начале года в учетную систему заносятся планируемые доходы и прямые расходы по законтрактованным проектам.
Информация о перспективных объемах планируется общей суммой, без разбивки по проектам и понимания количества, типов проектов. В результате, оценить состояние, прогресс контрактации по отдельным активностям мы не можем, а значит и полной актуальной картины не имеем.
Финансовые директора регулярно запрашивают обновленную информацию о состоянии проектов у РП, но эти данные устаревают ещё до момента их обработки финансовом директором, т.к. процесс сбора данных трудоемкий и занимает много времени.
Как следствие
Прогноз рентабельности по организации в целом более оптимистичен, чем на самом деле:
Не понимаем объем прибыли, которой мы располагаем для инвестирования в развитие
Решения по инвестиционным бюджетам принимаем интуитивно, что влияет на финансовые итоги компании
Скользящее бюджетирование позволяет получать актуальную целостную картину о предстоящих доходах и расходах, движении денежных средств по проектам с учетом не только текущих, но и перспективных договоров.
Какие задачи решает скользящее бюджетирование
Для финансового директора скользящее бюджетирование закрывает сразу несколько болей:
Учет и прогноз денежных поступлений: видно, когда и где возникают или могут возникнуть «провалы» по поступлениям.
Учет новых проектов: прогноз включает не только текущие, но и перспективные договоры.
Контроль маржинальности портфеля: видна прогнозная маржинальность портфеля с учетом текущего состояния каждого проекта.
Согласование планов: продажи, ресурсы, финансы работают слаженно.
Как внедрить скользящее бюджетирование по проектной деятельности
Пошаговый алгоритм:
Шаг 1. Определите минимальный порог доходов
Минимальный порог доходов — это сумма денежных средств, которая полностью покрывает наши переменные и условно-постоянные расходы. Т.е. на первом этапе нам необходимо посчитать расходы, от которых мы точно не сможем отказаться.
В условно-постоянных расходах учитываются:
Расходы по отделам (заработная плата сотрудников, налоги с заработной платы, затраты на обучение и т.д.)
Амортизация основных средств
Общехозяйственные расходы
Налоги, и т.д.
Предположим, что на будущий год с учетом всех расходов и нормы рентабельности у нас получилась сумма выручки 96 миллионов — это и есть наш минимальный порог доходов, ниже которого мы не можем опускаться.
Шаг 2. Сформируйте портфель проектов по текущим и перспективным проектам
Тематический план по проектам, на основании которого формируются бюджеты доходов и поступлений, традиционно состоит из:
Текущих проектов - тех, которые уже законтрактованы и/или выполняются.
Перспективных проектов - которые мы только планируем законтрактовать в течении года. Плюс добавляем вероятность получения данного контракта.
Также необходимо определить «Серую зону» - объемы, которых сейчас не хватает даже с учетом перспективных проектов.
Планирование по перспективным проектам отличается от текущих только уровнем детализации. Если в текущих мы глубоко прорабатываем этапы и структуру проекта, то по перспективным обозначаем доходы, расходы и плановые даты завершения по проекту в целом. На скрине ниже представлен пример таблицы по сформированному портфелю проектов.
Шаг 3. Сформируйте тематический план
Исходя из стоимости перспективного проекта, даты его старта и длительности, формируется план актирования и поступлений по такому проекту. Также при планировании можно учесть вероятность старта конкретного проекта и вероятность сдвига контрактации на какой-то период по модели GGFM.
Данный расчет проводится системой автоматически, каждый раз при уточнении данных. В результате мы получаем не только прогноз контрактации, но и прогноз актирования по портфелю с учетом всех перспективных проектов.
Пример прогноза актирования по проектам, с учетом законтрактованных и перспективных объемов (Тематический план) представлен ниже.
Целевой диапазон доходов (выделен салатовым цветом на графике) – это наши амбиции.
Верхняя граница – наш желаемый план по доходам.
Нижняя граница строится на уровне наших постоянных расходов, ниже этой границы нам нельзя опускаться, т.к. финансовый результат будет отрицательный.
Оптимистичный (зеленая линия) – это прогнозный доход, который мы получим, если все пойдет, как мы запланировали согласно стратегии компании.
Реалистичный (желтая линия на графике) – прогноз с учетом вероятности по модели GGFM.
Минимальный (красная кривая на графике) – рассчитывается как, например 80% от реалистичного плана.
Шаг 4. Сбалансируйте получившийся тематический план
Прогноз актирования по портфелю проектов с учетом перспективных проектов получен. Теперь из заложенной в финансовой модели компании нормы рентабельности получаем ожидаемую чистую прибыль и лимит для инвестиций (как долю от прогнозной прибыли).
Получившийся тематический план необходимо оценить и «сбалансировать» по дополнительным параметрам, таким как:
Планируемый денежный поток по портфелю – чтобы исключить риск кассовых разрывов.
Равномерность актирования и поступлений денежных средств по месяцам – чтобы минимизировать риск, что в последний момент большие суммы «съедут вправо» по времени.
Доля законтрактованных объемов на ближайшие периоды – чтобы быть уверены, что производству достаточно законтрактованных объемов.
Такой анализ удобно проводить, используя панель дашбордов, представленную ниже.
Шаг 5. Регулярно актуализируйте информацию по проектам и непосредственно бюджет
Актуализируем информацию по текущим проектам – по некоторым из них могут сдвинуться сроки или «неожиданно» вырасти затраты. Если вовремя актуализировать информацию по текущим проектам, можно заранее увидеть предпосылки к снижению маржинальности и сигнализировать нужному подразделению о нарушениях.
Мониторим процесс контрактации – при заключении договора с Заказчиком переносим проект в законтрактованные объемы и детально планируем новый с учетом его этапов.
Смотрим, как у нас изменяются доходы внутри каждого проекта и портфеля в целом. Принимаем корректирующие меры по предотвращению кассовых разрывов.
Совет
Автоматизируйте процесс работы с проектами - используйте комплексную ИТ-систему для управления проектами и организацией на базе 1С:PM. Такая система сама строит БДР и БДДС, формирует панель для финансового директора и позволяет получать данные в несколько кликов.
Роль автоматизации
Можно ли делать скользящее бюджетирование по проектной деятельности в Excel? Теоретически — да. Практически — нет:
слишком трудоёмко,
ошибки в формулах,
данные не сопоставимы между проектами,
сложно поддерживать взаимосвязи между проектами, влияние изменений сроков внутри них на прогноз актирования и поступлений.
Система управления проектами поможет финансовому директору:
Увидеть информацию как по текущим, так и по перспективным проектам
Анализировать финансовые поступления не только в разрезе проектов, но и по этапам актирования
Получать автоматически обновляемые данные по бюджету доходов и поступлений
В режиме онлайн видеть ключевые метрики на панели руководителя
Контролировать маржинальность организации
Итоги для финансового директора
● Бюджет доходов всегда актуален, а не «год назад согласован».
● Недостаток поступлений выявляется заранее, а не по факту.
● Маржинальность портфеля проектов контролируется в динамике.
● Управленческие решения принимаются на основе цифр, а не догадок.
Скользящее бюджетирование превращает финансового директора из «пожарного» в стратегического партнёра бизнеса.
