Скользящее проектное бюджетирование: как финансовому директору держать под контролем текущие проекты и видеть будущее портфеля и организации

Знакома ситуация?

Два месяца собирали годовой бюджет доходов – у каждого подразделения запрашивали доходы и расходы, собирали десятки таблиц в единый документ, несколько раз его пересматривали, чтобы сбалансировать показатели… Наконец, получили устраивающие руководство Бюджеты доходов и поступлений с учетом внешних расходов.



Но… уже через 2 месяца все пошло не так:

Плановых сумм поступлений по проектам производственные отделы не обеспечивают.

Расходы идут с опережением графика.

Отдел продаж не обеспечивает текущий план по контрактации (или фактический объем контрактации сильно отстает от планового).

В результате финансовые резервы компании, равно как и запланированная прибыль стремительно тают.

Финансовый директор не может выполнять планы за подразделения компании, но может обеспечить здоровый финансовый баланс, даже если все идет не по плану.

В данной статье мы расскажем о методе скользящего бюджетирования, который позволяет поддерживать бюджет в актуальном состоянии и балансировать доходы и денежный поток по портфелю в зависимости от результатов деятельности организации.