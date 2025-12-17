8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
🔴 Вебинар: АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода →
ITLand
Стратегия успеха 2026: создание идеального портфеля проектов и заказов

Стратегия успеха 2026: создание идеального портфеля проектов и заказов

О реализации задачи построения прогноза продаж на базе портфеля проектов и заказов с помощью решения «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» рассказывает руководитель направления 1С, директор по экономике и автоматизации процессов ГК РТСофт Анастасия Вощанова.

Меня зовут Анастасия Вощанова, я работаю в группе компаний РТСофт и отвечаю за автоматизацию процессов. Мой опыт связан с финансами, бюджетированием, управленческим учётом и управлением проектами. Сегодня я расскажу, как мы реализовали задачу построения прогноза продаж на базе портфеля проектов и заказов с помощью решения «1С:ERP+PM Управление проектной организацией».

В этой статье:

  • Как строить прогноз продаж в «1С:ERP+PM» на основе данных CRM с учётом текущих и потенциальных сделок, а также стадий воронки продаж.

  • Обзор модулей и инструментов прогнозирования в «1С:ERP+PM».

  • Методика прогнозирования выручки и маржинального дохода по разным сценариям.

  • Как достигать плановых показателей прибыли, используя портфель заказов.

  • Автоматизация прогноза продаж в 1С.

Почему портфель заказов важен

В условиях экономической неопределенности конца 2025 года, когда российский бизнес сталкивается с низкой ликвидностью, сокращением инвестиций и необходимостью оптимизации затрат, формирование отчета по портфелю заказов становится ключом к эффективному стратегическому планированию на 2026 год.

Обновлённые данные помогают адаптировать производственные и трудовые ресурсы и получить конкурентное преимущество.

Портфель заказов - это совокупность всех заказов предприятия на определённый период. Каждому заказу сопоставляются данные о выручке и затратах, что позволяет просчитать маржинальный доход.

Руководителю важно иметь актуальный отчёт по портфелю заказов, чтобы: 

  • Прогнозировать финансовые результаты
    Оценка ожидаемой выручки и прибыли, а также планирование финансовых потоков.

  • Контролировать сроки и приоритеты заказов для соблюдения планов
    Контроль за соблюдением сроков исполнения. Отслеживание и влияние на приоритетные заказы для достижения финансовый показателей.

  • Планировать загрузку производственных мощностей
    Позволяет сформировать производственные планы, спланировать загрузку производственных мощностей.

  • Планировать закупки
    Планирование закупок сырья, материалов и комплектующих.

  • Управлять трудовыми ресурсами и штатным расписанием
    Ресурсный план и планирование загрузки трудовых ресурсов по ролям и сценариям.

  • Оценивать эффективность коммерческой деятельности
    Анализ маркетинговой активности. Оценка эффективности работы отдела продаж и конверсии заключения сделок.

Мониторинг портфеля заказов

Важно!
Отсутствие контроля руководителя над портфелем заказов и сделками увеличивает риск ошибок, финансовых потерь и снижает общую надёжность бизнеса. Контроль необходим для чёткого, своевременного и безопасного исполнения всех обязательств.

Если сделки задерживаются или не заключаются, падают выручка и прибыль, что может сорвать запланированные цели.

Дорожная карта прогнозирования выручки и маржинального дохода с помощью портфеля заказов

Пример дорожной карты формирования прогноза продаж

Этап

Действие

Ответственный

Срок

Результат

Сбор данных

Актуализация сделок в CRM системе

Менеджер

2 дня

Портфель заказов

Сбор данных

Проверка и заполнение аналитики

Аналитик

1 день

Корректная база для анализа

Расчет прогноза

Построение модели прогноза продаж

Аналитик

1 день

Финальный прогноз продаж

Принятие управленческих решений

Анализ портфеля и формирование мероприятий по достижению

Руководитель

1 день

Мероприятия по достижению показателей

Корректировка портфеля

Исполнение мероприятий по достижению показателей

Менеджер

1 неделя

Актуализированный портфель

Корректировка прогноза

Актуализация модели прогноза продаж

аналитик

1 день

Актуализированный прогноз

Эта дорожная карта позволяет не только строить прогнозы, но и принимать управленческие решения, опираясь на актуальные данные.

Рекомендации по работе с прогнозом

  • Используйте CRM и аналитические инструменты для автоматизации расчётов.

  • Вовлекайте весь отдел продаж для повышения точности прогнозов.

  • Проводите регулярные совещания с анализом портфеля заказов и рисков.

  • Постоянно обновляйте дорожную карту и анализируйте эффективность применённых подходов.

Методика прогноза продаж на основе портфеля заказов

Для прогнозирования выручки и маржинального дохода с помощью портфеля заказов важно понимать несколько ключевых моментов и использовать соответствующие методы:

1.     Портфель заказов представляет собой совокупность всех заказов предприятия на определённый период. Каждому заказу сопоставляются данные о выручке и затратах, что позволяет оценить маржинальный доход.

2.     Маржинальный доход рассчитывается как разница между выручкой по заказу и переменными затратами, связанными с этим заказом. В формуле:

Маржинальный доход = Выручка - Переменные затраты.

3.     Для прогнозирования общей выручки и маржинального дохода по портфелю нужно суммировать показатели каждого заказа из портфеля.

4.     Модели прогноза продаж включают:

  • Ранжирование заказов по стадии портфеля заказов (вероятности и риски заключения и исполнения заказов) и рыночным аналитикам (продуктовым, отраслевым направлениям и другим)

  • Применение метода скользящего Бюджета доходов и расходов (БДР), основанном на использовании данных о фактических показателях выручки и маржинального дохода на текущий период (месяц, квартал, год) (YTD) и прогнозу от текущей даты до конца периода (YTG). В формуле:

Прогноз выручки на год = Year-To-Date "с начала года до текущей даты" + "Year To Go", то есть "Оставшаяся часть года"

Важно!

Метод скользящего БДР (бюджета доходов и расходов) для оценки портфеля заказа и прогноза продаж основан на использовании данных по фактическим затратам и доходам, которые регулярно актуализируются с применением скользящего планирования. Это помогает выявлять и корректировать отклонения в планах, связанных с проектами и заказами, а также прогнозировать будущие продажи на основе текущих тенденций и изменений в портфеле заказов.

Для оценки портфеля заказов скользящее планирование позволяет:

  • Постоянно уточнять прогнозы и планы на несколько периодов вперед,

  • Регулярно корректировать эти планы с учетом новых фактических данных,

  • Автоматически распределять бюджеты и требования по проектам и заказам согласно текущей информации,

  • Формировать задания для пользователей по актуализации данных по договорам и условиям работы.

Таким образом, метод скользящего БДР применяется для комплексного управления портфелем заказов и прогнозирования продаж с непрерывной актуализацией планов на основе последних данных о доходах и расходах, что обеспечивает более гибкое и точное управление бизнес-процессами.

  • Ранжирование заказов по удельному маржинальному доходу (маржинальная прибыль на единицу выручки) для выявления наиболее прибыльных заказов и формирования оптимального портфеля.

  • Использование линейного программирования для решения оптимизационной задачи по выбору заказов с максимизацией маржинального дохода портфеля.

5.     Коэффициент маржинального дохода или маржинальная рентабельность (маржинальный доход, делённый на выручку) важен для оценки прибыльности заказа или продукта. В формуле:

Маржинальная рентабельность = Маржинальный доход / Выручка * 100%

Основные шаги:

  • Сбор детальных данных по заказам и проектам.

  • Рассчитать маржинальный доход каждого заказа и определить его долю в общей выручке портфеля.

  • Ранжирование заказов, применение методов ранжирования или оптимизации для выбора комбинации заказов по сценариям для определения наиболее вероятного сценария выручки и маржинального дохода и заказов, наиболее сильно влияющим на достижение заданных показателей.

  • Суммировать показатели выбранных заказов для получения прогноза общей выручки и маржинального дохода за период.

  • Проводить регулярный анализ стабильности заказов и корректировать портфель и прогноз.

Какие варианты прогноза продаж есть в программном продукте «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»

Вариант 1. Прогноз продаж с помощью подсистемы «Планирование»

В подсистеме «Планирование» используют документы «План продаж по категориям», «План продаж по номенклатуре».

В документах планирования предусмотрена возможность прогнозирования продаж в разрезе товарных категорий, рейтингов продаж. Реализовано автоматическое заполнение плана продаж от рассчитанной скорости продаж товарной категории. Распределение плана продаж по товарным категориям до плана по номенклатуре осуществляется с помощью нормативов распределения.

Для автоматизированного прогноза продаж может быть использована статистика продаж за предыдущие периоды с указанием коэффициентов. Планы формируются в разрезе номенклатуры с возможностью разделения по характеристикам и указанием количества, цены и суммы.

Такой метод планирования и прогнозирования подходит для производственных и торговых предприятий, выпускающих и реализующих продукцию.

Вариант 2. Портфель проектов и прогноз продаж в подсистеме «PM Управление проектами»

Для проектно-ориентированных компаний будет оптимален выбор программного продукта «1С:ERP+PM Управление проектной организацией». Это отраслевое решение, в котором в одной базе в дополнении к типовой функциональности продукта «1С:ERP Управление предприятием» добавлен модуль «1С:PM Управления проектами». Данный продукт включает типовые отчеты для управления портфелем заказов (портфелем проектов) организации:

  • План-фактный анализ БДР

  • Скользящий БДР проекта

  • План-фактный анализ ДДС

  • Скользящий БДДС проекта

Проектное бюджетирование в "1С:РМ"

Узнайте больше о возможностях проектного бюджетирования с помощью "1С:РМ Управление проектами"

Вариант 3. Прогноз продаж на основе портфеля заказов, внесенных в подсистему «Продажи»

Он походит для проектно-ориентированных организаций и компаний, работающих с заказчиками по отдельным заказам, договорам, проектам (вытягивающей схемы прогноза продаж и организации производства).         

Для каких организаций подходит предлагаемый в статье прогноз продаж?

Выбор подхода к прогнозированию продаж

Предлагаемый в статье метод прогноза продаж подходит для вытягивающего подхода к прогнозу продаж и организации производства, при котором продажи и производство организуется на основе спроса конечных заказчиков, их отдельных заказов.

Данный вариант мы рассмотрим более подробно далее.

Настройка отчета в 1С:PM / 1C:ERP +PM /1С:ERP «Прогноз продаж» и «Портфель заказов»

Построение отчета «Портфель заказов» с использованием программного продукта «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» или «1С:PM Управление проектами»

Информация о каждой потенциальной сделке заносится в карточку проекта. Ниже на скриншоте приведена карточка проекта в программном продукте 1С:PM/1C:ERP+PM, вкладка «Финансовые планы». По каждому проекту можно сформировать план доходов и расходов, а также план движения денежных средств, указать или конкретную дату признания доходов/расходов/движения денежных средств или привязать к календарным срокам проектной задачи или графику платежей.

Карточка проекта в 1С:PM/1C:ERP+PM

На основе информации, внесенной по каждому проекту, строятся различные отчеты в требуемых срезах по портфелю проектов. Ниже пример одного из отчетов программного продукта «1С:PM Управления проектами» - «План-фактный анализ БДР». В отчете портфель проектов детализирован до уровня проектов и этапов проектов к выполнению в заданный период, проекты сгруппированы по бизнес-юнитам, менеджерам по продажам, воронкам продаж. По каждому проекту указаны сроки выполнения, ответственные.

Отчет «План-фактный анализ БДР» в «1С:PM Управления проектами»

Построение отчета «Портфель заказов» на базе Регистра «Распоряжения на отгрузку» программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2»

В том случае, если в организации отсутствует программный продукт «1С:PM Управление проектами», отчет «Портфель заказов» может быть построен на базе универсального отчета по регистру «Распоряжения на отгрузку».

Начиная с версии «1С:ERP Управление предприятием», редакция 2.5.18.36 в систему добавлен новый оборотный регистр накопления «Распоряжения на отгрузку». Регистр заменил остаточный регистр «Заказы клиентов».

Записи в регистр делают документы «Заказ клиента» и «Заказы давальцев», таким образом распоряжениями на отгрузку могут выступать все типы заказов.

Записи документа «Заказ клиента» в регистр накопления «Распоряжения на отгрузку»:

Движение документа «Заказ клиента»

По регистру «Распоряжения на отгрузку» в системе строится Универсальный отчет, по которому можно настроить отчет «Портфель заказов»: вывести текущие и потенциальные заказы клиентов по стадиям, продуктовым, отраслевым направлениям, отобразить суммы, отгруженные по факту по заказам за указанный период и остаток к отгрузке.

В принципе, этих настроек достаточно чтобы построить портфель заказов, но для большего удобства и автоматизации вывода требуемой информацией отчет следует доработать.

Нужные аналитики по портфелю заказов

1. Портфель заказов и воронка продаж

 Формируется прогноз на год по стадиям сделок, исходя из факта продаж YTD и прогноза YTG.

Портфель заказов

2. Стадии сделок в портфеле заказов и прогноз продаж

Стадии сделок (воронка продаж) по вероятностям и критериям отнесения сделки к стадии:

  • (M) Маркетинг. Стадия первичных запросов

  • ПЗ 4. Стадия просева и фильтрации потенциальных сделок

  • ПЗ 3. Стадия проработки сделки

  • ПЗ 2. Преддоговорная стадия

  • ПЗ 1. Стадия заключения договора

  • И. Сделка на исполнении

  • З. Закрытые сделки

Воронка продаж и стадии сделок в портфеле

Зачем нужны стадии воронки продаж?

  • Чтобы понять, на каком шаге теряется большинство клиентов

  • Чтобы делать маркетинг и продажи целенаправленными и эффективными

  • Чтобы улучшать работу с клиентами на каждом этапе и повышать конверсию продажи

  • Чтобы иметь возможность построить прогноз продаж по сценариям в зависимости от воронки продаж

Структура портфеля заказов по стадиям

На штабах по портфелю заказов и прогнозу продаж анализируется структура портфеля заказов по стадиям, в зависимости от структуры оцениваются риски достижения заданных годовых показателей по выручке.

Так по приведенной диаграмме по итогам 1 квартала можно сделать выводы:

  • прогноз продаж по факту выполнен на 15% (сделки в стадии З)

  • 50% портфеля заказов составляют заключенные сделки на исполнении (сделки в стадии И). Необходимо предпринять усилия по выполнению и закрытию этих сделок в отчетном периоде.

  • 26% сделок в стадии заключения с высокой вероятностью – необходимо предпринять усилия по их заключению (сделки в стадии ПЗ 1, 2, 3)

  • 10% в портфеле сделок с низкой вероятностью заключения, необходимо предпринять усилия по продвижению этих сделок по стадиям или замещению другими сделками.

 3. Прогноз продаж по менеджерам

  •  Формируется помесячный прогноз до конца года, учитывая фактические продажи и плановые показатели.

  • Анализируется вклад и эффективность каждого менеджера, выполнение планов.

  • Детализация прогноза — по сделкам и номенклатуре.

     

Прогноз продаж по менеджерам
Структура портфеля по менеджерам

Далее прогноз продаж по менеджерам детализируется до конкретной сделки и номенклатуры продаж (продукции, товаров, работ, услуг для клиента).

Прогноз отгрузок до конца года

4. Прогноз продаж по бизнес-направлениям деятельности

Бизнес-направление деятельности — это отдельная область или сегмент бизнеса, в рамках которой компания осуществляет свою деятельность, производит или продает определенный ассортимент товаров и услуг. Это помогает структурировать бизнес по разным продуктам, рынкам или клиентским группам для более точного управления.

Прогноз продаж по бизнес-направлению — это обоснованная оценка ожидаемых объемов реализации товаров или услуг именно в этом сегменте за определённый период времени. Его цель — предсказать, сколько продукции планируется продать, чтобы:

  • определить цели и задачи развития данного бизнес-направления;

  • спланировать бюджет закупок и производство;

  • сформировать ключевые показатели эффективности (KPI) и планы продаж по бизнес-направлению;

  • разработать маркетинговую стратегию по бизнес-направлению.

Прогноз продаж по направлениям деятельности

5. Прогноз продуктовых продаж

Прогноз продуктовых продаж строится для каждого отдельного продукта или группы продуктов, позволяя оценить их потенциал и эффективность. 

Кроме этого, прогноз продаж по продукции является основой для формирования производственных планов и прогнозов закупок комплектующих и материалов для упреждающего производства продукции на склад.

Прогноз продуктовых продаж

6. Прогноз продаж по отраслям и клиентам

Прогноз продаж по отраслям и клиентам представляет собой оценку будущих продаж, сгруппированных по отраслям, в которых работают клиенты, и по конкретным клиентам.

Прогноз продаж по отраслям

7. Продуктово-рыночная матрица

На пересечении аналитик «Отрасль» и «Продуктовое направление» формируется продуктово-рыночная матрица, которая определяет, в какую отрасль, какую продукцию, работы услуги мы реализуем.

Продуктово-рыночная матрица

Такой комплекс аналитических данных на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» создает прозрачную, управляемую систему прогнозирования продаж и маржинального дохода, обеспечивая надёжную поддержку управленческих решений и успешную стратегию компании в 2026 году.

Анастасия Вощанова
Руководитель направления 1С
Директор по экономике и автоматизации процессов, РТСофт
✉ nast@rtsoft.ru | Telegram: @voschanova

Заказать шаблоны отчетов по портфелю проектов и кейсы

Поделимся комплектом шаблонов отчетов для оптимизации формирования портфеля проектов и повышения точности прогнозов продаж, а также конкретными аналитическими кейсами для внедрения этой модели.

Заказать шаблоны отчетов и кейсы внедрений

Напишите, если вам это интересно!

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Реклама: ООО «АйТиЛенд-Софт», ИНН: 7839382226, erid: 2W5zFGpz6Tr

Информации об авторе

ITLand

ITLand

Эффективность проектного бизнеса

95 подписчиков7 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет