Стратегия успеха 2026: создание идеального портфеля проектов и заказов

Почему портфель заказов важен

В условиях экономической неопределенности конца 2025 года, когда российский бизнес сталкивается с низкой ликвидностью, сокращением инвестиций и необходимостью оптимизации затрат, формирование отчета по портфелю заказов становится ключом к эффективному стратегическому планированию на 2026 год.

Обновлённые данные помогают адаптировать производственные и трудовые ресурсы и получить конкурентное преимущество.

Портфель заказов - это совокупность всех заказов предприятия на определённый период. Каждому заказу сопоставляются данные о выручке и затратах, что позволяет просчитать маржинальный доход.

Руководителю важно иметь актуальный отчёт по портфелю заказов, чтобы:

Прогнозировать финансовые результаты

Оценка ожидаемой выручки и прибыли, а также планирование финансовых потоков.

Контролировать сроки и приоритеты заказов для соблюдения планов

Контроль за соблюдением сроков исполнения. Отслеживание и влияние на приоритетные заказы для достижения финансовый показателей.

Планировать загрузку производственных мощностей

Позволяет сформировать производственные планы, спланировать загрузку производственных мощностей.

Планировать закупки

Планирование закупок сырья, материалов и комплектующих.

Управлять трудовыми ресурсами и штатным расписанием

Ресурсный план и планирование загрузки трудовых ресурсов по ролям и сценариям.

Оценивать эффективность коммерческой деятельности

Анализ маркетинговой активности. Оценка эффективности работы отдела продаж и конверсии заключения сделок.

Мониторинг портфеля заказов