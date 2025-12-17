Стратегия успеха 2026: создание идеального портфеля проектов и заказов

Меня зовут Анастасия Вощанова, я работаю в группе компаний РТСофт и отвечаю за автоматизацию процессов. Мой опыт связан с финансами, бюджетированием, управленческим учётом и управлением проектами. Сегодня я расскажу, как мы реализовали задачу построения прогноза продаж на базе портфеля проектов и заказов с помощью решения «1С:ERP+PM Управление проектной организацией».
В этой статье:
Как строить прогноз продаж в «1С:ERP+PM» на основе данных CRM с учётом текущих и потенциальных сделок, а также стадий воронки продаж.
Обзор модулей и инструментов прогнозирования в «1С:ERP+PM».
Методика прогнозирования выручки и маржинального дохода по разным сценариям.
Как достигать плановых показателей прибыли, используя портфель заказов.
Автоматизация прогноза продаж в 1С.
Почему портфель заказов важен
В условиях экономической неопределенности конца 2025 года, когда российский бизнес сталкивается с низкой ликвидностью, сокращением инвестиций и необходимостью оптимизации затрат, формирование отчета по портфелю заказов становится ключом к эффективному стратегическому планированию на 2026 год.
Обновлённые данные помогают адаптировать производственные и трудовые ресурсы и получить конкурентное преимущество.
Портфель заказов - это совокупность всех заказов предприятия на определённый период. Каждому заказу сопоставляются данные о выручке и затратах, что позволяет просчитать маржинальный доход.
Руководителю важно иметь актуальный отчёт по портфелю заказов, чтобы:
Прогнозировать финансовые результаты
Оценка ожидаемой выручки и прибыли, а также планирование финансовых потоков.
Контролировать сроки и приоритеты заказов для соблюдения планов
Контроль за соблюдением сроков исполнения. Отслеживание и влияние на приоритетные заказы для достижения финансовый показателей.
Планировать загрузку производственных мощностей
Позволяет сформировать производственные планы, спланировать загрузку производственных мощностей.
Планировать закупки
Планирование закупок сырья, материалов и комплектующих.
Управлять трудовыми ресурсами и штатным расписанием
Ресурсный план и планирование загрузки трудовых ресурсов по ролям и сценариям.
Оценивать эффективность коммерческой деятельности
Анализ маркетинговой активности. Оценка эффективности работы отдела продаж и конверсии заключения сделок.
Важно!
Отсутствие контроля руководителя над портфелем заказов и сделками увеличивает риск ошибок, финансовых потерь и снижает общую надёжность бизнеса. Контроль необходим для чёткого, своевременного и безопасного исполнения всех обязательств.
Если сделки задерживаются или не заключаются, падают выручка и прибыль, что может сорвать запланированные цели.
Дорожная карта прогнозирования выручки и маржинального дохода с помощью портфеля заказов
Пример дорожной карты формирования прогноза продаж
Этап
Действие
Ответственный
Срок
Результат
Сбор данных
Актуализация сделок в CRM системе
Менеджер
2 дня
Портфель заказов
Сбор данных
Проверка и заполнение аналитики
Аналитик
1 день
Корректная база для анализа
Расчет прогноза
Построение модели прогноза продаж
Аналитик
1 день
Финальный прогноз продаж
Принятие управленческих решений
Анализ портфеля и формирование мероприятий по достижению
Руководитель
1 день
Мероприятия по достижению показателей
Корректировка портфеля
Исполнение мероприятий по достижению показателей
Менеджер
1 неделя
Актуализированный портфель
Корректировка прогноза
Актуализация модели прогноза продаж
аналитик
1 день
Актуализированный прогноз
Эта дорожная карта позволяет не только строить прогнозы, но и принимать управленческие решения, опираясь на актуальные данные.
Рекомендации по работе с прогнозом
Используйте CRM и аналитические инструменты для автоматизации расчётов.
Вовлекайте весь отдел продаж для повышения точности прогнозов.
Проводите регулярные совещания с анализом портфеля заказов и рисков.
Постоянно обновляйте дорожную карту и анализируйте эффективность применённых подходов.
Методика прогноза продаж на основе портфеля заказов
Для прогнозирования выручки и маржинального дохода с помощью портфеля заказов важно понимать несколько ключевых моментов и использовать соответствующие методы:
1. Портфель заказов представляет собой совокупность всех заказов предприятия на определённый период. Каждому заказу сопоставляются данные о выручке и затратах, что позволяет оценить маржинальный доход.
2. Маржинальный доход рассчитывается как разница между выручкой по заказу и переменными затратами, связанными с этим заказом. В формуле:
Маржинальный доход = Выручка - Переменные затраты.
3. Для прогнозирования общей выручки и маржинального дохода по портфелю нужно суммировать показатели каждого заказа из портфеля.
4. Модели прогноза продаж включают:
Ранжирование заказов по стадии портфеля заказов (вероятности и риски заключения и исполнения заказов) и рыночным аналитикам (продуктовым, отраслевым направлениям и другим)
Применение метода скользящего Бюджета доходов и расходов (БДР), основанном на использовании данных о фактических показателях выручки и маржинального дохода на текущий период (месяц, квартал, год) (YTD) и прогнозу от текущей даты до конца периода (YTG). В формуле:
Прогноз выручки на год = Year-To-Date "с начала года до текущей даты" + "Year To Go", то есть "Оставшаяся часть года"
Важно!
Метод скользящего БДР (бюджета доходов и расходов) для оценки портфеля заказа и прогноза продаж основан на использовании данных по фактическим затратам и доходам, которые регулярно актуализируются с применением скользящего планирования. Это помогает выявлять и корректировать отклонения в планах, связанных с проектами и заказами, а также прогнозировать будущие продажи на основе текущих тенденций и изменений в портфеле заказов.
Для оценки портфеля заказов скользящее планирование позволяет:
Постоянно уточнять прогнозы и планы на несколько периодов вперед,
Регулярно корректировать эти планы с учетом новых фактических данных,
Автоматически распределять бюджеты и требования по проектам и заказам согласно текущей информации,
Формировать задания для пользователей по актуализации данных по договорам и условиям работы.
Таким образом, метод скользящего БДР применяется для комплексного управления портфелем заказов и прогнозирования продаж с непрерывной актуализацией планов на основе последних данных о доходах и расходах, что обеспечивает более гибкое и точное управление бизнес-процессами.
Ранжирование заказов по удельному маржинальному доходу (маржинальная прибыль на единицу выручки) для выявления наиболее прибыльных заказов и формирования оптимального портфеля.
Использование линейного программирования для решения оптимизационной задачи по выбору заказов с максимизацией маржинального дохода портфеля.
5. Коэффициент маржинального дохода или маржинальная рентабельность (маржинальный доход, делённый на выручку) важен для оценки прибыльности заказа или продукта. В формуле:
Маржинальная рентабельность = Маржинальный доход / Выручка * 100%
Основные шаги:
Сбор детальных данных по заказам и проектам.
Рассчитать маржинальный доход каждого заказа и определить его долю в общей выручке портфеля.
Ранжирование заказов, применение методов ранжирования или оптимизации для выбора комбинации заказов по сценариям для определения наиболее вероятного сценария выручки и маржинального дохода и заказов, наиболее сильно влияющим на достижение заданных показателей.
Суммировать показатели выбранных заказов для получения прогноза общей выручки и маржинального дохода за период.
Проводить регулярный анализ стабильности заказов и корректировать портфель и прогноз.
Какие варианты прогноза продаж есть в программном продукте «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2»
Вариант 1. Прогноз продаж с помощью подсистемы «Планирование»
В подсистеме «Планирование» используют документы «План продаж по категориям», «План продаж по номенклатуре».
В документах планирования предусмотрена возможность прогнозирования продаж в разрезе товарных категорий, рейтингов продаж. Реализовано автоматическое заполнение плана продаж от рассчитанной скорости продаж товарной категории. Распределение плана продаж по товарным категориям до плана по номенклатуре осуществляется с помощью нормативов распределения.
Для автоматизированного прогноза продаж может быть использована статистика продаж за предыдущие периоды с указанием коэффициентов. Планы формируются в разрезе номенклатуры с возможностью разделения по характеристикам и указанием количества, цены и суммы.
Такой метод планирования и прогнозирования подходит для производственных и торговых предприятий, выпускающих и реализующих продукцию.
Вариант 2. Портфель проектов и прогноз продаж в подсистеме «PM Управление проектами»
Для проектно-ориентированных компаний будет оптимален выбор программного продукта «1С:ERP+PM Управление проектной организацией». Это отраслевое решение, в котором в одной базе в дополнении к типовой функциональности продукта «1С:ERP Управление предприятием» добавлен модуль «1С:PM Управления проектами». Данный продукт включает типовые отчеты для управления портфелем заказов (портфелем проектов) организации:
План-фактный анализ БДР
Скользящий БДР проекта
План-фактный анализ ДДС
Скользящий БДДС проекта
Проектное бюджетирование в "1С:РМ"
Узнайте больше о возможностях проектного бюджетирования с помощью "1С:РМ Управление проектами"
Вариант 3. Прогноз продаж на основе портфеля заказов, внесенных в подсистему «Продажи»
Он походит для проектно-ориентированных организаций и компаний, работающих с заказчиками по отдельным заказам, договорам, проектам (вытягивающей схемы прогноза продаж и организации производства).
Для каких организаций подходит предлагаемый в статье прогноз продаж?
Предлагаемый в статье метод прогноза продаж подходит для вытягивающего подхода к прогнозу продаж и организации производства, при котором продажи и производство организуется на основе спроса конечных заказчиков, их отдельных заказов.
Данный вариант мы рассмотрим более подробно далее.
Настройка отчета в 1С:PM / 1C:ERP +PM /1С:ERP «Прогноз продаж» и «Портфель заказов»
Построение отчета «Портфель заказов» с использованием программного продукта «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» или «1С:PM Управление проектами»
Информация о каждой потенциальной сделке заносится в карточку проекта. Ниже на скриншоте приведена карточка проекта в программном продукте 1С:PM/1C:ERP+PM, вкладка «Финансовые планы». По каждому проекту можно сформировать план доходов и расходов, а также план движения денежных средств, указать или конкретную дату признания доходов/расходов/движения денежных средств или привязать к календарным срокам проектной задачи или графику платежей.
На основе информации, внесенной по каждому проекту, строятся различные отчеты в требуемых срезах по портфелю проектов. Ниже пример одного из отчетов программного продукта «1С:PM Управления проектами» - «План-фактный анализ БДР». В отчете портфель проектов детализирован до уровня проектов и этапов проектов к выполнению в заданный период, проекты сгруппированы по бизнес-юнитам, менеджерам по продажам, воронкам продаж. По каждому проекту указаны сроки выполнения, ответственные.
Построение отчета «Портфель заказов» на базе Регистра «Распоряжения на отгрузку» программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2»
В том случае, если в организации отсутствует программный продукт «1С:PM Управление проектами», отчет «Портфель заказов» может быть построен на базе универсального отчета по регистру «Распоряжения на отгрузку».
Начиная с версии «1С:ERP Управление предприятием», редакция 2.5.18.36 в систему добавлен новый оборотный регистр накопления «Распоряжения на отгрузку». Регистр заменил остаточный регистр «Заказы клиентов».
Записи в регистр делают документы «Заказ клиента» и «Заказы давальцев», таким образом распоряжениями на отгрузку могут выступать все типы заказов.
Записи документа «Заказ клиента» в регистр накопления «Распоряжения на отгрузку»:
По регистру «Распоряжения на отгрузку» в системе строится Универсальный отчет, по которому можно настроить отчет «Портфель заказов»: вывести текущие и потенциальные заказы клиентов по стадиям, продуктовым, отраслевым направлениям, отобразить суммы, отгруженные по факту по заказам за указанный период и остаток к отгрузке.
В принципе, этих настроек достаточно чтобы построить портфель заказов, но для большего удобства и автоматизации вывода требуемой информацией отчет следует доработать.
Нужные аналитики по портфелю заказов
1. Портфель заказов и воронка продаж
Формируется прогноз на год по стадиям сделок, исходя из факта продаж YTD и прогноза YTG.
2. Стадии сделок в портфеле заказов и прогноз продаж
Стадии сделок (воронка продаж) по вероятностям и критериям отнесения сделки к стадии:
(M) Маркетинг. Стадия первичных запросов
ПЗ 4. Стадия просева и фильтрации потенциальных сделок
ПЗ 3. Стадия проработки сделки
ПЗ 2. Преддоговорная стадия
ПЗ 1. Стадия заключения договора
И. Сделка на исполнении
З. Закрытые сделки
Зачем нужны стадии воронки продаж?
Чтобы понять, на каком шаге теряется большинство клиентов
Чтобы делать маркетинг и продажи целенаправленными и эффективными
Чтобы улучшать работу с клиентами на каждом этапе и повышать конверсию продажи
Чтобы иметь возможность построить прогноз продаж по сценариям в зависимости от воронки продаж
На штабах по портфелю заказов и прогнозу продаж анализируется структура портфеля заказов по стадиям, в зависимости от структуры оцениваются риски достижения заданных годовых показателей по выручке.
Так по приведенной диаграмме по итогам 1 квартала можно сделать выводы:
прогноз продаж по факту выполнен на 15% (сделки в стадии З)
50% портфеля заказов составляют заключенные сделки на исполнении (сделки в стадии И). Необходимо предпринять усилия по выполнению и закрытию этих сделок в отчетном периоде.
26% сделок в стадии заключения с высокой вероятностью – необходимо предпринять усилия по их заключению (сделки в стадии ПЗ 1, 2, 3)
10% в портфеле сделок с низкой вероятностью заключения, необходимо предпринять усилия по продвижению этих сделок по стадиям или замещению другими сделками.
3. Прогноз продаж по менеджерам
Формируется помесячный прогноз до конца года, учитывая фактические продажи и плановые показатели.
Анализируется вклад и эффективность каждого менеджера, выполнение планов.
Детализация прогноза — по сделкам и номенклатуре.
Далее прогноз продаж по менеджерам детализируется до конкретной сделки и номенклатуры продаж (продукции, товаров, работ, услуг для клиента).
4. Прогноз продаж по бизнес-направлениям деятельности
Бизнес-направление деятельности — это отдельная область или сегмент бизнеса, в рамках которой компания осуществляет свою деятельность, производит или продает определенный ассортимент товаров и услуг. Это помогает структурировать бизнес по разным продуктам, рынкам или клиентским группам для более точного управления.
Прогноз продаж по бизнес-направлению — это обоснованная оценка ожидаемых объемов реализации товаров или услуг именно в этом сегменте за определённый период времени. Его цель — предсказать, сколько продукции планируется продать, чтобы:
определить цели и задачи развития данного бизнес-направления;
спланировать бюджет закупок и производство;
сформировать ключевые показатели эффективности (KPI) и планы продаж по бизнес-направлению;
разработать маркетинговую стратегию по бизнес-направлению.
5. Прогноз продуктовых продаж
Прогноз продуктовых продаж строится для каждого отдельного продукта или группы продуктов, позволяя оценить их потенциал и эффективность.
Кроме этого, прогноз продаж по продукции является основой для формирования производственных планов и прогнозов закупок комплектующих и материалов для упреждающего производства продукции на склад.
6. Прогноз продаж по отраслям и клиентам
Прогноз продаж по отраслям и клиентам представляет собой оценку будущих продаж, сгруппированных по отраслям, в которых работают клиенты, и по конкретным клиентам.
7. Продуктово-рыночная матрица
На пересечении аналитик «Отрасль» и «Продуктовое направление» формируется продуктово-рыночная матрица, которая определяет, в какую отрасль, какую продукцию, работы услуги мы реализуем.
Такой комплекс аналитических данных на базе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» создает прозрачную, управляемую систему прогнозирования продаж и маржинального дохода, обеспечивая надёжную поддержку управленческих решений и успешную стратегию компании в 2026 году.
Анастасия Вощанова
Руководитель направления 1С
Директор по экономике и автоматизации процессов, РТСофт
✉ nast@rtsoft.ru | Telegram: @voschanova
Заказать шаблоны отчетов по портфелю проектов и кейсы
Поделимся комплектом шаблонов отчетов для оптимизации формирования портфеля проектов и повышения точности прогнозов продаж, а также конкретными аналитическими кейсами для внедрения этой модели.
Заказать шаблоны отчетов и кейсы внедрений
Реклама: ООО «АйТиЛенд-Софт», ИНН: 7839382226, erid: 2W5zFGpz6Tr
