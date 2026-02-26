Учет трудозатрат инженерного персонала в «1С:ERP+PM»: старт для проектного учета и распределения зарплаты

Предпосылки и проблематика

Представляем первую статью цикла об учете трудозатрат инженерного персонала и отражения заработной платы в проектно-ориентированной организации.

Описание ориентировано на те организации, в которых доминирует инженерный персонал (инженеры, программисты, проектировщики, аналитики, консультанты и специалисты), деятельность которых направлена на проектирование и создание систем, объектов, консалтинг и услуги.

Специфика - высокотехнологичные отрасли и интеллектуальный труд по разработке, анализу и оптимизации. Каждая сделка, как правило, уникальная, представляет отдельный проект. Примеры:

Инжиниринговые фирмы

IT-консалтинг

Проектные бюро

Научные и профессиональные услуги

В методологии учета и в информационных системах, как правило, подробно описан и реализован порядок учета трудозатрат и отражения заработной платы для процесса производства и выпуска продукции. То есть для производственных предприятий, отраслей обрабатывающих производств (машиностроение, металлургий, химия). А вопросы, как учесть работу и время инженерных сотрудников в разрезе отдельных контрактов, проектов, сделок и распределить далее заработную плату по проектам, не так освещены.

Так как мы сами — проектно-ориентированная высокотехнологичная компания, хотим поделиться своим опытом организации системы учета трудозатрат инженерных сотрудников и отражения заработной платы по проектам.

Для такого учета на помощь нам приходят информационные системы управления проектами. В своей деятельности мы используем инструмент от 1С — «1С:ERP+PM Управление проектной организацией», специально созданный для компаний с таким профилем и интегрированный с стандартной функциональностью ERP, разделами кадрового учета и заработной платы.