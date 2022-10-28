Шанель пахнет деньгами: суд включил дивиденды в таможенную стоимость

На фоне последних происходящих событий российские суды продолжают свою работу.

В этом году, исполняется пять лет моему таможенному прецеденту, который включен в Пленум ВС по таможенным спорам. За эти пять лет на него было сделано 116 ссылок в текстах арбитражных судов всех инстанций.

На данным момент же я целиком и полностью погружен в дело «Российская IT-компания против Минпромторга», о котором продолжу рассказ после 15 декабря 2022 года.

Сейчас, в качестве паузы предлагаю рассмотреть определение Верховного суда от 10 октября 2022 № 305-ЭС22-11464 о передаче дела на рассмотрения в экономическую коллегию в отношении одной известной марки духов (туалетной воды).

Общество с ограниченной ответственностью «Шанель» (г. Москва; далее – общество, ООО «Шанель») на основании контрактов, заключенных с акционерным обществом упрощенного типа «Шанель», Франция (далее – поставщик), ввезло в 2017 году на таможенную территорию Евразийского экономического союза товары: парфюмерно-косметическую продукцию, одежду, аксессуары, часы и ювелирные изделия торговой марки "CHANEL"/"ШАНЕЛЬ«, предъявив их к таможенному оформлению по ряду деклараций на товары.

Обществом таможенная стоимость ввезенных товаров по указанным декларациям определена по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1) в соответствии со статьей 4 действовавшего на момент ввоза товаров Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» (далее – Соглашение).

В дальнейшем по результатам камеральной таможенной проверки в отношении общества был составлен акт таможенной проверки, на основании которого приняты решения о внесении изменений в сведения, указанные в ряде деклараций на товары.

Центральная почтовая таможня (далее – таможенный орган, таможня) указала на то, что согласно уставу общества каждый участник общества имеет право на получение части чистой прибыли общества (дивидендов) в соответствии с решением общего собрания участников пропорционально доле такого участника в уставном капитале.

Участниками общества являются акционерное общество упрощенного типа «Шанель» (поставщик) и акционерное общество упрощенного типа «Шанель Парфам Ботэ».

Согласно статье 9 устава общее собрание участников общества принимает решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества и утверждает покрытие убытков (если таковые имеются).

При этом может распределяться как вся чистая прибыль, так и только ее часть (в зависимости от нужд общества).

По результатам деятельности за 2017 год общим собранием участников общества было принято решение о распределении части чистой прибыли, образовавшейся по состоянию на 31.12.2017, в соответствии с протоколом очередного собрания участников ООО «Шанель» от 16.04.2018, которая была выплачена участникам общества пропорционально их долям за вычетом налогов в соответствии с платежными поручениями от 22.06.2018 N 3515, 3516.

Таким образом, основанием для принятия указанных выше решений послужили выводы таможни о том, что дивиденды от распределения чистой прибыли общества за 2017 год, полученные поставщиком, являющимся учредителем общества, связаны с ввозимыми товарами и должны быть добавлены к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 40 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – Таможенный кодекс) как часть полученного в результате последующей продажи ввозимых товаров дохода, которая прямо или косвенно причитается продавцу.

Полагая принятые таможенным органом решения незаконными, общество обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением по настоящему делу.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.07.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2021 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 24.03.2022, заявление общества удовлетворено.

Суды, руководствуясь нормами Таможенного кодекса, Налогового кодекса, федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», указали на то, что влияние на структуру таможенной стоимости дивидендов возможно, если их выплата выступает оговоренным условием продажи конкретных импортируемых товаров.

Таможней, как указали суды, не представлено доказательств того, что выплата рассматриваемых дивидендов являлась одним из условий продажи ввозимых товаров, равно как не представлено доказательств влияния взаимосвязи общества и поставщика на стоимость сделки и дальнейшее распределение прибыли общества.

Не согласившись с судебными актами, принятыми по настоящему делу, таможенный орган обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации.

В кассационной жалобе таможенный орган указывает на то, что порядок определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, до 01.01.2018 был установлен Соглашением.

В пункте 7 статьи 4 Соглашения, пункте 9 статьи 39 Таможенного кодекса закреплено, что дивиденды, перечисленные покупателем продавцу, подлежат включению в таможенную стоимость товаров, если они связаны с ввозимыми товарами.

Аналогичные требования закреплены в примечании к статье 1 Соглашения по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, заключенного в Марракеше 15.04.1994.

Понятие дивиденды закреплено в Налоговом кодексе. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Налогового кодекса дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 закона № 14-ФЗ общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

Таможенный орган, учитывая указанное выше нормативное регулирование, указывает на то, что сумма чистой прибыли, распределенная между участниками общества с ограниченной ответственностью, представляет собой доход учредителей, полученный путем уменьшения выручки, полученной в результате осуществления предпринимательской деятельности, на сумму произведенных расходов (после налогообложения).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Соглашения, пунктом 1 статьи 39 Таможенного кодекса таможенной стоимостью ввозимых товаров является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на таможенную территорию ЕАЭС и дополненная в соответствии со статьей 5 Соглашения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 5 Соглашения (подпунктом 3 пункта 1 статьи 40 Таможенного кодекса) при определении таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ними к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, добавляется часть полученного в результате последующей продажи, распоряжения иным способом или использования ввозимых товаров дохода (выручки), которая прямо или косвенно причитается продавцу.

Таким образом, в соответствии с действующим таможенным законодательством, в случае, если учредители общества с ограниченной ответственностью принимают решение о выплате дохода (чистой прибыли), и эта чистая прибыль получена в связи с реализацией на таможенной территории ЕАЭС импортного товара, ввезенного в рамках внешнеэкономических договоров, заключенных с поставщиками, являющимися одновременно и учредителями общества с ограниченной ответственностью, то такие доходы (чистая прибыль) в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 5 Соглашения (подпунктом 3 пункта 1 статьи 40 Таможенного кодекса) подлежат включению в таможенную стоимость товаров.

При этом таможня указывает на то, что дивиденды, выплаченные по результатам предпринимательской деятельности, не являются составной частью цены товара, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, определяемой в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Соглашения (пунктом 3 статьи 39 Таможенного кодекса), не могут быть рассмотрены как условия, препятствующее применению первого метода определения таможенной стоимости товаров.

Дивиденды, выплаченные лицу, выступающему одновременно и учредителем, и поставщиком товаров, должны рассматриваться как составная часть таможенной стоимости, то есть данные платежи являются дополнительным начислениям к цене товара, предусмотренными подпунктом 3 пункта 1 статьи 5 Соглашения (подпунктом 3 пункта 1 статьи 40 Таможенного кодекса).

Как установлено в ходе таможенной проверки, ООО «Шанель» является единственным уполномоченным эксклюзивным продавцом товаров торговой марки «Chanel» в России, при этом единственным поставщиком и одновременным учредителем общества является компания «Шанель» (Франция), в адрес которого и выплачиваются дивиденды.

Иные лица, отличные от ООО «Шанель», не уполномочены правообладателем на импорт товаров, маркированных товарным знаком «Chanel».

Следовательно, взаимосвязь указанных выше лиц и особенности корпоративных отношений между ними послужили, как указывает таможенный орган, основанием для принятия оспариваемых решений.