Решение ИФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения изменить — УФНС по г. Москве

Меня зовут Алексей Жуков. Арбитражный юрист.

Включен в рейтинг Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) — категория Разрешение споров / судебная практика (государственные суды) | Litigation and Dispute Resolution — группа 3 (Устойчивая практика)

Сразу к делу.

В продолжение вот этой вот истории публикую новую часть противостояния с фискалами.

Сейчас будет часть об изменении уже решения ИФНС в Управлении по Москве.

Доводы ИФНС

В ходе проверки установлено:

Мой доверитель заключил договор с ИП на оказание услуг по оценке стоимости объектов недвижимости. Стоимость 7,5 млн. руб. без НДС. Для подтверждения и обоснования данных представлены отчеты об оценке — 7 шт. Количество объектов оценки 2450 шт. Рыночная стоимость 6 800 млн. руб. Цена за кв.м. 54 тыс. руб. Распоряжением Правительства Москвы № (данные скрыты) контрагенту моего доверителя (Покупателю) разрешается приобретение на условиях соинвестирования объектов недвижимости по цене не более 54 тыс. руб. за кв. м и только на основании оценки рыночной стоимости (п. 2 Распоряжения Правительства Москвы).

Вывод ИФНС

В условиях заранее установленных цен по сделке и привлечения моего доверителя к исполнению сделки в качестве промежуточного звена, отсутствовала необходимость проводить оценку стоимости объектов недвижимости.

Тут надо набрать воздуха в грудь….. продолжаем вывод ИФНС.

Кроме того, в соответствии с п. 2 названного выше Распоряжения Правительства Москвы контрагент моего доверителя должен был осуществить приобретение объектов недвижимости исключительно на основании независимой оценке стоимости, следовательно, оценка осуществлялась в пользу покупателя (контрагента моего доверителя).

А для продавца (моего доверителя) цена была определена заранее Распоряжением (см. выше), однако расходы мой доверитель необоснованно отнес на свой счет.

Позиция УФНС по г. Москве

Управление по вышеописанной позиции ИФНС обратило внимание ИФНС на п. 2 того самого Распоряжения Правительства Москвы (данные скрыты) — разрешается приобретение объектов недвижимости по цене не выше 54 тыс. руб. за кв. м.

То есть цена могла быть и ниже.

Принимая во внимание то, что ИФНС в рамках мероприятий налогового контроля взаимозависимость и согласованность действия кого-либо из участников сделки (оценка рыночной стоимости) не установлена, реальность произведения оценки рыночной стоимости не оспорена, а необходимость прямо закреплена в распоряжении и обязательна для совершения сделки моего доверителя и его контрагента (Покупателя), расходы документально подтверждены, УФНС не нашло оснований для поддержания доводов ИФНС в этой части.

Решение ИФНС изменить путем отмены в мотивировочной части, в остальной части оставить без изменения.

Итого: - 7,5 млн. руб. из доначисленной суммы. И то хлеб…

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Для получения текста жалобы в УФНС пишите сюда.

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