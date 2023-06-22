Допрос в налоговой глазами представителя

Рассказываю о том, как проходит допрос свидетеля в ходе налоговой проверки глазами представителя свидетеля.

Добрый день! В силу налоговой тайны, расскажу Вам одну выдуманную историю.

За неполный месяц июнь 2023 года я уже успел побывать на 3 допросах в одной из инспекций налоговой службы г. Москвы.

Из лиц, что мне довелось сопроводить были:

Главный бухгалтер

Начальник отдела продаж

Начальник отдела производства.

Сразу скажу, статусом адвоката я не обладаю и считаю его лишним в своей работе.

Почему я завел об этом статусе разговор

Все очень просто — в интернете как источнике информации разные сайты адвокатов как только не пугают, что только адвокат может быть представителем, что только адвокат может оказать квалифицированную юридическую помощь.

В общем нагнетают как могут, продают свои услуги как могут и в общем человеку, у которого на руках повестка создается полное ощущение паники и караула.

Как же мне удалось попасть на допрос

Вы не поверите, но я просто спросил — пустите на допрос в качестве представителя? Пустили, но до этого я поискал в письмах ФНС.

Нашел письма ФНС от 31 декабря 2013 г. № ЕД-4-2/23706@ и от 30 октября 2012 г. № АС-3-2/3920@, которые разъясняют, что круг сопровождающих лиц не ограничен.

Следующим шагом была подготовка доверенности — нотариальной. Но ее текст настолько специфичен, что ни интернет, ни одна правовая база ее форму не выдает.

Что же? Пришлось сделать самому.

К слову, не все нотариусы готовы заверять сходу такую доверенность, ее текст для них выходит за рамки обычных шаблонов, которые они привыкли видеть. И только после расшифровки того, что это доверенность не от налогоплательщика, а от физического лица, до них доходит суть проблемы.

Запасной вариант.

На случай недопуска, как это было в этой статье, я сразу подготовил жалобу в Управление. Текст ее выкладывать не буду. Она не вполне стандартна.

Как готовили к допросу свидетелей (общее)

На клерке есть вот это письмо ФНС. 80 примерных вопросов налоговиков на допросе.

Мы с каждым свидетелем прошлись по ним, в части его обязанностей.

Особое внимание уделили требованиям инспекции, которые уже успели прийти в адрес налогоплательщика к каждой дате допроса.

Оценили масштаб истребуемой информации.

Проверили должностные инструкции каждого свидетеля. Некоторые удивились, что они у них есть.

Особое внимание отвели поведению на допросе, ответам на вопросы и уловкам инспекторов.

В частности мы проговорили о психологическом давлении на свидетеля:

Первое , что могло быть это не допуск меня как представителя свидетеля на допрос. Мы сразу проговорили варианты действий: Свидетель идет сам или мы не идем вообще. Каждый свидетель и налогоплательщик выбрали вариант второй.

Второе . Приглашали к одному времени, а сами инспекторы выходили минут на 15-20. У 2 из 3 свидетелей, с их слов, появилось нервное настроение, у одного свидетеля затряслись руки.

Третье . Задают вопросы не по должностным обязанностям, бухгалтера спрашивают про склад, начальника отдела производства про бухгалтерию.

Четвертое. Включают режим «хороший и плохой полицейский». Один инспектор нагнетает, второй ему мягко противоречит и тем самым подталкивает к своей позиции.

Пятое. Запугивание тем, что другой свидетель до него говорил другое или вообще сослался на то, что вот вы сейчас на допросе точно скажите, потому как за это ответственны.

Шестое. Нарочно сомневается в компетенции свидетеля, выводя на эмоции.

Сразу забегу вперед и скажу, что все эти уловки были использованы.

К слову об ответственности за не явку на допрос

Во всех трех случаях на допросе свидетелю давали лист А4 с выдержками на двух его сторонах из всех возможных кодексах об ответственности свидетеля. И только в самом низу мелкими буквами, как в кредитном договоре, идет ссылка на ответственность из НК — статью 128 НК.

При этом инспектор ее не разъясняет. Но каждый свидетель был в этой части подготовлен и просил разъяснить. Что в 2 случаях из 3 вызвало удивление, а потом и физическое телодвижение руки инспектора за налоговым кодексом.

Лайфхак на допросе

Свидетель может говорить только о том, что видел сам, делал сам и без посредников должен об этом знать.

Совет для допроса

На вопросы требующие утвердительного ответа «ДА» или «НЕТ» отвечать следует: «ДА» или «НЕТ», «НЕ ПОМНЮ».

Для вопросов, от которых требуется использовать долговременную память использовать ответ «Точно не помню, мне надо ознакомиться с документами для ответа на этот вопрос» или «Это не входило в мои должностные обязанности».

Что забывают на допросе

Лайфхак и совет, указанные выше. Свидетели начинают докручивать ответы сами, предполагать. Проверено.

Допрос главного бухгалтера (продолжительность 3 часа 30 минут)

Сперва шли вопросы стандартные — знания языков, судимость, учет в различных диспансерах.

Потом пошли вопросы посложнее: знакома ли вам организация налогоплательщик и сколько лет вы в ней работаете.

Еще инспекторов интересовала среднемесячная заработная плата главного бухгалтера за последние 3 года.

Вопрос — по какому адресу располагается организация налогоплательщик. Бухгалтер дала данные из ЕГРЮЛ. Вопросс хитринкой — сколько окон в офисе по этому адресу.

Далее вопрос — а сколько квадратных метров в офисе? И далее сексистские реплики одного инспектора — да она же женщина, откуда он может об этом знать.

Очевидно, данные вопрос направлен на установление факта нахождение организации именно по этому адресу, а так же установление факта посещения этого офиса главным бухгалтером.

Далее, шли вопросы по должностной инструкции. Что умеете и что должны делать, сколько сотрудников в подчинении.

После, начались вопросы о том, имеет ли организация свое производство, что там производится, кто ответственен за производство, как осуществляется передача товара, приемка брака.

Здесь, мне явно пришлось подсказывать наводящими вопросами.

Затем у инспекторов включился режим «хороший и плохой полицейский», которые вдвоем начали сомневаться в квалификации главного бухгалтера, что она не правильно ведет счета бухгалтерского учета, показывали ей счета-фактуры других организаций и говорили, что вы делаете это не так как здесь.

К слову сказать, они это сделали на ура, бухгалтер начала с ними спорить и доказывать им обратное. Тут снова пришлось вмешаться тактичным вопросом в адрес свидетеля, что быть может она не помнит точно и ей нужно проверить документы.

Потом пошли вопросы про основных поставщиков.

Затем у инспекторов включился режим «а свидетель до вас говорил иное» только с поправкой на то, что не свидетель, а генеральный директор.

На это мы ответили, что мы не знакомы с показаниями генерального директора и не можем отвечать за его показания.

Куют доказательную базу на коленках

Был задан вопрос «Вы сообщали налоговому органу о факте создания обособленного подразделения?».

Главный бухгалтер уже было начала давать ответ, но я ее перебил и попросил инспекторов показать факт создания обособленного подразделения.

Мне был дан ответ, что вот бумага. Я спросил — какая бумага?

Ответ: «Вот же протокол допроса» (на мониторе).

Я сделал замечание, что он еще на мониторе, не подписан и не является доказательством, поэтому факта создания обособленного подразделения нет. В итоге вопрос был заменен на другой.

Все наши замечания внесены в протокол.

Допрос начальника отдела продаж (продолжительность 3 часа 40 минут)

Начальные вопросы аналогичные, что и главному бухгалтеру.

Далее свидетеля начали спрашивать про бухгалтерские счета, которые свидетель даже не знает как выглядят. Спрашивать номера строк.

Для очередной попытки установления факта создания обособки были использованы вопросы о том, ездят ли ваши менеджеры на склад и заключают ли там договора. Ответ был заранее отрепетирован нами.

Затем шли вопросы о наличии плана продаж, наценки, этапах подписания договоров, работа с претензиями по браку, о способах получения товара.

После 3 часов непрерывного допроса, свидетелю стало плохо, мне пришлось просить инспекторов сделать перерыв. Свидетель выпив воды и приняв таблетку продолжила.

Правда после этого было всего два вопроса об осведомленности свидетеля о такой-то и такой-то организациях.

Все наши замечания внесены в протокол.

Допрос начальника отдела производства. (продолжительность 2 часа 23 минуты)

Начальные вопросы аналогичные, что и двум предыдущим свидетелям.

В целом, инспекторов интересовала организация производства.

Но свидетель оказался специалистом в своем деле. После 10 специфичных вопросов, что у вас за станки, как используете их, как принимаете брак и так далее инспектора поняли, что человек не плывет на допросе, а отвечает строго по «своей теме».

Единственный вопрос, на который свидетель не дал ответ: «Сколько электричества потребляют Ваши станки».

Правда, например, представляется странным, что ответ, скажем в 10 Квт (иной любой) напрямую влияет на деятельность налогоплательщика.

P.S. почему важно отвечать правдиво на допросе

Был один господин главный бухгалтер, пошел на допрос один. На допросе вышел за пределы своей компетенции-инструкции.

Вот его судебное решение, его обвинили в причинении убытков организации-налогоплательщику на 97 миллионов рублей. Через 6 лет после допроса.

Ему задали вопросы относительно подрядчиков.

На допросе он пояснил, что у компании где он работал было достаточно своего штата сотрудников и никаких субподрядчиков на объектах не было, работы выполнялись собственными силами, поскольку они требуют высокой квалификации.

Однако случился казус. До этого господин главный бухгалтер говорил, что платежи в адрес субподрядчиков он включал в налоговую декларацию, тем самым уменьшал налоговую базу.

Это стало основанием для привлечения его к субсидиарной ответственности.

Продолжение следует. Статья будет обновляться по мере новых вызовов.

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