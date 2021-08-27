В московской налоговой № 22 на допрос директора отказываются пускать юриста с доверенностью. Причем доверенность нотариальная. Юристы советуют закидать налоговиков жалобами.

Рассказал на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Сейчас в Москве произошла очередная история с недопуском юриста на допрос в налоговой инспекции генерального директора. У юриста была при себе нотариальная доверенность.

Сотрудники налогового органа заявили, что к ним на допрос только в присутствии адвоката. Никаких юристов.

Это позиция конкретной налоговой инспекции. Вот так, господа юристы без статуса адвоката, вас лишают работы и нарушают права ваших клиентов.

Что-то в ИФНС № 22 по г. Москве посчитали себя уникальными какими-то. Надо как-то пояснить им, что это не так».

Автор поста решил обратиться в УФНС с жалобой (или с просьбой дать разъяснения) и попросил сообщество юристов поделиться практикой.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар « Как обыграть инспектора на допросе? ». Он пройдет 6 сентября, начало в 11:00 по Мск.

В комментариях к посту спросили, чем налоговики свою позицию подкрепляют:

«А чем налоговая это аргументирует? Положением о комиссии своей? Что нужен именно адвокат. Именно адвокат в силу ФЗ „Об адвокатуре“ нужен лишь в уголовном процессе...»

Автор поста пишет, что ничем толком и не аргументировали.

«Не смогли ни чем аргументировать. Булькали что-то нечленораздельное».

Советуют жалобу писать:

«Жалоба на незаконные действия налоговой. Однозначно».

Еще спросили, чем все в итоге закончилось — автор ответил, что просто ушли из инспекции.

А еще кто-то именно на 22-ю ИФНС уже жалобы отправляли. Но по другой причине:

«На 22 уже две жалобы завтра летят от нас!! Новая фишка: „не разблокируем счёт, пока сам директор к нам не придет“».

На вопрос, ждут ли чего от жалоб, пишут:

«Никаких иллюзий не питаем. Счёт разблокируют, пока цель только в этом. Может быть, даже пожурят налоговиков сверху. Понимаем, что ничего не изменится, к сожалению. Уже репетировали это в других инспекциях».

В любом случае, жалобы писать стоит. С учетом, что налоговики иногда на допросах, чтобы директора к сотрудничеству склонить, говорят не совсем правду.