Допросы в ФНС: продолжение

Снова-здорово. На этот раз допрашивали логиста и ВЭД-специалиста. Поделюсь с вами еще парой практических находок.

Ранее я делился взглядом на допрос своими глазами — глазами представителя. Вот тут ссылка на статью.

Сопровождал на допрос в налоговую специалиста — логиста ВЭД.

Я опушу описание заполнения протокола, ФИО, образования и т.д.

Перейду сразу к делу.

Налоговики, конечно, подготовились — четко. Открывают нужные документы, показывают. Указывают на нестыковки дат или количества товара.

Ловушка 1. Количество.♾

Любому налоговому инспектору важно поймать свидетеля на нестыковке и дальше развить ситуацию.

Например, инспектор открывает ГТД — показывает, что декларант ввез 100 единиц товара, а на складе у него находится 1000.

Все, свидетель плывет — а ведь допрашивали логиста-ВЭД.😱

Как спасал логиста

Пришлось наводящим вопросом спросить у него, что представляет из себя товар. В его случае, товар — это комплект оборудования.

Оказалось, что в счетах-фактурах, спецификации и ГТД использовались разные единицы измерения — комплекты и штуки. И на склад товар зашел в некомплектном виде.

Ловушка 2. Заграница нам поможет (О. Бендер)

Снова показывают документы на мониторе. Спрашивают, как Вы приняли к учету товар, если он прибыл в порт только через неделю?

Свидетель, явно не готовый к такому вопросу, только бегло посмотрел на меня. Он уже начал отвечать — «я и не знаю, что сказать».

Снова наводящий вопрос!!!

Как спасал логиста

Наводящий вопрос — может быть переход (момент) права собственности на товар указан в договоре? Или правилах ИНКОТЕРМС (международные правила торговли)?

И тут свидетель вспомнил, что оказывается в договорах указано, когда право собственности на товар переходит к налогоплательщику, только вот точную формулировку правил Инкотермс он привести не смог.

В этот раз, допрос был быстр и стремителен, никому плохо не стало (хотя такое было) — всего 100 минут.

По итогам, хочется сказать инспекторам — Хоботов. Это мелко! (к/ф Покровские ворота).

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