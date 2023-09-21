Допросы в ФНС: продолжение

Ранее я делился взглядом на допрос своими глазами — глазами представителя. Вот тут ссылка на статью.
Сопровождал на допрос в налоговую специалиста — логиста ВЭД.
Я опушу описание заполнения протокола, ФИО, образования и т.д.
Перейду сразу к делу.
Налоговики, конечно, подготовились — четко. Открывают нужные документы, показывают. Указывают на нестыковки дат или количества товара.
Ловушка 1. Количество.♾
Любому налоговому инспектору важно поймать свидетеля на нестыковке и дальше развить ситуацию.
Например, инспектор открывает ГТД — показывает, что декларант ввез 100 единиц товара, а на складе у него находится 1000.
Все, свидетель плывет — а ведь допрашивали логиста-ВЭД.😱
Как спасал логиста
Пришлось наводящим вопросом спросить у него, что представляет из себя товар. В его случае, товар — это комплект оборудования.
Оказалось, что в счетах-фактурах, спецификации и ГТД использовались разные единицы измерения — комплекты и штуки. И на склад товар зашел в некомплектном виде.
Ловушка 2. Заграница нам поможет (О. Бендер)
Снова показывают документы на мониторе. Спрашивают, как Вы приняли к учету товар, если он прибыл в порт только через неделю?
Свидетель, явно не готовый к такому вопросу, только бегло посмотрел на меня. Он уже начал отвечать — «я и не знаю, что сказать».
Снова наводящий вопрос!!!
Как спасал логиста
Наводящий вопрос — может быть переход (момент) права собственности на товар указан в договоре? Или правилах ИНКОТЕРМС (международные правила торговли)?
И тут свидетель вспомнил, что оказывается в договорах указано, когда право собственности на товар переходит к налогоплательщику, только вот точную формулировку правил Инкотермс он привести не смог.
В этот раз, допрос был быстр и стремителен, никому плохо не стало (хотя такое было) — всего 100 минут.
По итогам, хочется сказать инспекторам — Хоботов. Это мелко! (к/ф Покровские ворота).
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Комментарии8
Главный бухгалтер
Интересно, а чем был вызван допрос?
Нет
Бабла хотели.
Главный бухгалтер
Это косвенная причина. А вызвали-то по какой?
Жуков АлексейУправляющий партнерООО Джей энд Кей Лоерз
Идет ВНП
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
интересно, почему допрос логиста (всегда считала, что он организует перевозки, а не ведет учет склада. Вернее сверяет с остатком, но на момент отгрузки - даже время важно). А также вопрос разных дат про учет и поступление. Явно логист порта (предполагаю, что это крупное предприятие), не занимается вводом поступления на склад и прикрепления к нему документов)
Нет
интересно, почему допрос логиста
потому что они допрашивают кого попало обо всём.
Жуков АлексейУправляющий партнерООО Джей энд Кей Лоерз
У налоговиков в методичке прописано, что по бух учету вызвать уборщицу, а по складу - кадровика. Это я утрирую конечно, но смысл - такой, получить показания нужные им, а уж имеет отношения трудовая функция свидетеля к вопросу или нет - дело третье.
Жуков АлексейУправляющий партнерООО Джей энд Кей Лоерз
прибыль только 4 ярда за год