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Джей энд Кей Лоерз
Налоговые проверки

Допросы в ФНС: продолжение

Снова-здорово. На этот раз допрашивали логиста и ВЭД-специалиста. Поделюсь с вами еще парой практических находок.
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Допросы в ФНС: продолжение
Иллюстрация: кадр из х/ф Темный рыцарь, 2008 год.

Ранее я делился взглядом на допрос своими глазами — глазами представителя. Вот тут ссылка на статью.

Сопровождал на допрос в налоговую специалиста — логиста ВЭД.

Я опушу описание заполнения протокола, ФИО, образования и т.д.

Перейду сразу к делу.

Налоговики, конечно, подготовились — четко. Открывают нужные документы, показывают. Указывают на нестыковки дат или количества товара.

Ловушка 1. Количество.♾

Любому налоговому инспектору важно поймать свидетеля на нестыковке и дальше развить ситуацию.

Например, инспектор открывает ГТД — показывает, что декларант ввез 100 единиц товара, а на складе у него находится 1000.

Все, свидетель плывет — а ведь допрашивали логиста-ВЭД.😱

Как спасал логиста

Пришлось наводящим вопросом спросить у него, что представляет из себя товар. В его случае, товар — это комплект оборудования.

Оказалось, что в счетах-фактурах, спецификации и ГТД использовались разные единицы измерения — комплекты и штуки. И на склад товар зашел в некомплектном виде.

Ловушка 2. Заграница нам поможет (О. Бендер)

Снова показывают документы на мониторе. Спрашивают, как Вы приняли к учету товар, если он прибыл в порт только через неделю?

Свидетель, явно не готовый к такому вопросу, только бегло посмотрел на меня. Он уже начал отвечать — «я и не знаю, что сказать».

Снова наводящий вопрос!!!

Как спасал логиста

Наводящий вопрос — может быть переход (момент) права собственности на товар указан в договоре? Или правилах ИНКОТЕРМС (международные правила торговли)?

И тут свидетель вспомнил, что оказывается в договорах указано, когда право собственности на товар переходит к налогоплательщику, только вот точную формулировку правил Инкотермс он привести не смог.

В этот раз, допрос был быстр и стремителен, никому плохо не стало (хотя такое было) — всего 100 минут.

По итогам, хочется сказать инспекторам — Хоботов. Это мелко! (к/ф Покровские ворота).

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Джей энд Кей Лоерз

Джей энд Кей Лоерз

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Комментарии

8
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 24 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Интересно, а чем был вызван допрос?

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 20 минут назад

      Нет

      Интересно, а чем был вызван допрос?

      Бабла хотели.

      • Логотип fressigran@
        fressigran@ 1 минуту назад

        Главный бухгалтер

        Это косвенная причина. А вызвали-то по какой?

    • Логотип J&K Lawyers Russia
      J&K Lawyers Russia 6 минут назад

      Жуков АлексейУправляющий партнерООО Джей энд Кей Лоерз

      Идет ВНП

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 13 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    интересно, почему допрос логиста (всегда считала, что он организует перевозки, а не ведет учет склада. Вернее сверяет с остатком, но на момент отгрузки - даже время важно). А также вопрос разных дат про учет и поступление. Явно логист порта (предполагаю, что это крупное предприятие), не занимается вводом поступления на склад и прикрепления к нему документов)

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 9 минут назад

      Нет

      интересно, почему допрос логиста

      потому что они допрашивают кого попало обо всём.

    • Логотип J&K Lawyers Russia
      J&K Lawyers Russia 5 минут назад

      Жуков АлексейУправляющий партнерООО Джей энд Кей Лоерз

      У налоговиков в методичке прописано, что по бух учету вызвать уборщицу, а по складу - кадровика. Это я утрирую конечно, но смысл - такой, получить показания нужные им, а уж имеет отношения трудовая функция свидетеля к вопросу или нет - дело третье.

    • Логотип J&K Lawyers Russia
      J&K Lawyers Russia 4 минуты назад

      Жуков АлексейУправляющий партнерООО Джей энд Кей Лоерз

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