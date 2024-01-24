Взгляд на методы допроса налоговиков через искусство

Ранее, о том как проводят допросы налоговики я писал тут и тут.

Сейчас же предлагаю Вам пробежаться по методам допроса через призму художественного фильма «Покровские ворота», 1982 г.в., снятый режиссер Михаилом Козаковым по Пьесе Леонида Зорина.

«Хоботов, это мелко» (с)

Так наверное можно охарактеризовать методы налоговых инспекторов, используемые ими на допросах свидетелей с точки зрения налогоплательщика.

Давайте сразу к делу — о методах.

«Я бы с вашей фланелькой не очень привередничал!»

Так можно охарактеризовать метод, когда допрашивают лиц, очевидно не компетентных в вопросах, которые им задаются.

Пример — допрос оператора колл-центра о применяемых IP-методах защиты данных.

«Пардон. Кстати об искусстве…»

Задаются общие вопросы — чтобы получить общий ответ. Иногда, даже как сам вопрос. При этом, если под боком у свидетеля будет юрист, он эту уловку выявит.

«Артист обязан переодеваться!»

Искажение показаний — расчет на невнимательность свидетеля и/или его свиты.

«Нет у меня никакого приступа! — Будет!»

Давление на свидетелей — классика допроса. От прямого уговора, до 4-5 часового допроса, в том числе по домашнему адресу.

«Штихель штихелю — рознь!»

Фальсификация протокола допроса. Тут все однозначно.

«Какой черт занес вас на эти галеры?»

Визит налоговиков домой к свидетелю вместе с полицией. Тут сразу несколько методов, и взять неожиданностью и напором. А бывают и случаи, когда протокол приносят уже на подпись.

Если у вас будут свои мысли относительно ВНП, методов ее проведения, на которые можно подобрать яркую цитату, поделитесь, пожалуйста, в комментариях.

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