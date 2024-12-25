Подшипник — роялти

Таможня включает лицензионные платежи в таможенную стоимость за товары, которые не изготовили.

Вечный двигатель — воображаемое неограниченно долго действующее устройство, позволяющее получать большее количество полезной работы, чем количество сообщённой ему извне энергии (вечный двигатель первого рода) или позволяющее получать тепло от одного резервуара и полностью превращать его в работу (вечный двигатель второго рода).

Создать вечный двигатель невозможно, так как его работа противоречила бы соответственно первому или второму закону термодинамики.

Под налогом (согласно ст. 8 НК) понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Так как же налоговому/таможенному органу получать больше налогов (полезной работы) , чем количество сообщенной ему извне энергии информации?

Выход был найден Балтийской таможней.

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Декларант во исполнение внешнеэкономического контракта, заключенного с компанией из Японии, на условиях поставки FОВ на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) ввез следующие товары: «Части подшипников не военного назначения — кольца стальные, не прошедшие какой-либо механической или не механической обработки, предназначены для дальнейшего использования при сборке двухрядных роликовых конических ж/д подшипников».

Таможенная стоимость рассматриваемых товаров определена и заявлена декларантом по стоимости сделки с ввозимыми товарами.

Дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате в соответствии со ст. 40 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее — Таможенный кодекс), в том числе лицензионные платежи, в декларации таможенной стоимости товаров декларантом не заявлены.

Товары выпущены таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления.

После выпуска рассматриваемых товаров таможней проведена камеральная таможенная проверка по вопросу достоверности заявленных обществом сведений о таможенной стоимости рассматриваемых товаров.

Таможенный орган, анализируя сведения из международных контрактов, на основании представленной декларантом калькуляции установил, что им (декларантом) в соответствии с условиями лицензионного договора уплачены лицензионные платежи в размере 37 028 211 рублей 03 копеек.

Полагая, что указанная сумма должна учитываться в составе таможенной стоимости товара, ввезенного по спорным ДТ на основании пп. 7 п. 1 ст. 40 Таможенного кодекса, таможенный орган принял решение о корректировке таможенной стоимости товаров по камеральной таможенной проверке.

Решением управления и решением Федеральной таможенной службы жалобы декларанта на принятые таможней решения оставлены без удовлетворения.

Краткая хронология судебного разбирательства

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07 февраля 2023 г. в удовлетворении заявленных декларантом требований отказано.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции декларант отказался от части требований о признании незаконными решений управления и Федеральной таможенной службы, а также от требования об обязании таможни устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. Отказ от названых требований принят судом апелляционной инстанции.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 августа 2023г. решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в указанной части отменено, а производство по делу прекращено; в остальной части решение суда первой инстанции от 07 февраля 2023г. оставлено без изменения.

При этом апелляционный суд не согласился с отказом обществу судом первой инстанции в восстановлении срока на обращение в суд за защитой нарушенного права и восстановил срок на обжалование решений таможни о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары.

Арбитражный суд Северо-Западного округа постановлением от 01 февраля 2024 г. оставил без изменения данное постановление суда апелляционной инстанции.

Первый закон механики

Первый закон механики Ньютона гласит: существуют такие системы отсчета, называемые инерциальными, в которых тела движутся равномерно и прямолинейно, если на них не действуют никакие силы или действие других сил скомпенсировано

Система оценки ввозимых товаров для таможенных целей, установленная Таможенным кодексом, основана на статье VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и исходит из их действительной стоимости — цены, по которой такие или аналогичные товары продаются или предлагаются для продажи при обычном ходе торговли в условиях полной конкуренции, определяемой с использованием соответствующих методов таможенной оценки.

За основу определения таможенной стоимости в максимально возможной степени должна приниматься стоимость сделки с ввозимыми товарами (первый метод определения таможенной стоимости), о чем указано в п. 15 ст. 38 Таможенного кодекса.

В силу п. 3 ст. 39 Таможенного кодекса ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, является общая сумма всех платежей за эти товары, осуществленных или подлежащих осуществлению покупателем непосредственно продавцу или иному лицу в пользу продавца.

В соответствии с положениями пп. 7 п. 1 ст. 40 Таможенного кодекса при определении таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с ними к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, добавляются лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности, включая роялти, платежи за патенты, товарные знаки, авторские права.

При этом включение лицензионных платежей в таможенную стоимость напрямую не обусловлено способом определения размера роялти (в зависимости от стоимости ввезенных товаров или иных показателей финансово-хозяйственной деятельности импортера), периодичностью уплаты лицензионных платежей, иными подобными обстоятельствами (определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 02 декабря 2022 г. № 310-ЭС22-9639, от 02 декабря 2022 г. № 310-ЭС22-8937, от 01 декабря 2022 г. № 305-ЭС22-11464, от 24 мая 2024 г. № 308-ЭС23-29565).

Однако определение таможенной стоимости товаров не должно быть основано на использовании произвольной или фиктивной таможенной стоимости товаров, в связи с чем способ определения размера роялти имеет ключевое значение для расчета цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары.

Второй закон механики

Второй закон Ньютона — дифференциальный закон механического движения, описывающий зависимость ускорения тела от равнодействующей всех приложенных к телу сил и массы тела.

Декларант неоднократно приводил доводы о том, что уплаченные им лицензионные платежи исчислялись из стоимости произведенной готовой продукции (подшипников) в количестве более 60 тыс. шт. (вероятно тут допущена опечатка, имеется ввиду 70 тыс. шт.)

В соответствии с технической документацией при изготовлении одного подшипника используется два стальных кольца — кольцо внутреннее с роликами и одно двойное наружное кольцо.

Соответственно, максимальное количество подшипников, которое могло быть произведено из ввезенных спорных колец, составило 35 311 единиц/штук.

Иными словами, из ввезенных спорных колец нельзя было изготовить то количество подшипников, лицензионные платежи за которые включены в спорную таможенную стоимость, причем количество подшипников, за которое уплачено роялти, практически в два раза превышает количество ввезенных компонентов.

Декларант указывал на то, что лицензионный сбор ввозимых колец в составе подшипника для цели определения таможенной стоимости должен исчисляться пропорционально доле компонентов колец в составе подшипника в размере не более 31,61 %.

Так, компонент стальное кольцо — в составе подшипника составляет 15,04%, компонент двойное наружное кольцо — в составе подшипника составляет 16,56 %.

Общая доля компонентов в стоимости готового подшипника составляет 31,61%.

При этом декларантом закупались стальные кольца не только у иностранных, но и у российских поставщиков, в подтверждение чего представлен договор поставки, заключенный с публичным акционерным обществом «Челябинский кузнечно-прессовый завод».

Таким образом, роялти рассчитывались таможенным органом от стоимости всего подшипника, а не от 31,61% его компонентов.

Доводы заслуживают внимания — выделение части роялти из платежей

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Верховный суд отметил, что указанные обстоятельства, свидетельствуют о том, что не вся сумма лицензионных платежей, использованная таможенным органом в ходе расчетов при добавлении роялти к цене, уплаченной за ввезенные товары, относится к ввезенным товарам.

При этом суд не согласился с выводами судов о невозможности выделения части лицензионных платежей, которая относится к каждому из ввезенных товаров, поскольку в нарушение ч. 3 ст. 9, ч. 2 ст. 65, ч. 2 ст. 66 АПК и разъяснений, данных в п. 15 постановления Пленума ВС от 28 июня 2022 г. № 21 «О некоторых вопросах применения судами положений главы 22 Кодекса административного судопроизводства РФ и главы 24 АПК РФ», суды не вынесли на обсуждение сторон вопрос о представлении таких расчетов, не предложили заявителю и таможне представить дополнительные доказательства, имеющие значение для правильного разрешения спора, но сделали вывод о законности произведенных таможенным органом доначислений.

Узнать об исходе дела можно тут.

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