С вас взыщут убытки за выбор контрагента

Осведомленность
Директор не может не знать о противоправности совершения им действий, если сделки от имени юрлица совершаются с юридическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность.
Исходя из обычаев делового оборота именно на директоре лежит обязанность установить и проверить деловую репутацию контрагентов, а также наличие у них экономический, трудовых ресурсов по исполнению принятых ими обязательств.
Фактура для убытков
Исполнение обязанностей генерального директора.
Совершение недобросовестных действия по намеренному искажению документации общества в целях занижения налогооблагаемой базы.
Не предоставление документов в налоговый орган.
Возврат в состояние до нарушения
Возврат юрлица в состояние, существовавшее до нарушения права, предполагает восстановление прежней структуры его баланса (той, которая была бы без неправомерного вмешательства директора), то есть снижение за счет руководителя совокупного размера обязательств общества на сумму равную сумме дополнительных долгов по санкциям, возникших из-за действий этого руководителя.
Нормы об ООО
В соответствии с п. 1 ст. 44 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.
В соответствии с п. 2 ст. 44 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
В соответствии с п. 3 ст. 44 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» при определении оснований и размера ответственности членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
Сделки от лица ГД, согласно разъяснениям, изложенным в ч. 5 п. 2 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.).
Под сделкой на невыгодных условиях понимается сделка, цена и (или) иные условия которой существенно в худшую для юридического лица сторону отличаются от цены и (или) иных условий, на которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (например, если предоставление, полученное по сделке юридическим лицом, в два или более раза ниже стоимости предоставления, совершенного юридическим лицом в пользу контрагента).
Невыгодность сделки определяется на момент ее совершения; если же невыгодность сделки обнаружилась впоследствии по причине нарушения возникших из нее обязательств, то директор отвечает за соответствующие убытки, если будет доказано, что сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения либо ненадлежащего исполнения.
Директор освобождается от ответственности, если докажет, что заключенная им сделка хотя и была сама по себе невыгодной, но являлась частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью, в результате которых предполагалось получение выгоды юридическим лицом.
Он также освобождается от ответственности, если докажет, что невыгодная сделка заключена для предотвращения еще большего ущерба интересам юридического лица.
Решение ФНС по проверке
Оно еще больше подольет масла в огонь убытков.
В решении налогового органа по результатам проведения выездной налоговой проверки факта получения необоснованной налоговой выгоды путем создания формального документооборота, направленного на противоправное предъявление к вычету сумм налога на добавленную стоимость в отсутствие реальных хозяйственных операций налогоплательщика с подконтрольными компаниями будет установлено неправомерно предъявленное к вычету НДС.
В обоснование этого, директор, обычно предоставляет мнимые документы о принятии НДС к вычету по счет-фактурам, выставленными однодневками.
Вот совсем недавний пример такой практики.
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